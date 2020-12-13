Подхватил мяч на фланге Марти и подал на дальнюю штангу, но здесь не дотянулся головой Мапса и не смог пробить.

Тонким пасом Месси запустил в штрафную соперника Альбу, но перехватил мяч в последний момент Коке.

Продавил защитника вновь по центру Гомес, который из пределов штрафной пробил в ближний угол, но мяч пролетел немного выше перекладины.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Гризманн и сбросил назад под удар Де Йонгу, но сфера полетела точно в руки Айтору.

Мог выскакивать на ворота соперника Гомес вновь после паса от Рохера, но вовремя вернулся в оборону Араухо и перехватил мяч.

17' После отличного розыгрыша перед чужой штрафной попытался Брайтвайт закрутить в дальний угол, но в прыжке Айтор смог перевести на угловой.

16' Прорвался вновь по флангу Альба и подал в центр штрафной, но там никто из партнеров не смог пробить по воротам.

15' После паса с фланга от Альбы пробивал из пределов штрафной Месси, но на пути мяча оказался защитник.

14' Провалилась оборона каталонцев, позволив выскочить один на один с голкипером Гомесу, но тот с убойной позиции пробил точно в корпус Тер Штегену.

13' Догнал мяч у лицевой линии Брайтвайт и тут же подал на дальнюю штангу, но Айтор на выходе прервал этот пас.

12' Месси отдавал в разрез на ход Гризманну, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

11' После навеса с фланга от Коутиньо пробивал головой Брайтвайт, но мяч до ворот не дошел, застряв в гуще защитников.

10' Тонким пасом Гризманн искал в штрафной Месси, но того опередил Везу и вынес мяч на угловой.

9' Отличный пас вырезал Бускетс в штрафную на ход Брайтвайту, но тот не смог оторваться от Постиго и потерял мяч.

8' Клерк прорывался по флангу на скорости, обыграл защитника, но далеко отпустил от себя мяч, который выкатился за пределы поля.

7' По флангу забросил Месси на ход Десту, но того опередил Мелеро и спокойно оттеснил от мяча корпусом.

6' Выскакивал на ворота соперника Гомес после заброса от Вучкевича, но тот не смог пробить в борьбе против Ленгле.

5' Забросил Месси в штрафную на Брайтвайта, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

4' Тонким пасом Гризманн запустил в штрафную соперника Месси, но в последний момент мяч перехватил Постиго.

3' С углового навесил Коке на дальнюю штангу, но вышел из ворот Тер Штеген и забрал мяч в свои руки.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-гранатовых цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.