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  3. Испания
Реал Сосьедад
1:1
Конец матча

Стадион:
Эйбар
0'
7' Желтая карточка
Эспозито Эду
14' Желтая карточка
Модибо Саньян
1:0
20' Гол
Барренечеа Андер
44' Желтая карточка
Муньос Айхен
53' Желтая карточка
Бургос Эстебан
1:1
65' Гол
Энрич Серхи
80' Желтая карточка
Арбилья Анайц
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Субельдия Игор
84' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
88' Желтая карточка
Субельдия Игор
90'+6
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
24
Ле
Норман
Робен
15
Модибо
Саньян
12
Муньос
Айхен
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
22
Барренечеа
Андер
28
Лопес
Роберто
III
17
Меркеланс
Мартин
19
Исак
Александр
1
Дмитрович
Марко
20
Корреа
Робер
2
Бургос
Эстебан
3
Бигас
Педро
23
Арбилья
Анайц
22
Посо
Алехандро
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
12
Муто
Йосинори
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Эйбар
4-4-2

Ход матча

7'
 
Эспозито Эду
14'
Модибо Саньян
 
20'
Барренечеа Андер
1:0
42'
 
Кевин Родригес
Бигас Педро
44'
Муньос Айхен
 
46'
 
Инуи Такаси
Корреа Робер
46'
 
Энрич Серхи
Муто Йосинори
53'
 
Бургос Эстебан
58'
Субельдия Игор
Модибо Саньян
 
58'
Субименди Мартин
Мерино Микель
 
63'
Баутиста Хон
Исак Александр
 
63'
Порту Кристиан
Барренечеа Андер
 
65'
1:1
Энрич Серхи
69'
Сильва Давид
Лопес Роберто III
 
76'
 
Альварес Серхио
Папа Диоп
80'
 
Арбилья Анайц
80'
Субельдия Игор
 
84'
Сальдуа Хосеба
 
88'
Субельдия Игор
 
90'
 
Педро Леон
Хиль Бриан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 4 Офсайды 5
  • 14 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 7 (5) 0.54
2. Порту Кристиан 4 0.31
3. Исак Александр 2 0.15
4. Янузай Аднан 2 (1) 0.15
5. Виллиан Жозе 2 0.15
6. Лопес Роберто III 2 0.15
7. Сильва Давид 1 0.08
8. Мерино Микель 1 0.08
9. Монреаль Начо 1 0.08
10. Барренечеа Андер 1 0.08
11. Горосабел Андони 0 0
12. Муньос Айхен 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бургос Эстебан 3 (2) 0.23
2. Кике Гарсия 3 0.23
3. Энрич Серхи 1 0.08
4. Кевин Родригес 1 0.08
5. Муто Йосинори 1 0.08
6. Педро Леон 0 0
7. Папа Диоп 0 0
8. Паулу Оливейра 0 0
9. Арбилья Анайц 0 0
10. Эспозито Эду 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сильва Давид 4 0
2. Муньос Айхен 4 0
3. Ле Норман Робен 2 1
4. Ариц Элустондо 3 0
5. Субименди Мартин 3 0
6. Мерино Микель 2 0
7. Барренечеа Андер 2 0
8. Сальдуа Хосеба 1 0
9. Горосабел Андони 1 0
10. Гуриди Хон 1 0
11. Исак Александр 1 0
12. Субельдия Игор 1 0
13. Оярсабаль Микель 1 0
14. Гевара Андер 1 0
15. Модибо Саньян 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 3 2
2. Бургос Эстебан 5 0
3. Арбилья Анайц 3 0
4. Кике Гарсия 1 1
5. Альварес Серхио 2 0
6. Эспозито Эду 2 0
7. Педро Леон 1 0
8. Ресио Хосе 1 0
9. Бигас Педро 1 0
10. Корреа Робер 1 0
11. Кевин Родригес 1 0
12. Техеро Альваро 1 0
13. Хиль Бриан 1 0
14. Атьенса Мигель 1 0
15. Мендиа Эньяут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 21.74% (5) 17.39% (4) 17.39% (4) 17.39% (4) 26.09% (6)
 Эйбар 0 11.11% (1) 22.22% (2) 44.44% (4) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал
АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар
Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Эйбар: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Ла Лига Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Товарищеские матчи Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Примера
Эйбар 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:2 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:1 Эйбар Примера Реал Сосьедад 2:2 Эйбар Примера Эйбар 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Эйбар Примера Реал Сосьедад 1:0 Эйбар Примера Эйбар 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 1:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 0:0 Эйбар Сегунда Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
2. Реал Сосьедад Заявка 13 7 5 1 23 - 6 26
3. Вильярреал 1:0 Заявка 13 6 6 1 16 - 11 24
4. Реал Мадрид Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
5. Севилья Заявка 11 6 1 4 13 - 9 19
6. Кадис Заявка 12 5 3 4 11 - 13 18
7. Гранада Заявка 11 4 3 4 14 - 20 15
8. Бетис 0:1 Заявка 13 5 0 8 14 - 24 15
9. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
10. Барселона Заявка 10 4 2 4 20 - 11 14
11. Эльче Заявка 10 3 5 2 9 - 10 14
12. Атлетик Б Заявка 12 4 2 6 14 - 14 14
13. Валенсия Заявка 13 3 5 5 19 - 19 14
14. Алавес Заявка 13 3 5 5 11 - 14 14
15. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
16. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
18. Леванте Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
19. Осасуна Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
20. Уэска Заявка 13 1 8 4 12 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал 1:0 Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
4. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
6. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
7. Реал Мадрид Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
9. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
10. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
11. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
12. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
13. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
14. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
15. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
16. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
17. Бетис 0:1 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
18. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Вильярреал 1:0 Заявка 6 2 3 1 5 - 6 9
8. Бетис 0:1 Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
9. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Алавес Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
13. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Атлетик Б Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
16. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
17. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Реал Сосьедад 94.7% (143)
X 5.3% (8)
Эйбар 0% (0)
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 10.50 1.14 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.75 1.62 26.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.45 5.05
  1.25 4.97 21.97

Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.55 1.14 6.30 1.12 2.45 1.55 2.12 1.77 1.80 2.08 1.30 3.50 1.74 2.08 1.29 3.65 1.09 7.20 1.06 7.80 1.03 12.00 1.01 23.00 1.01 22.00 0.00 22.00
8.30 1.08 6.60 1.12 2.76 1.46 2.07 1.77 1.63 2.42 1.28 3.75 1.21 4.55 1.07 9.00 1.06 9.80 1.00 19.75
2.94 1.44 1.86 2.02 2.19 1.75 1.88 2.00 1.79 2.10 1.97 1.91 1.53 2.61 1.29 3.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.90 1.90 1.67 2.21 1.31 5.80 1.08 7.80 1.02 13.00
2.62 1.49 1.68 2.19 1.32 3.38 1.08 7.90 1.06 9.30
2.69 1.52 2.13 1.78 1.69 2.27 1.45 2.93 1.18 5.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.14 1.67 1.49 2.50 1.17 4.70
3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.15 1.11 6.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
4.30 1.25
Где смотреть матч Реал Сосьедад 1:1 Эйбар онлайн

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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:1 Эйбар

Исход игры
Реал Сосьедад
94.7% (143)
Ничья
5.3% (8)
Эйбар
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (68)
Меньше
54.05% (80)
Обе команды забьют
Да
47.97% (71)
Нет
52.03% (77)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
39.1% (59)
2:0 Реал Сосьедад
26.5% (40)
1:0 Реал Сосьедад
21.9% (33)
1:1 Ничья
4% (6)
3:1 Реал Сосьедад
3.3% (5)
3:0 Реал Сосьедад
2% (3)
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