  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Реал Сосьедад
1:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Эйбар
0'
7' Желтая карточка
Эспозито Эду
14' Желтая карточка
Модибо Саньян
1:0
20' Гол
Барренечеа Андер
33'
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
24
Ле
Норман
Робен
15
Модибо
Саньян
12
Муньос
Айхен
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
22
Барренечеа
Андер
28
Лопес
Роберто
III
17
Меркеланс
Мартин
19
Исак
Александр
1
Дмитрович
Марко
20
Корреа
Робер
2
Бургос
Эстебан
3
Бигас
Педро
23
Арбилья
Анайц
22
Посо
Алехандро
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
12
Муто
Йосинори
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Эйбар
4-4-2

Ход матча

7'
 
Эспозито Эду
14'
Модибо Саньян
 
20'
Барренечеа Андер
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 7 (5) 0.54
2. Порту Кристиан 4 0.31
3. Исак Александр 2 0.15
4. Янузай Аднан 2 (1) 0.15
5. Виллиан Жозе 2 0.15
6. Лопес Роберто III 2 0.15
7. Сильва Давид 1 0.08
8. Мерино Микель 1 0.08
9. Монреаль Начо 1 0.08
10. Горосабел Андони 0 0
11. Муньос Айхен 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бургос Эстебан 3 (2) 0.23
2. Кике Гарсия 3 0.23
3. Кевин Родригес 1 0.08
4. Муто Йосинори 1 0.08
5. Педро Леон 0 0
6. Папа Диоп 0 0
7. Паулу Оливейра 0 0
8. Арбилья Анайц 0 0
9. Эспозито Эду 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сильва Давид 4 0
2. Ле Норман Робен 2 1
3. Ариц Элустондо 3 0
4. Муньос Айхен 3 0
5. Субименди Мартин 3 0
6. Мерино Микель 2 0
7. Барренечеа Андер 2 0
8. Горосабел Андони 1 0
9. Гуриди Хон 1 0
10. Исак Александр 1 0
11. Оярсабаль Микель 1 0
12. Гевара Андер 1 0
13. Модибо Саньян 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 3 2
2. Бургос Эстебан 4 0
3. Кике Гарсия 1 1
4. Альварес Серхио 2 0
5. Арбилья Анайц 2 0
6. Эспозито Эду 2 0
7. Педро Леон 1 0
8. Ресио Хосе 1 0
9. Бигас Педро 1 0
10. Корреа Робер 1 0
11. Кевин Родригес 1 0
12. Техеро Альваро 1 0
13. Хиль Бриан 1 0
14. Атьенса Мигель 1 0
15. Мендиа Эньяут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 18.18% (4) 18.18% (4) 18.18% (4) 18.18% (4) 27.27% (6)
 Эйбар 0 12.5% (1) 25% (2) 50% (4) 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал
АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар
Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Эйбар: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Ла Лига Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Товарищеские матчи Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Примера
Эйбар 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:2 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:1 Эйбар Примера Реал Сосьедад 2:2 Эйбар Примера Эйбар 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Эйбар Примера Реал Сосьедад 1:0 Эйбар Примера Эйбар 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 1:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 0:0 Эйбар Сегунда Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 13 8 4 1 23 - 5 28
2. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3. Реал Мадрид Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
4. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 15 - 11 21
5. Севилья Заявка 11 6 1 4 13 - 9 19
6. Кадис Заявка 12 5 3 4 11 - 13 18
7. Гранада Заявка 11 4 3 4 14 - 20 15
8. Бетис Заявка 12 5 0 7 14 - 23 15
9. Барселона Заявка 10 4 2 4 20 - 11 14
10. Эльче Заявка 10 3 5 2 9 - 10 14
11. Атлетик Б Заявка 12 4 2 6 14 - 14 14
12. Валенсия Заявка 13 3 5 5 19 - 19 14
13. Эйбар 0:1 Заявка 13 3 5 5 8 - 10 14
14. Алавес Заявка 13 3 5 5 11 - 14 14
15. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
16. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
18. Леванте Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
19. Осасуна Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
20. Уэска Заявка 13 1 8 4 12 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 3 14
4. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
6. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
7. Реал Мадрид Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
9. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
10. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
11. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
12. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
13. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
14. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
15. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
16. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
17. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
18. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар 0:1 Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
5. Эйбар 0:1 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
8. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Алавес Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
11. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
13. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Атлетик Б Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
16. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
17. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Реал Сосьедад 94.7% (143)
X 5.3% (8)
Эйбар 0% (0)
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Эйбар
2.00
5.01
5.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.40 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.00 3.05 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.45 5.05
  1.30 5.01 12.14

Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.55 1.14 6.30 1.12 2.20 1.66 2.12 1.77 1.80 2.08 1.38 3.00 1.74 2.08 1.29 3.65 1.11 6.50 1.06 7.80 1.02 13.00 1.01 23.00 1.01 22.00 0.00 22.00
8.30 1.08 6.60 1.12 2.76 1.46 2.07 1.77 1.63 2.42 1.28 3.75 1.21 4.55 1.07 9.00 1.06 9.80 1.00 19.75
2.94 1.44 2.57 1.56 2.19 1.75 1.80 2.09 1.65 2.37 1.97 1.91 1.22 4.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.90 1.90 1.67 2.21 1.13 5.80 1.08 7.80
2.62 1.49 1.68 2.19 1.32 3.38 1.08 7.90 1.06 9.30
2.69 1.52 2.13 1.78 1.69 2.27 1.45 2.93 1.77 2.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.14 1.67 1.49 2.50 1.17 4.70
3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.15 1.11 6.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.52 1.52
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.30 1.25
Где смотреть матч Реал Сосьедад 1:0 Эйбар онлайн

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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Эйбар

Исход игры
Реал Сосьедад
94.7% (143)
Ничья
5.3% (8)
Эйбар
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (68)
Меньше
54.05% (80)
Обе команды забьют
Да
47.97% (71)
Нет
52.03% (77)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
39.1% (59)
2:0 Реал Сосьедад
26.5% (40)
1:0 Реал Сосьедад
21.9% (33)
1:1 Ничья
4% (6)
3:1 Реал Сосьедад
3.3% (5)
3:0 Реал Сосьедад
2% (3)
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