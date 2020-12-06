  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Алавес
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Реал Сосьедад
0' 37'
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
24
Йота
Пелетейро
6
Батталья
Родриго
8
Пина
Томас
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
7
Лукас
Перес
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
15
Модибо
Саньян
5
Субельдия
Игор
12
Муньос
Айхен
7
Порту
Кристиан
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
17
Меркеланс
Мартин
19
Исак
Александр
28
Лопес
Роберто
III
Алавес
4-4-2
Реал Сосьедад
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 3 (2) 0.25
2. Хоселу Санмартин 2 0.17
3. Эдгар Мендес 1 0.08
4. Химо Наварро 1 0.08
5. Пина Томас 1 0.08
6. Эли Родриго 1 0.08
7. Риоха Луис 1 0.08
8. Сайнс Борха 1 0.08
9. Дейверсон Силва 0 0
10. Йота Пелетейро 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 7 (5) 0.58
2. Порту Кристиан 4 0.33
3. Исак Александр 2 0.17
4. Янузай Аднан 2 (1) 0.17
5. Виллиан Жозе 2 0.17
6. Лопес Роберто III 2 0.17
7. Сильва Давид 1 0.08
8. Мерино Микель 1 0.08
9. Монреаль Начо 1 0.08
10. Горосабел Андони 0 0
11. Муньос Айхен 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Эдгар Мендес 3 1
2. Дуарте Рубен 3 1
3. Лежён Флорьян 4 0
4. Батталья Родриго 3 0
5. Риоха Луис 3 0
6. Йота Пелетейро 1 1
7. Пина Томас 2 0
8. Лагуардия Виктор 1 0
9. Хави Лопеc 1 0
10. Химо Наварро 1 0
11. Пачеко Фернандо 1 0
12. Эли Родриго 1 0
13. Дейверсон Силва 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сильва Давид 4 0
2. Ле Норман Робен 2 1
3. Ариц Элустондо 3 0
4. Муньос Айхен 3 0
5. Субименди Мартин 3 0
6. Мерино Микель 2 0
7. Барренечеа Андер 2 0
8. Горосабел Андони 1 0
9. Гуриди Хон 1 0
10. Исак Александр 1 0
11. Оярсабаль Микель 1 0
12. Гевара Андер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1)
 Реал Сосьедад 0 18.18% (4) 18.18% (4) 18.18% (4) 18.18% (4) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона
Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска

Последние игры между собой

Алавес: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 8
Реал Сосьедад: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 8
Реал Сосьедад 2:2 Алавес Товарищеские матчи Алавес 2:0 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 3:0 Алавес Ла Лига Реал Сосьедад 0:0 Алавес Товарищеские матчи
Алавес 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Алавес 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Алавес Примера Алавес 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 1:2 Алавес Товарищеские матчи Реал Сосьедад 2:1 Алавес Примера Алавес 0:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Алавес Товарищеские матчи Алавес 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Алавес Примера Алавес 3:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Алавес 2:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:1 Алавес Сегунда Алавес 3:2 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:0 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 8 2 0 21 - 2 26
2. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 12 7 4 1 22 - 5 25
3. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 15 - 11 21
4. Реал Мадрид Заявка 11 6 2 3 17 - 12 20
5. Кадис Заявка 12 5 3 4 11 - 13 18
6. Севилья Заявка 10 5 1 4 12 - 9 16
7. Гранада Заявка 11 4 3 4 14 - 20 15
8. Бетис Заявка 12 5 0 7 14 - 23 15
9. Барселона Заявка 10 4 2 4 20 - 11 14
10. Эльче Заявка 10 3 5 2 9 - 10 14
11. Алавес 0:0 Заявка 12 3 5 4 11 - 13 14
12. Атлетик Б Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
13. Эйбар Заявка 11 3 4 4 8 - 9 13
14. Хетафе Заявка 11 3 4 4 9 - 13 13
15. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
16. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
17. Осасуна Заявка 11 3 2 6 8 - 15 11
18. Леванте Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
19. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
20. Уэска Заявка 12 0 8 4 11 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
11. Алавес 0:0 Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
12. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
13. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
15. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
16. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
17. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
18. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
19. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
7. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Алавес 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
11. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
12. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
13. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
14. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
15. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Алавес 8.6% (13)
X 21.1% (32)
Реал Сосьедад 70.4% (107)
Все прогнозы
1.96 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Реал Сосьедад
4.20
3.66
2.13
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.85 3.20 2.08
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 2.85 2.13
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.66 1.95
  3.95 3.18 2.12

Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.30 1.15 4.00 1.24 2.05 1.75 1.55 2.45 2.14 1.76 1.33 3.25 1.76 2.14 1.12 6.10 1.09 7.20 1.16 5.20 1.12 5.70 1.03 10.00 1.02 11.00 0.00 17.50
10.00 1.05 8.50 1.08 3.45 1.32 2.62 1.50 1.90 2.00 1.47 2.72 1.35 3.26 1.14 5.85 1.11 6.70 1.03 13.00
6.65 1.12 2.53 1.56 2.23 1.70 1.93 1.95 1.69 2.25 1.55 2.56 1.74 2.20 1.50 2.74 1.16 5.61 1.11 7.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.45 2.70 1.06 8.80 1.04 10.00 1.12 6.20
2.88 1.42 1.90 1.90 1.44 2.79 1.13 6.00 1.09 7.10
1.89 1.98 1.56 2.51 1.24 4.28 1.58 2.53 1.42 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.95 1.37 1.77 2.22 1.33 3.15
3.95 1.25 2.62 1.49 1.70 2.15 1.29 3.60 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.45 1.31
Где смотреть матч Алавес 0:0 Реал Сосьедад онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Алавес 0:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Алавес
8.6% (13)
Ничья
21.1% (32)
Реал Сосьедад
70.4% (107)
Тотал 2.5
Больше
56.67% (85)
Меньше
43.33% (65)
Обе команды забьют
Да
76.67% (115)
Нет
23.33% (35)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
43.4% (66)
1:1 Ничья
19.7% (30)
0:1 Реал Сосьедад
17.1% (26)
2:1 Алавес
6.6% (10)
1:3 Реал Сосьедад
3.9% (6)
0:2 Реал Сосьедад
3.9% (6)
1:0 Алавес
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный