  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Барселона
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Леванте
0' 17'
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Дест
Серджино
4
Араухо
Рональд
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
10
Месси
Лионель
7
Гризманн
Антуан
14
Коутиньо
Филиппе
9
Брайтвайт Мартин
13
Айтор
Фернандес
23
Коке
Хорхе
II
15
Постиго
Серхио
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
18
Де
Фрутос
Хорхе
12
Малса
Микаэль
17
Вукчевич
Никола
22
Мелеро
Гонсало
9
Рохер
Марти
21
Гомес
Даниэль
Барселона
4-2-3-1
Леванте
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фати Ансу 4 0.36
2. Месси Лионель 4 (2) 0.36
3. Гризманн Антуан 3 0.27
4. Коутиньо Филиппе 2 0.18
5. Роберто Серхи 1 0.09
6. Брайтвайт Мартин 1 0.09
7. Дембеле Усман 1 0.09
8. Гонсалес Педро 1 0.09
9. Альба Жорди 0 0
10. Тринкан Франсишку 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 4 0.33
2. Рохер Марти 3 (1) 0.25
3. Мелеро Гонсало 2 0.17
4. Кампанья Хосе 1 (1) 0.08
5. Де Фрутос Хорхе 1 0.08
6. Гомес Даниэль 1 0.08
7. Везу Рубен 1 0.08
8. Клерк Карлос 0 0
9. Мирамон Хорхе 0 0
10. Барди Энис 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 4 1
2. Месси Лионель 3 0
3. Альба Жорди 3 0
4. Пике Херард 2 0
5. Бускетс Серхио 2 0
6. Пьянич Миралем 1 0
7. Роберто Серхи 1 0
8. Дест Серджино 1 0
9. Гонсалес Педро 1 0
10. Фати Ансу 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 3 0
2. Постиго Серхио 2 0
3. Гомес Даниэль 2 0
4. Клерк Карлос 2 0
5. Кампанья Хосе 1 0
6. Дуарте Оскар 1 0
7. Сон 1 0
8. Рохер Марти 1 0
9. Радоя Неманья 1 0
10. Малса Микаэль 1 0
11. Мирамон Хорхе 1 0
12. Антонио Гарсия 1 0
13. Мелеро Гонсало 1 0
14. Барди Энис 1 0
15. Робер Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 23.53% (4) 17.65% (3) 11.76% (2) 11.76% (2) 17.65% (3) 17.65% (3)
 Леванте 23.08% (3) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 0 23.08% (3)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна
Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария
Леванте Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес
Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б

Последние игры между собой

Барселона: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Леванте: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Барселона 2:1 Леванте Ла Лига Леванте 3:1 Барселона Ла Лига Барселона 1:0 Леванте Примера Барселона 3:0 Леванте Кубок Короля
Леванте 2:1 Барселона Кубок Короля Леванте 0:5 Барселона Примера Леванте 5:4 Барселона Примера Барселона 3:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Барселона Примера Барселона 4:1 Леванте Примера Барселона 5:0 Леванте Примера Леванте 0:5 Барселона Примера Барселона 5:1 Леванте Кубок Короля Леванте 1:4 Барселона Кубок Короля Леванте 1:1 Барселона Примера Барселона 7:0 Леванте Примера Барселона 1:0 Леванте Примера Леванте 0:4 Барселона Примера Леванте 1:2 Барселона Примера Барселона 5:0 Леванте Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
2. Реал Сосьедад Заявка 13 7 5 1 23 - 6 26
3. Реал Мадрид Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
4. Вильярреал Заявка 13 5 7 1 16 - 12 22
5. Севилья Заявка 11 6 1 4 13 - 9 19
6. Кадис Заявка 12 5 3 4 11 - 13 18
7. Гранада Заявка 12 5 3 4 15 - 20 18
8. Бетис Заявка 13 5 1 7 15 - 24 16
9. Барселона 0:0 Заявка 11 4 3 4 20 - 11 15
10. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
11. Эльче Заявка 11 3 5 3 9 - 11 14
12. Атлетик Б Заявка 12 4 2 6 14 - 14 14
13. Валенсия Заявка 13 3 5 5 19 - 19 14
14. Алавес Заявка 13 3 5 5 11 - 14 14
15. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
16. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
18. Леванте 0:0 Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
19. Осасуна Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
20. Уэска Заявка 13 1 8 4 12 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
4. Барселона 0:0 Заявка 6 3 2 1 15 - 6 11
5. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
7. Реал Мадрид Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
9. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
10. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
11. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
12. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
14. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
15. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
16. Леванте 0:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
17. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
8. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Алавес Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
11. Вильярреал Заявка 6 1 4 1 5 - 7 7
12. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Леванте 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
14. Валенсия Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
15. Атлетик Б Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
16. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
17. Барселона 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
18. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 22'
    Мог выскакивать на ворота соперника Гомес вновь после паса от Рохера, но вовремя вернулся в оборону Араухо и перехватил мяч.
  • 21'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Гризманн и сбросил назад под удар Де Йонгу, но сфера полетела точно в руки Айтору.
  • 20'
    Продавил защитника вновь по центру Гомес, который из пределов штрафной пробил в ближний угол, но мяч пролетел немного выше перекладины. 
  • 19'
    Тонким пасом Месси запустил в штрафную соперника Альбу, но перехватил мяч в последний момент Коке.
  • 18'
    Подхватил мяч на фланге Марти и подал на дальнюю штангу, но здесь не дотянулся головой Мапса и не смог пробить.
  • Угловой
    17'
    После отличного розыгрыша перед чужой штрафной попытался Брайтвайт закрутить в дальний угол, но в прыжке Айтор смог перевести на угловой.
  • 16'
    Прорвался вновь по флангу Альба и подал в центр штрафной, но там никто из партнеров не смог пробить по воротам.
  • 15'
    После паса с фланга от Альбы пробивал из пределов штрафной Месси, но на пути мяча оказался защитник.
  • Опасный момент
    14'
    Провалилась оборона каталонцев, позволив выскочить один на один с голкипером Гомесу, но тот с убойной позиции пробил точно в корпус Тер Штегену.
  • 13'
    Догнал мяч у лицевой линии Брайтвайт и тут же подал на дальнюю штангу, но Айтор на выходе прервал этот пас.
  • 12'
    Месси отдавал в разрез на ход Гризманну, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 11'
    После навеса с фланга от Коутиньо пробивал головой Брайтвайт, но мяч до ворот не дошел, застряв в гуще защитников.
  • Угловой
    10'
    Тонким пасом Гризманн искал в штрафной Месси, но того опередил Везу и вынес мяч на угловой.
  • 9'
    Отличный пас вырезал Бускетс в штрафную на ход Брайтвайту, но тот не смог оторваться от Постиго и потерял мяч.
  • 8'
    Клерк прорывался по флангу на скорости, обыграл защитника, но далеко отпустил от себя мяч, который выкатился за пределы поля.
  • 7'
    По флангу забросил Месси на ход Десту, но того опередил Мелеро и спокойно оттеснил от мяча корпусом. 
  • 6'
    Выскакивал на ворота соперника Гомес после заброса от Вучкевича, но тот не смог пробить в борьбе против Ленгле.
  • Офсайд
    5'
    Забросил Месси в штрафную на Брайтвайта, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
  • 4'
    Тонким пасом Гризманн запустил в штрафную соперника Месси, но в последний момент мяч перехватил Постиго.
  • 3'
    С углового навесил Коке на дальнюю штангу, но вышел из ворот Тер Штеген и забрал мяч в свои руки.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-гранатовых цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.30 6.50 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 6.00 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 6.95 9.40
  1.24 7.18 10.26

Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Леванте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Леванте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Леванте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
23.00 0.00 14.00 1.01 5.55 1.14 4.60 1.19 2.65 1.47 2.08 1.72 2.12 1.72 1.68 2.18 2.00 1.88 1.37 3.05 1.28 3.60 1.29 3.60 1.22 4.00 1.10 6.40 1.08 7.00 1.02 11.50 0.00 14.50
9.10 1.07 7.80 1.09 3.84 1.27 3.15 1.37 2.21 1.73 1.76 2.09 1.53 2.54 1.30 3.60 1.23 4.30 1.10 7.10
7.96 1.10 3.92 1.28 2.80 1.48 2.53 1.55 2.19 1.72 1.97 1.91 1.73 2.18 1.58 2.46 1.49 2.72 1.20 4.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 2.08 1.72 1.48 2.63 1.50 2.63 1.31 3.45
5.60 1.14 4.05 1.24 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38
3.96 1.28 2.44 1.59 1.99 1.89 1.71 2.21 1.49 2.75
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.63 1.47 1.97 1.78 1.55 2.37
5.85 1.14 2.62 1.49 1.94 1.86 1.53 2.56 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 2.35
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
2.60 1.50
Где смотреть матч Барселона 0:0 Леванте онлайн

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Прогнозы на матч Барселона 0:0 Леванте

Исход игры
Барселона
98.1% (154)
Ничья
1.9% (3)
Леванте
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.13% (92)
Меньше
39.87% (61)
Обе команды забьют
Да
36.6% (56)
Нет
63.4% (97)
Популярный счёт
2:0 Барселона
35% (55)
3:0 Барселона
19.1% (30)
2:1 Барселона
16.6% (26)
3:1 Барселона
14.6% (23)
4:0 Барселона
3.8% (6)
1:0 Барселона
2.5% (4)
4:1 Барселона
1.9% (3)
4:2 Барселона
1.3% (2)
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