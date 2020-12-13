18
Альба
Жорди
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 СонЗащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фати Ансу
|4
|0.36
|2.
|Месси Лионель
|4 (2)
|0.36
|3.
|Гризманн Антуан
|3
|0.27
|4.
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.18
|5.
|Роберто Серхи
|1
|0.09
|6.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.09
|7.
|Дембеле Усман
|1
|0.09
|8.
|Гонсалес Педро
|1
|0.09
|9.
|Альба Жорди
|0
|0
|10.
|Тринкан Франсишку
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|4
|0.33
|2.
|Рохер Марти
|3 (1)
|0.25
|3.
|Мелеро Гонсало
|2
|0.17
|4.
|Кампанья Хосе
|1 (1)
|0.08
|5.
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.08
|6.
|Гомес Даниэль
|1
|0.08
|7.
|Везу Рубен
|1
|0.08
|8.
|Клерк Карлос
|0
|0
|9.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|10.
|Барди Энис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|4
|1
|2.
|Месси Лионель
|3
|0
|3.
|Альба Жорди
|3
|0
|4.
|Пике Херард
|2
|0
|5.
|Бускетс Серхио
|2
|0
|6.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|7.
|Роберто Серхи
|1
|0
|8.
|Дест Серджино
|1
|0
|9.
|Гонсалес Педро
|1
|0
|10.
|Фати Ансу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|3
|0
|2.
|Постиго Серхио
|2
|0
|3.
|Гомес Даниэль
|2
|0
|4.
|Клерк Карлос
|2
|0
|5.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|6.
|Дуарте Оскар
|1
|0
|7.
|Сон
|1
|0
|8.
|Рохер Марти
|1
|0
|9.
|Радоя Неманья
|1
|0
|10.
|Малса Микаэль
|1
|0
|11.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|12.
|Антонио Гарсия
|1
|0
|13.
|Мелеро Гонсало
|1
|0
|14.
|Барди Энис
|1
|0
|15.
|Робер Пьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|Леванте
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|0
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +12 =2 -6Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна
Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария
Леванте Последние 20 матчей: +8 =6 -6Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес
Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б
Последние игры между собой
Барселона: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Леванте: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Леванте 2:1 Барселона Кубок Короля Леванте 0:5 Барселона Примера Леванте 5:4 Барселона Примера Барселона 3:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Барселона Примера Барселона 4:1 Леванте Примера Барселона 5:0 Леванте Примера Леванте 0:5 Барселона Примера Барселона 5:1 Леванте Кубок Короля Леванте 1:4 Барселона Кубок Короля Леванте 1:1 Барселона Примера Барселона 7:0 Леванте Примера Барселона 1:0 Леванте Примера Леванте 0:4 Барселона Примера Леванте 1:2 Барселона Примера Барселона 5:0 Леванте Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 6
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|16 - 12
|22
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 9
|19
|6.
|Кадис
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|11 - 13
|18
|7.
|Гранада
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|8.
|Бетис
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 24
|16
|9.
|Барселона
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 11
|15
|10.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|9 - 10
|15
|11.
|Эльче
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 11
|14
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|13.
|Валенсия
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|19 - 19
|14
|14.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 14
|14
|15.
|Хетафе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 20
|13
|18.
|Леванте
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|19.
|Осасуна
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|12 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 1
|16
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Барселона
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 6
|11
|5.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|6.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|9.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|10.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|12.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|15.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Леванте
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|4.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|8.
|Эльче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Гранада
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|12.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Леванте
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|14.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|16.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|17.
|Барселона
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|18.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Леванте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Леванте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Леванте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Барселона 0:0 Леванте
Исход игры
Барселона
98.1% (154)
Ничья
1.9% (3)
Леванте
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.13% (92)
Меньше
39.87% (61)
Обе команды забьют
Да
36.6% (56)
Нет
63.4% (97)
Популярный счёт
2:0 Барселона
35% (55)
3:0 Барселона
19.1% (30)
2:1 Барселона
16.6% (26)
3:1 Барселона
14.6% (23)
4:0 Барселона
3.8% (6)
1:0 Барселона
2.5% (4)
4:1 Барселона
1.9% (3)
4:2 Барселона
1.3% (2)
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