Реал Сосьедад
1:1
Конец матча
Стадион: Reale Seguros Stadium
Эйбар
7' Желтая карточкаЭспозито Эду
14' Желтая карточкаМодибо Саньян
1:0
20' ГолБарренечеа Андер
44' Желтая карточкаМуньос Айхен
53' Желтая карточкаБургос Эстебан
1:1
65' ГолЭнрич Серхи
80' Желтая карточкаАрбилья Анайц
80' Undefined phrase: football_event_Субельдия Игор
84' Желтая карточкаСальдуа Хосеба
88' Желтая карточкаСубельдия Игор
12
Муньос
Айхен
16
Гевара
Андер
20
Корреа
Робер
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Айеса ГайзкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
-
11 Янузай АднанНападающий
-
25 Баутиста ХонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
14'
20'
1:0
44'
53'
65'
1:1
80'
80'
84'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|7 (5)
|0.54
|2.
|Порту Кристиан
|4
|0.31
|3.
|Исак Александр
|2
|0.15
|4.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.15
|5.
|Виллиан Жозе
|2
|0.15
|6.
|Лопес Роберто III
|2
|0.15
|7.
|Сильва Давид
|1
|0.08
|8.
|Мерино Микель
|1
|0.08
|9.
|Монреаль Начо
|1
|0.08
|10.
|Барренечеа Андер
|1
|0.08
|11.
|Горосабел Андони
|0
|0
|12.
|Муньос Айхен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.23
|2.
|Кике Гарсия
|3
|0.23
|3.
|Энрич Серхи
|1
|0.08
|4.
|Кевин Родригес
|1
|0.08
|5.
|Муто Йосинори
|1
|0.08
|6.
|Педро Леон
|0
|0
|7.
|Папа Диоп
|0
|0
|8.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|9.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|10.
|Эспозито Эду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Давид
|4
|0
|2.
|Муньос Айхен
|4
|0
|3.
|Ле Норман Робен
|2
|1
|4.
|Ариц Элустондо
|3
|0
|5.
|Субименди Мартин
|3
|0
|6.
|Мерино Микель
|2
|0
|7.
|Барренечеа Андер
|2
|0
|8.
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|9.
|Горосабел Андони
|1
|0
|10.
|Гуриди Хон
|1
|0
|11.
|Исак Александр
|1
|0
|12.
|Субельдия Игор
|1
|0
|13.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|14.
|Гевара Андер
|1
|0
|15.
|Модибо Саньян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|3
|2
|2.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|3.
|Арбилья Анайц
|3
|0
|4.
|Кике Гарсия
|1
|1
|5.
|Альварес Серхио
|2
|0
|6.
|Эспозито Эду
|2
|0
|7.
|Педро Леон
|1
|0
|8.
|Ресио Хосе
|1
|0
|9.
|Бигас Педро
|1
|0
|10.
|Корреа Робер
|1
|0
|11.
|Кевин Родригес
|1
|0
|12.
|Техеро Альваро
|1
|0
|13.
|Хиль Бриан
|1
|0
|14.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|15.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|0
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|Эйбар
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =8 -2Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал
АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =8 -6Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар
Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Эйбар: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Эйбар 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:2 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:1 Эйбар Примера Реал Сосьедад 2:2 Эйбар Примера Эйбар 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Эйбар Примера Реал Сосьедад 1:0 Эйбар Примера Эйбар 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 1:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 0:0 Эйбар Сегунда Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 6
|26
|3.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 11
|24
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 9
|19
|6.
|Кадис
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|11 - 13
|18
|7.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 20
|15
|8.
|Бетис
|0:1 Заявка
|13
|5
|0
|8
|14 - 24
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|9 - 10
|15
|10.
|Барселона
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|20 - 11
|14
|11.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|13.
|Валенсия
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|19 - 19
|14
|14.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 14
|14
|15.
|Хетафе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 20
|13
|18.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|Осасуна
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|12 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 1
|16
|2.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|9.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|10.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|12.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|14.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|15.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|16.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|17.
|Бетис
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Уэска
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|4.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 6
|9
|8.
|Бетис
|0:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|16.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:1 Эйбар
Исход игры
Реал Сосьедад
94.7% (143)
Ничья
5.3% (8)
Эйбар
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (68)
Меньше
54.05% (80)
Обе команды забьют
Да
47.97% (71)
Нет
52.03% (77)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
39.1% (59)
2:0 Реал Сосьедад
26.5% (40)
1:0 Реал Сосьедад
21.9% (33)
1:1 Ничья
4% (6)
3:1 Реал Сосьедад
3.3% (5)
3:0 Реал Сосьедад
2% (3)
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