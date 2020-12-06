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Фатих Карагюмрюк
2:1
Перерыв

Стадион:
Ризеспор
0'
1:0
15' Гол
Ндао Алассан
17' Желтая карточка
Собех Артур
1:1
20' Гол
Мериа Яссин
2:1
25' Гол
Ндао Алассан
33' Желтая карточка
Донса Годфред
2
Вивиано
Эмильяно
28
Дживелек
Рамазан
22
Куручук
Фатих
5
Роко
Энсо
29
Балковец
Юре
6
Билья
Лукас
18
Ндао
Алассан
20
Н'Диайе
Папа
52
Сабо
Эрик
71
Дурмаз
Джимми
9
Собех
Артур
25
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
24
Дилавер
Эмир
80
Мериа
Яссин
53
Мелняк
Дарио
23
Донса
Годфред
5
Дурак
Абдулла
8
Сантос
Фабрисио
26
Булут
Онур
37
Андраде
Фернандо
7
Реми
Лоик
Фатих Карагюмрюк
4-1-4-1
Ризеспор
4-2-3-1

Ход матча

15'
Ндао Алассан
(Дурмаз Джимми)
1:0
17'
Собех Артур
 
20'
1:1
Мериа Яссин
(Мелняк Дарио)
25'
Ндао Алассан
(Собех Артур)
2:1
33'
 
Донса Годфред
41'
 
Торун Тунай
Сантос Фабрисио

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сабо Эрик 5 (2) 0.45
2. Ндао Алассан 3 0.27
3. Собех Артур 3 0.27
4. Жуканович Эрвин 2 0.18
5. Роко Энсо 2 0.18
6. Н'Диайе Папа 2 0.18
7. Эрдинг Мевлут 1 0.09
8. Билья Лукас 1 (1) 0.09
9. Дурмаз Джимми 0 0
10. Дарри Браим 0 0
11. Балковец Юре 0 0
12. Дживелек Рамазан 0 0
Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реми Лоик 6 (2) 0.6
2. Болдрин Фернандо 2 0.2
3. Сантос Фабрисио 1 0.1
4. Шкода Милан 1 0.1
5. Мериа Яссин 1 0.1
6. Андраде Фернандо 1 0.1
7. Мелняк Дарио 0 0
8. Дурак Абдулла 0 0
9. Дилавер Эмир 0 0
10. Йованчич Душан 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
# Игрок      
1. Билья Лукас 3 0
2. Собех Артур 3 0
3. Ндао Алассан 3 0
4. Жуканович Эрвин 2 0
5. Сабо Эрик 2 0
6. Алтынай Корай 2 0
7. Балковец Юре 2 0
8. Дурмаз Джимми 0 1
9. Эрдинг Мевлут 1 0
10. Вивиано Эмильяно 1 0
11. Личай Эрик 1 0
12. Роко Энсо 1 0
13. Арвеладзе Вато 1 0
14. Сарыгюль Мурат 1 0
Ризеспор
# Игрок      
1. Болдрин Фернандо 2 1
2. Морозюк Николай 3 0
3. Дурак Абдулла 2 0
4. Пехливан Ясин 2 0
5. Донса Годфред 2 0
6. Мериа Яссин 2 0
7. Сантос Фабрисио 2 0
8. Реми Лоик 1 0
9. Дилавер Эмир 1 0
10. Кейбаши Исмаил 1 0
11. Мелняк Дарио 1 0
12. Самудио Брайан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Фатих Карагюмрюк 17.65% (3) 11.76% (2) 17.65% (3) 11.76% (2) 11.76% (2) 29.41% (5)
 Ризеспор 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Фатих Карагюмрюк Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Кайсериспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 0:3 Эрокспор Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк
Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:2 Невсехирспор Фатих Карагюмрюк 5:1 Эрзурумспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 1:1 Касымпаша Бешикташ 5:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 3:0 Малатьяспор Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир Фенербахче 2:2 Фатих Карагюмрюк Адана Демирспор 1:1 Фатих Карагюмрюк Акхисар 0:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 3:3 Акхисар Фатих Карагюмрюк 3:0 Аданаспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор
Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 2:2 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Ризеспор
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 10 7 2 1 20 - 5 23
2. Галатасарай Заявка 11 7 2 2 19 - 7 23
3. Фенербахче Заявка 10 6 2 2 20 - 13 20
4. Бешикташ Заявка 10 6 1 3 20 - 17 19
5. Фатих Карагюмрюк 2:1 Заявка 11 4 5 2 19 - 12 17
6. Коньяспор Заявка 10 4 3 3 12 - 7 15
7. Гёзтепе Заявка 10 3 6 1 16 - 10 15
8. Газишехир Газиантеп Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
9. Истанбул Башакшехир Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
10. Касымпаша Заявка 11 4 3 4 13 - 13 15
11. Малатьяспор Заявка 10 3 4 3 11 - 13 13
12. Хатайспор Заявка 8 3 3 2 7 - 12 12
13. Трабзонспор Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
14. Ризеспор 1:2 Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
15. Антальяспор Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
16. Сивасспор Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
17. Кайсериспор Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
18. Эрзурумспор Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
19. Генчлербирлиги Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
20. Денизлиспор Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
21. Анкарагюджю Заявка 8 0 2 6 7 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фатих Карагюмрюк 2:1 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Аланьяспор Заявка 5 4 1 0 12 - 1 13
3. Касымпаша Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
4. Малатьяспор Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Галатасарай Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
6. Коньяспор Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
7. Бешикташ Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
8. Газишехир Газиантеп Заявка 5 2 3 0 9 - 6 9
9. Хатайспор Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
10. Гёзтепе Заявка 5 2 2 1 13 - 8 8
11. Истанбул Башакшехир Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
12. Фенербахче Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13. Антальяспор Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
14. Ризеспор 1:2 Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
15. Трабзонспор Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
16. Генчлербирлиги Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Кайсериспор Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Эрзурумспор Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19. Денизлиспор Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Анкарагюджю Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
21. Сивасспор Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
2. Галатасарай Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Аланьяспор Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Бешикташ Заявка 5 3 0 2 12 - 13 9
5. Сивасспор Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6. Гёзтепе Заявка 5 1 4 0 3 - 2 7
7. Истанбул Башакшехир Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
8. Эрзурумспор Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
9. Газишехир Газиантеп Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
10. Трабзонспор Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11. Коньяспор Заявка 5 1 2 2 2 - 2 5
12. Ризеспор 1:2 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Кайсериспор Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
14. Хатайспор Заявка 4 1 1 2 1 - 9 4
15. Денизлиспор Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
16. Касымпаша Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Генчлербирлиги Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
18. Фатих Карагюмрюк 2:1 Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Антальяспор Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
20. Малатьяспор Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
21. Анкарагюджю Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 41'
    Сантос Фабрисио уходит с поля. Торун Тунай выходит вместо него
  • Желтая карточка
    33'
    Донса Годфред получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Alassane Ndao бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Мериа Яссин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Собех Артур получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Alassane Ndao бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Alassane Ndao получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vefa Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фатих Карагюмрюк
Ничья
Ризеспор
2.25
3.40
3.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.42 4.30 7.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 3.35 3.34

Самый высокий коэффициент на матч «Фатих Карагюмрюк» – «Ризеспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фатих Карагюмрюк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ризеспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фатих Карагюмрюк» – «Ризеспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.90 1.03 8.00 1.05 3.50 1.28 2.75 1.45 1.96 1.93 1.53 2.50 1.34 3.14 1.14 5.00 1.10 5.60 1.01 9.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.88 1.42 1.95 1.85 1.46 2.72 1.14 5.60 1.10 6.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.75 1.45 1.74 2.09 1.31 3.45 1.20 4.55
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