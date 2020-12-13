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Эльче
0:1
Конец матча

Стадион:
Гранада
0'
10' Желтая карточка
Хосема
0:1
42' Гол
Суарес Луис III
48' Желтая карточка
Санчес-Миньо Хуан
73' Желтая карточка
Диего Гонсалес VII
86' Желтая карточка
Гоналон Максим
90' Желтая карточка
Барраган Антонио
90' Желтая карточка
Пуэртас Антонио
90'+5
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
2
Диего
Гонсалес
VII
24
Хосема
17
Фернандес
Хосан
10
Милья
Пере
4
Марконе
Иван
16
Фидель
Чавес
11
Моренте
Тете
9
Бое
Лукас
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
3
Перес
Неуэн
22
Дуарте
Домингуш
15
Нева
Карлос
7
Суарес
Луис
III
5
Милья
Луис
4
Гоналон
Максим
21
Эррера
Янгель
11
Мачис
Дарвин
9
Сольдадо
Роберто
Эльче
4-5-1
Гранада
4-5-1

Ход матча

10'
Хосема
 
42'
0:1
Суарес Луис III
(Мачис Дарвин)
46'
Гутьеррес Хосе
Милья Пере
 
46'
Санчес-Миньо Хуан
Хосема
 
48'
Санчес-Миньо Хуан
 
73'
Диего Гонсалес VII
 
73'
Ригони Эмилиано
Фернандес Хосан
 
75'
 
Пуэртас Антонио
Суарес Луис III
81'
 
Видаль Молина
Сольдадо Роберто
86'
 
Гоналон Максим
89'
 
Этеки Ян
Гоналон Максим
89'
 
Кини Марин
Мачис Дарвин
90'
Барраган Антонио
 
90'
 
Пуэртас Антонио

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фидель Чавес 2 (1) 0.18
2. Моренте Тете 2 0.18
3. Фернандес Хосан 2 0.18
4. Бое Лукас 2 0.18
5. Милья Пере 1 0.09
6. Хосема 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 3 0.25
2. Мачис Дарвин 2 0.17
3. Видаль Молина 2 0.17
4. Санчес Герман 2 0.17
5. Эррера Янгель 2 0.17
6. Милья Луис 1 0.08
7. Монторо Анхель 1 (1) 0.08
8. Сольдадо Роберто 1 0.08
9. Дуарте Домингуш 1 0.08
10. Кенеди Роберт 0 0
11. Фулкье Димитри 0 0
12. Гоналон Максим 0 0
13. Пуэртас Антонио 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Бое Лукас 3 1
2. Моренте Тете 4 0
3. Барраган Антонио 3 0
4. Диего Гонсалес VII 3 0
5. Гутьеррес Хосе 2 0
6. Марконе Иван 2 0
7. Фидель Чавес 2 0
8. Санчес-Миньо Хуан 2 0
9. Милья Пере 2 0
10. Мфулу Оменуке 2 0
11. Фернандес Хосан 2 0
12. Верду Гонсало 2 0
13. Кальво Даниэль 1 0
14. Ригони Эмилиано 1 0
15. Хосема 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Гоналон Максим 4 1
2. Санчес Герман 5 0
3. Фулкье Димитри 3 0
4. Пуэртас Антонио 3 0
5. Монторо Анхель 2 0
6. Эррера Янгель 2 0
7. Суарес Луис III 2 0
8. Сольдадо Роберто 1 0
9. Кенеди Роберт 1 0
10. Вико Федерико 1 0
11. Дуарте Домингуш 1 0
12. Нева Карлос 1 0
13. Sergio Barcia 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 11.11% (1) 11.11% (1) 44.44% (4) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1)
 Гранада 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 13.33% (2) 6.67% (1) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта
Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете
Гранада Последние 20 матчей: +10 =5 -5
ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада
Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б

Последние игры между собой

Эльче: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 4
Гранада: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 1
Гранада 2:1 Эльче Сегунда Эльче 2:1 Гранада Кубок Короля Эльче 0:0 Гранада Сегунда Гранада 1:0 Эльче Примера
Эльче 1:1 Гранада Примера Гранада 1:0 Эльче Примера Эльче 0:1 Гранада Примера Эльче 1:1 Гранада Сегунда Гранада 0:0 Эльче Сегунда Гранада 3:3 Эльче Сегунда Эльче 0:0 Гранада Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
2. Реал Сосьедад Заявка 13 7 5 1 23 - 6 26
3. Реал Мадрид Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
4. Вильярреал Заявка 13 5 7 1 16 - 12 22
5. Севилья Заявка 11 6 1 4 13 - 9 19
6. Кадис Заявка 12 5 3 4 11 - 13 18
7. Гранада Заявка 12 5 3 4 15 - 20 18
8. Бетис Заявка 13 5 1 7 15 - 24 16
9. Барселона 0:0 Заявка 11 4 3 4 20 - 11 15
10. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
11. Эльче Заявка 11 3 5 3 9 - 11 14
12. Атлетик Б Заявка 12 4 2 6 14 - 14 14
13. Валенсия Заявка 13 3 5 5 19 - 19 14
14. Алавес Заявка 13 3 5 5 11 - 14 14
15. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
16. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
18. Леванте 0:0 Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
19. Осасуна Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
20. Уэска Заявка 13 1 8 4 12 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
4. Барселона 0:0 Заявка 6 3 2 1 15 - 6 11
5. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
7. Реал Мадрид Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
9. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
10. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
11. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
12. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
14. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
15. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
16. Леванте 0:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
17. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
8. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Алавес Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
11. Вильярреал Заявка 6 1 4 1 5 - 7 7
12. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Леванте 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
14. Валенсия Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
15. Атлетик Б Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
16. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
17. Барселона 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
18. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
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  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Бое Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 45'
    Хосема из команды Эльче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Угловой
    45'
    [player1] из команды [team] подал угловой справа.
  • 45'
    Суарес Луис III предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 43'
    Отличный командный гол!
  • 42'
    Мачис Дарвин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Суарес Луис III изменил счет на табло!
  • 42'
    Мачис Дарвин из команды Гранада делает навес прямо в штрафную.
  • 40'
    Контроль мяча: Эльче: 53%, Гранада: 47%.
  • Фол, нарушение
    39'
    Бое Лукас задерживает мяч рукой
  • 38'
    Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Гоналон Максим из команды Гранада поставил подножку. Пострадал Моренте Тете
  • 35'
    Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Эльче контролирует мяч.
  • 32'
    Гранада пытается что-то создать.
  • 31'
    Барраган Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]
  • 30'
    [player1] выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Перес Неуэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Хосема выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    25'
    Милья Луис из команды Гранада подал угловой справа.
  • 25'
    Эррера Янгель из команды Гранада отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Сольдадо Роберто из команды Гранада идет с мячом вперед на обострение...
  • 17'
    [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Барраган Антонио из команды Эльче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    10'
    Хосема из команды Эльче опасно и грубо сыграл. Мачис Дарвин пострадал.
  • 10'
    Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Эльче 22.9% (35)
X 47.7% (73)
Гранада 29.4% (45)
Все прогнозы
1.58 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 89.00 8.00 1.09
Бонус: 5 000 ₽ 101.00 10.50 1.06
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.12 2.36
  38.89 6.44 1.17

Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.75 1.18 6.00 1.15 1.19 4.60 2.25 1.69 1.96 1.95 1.70 2.26 1.17 4.90 1.22 4.20 1.02 13.00 1.04 9.60 1.01 15.00 0.00 17.50
7.10 1.10 5.50 1.16 2.57 1.52 1.91 1.91 1.55 2.62 1.23 4.30 1.18 5.15 1.05 10.50 1.04 11.25
4.27 1.24 3.02 1.41 2.20 1.72 1.80 2.09 1.50 2.70 2.01 1.87 1.63 2.36 1.45 2.84 1.36 3.30 1.16 5.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.60 2.33 1.53 2.46 1.07 8.40 1.07 9.10 1.04 10.00
2.40 1.57 1.57 2.40 1.28 3.64 1.06 8.90 1.05 10.50
1.42 2.97 1.24 4.32 1.43 2.92 1.29 3.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.17 1.76 1.44 2.65 1.14 5.20
3.00 1.39 2.00 1.81 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
6.10 1.14
Букмекер Да Нет
4.40 1.21
Где смотреть матч Эльче 0:1 Гранада онлайн

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Прогнозы на матч Эльче 0:1 Гранада

Исход игры
Эльче
22.9% (35)
Ничья
47.7% (73)
Гранада
29.4% (45)
Тотал 2.5
Больше
25.33% (38)
Меньше
74.67% (112)
Обе команды забьют
Да
66.67% (100)
Нет
33.33% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.2% (63)
1:2 Гранада
13.7% (21)
0:1 Гранада
13.1% (20)
1:0 Эльче
13.1% (20)
2:1 Эльче
8.5% (13)
0:0 Ничья
3.9% (6)
2:2 Ничья
1.3% (2)
2:0 Эльче
1.3% (2)
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