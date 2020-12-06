Фатих Карагюмрюк
2:1
Перерыв
Стадион: Вефа
Ризеспор
1:0
15' ГолНдао Алассан
17' Желтая карточкаСобех Артур
1:1
20' ГолМериа Яссин
2:1
25' ГолНдао Алассан
33' Желтая карточкаДонса Годфред
29
Балковец
Юре
18
Ндао
Алассан
20
Н'Диайе
Папа
52
Сабо
Эрик
25
Аккан
Гёкхан
24
Дилавер
Эмир
80
Мериа
Яссин
53
Мелняк
Дарио
26
Булут
Онур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
-
20 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Озер АйкутВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Шахешух АтифПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Atilay Canel
- Основной состав
-
25 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
-
24 Дилавер ЭмирЗащитник
-
80 Мериа ЯссинЗащитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Булут ОнурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ай СелимЗащитник
-
11 Торун ТунайПолузащитник
- Полузащитник
-
84 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
-
Главный тренер: Stjepan Tomas
Ход матча
15'
1:0
17'
20'
1:1
25'
2:1
33'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сабо Эрик
|5 (2)
|0.45
|2.
|Ндао Алассан
|3
|0.27
|3.
|Собех Артур
|3
|0.27
|4.
|Жуканович Эрвин
|2
|0.18
|5.
|Роко Энсо
|2
|0.18
|6.
|Н'Диайе Папа
|2
|0.18
|7.
|Эрдинг Мевлут
|1
|0.09
|8.
|Билья Лукас
|1 (1)
|0.09
|9.
|Дурмаз Джимми
|0
|0
|10.
|Дарри Браим
|0
|0
|11.
|Балковец Юре
|0
|0
|12.
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Реми Лоик
|6 (2)
|0.6
|2.
|Болдрин Фернандо
|2
|0.2
|3.
|Сантос Фабрисио
|1
|0.1
|4.
|Шкода Милан
|1
|0.1
|5.
|Мериа Яссин
|1
|0.1
|6.
|Андраде Фернандо
|1
|0.1
|7.
|Мелняк Дарио
|0
|0
|8.
|Дурак Абдулла
|0
|0
|9.
|Дилавер Эмир
|0
|0
|10.
|Йованчич Душан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Билья Лукас
|3
|0
|2.
|Собех Артур
|3
|0
|3.
|Ндао Алассан
|3
|0
|4.
|Жуканович Эрвин
|2
|0
|5.
|Сабо Эрик
|2
|0
|6.
|Алтынай Корай
|2
|0
|7.
|Балковец Юре
|2
|0
|8.
|Дурмаз Джимми
|0
|1
|9.
|Эрдинг Мевлут
|1
|0
|10.
|Вивиано Эмильяно
|1
|0
|11.
|Личай Эрик
|1
|0
|12.
|Роко Энсо
|1
|0
|13.
|Арвеладзе Вато
|1
|0
|14.
|Сарыгюль Мурат
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Болдрин Фернандо
|2
|1
|2.
|Морозюк Николай
|3
|0
|3.
|Дурак Абдулла
|2
|0
|4.
|Пехливан Ясин
|2
|0
|5.
|Донса Годфред
|2
|0
|6.
|Мериа Яссин
|2
|0
|7.
|Сантос Фабрисио
|2
|0
|8.
|Реми Лоик
|1
|0
|9.
|Дилавер Эмир
|1
|0
|10.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|11.
|Мелняк Дарио
|1
|0
|12.
|Самудио Брайан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фатих Карагюмрюк
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|Ризеспор
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Фатих Карагюмрюк Последние 20 матчей: +7 =8 -5Кайсериспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 0:3 Эрокспор Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк
Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:2 Невсехирспор Фатих Карагюмрюк 5:1 Эрзурумспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 1:1 Касымпаша Бешикташ 5:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 3:0 Малатьяспор Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир Фенербахче 2:2 Фатих Карагюмрюк Адана Демирспор 1:1 Фатих Карагюмрюк Акхисар 0:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 3:3 Акхисар Фатих Карагюмрюк 3:0 Аданаспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ризеспор 0:4 Галатасарай Ризеспор 6:0 Юсакспор Хатайспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор
Сивасспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Гиресунспор Эрзурумспор 0:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Ризеспор 3:4 Трабзонспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Фенербахче 3:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Кайсериспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 2:2 Денизлиспор Антальяспор 3:1 Ризеспор
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 5
|23
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 7
|23
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 13
|20
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 17
|19
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|2:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 12
|17
|6.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 7
|15
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 10
|15
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 13
|15
|9.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|11.
|Малатьяспор
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 13
|13
|12.
|Хатайспор
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 12
|12
|13.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|14.
|Ризеспор
|1:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|16.
|Сивасспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фатих Карагюмрюк
|2:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Аланьяспор
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|3.
|Касымпаша
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|Малатьяспор
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|6.
|Коньяспор
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|7.
|Бешикташ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|9.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 8
|8
|11.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|12.
|Фенербахче
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|14.
|Ризеспор
|1:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|15.
|Трабзонспор
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|21.
|Сивасспор
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|Аланьяспор
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 13
|9
|5.
|Сивасспор
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|Гёзтепе
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|7.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|Трабзонспор
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 2
|5
|12.
|Ризеспор
|1:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Кайсериспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 9
|4
|15.
|Денизлиспор
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|16.
|Касымпаша
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|18.
|Фатих Карагюмрюк
|2:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|19.
|Антальяспор
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|20.
|Малатьяспор
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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