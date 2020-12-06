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Денизлиспор
0:2
Конец матча

Стадион:
Фенербахче
0'
0:1
9' Гол
Сиссе Паписс
22' Желтая карточка
Бергдич Закария
32' Желтая карточка
Бакалорц Марвин
0:2
40' Гол
Генюл Гёкхан
53' Желтая карточка
Азиз Сердар
54' Вторая желтая карточка
Азиз Сердар
55' Желтая карточка
Туфан Озан
0:2
56' Не забитый пенальти
Муравски Радослав
86' Желтая карточка
Эркин Джанер
86' Желтая карточка
Родальега Уго
90'+8
29
Пантилимон
Костел
76
Оздемир
Озер
15
Йылмаз
Огуз
5
Юмлу
Мустафа
21
Бергдич
Закария
8
Муравски
Радослав
6
Бакалорц
Марвин
9
Сако
Хади
10
Айсатти
Исмаил
28
Сагаль
Анхело
7
Родальега
Уго
1
Байиндыр
Алтай
77
Генюл
Гёкхан
4
Азиз
Сердар
26
Тиссеран
Марсель
88
Эркин
Джанер
5
Соса
Хосе
7
Туфан
Озан
14
Пелкас
Димитрис
8
Яндаш
Мерт
Хакан
16
Кадыоглу
Ферди
9
Сиссе
Паписс
Денизлиспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родальега Уго 2 0.2
2. Сако Хади 1 0.1
3. Оздемир Озер 1 0.1
4. Суботич Невен 1 0.1
5. Мешанович Мурис 1 0.1
6. Йылмаз Огуз 1 0.1
7. Муравски Радослав 1 (1) 0.1
8. Лопеш Тьягу 0 0
9. Нияз Реджеп 0 0
10. Сагаль Анхело 0 0
Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туфан Озан 4 (1) 0.36
2. Сиссе Паписс 3 0.27
3. Соса Хосе 3 (2) 0.27
4. Перотти Диего 3 (2) 0.27
5. Генюл Гёкхан 2 0.18
6. Саматта Мбвана 2 0.18
7. Пелкас Димитрис 1 0.09
8. Азиз Сердар 1 0.09
9. Валенсия Эннер 1 0.09
10. Яндаш Мерт Хакан 1 0.09
11. Эркин Джанер 0 0
12. Тиссеран Марсель 0 0
13. Кадыоглу Ферди 0 0

Карточки

Денизлиспор
# Игрок      
1. Бакалорц Марвин 3 0
2. Муравски Радослав 3 0
3. Сако Хади 1 1
4. Родальега Уго 2 0
5. Юмлу Мустафа 2 0
6. Бергдич Закария 2 0
7. Лопеш Тьягу 2 0
8. Йылмаз Огуз 2 0
9. Фабиано Лейсманн 1 0
Фенербахче
# Игрок      
1. Азиз Сердар 3 1
2. Густаво Диас 4 0
3. Гюмюш Синан 2 1
4. Лемос Маурисио 2 1
5. Туфан Озан 3 0
6. Пелкас Димитрис 3 0
7. Эркин Джанер 2 0
8. Валенсия Эннер 2 0
9. Тиссеран Марсель 2 0
10. Соса Хосе 1 0
11. Генюл Гёкхан 1 0
12. Кадыоглу Ферди 1 0
13. Яндаш Мерт Хакан 1 0
14. Байиндыр Алтай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Денизлиспор 0 12.5% (1) 12.5% (1) 0 25% (2) 50% (4)
 Фенербахче 9.52% (2) 9.52% (2) 19.05% (4) 19.05% (4) 23.81% (5) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор
Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Антальяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ
Фенербахче Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Фенербахче 3:4 Бешикташ Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк
Фенербахче 0:2 Коньяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 0:0 Хатайспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Сивасспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Фенербахче 2:2 Карагумрук Фенербахче 2:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 4:0 Истанбулспор Фенербахче 3:1 Ризеспор

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
Фенербахче: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
Фенербахче 2:2 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 5:1 Денизлиспор Товарищеские матчи Фенербахче 3:1 Денизлиспор Суперлига
Денизлиспор 0:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:1 Фенербахче Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 10 7 2 1 20 - 5 23
2. Галатасарай Заявка 11 7 2 2 19 - 7 23
3. Фенербахче Заявка 11 7 2 2 22 - 13 23
4. Бешикташ Заявка 10 6 1 3 20 - 17 19
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 11 4 5 2 19 - 12 17
6. Коньяспор Заявка 10 4 3 3 12 - 7 15
7. Гёзтепе Заявка 10 3 6 1 16 - 10 15
8. Газишехир Газиантеп Заявка 10 3 6 1 15 - 13 15
9. Истанбул Башакшехир Заявка 11 4 3 4 17 - 16 15
10. Касымпаша Заявка 11 4 3 4 13 - 13 15
11. Малатьяспор Заявка 10 3 4 3 11 - 13 13
12. Антальяспор Заявка 11 3 4 4 12 - 16 13
13. Хатайспор Заявка 8 3 3 2 7 - 12 12
14. Трабзонспор Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
15. Ризеспор Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
16. Сивасспор Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
17. Кайсериспор Заявка 10 2 3 5 6 - 12 9
18. Эрзурумспор Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
19. Генчлербирлиги Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
20. Денизлиспор Заявка 10 1 3 6 8 - 18 6
21. Анкарагюджю Заявка 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фатих Карагюмрюк Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Аланьяспор Заявка 5 4 1 0 12 - 1 13
3. Касымпаша Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
4. Малатьяспор Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Галатасарай Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
6. Коньяспор Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
7. Бешикташ Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
8. Антальяспор Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
9. Газишехир Газиантеп Заявка 5 2 3 0 9 - 6 9
10. Хатайспор Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
11. Гёзтепе Заявка 5 2 2 1 13 - 8 8
12. Истанбул Башакшехир Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
13. Фенербахче Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14. Ризеспор Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
15. Трабзонспор Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
16. Генчлербирлиги Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Кайсериспор Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Эрзурумспор Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19. Денизлиспор Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
20. Анкарагюджю Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
21. Сивасспор Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Галатасарай Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Аланьяспор Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Бешикташ Заявка 5 3 0 2 12 - 13 9
5. Сивасспор Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6. Гёзтепе Заявка 5 1 4 0 3 - 2 7
7. Истанбул Башакшехир Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
8. Эрзурумспор Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
9. Трабзонспор Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
10. Газишехир Газиантеп Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
11. Коньяспор Заявка 5 1 2 2 2 - 2 5
12. Ризеспор Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Кайсериспор Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
14. Хатайспор Заявка 4 1 1 2 1 - 9 4
15. Денизлиспор Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
16. Касымпаша Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Генчлербирлиги Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
18. Фатих Карагюмрюк Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Антальяспор Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
20. Малатьяспор Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
21. Анкарагюджю Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 62.00 15.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 5.65 4.15 1.61
  18.55 7.36 1.16

Самый высокий коэффициент на матч «Денизлиспор» – «Фенербахче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Денизлиспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фенербахче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Денизлиспор» – «Фенербахче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
15.50 0.00 10.50 1.02 6.80 1.10 3.35 1.30 1.11 6.50 1.96 1.84 1.73 2.11 1.19 4.60 1.22 4.00 1.02 13.00 1.06 8.00 1.09 7.20 1.01 14.50 1.01 15.00
12.75 1.00 11.75 1.01 4.70 1.18 3.76 1.27 2.39 1.64 1.85 1.95 1.53 2.44 1.26 3.54 1.17 4.15 1.05 7.50
6.02 1.14 2.91 1.43 1.93 1.92 1.99 1.87 2.14 1.72 2.64 1.50 2.14 1.75 1.85 2.01 1.55 2.50 1.41 2.95 1.33 3.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.25 1.64 1.45 2.70 1.18 4.50 1.04 10.00 1.04 10.00
3.52 1.30 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.35
2.87 1.44 2.26 1.67 1.75 2.12 1.26 3.94 1.13 6.08 1.33 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85 1.29 3.40
4.90 1.18 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Денизлиспор 0:2 Фенербахче онлайн

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