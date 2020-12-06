Денизлиспор
0:2
Конец матча
Стадион: Денизли Ататюрк
Фенербахче
0:1
9' ГолСиссе Паписс
22' Желтая карточкаБергдич Закария
32' Желтая карточкаБакалорц Марвин
0:2
40' ГолГенюл Гёкхан
53' Желтая карточкаАзиз Сердар
54' Вторая желтая карточкаАзиз Сердар
55' Желтая карточкаТуфан Озан
0:2
56' Не забитый пенальтиМуравски Радослав
86' Желтая карточкаЭркин Джанер
86' Желтая карточкаРодальега Уго
76
Оздемир
Озер
15
Йылмаз
Огуз
77
Генюл
Гёкхан
88
Эркин
Джанер
- Основной состав
- Вратарь
-
76 Оздемир ОзерЗащитник
-
15 Йылмаз ОгузЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Гёнен ДженкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kenan Atik
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
-
30 Беяз ОмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Тиам МамеНападающий
-
-
-
52 Ugur Yildiz
-
Главный тренер: Erol Bulut
Ход матча
9'
0:1
22'
32'
40'
0:2
53'
54'
55'
56'
86'
86'
87'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 2
-
11 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родальега Уго
|2
|0.2
|2.
|Сако Хади
|1
|0.1
|3.
|Оздемир Озер
|1
|0.1
|4.
|Суботич Невен
|1
|0.1
|5.
|Мешанович Мурис
|1
|0.1
|6.
|Йылмаз Огуз
|1
|0.1
|7.
|Муравски Радослав
|1 (1)
|0.1
|8.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
|9.
|Нияз Реджеп
|0
|0
|10.
|Сагаль Анхело
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туфан Озан
|4 (1)
|0.36
|2.
|Сиссе Паписс
|3
|0.27
|3.
|Соса Хосе
|3 (2)
|0.27
|4.
|Перотти Диего
|3 (2)
|0.27
|5.
|Генюл Гёкхан
|2
|0.18
|6.
|Саматта Мбвана
|2
|0.18
|7.
|Пелкас Димитрис
|1
|0.09
|8.
|Азиз Сердар
|1
|0.09
|9.
|Валенсия Эннер
|1
|0.09
|10.
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0.09
|11.
|Эркин Джанер
|0
|0
|12.
|Тиссеран Марсель
|0
|0
|13.
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бакалорц Марвин
|3
|0
|2.
|Муравски Радослав
|3
|0
|3.
|Сако Хади
|1
|1
|4.
|Родальега Уго
|2
|0
|5.
|Юмлу Мустафа
|2
|0
|6.
|Бергдич Закария
|2
|0
|7.
|Лопеш Тьягу
|2
|0
|8.
|Йылмаз Огуз
|2
|0
|9.
|Фабиано Лейсманн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Азиз Сердар
|3
|1
|2.
|Густаво Диас
|4
|0
|3.
|Гюмюш Синан
|2
|1
|4.
|Лемос Маурисио
|2
|1
|5.
|Туфан Озан
|3
|0
|6.
|Пелкас Димитрис
|3
|0
|7.
|Эркин Джанер
|2
|0
|8.
|Валенсия Эннер
|2
|0
|9.
|Тиссеран Марсель
|2
|0
|10.
|Соса Хосе
|1
|0
|11.
|Генюл Гёкхан
|1
|0
|12.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|13.
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0
|14.
|Байиндыр Алтай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Денизлиспор
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|50% (4)
|Фенербахче
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: +2 =5 -13Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор
Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Антальяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Бешикташ
Фенербахче Последние 20 матчей: +12 =6 -2Фенербахче 3:4 Бешикташ Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк
Фенербахче 0:2 Коньяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор Фенербахче 2:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 0:0 Хатайспор Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Сивасспор Фенербахче 4:0 Антальяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Фенербахче 2:2 Карагумрук Фенербахче 2:2 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 4:0 Истанбулспор Фенербахче 3:1 Ризеспор
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
Фенербахче: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 5
|23
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 7
|23
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 13
|23
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 17
|19
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|19 - 12
|17
|6.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 7
|15
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 10
|15
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 13
|15
|9.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|11.
|Малатьяспор
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 13
|13
|12.
|Антальяспор
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 16
|13
|13.
|Хатайспор
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 12
|12
|14.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|16.
|Сивасспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Аланьяспор
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|3.
|Касымпаша
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|Малатьяспор
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|6.
|Коньяспор
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|7.
|Бешикташ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|8.
|Антальяспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|10.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 8
|8
|12.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|13.
|Фенербахче
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|15.
|Трабзонспор
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|21.
|Сивасспор
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|Аланьяспор
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 13
|9
|5.
|Сивасспор
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|Гёзтепе
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|7.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|9.
|Трабзонспор
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 2
|5
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Кайсериспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 9
|4
|15.
|Денизлиспор
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|16.
|Касымпаша
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|18.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|19.
|Антальяспор
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|20.
|Малатьяспор
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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