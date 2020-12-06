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Алавес
0:0
Конец матча

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
42' Желтая карточка
Лежён Флорьян
61' Красная карточка
Батталья Родриго
90'+4
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
24
Йота
Пелетейро
6
Батталья
Родриго
8
Пина
Томас
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
7
Лукас
Перес
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
15
Модибо
Саньян
5
Субельдия
Игор
12
Муньос
Айхен
7
Порту
Кристиан
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
17
Меркеланс
Мартин
19
Исак
Александр
28
Лопес
Роберто
III
Алавес
4-4-2
Реал Сосьедад
4-4-2

Ход матча

42'
Лежён Флорьян
 
61'
Батталья Родриго
 
72'
Агиррегабириа Мартин
Лукас Перес
 
75'
 
Виллиан Жозе
Исак Александр
75'
 
Сальдуа Хосеба
Горосабел Андони
75'
 
Баутиста Хон
Лопес Роберто III
83'
 
Барренечеа Андер
Порту Кристиан
83'
 
Субименди Мартин
Модибо Саньян
88'
Эдгар Мендес
Риоха Луис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 3 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 3 (2) 0.25
2. Хоселу Санмартин 2 0.17
3. Эдгар Мендес 1 0.08
4. Химо Наварро 1 0.08
5. Пина Томас 1 0.08
6. Эли Родриго 1 0.08
7. Риоха Луис 1 0.08
8. Сайнс Борха 1 0.08
9. Дейверсон Силва 0 0
10. Йота Пелетейро 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 7 (5) 0.58
2. Порту Кристиан 4 0.33
3. Исак Александр 2 0.17
4. Янузай Аднан 2 (1) 0.17
5. Виллиан Жозе 2 0.17
6. Лопес Роберто III 2 0.17
7. Сильва Давид 1 0.08
8. Мерино Микель 1 0.08
9. Монреаль Начо 1 0.08
10. Горосабел Андони 0 0
11. Муньос Айхен 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Лежён Флорьян 5 0
2. Батталья Родриго 3 1
3. Эдгар Мендес 3 1
4. Дуарте Рубен 3 1
5. Риоха Луис 3 0
6. Йота Пелетейро 1 1
7. Пина Томас 2 0
8. Лагуардия Виктор 1 0
9. Хави Лопеc 1 0
10. Химо Наварро 1 0
11. Пачеко Фернандо 1 0
12. Эли Родриго 1 0
13. Дейверсон Силва 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сильва Давид 4 0
2. Ле Норман Робен 2 1
3. Ариц Элустондо 3 0
4. Муньос Айхен 3 0
5. Субименди Мартин 3 0
6. Мерино Микель 2 0
7. Барренечеа Андер 2 0
8. Горосабел Андони 1 0
9. Гуриди Хон 1 0
10. Исак Александр 1 0
11. Оярсабаль Микель 1 0
12. Гевара Андер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1)
 Реал Сосьедад 0 18.18% (4) 18.18% (4) 18.18% (4) 18.18% (4) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона
Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска

Последние игры между собой

Алавес: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 8
Реал Сосьедад: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 8
Реал Сосьедад 2:2 Алавес Товарищеские матчи Алавес 2:0 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 3:0 Алавес Ла Лига Реал Сосьедад 0:0 Алавес Товарищеские матчи
Алавес 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Алавес 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Алавес Примера Алавес 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 1:2 Алавес Товарищеские матчи Реал Сосьедад 2:1 Алавес Примера Алавес 0:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Алавес Товарищеские матчи Алавес 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Алавес Примера Алавес 3:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Алавес 2:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:1 Алавес Сегунда Алавес 3:2 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:0 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 8 2 0 21 - 2 26
2. Реал Сосьедад Заявка 12 7 4 1 22 - 5 25
3. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 15 - 11 21
4. Реал Мадрид Заявка 11 6 2 3 17 - 12 20
5. Кадис Заявка 12 5 3 4 11 - 13 18
6. Севилья Заявка 10 5 1 4 12 - 9 16
7. Гранада Заявка 11 4 3 4 14 - 20 15
8. Бетис Заявка 12 5 0 7 14 - 23 15
9. Барселона Заявка 10 4 2 4 20 - 11 14
10. Эльче Заявка 10 3 5 2 9 - 10 14
11. Алавес Заявка 12 3 5 4 11 - 13 14
12. Атлетик Б Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
13. Эйбар Заявка 11 3 4 4 8 - 9 13
14. Хетафе Заявка 11 3 4 4 9 - 13 13
15. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
16. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
17. Осасуна Заявка 11 3 2 6 8 - 15 11
18. Леванте Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
19. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
20. Уэска Заявка 12 0 8 4 11 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
11. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
12. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
13. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
15. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
16. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
17. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
18. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
19. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
7. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
11. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
12. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
13. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
14. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
15. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Алавес 8.6% (13)
X 21.1% (32)
Реал Сосьедад 70.4% (107)
Все прогнозы
1.96 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.50 2.25 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 1.75 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.66 1.95
  14.26 1.46 3.33

Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.80 2.00 1.20 4.44 1.12 6.10 1.08 7.77 2.14 1.76 1.06 8.80 1.76 2.14 1.04 10.00 1.03 12.00 1.16 5.20 1.12 5.70 1.03 10.00 1.02 11.00 0.00 17.50
10.00 1.05 8.50 1.08 3.45 1.32 2.62 1.50 1.90 2.00 1.47 2.72 1.35 3.26 1.14 5.85 1.11 6.70 1.03 13.00
1.50 2.64 1.29 3.64 1.69 2.22 2.01 1.88 1.71 2.21 1.52 2.63 1.47 2.80 1.69 2.25 1.30 3.64 1.74 2.20 1.50 2.74 1.16 5.61 1.11 7.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.45 2.70 1.06 8.80 1.04 10.00 1.12 6.20
2.88 1.42 1.90 1.90 1.44 2.79 1.13 6.00 1.09 7.10
1.25 4.14 1.13 6.49 1.24 4.28 1.58 2.53 1.42 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.95 1.37 1.77 2.22 1.33 3.15
3.95 1.25 2.62 1.49 1.70 2.15 1.29 3.60 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.45 1.31
Где смотреть матч Алавес 0:0 Реал Сосьедад онлайн

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Прогнозы на матч Алавес 0:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Алавес
8.6% (13)
Ничья
21.1% (32)
Реал Сосьедад
70.4% (107)
Тотал 2.5
Больше
56.67% (85)
Меньше
43.33% (65)
Обе команды забьют
Да
76.67% (115)
Нет
23.33% (35)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
43.4% (66)
1:1 Ничья
19.7% (30)
0:1 Реал Сосьедад
17.1% (26)
2:1 Алавес
6.6% (10)
1:3 Реал Сосьедад
3.9% (6)
0:2 Реал Сосьедад
3.9% (6)
1:0 Алавес
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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