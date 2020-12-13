Эльче
0:1
Конец матча
Стадион: Мартинес Валеро
Гранада
10' Желтая карточкаХосема
0:1
42' ГолСуарес Луис III
48' Желтая карточкаСанчес-Миньо Хуан
73' Желтая карточкаДиего Гонсалес VII
86' Желтая карточкаГоналон Максим
90' Желтая карточкаБарраган Антонио
90' Желтая карточкаПуэртас Антонио
13
Бадия
Эдгар
24
Хосема
10
Милья
Пере
16
Фидель
Чавес
11
Моренте
Тете
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 СифуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Коне ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Санчес ПепеЗащитник
-
17 Кини МаринЗащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
10'
42'
0:1
86'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 5
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фидель Чавес
|2 (1)
|0.18
|2.
|Моренте Тете
|2
|0.18
|3.
|Фернандес Хосан
|2
|0.18
|4.
|Бое Лукас
|2
|0.18
|5.
|Милья Пере
|1
|0.09
|6.
|Хосема
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис III
|3
|0.25
|2.
|Мачис Дарвин
|2
|0.17
|3.
|Видаль Молина
|2
|0.17
|4.
|Санчес Герман
|2
|0.17
|5.
|Эррера Янгель
|2
|0.17
|6.
|Милья Луис
|1
|0.08
|7.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.08
|8.
|Сольдадо Роберто
|1
|0.08
|9.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.08
|10.
|Кенеди Роберт
|0
|0
|11.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|12.
|Гоналон Максим
|0
|0
|13.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бое Лукас
|3
|1
|2.
|Моренте Тете
|4
|0
|3.
|Барраган Антонио
|3
|0
|4.
|Диего Гонсалес VII
|3
|0
|5.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|6.
|Марконе Иван
|2
|0
|7.
|Фидель Чавес
|2
|0
|8.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|9.
|Милья Пере
|2
|0
|10.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|11.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|12.
|Верду Гонсало
|2
|0
|13.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|14.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|15.
|Хосема
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гоналон Максим
|4
|1
|2.
|Санчес Герман
|5
|0
|3.
|Фулкье Димитри
|3
|0
|4.
|Пуэртас Антонио
|3
|0
|5.
|Монторо Анхель
|2
|0
|6.
|Эррера Янгель
|2
|0
|7.
|Суарес Луис III
|2
|0
|8.
|Сольдадо Роберто
|1
|0
|9.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|10.
|Вико Федерико
|1
|0
|11.
|Дуарте Домингуш
|1
|0
|12.
|Нева Карлос
|1
|0
|13.
|Sergio Barcia
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльче
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|Гранада
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
Предыдущие игры
Эльче Последние 20 матчей: +9 =7 -4Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта
Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете
Гранада Последние 20 матчей: +10 =5 -5ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада
Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б
Последние игры между собой
Эльче: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 4
Гранада: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 6
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|16 - 12
|22
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 9
|19
|6.
|Кадис
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|11 - 13
|18
|7.
|Гранада
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|8.
|Бетис
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 24
|16
|9.
|Барселона
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 11
|15
|10.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|9 - 10
|15
|11.
|Эльче
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 11
|14
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|13.
|Валенсия
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|19 - 19
|14
|14.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 14
|14
|15.
|Хетафе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 20
|13
|18.
|Леванте
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|19.
|Осасуна
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|12 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 1
|16
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Барселона
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 6
|11
|5.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|6.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|9.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|10.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|12.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|15.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Леванте
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|4.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|8.
|Эльче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Гранада
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|12.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Леванте
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|14.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|16.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|17.
|Барселона
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|18.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эльче 0:1 Гранада
Исход игры
Эльче
22.9% (35)
Ничья
47.7% (73)
Гранада
29.4% (45)
Тотал 2.5
Больше
25.33% (38)
Меньше
74.67% (112)
Обе команды забьют
Да
66.67% (100)
Нет
33.33% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.2% (63)
1:2 Гранада
13.7% (21)
0:1 Гранада
13.1% (20)
1:0 Эльче
13.1% (20)
2:1 Эльче
8.5% (13)
0:0 Ничья
3.9% (6)
2:2 Ничья
1.3% (2)
2:0 Эльче
1.3% (2)
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