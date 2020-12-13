  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Бетис
0:1
Первый тайм: 12'

Стадион:
Вильярреал
0'
0:1
5' Гол
Торрес Пау II
12' Желтая карточка
Иглесиас Борха
12'
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
14
Карвалью
Вилльям
21
Гидо
Родригес
24
Руибаль
Айтор
8
Фекир
Набиль
18
Гуардадо
Андрес
9
Иглесиас
Борха
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
15
Эступиньян
Первис
5
Парехо
Даниэль
10
Иборра
Висенте
14
Тригерос
Мануэль
7
Морено
Херард
34
Ниньо
Фер
16
Кубо
Такефуса
Бетис
4-2-3-1
Вильярреал
4-3-3

Ход матча

5'
0:1
Торрес Пау II
(Парехо Даниэль)
12'
Иглесиас Борха
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тельо Кристиан 4 0.31
2. Карвалью Вилльям 2 0.15
3. Санабрия Антонио 2 0.15
4. Каналес Серхио 1 0.08
5. Фекир Набиль 1 (1) 0.08
6. Манди Аисса 1 0.08
7. Иглесиас Борха 1 0.08
8. Морон Лоренцо 1 0.08
9. Миранда Хуан 1 0.08
10. Хоакин Санчес 0 0
11. Морено Алекс 0 0
12. Руибаль Айтор 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 6 (4) 0.46
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.38
3. Чуквезе Саму 1 0.08
4. Парехо Даниэль 1 0.08
5. Тригерос Мануэль 1 0.08
6. Торрес Пау II 1 0.08
7. Марио Гаспар 0 0
8. Педраса Альфонсо 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Манди Аисса 3 2
2. Эмерсон Жуниор 4 1
3. Бартра Марк 3 0
4. Фекир Набиль 3 0
5. Гидо Родригес 3 0
6. Каналес Серхио 2 0
7. Морено Алекс 2 0
8. Монтойя Мартин 0 1
9. Сидней 1 0
10. Виктор Руис 1 0
11. Санабрия Антонио 1 0
12. Иглесиас Борха 1 0
13. Акуоку Поль 1 0
14. Морон Лоренцо 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Иборра Висенте 4 0
2. Педраса Альфонсо 4 0
3. Альбиоль Рауль 3 0
4. Кубо Такефуса 1 1
5. Марио Гаспар 2 0
6. Коклен Франсис 2 0
7. Парехо Даниэль 1 0
8. Гомес Мойсес 1 0
9. Тригерос Мануэль 1 0
10. Морено Херард 1 0
11. Пино Йереми 1 0
12. Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3)
 Вильярреал 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2) 0 40% (6) 6.67% (1)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +10 =0 -10
Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис
Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал
Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Бетис: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Вильярреал: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Бетис 0:2 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 5:1 Бетис Ла Лига Бетис 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Бетис Примера
Бетис 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Бетис Примера Вильярреал 0:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Вильярреал Примера Бетис 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Бетис Примера Бетис 2:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Вильярреал Первый дивизион Вильярреал 0:1 Бетис Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
2. Реал Сосьедад Заявка 13 7 5 1 23 - 6 26
3. Вильярреал 1:0 Заявка 13 6 6 1 16 - 11 24
4. Реал Мадрид Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
5. Севилья Заявка 11 6 1 4 13 - 9 19
6. Кадис Заявка 12 5 3 4 11 - 13 18
7. Гранада Заявка 11 4 3 4 14 - 20 15
8. Бетис 0:1 Заявка 13 5 0 8 14 - 24 15
9. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
10. Барселона Заявка 10 4 2 4 20 - 11 14
11. Эльче Заявка 10 3 5 2 9 - 10 14
12. Атлетик Б Заявка 12 4 2 6 14 - 14 14
13. Валенсия Заявка 13 3 5 5 19 - 19 14
14. Алавес Заявка 13 3 5 5 11 - 14 14
15. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
16. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
18. Леванте Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
19. Осасуна Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
20. Уэска Заявка 13 1 8 4 12 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал 1:0 Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
4. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
6. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
7. Реал Мадрид Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
9. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
10. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
11. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
12. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
13. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
14. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
15. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
16. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
17. Бетис 0:1 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
18. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Вильярреал 1:0 Заявка 6 2 3 1 5 - 6 9
8. Бетис 0:1 Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
9. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Алавес Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
13. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Атлетик Б Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
16. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
17. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Бетис 15.8% (24)
X 26.3% (40)
Вильярреал 57.9% (88)
Все прогнозы
1.82 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Вильярреал
3.32
3.70
2.28
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.30 3.50 2.15
Бонус: 5 000 ₽ 3.25 3.70 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.32 3.70 2.23
  6.32 4.89 1.45

Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.03 8.70 1.06 3.80 1.27 2.95 1.40 1.92 1.86 1.80 2.08 1.57 2.48 1.33 3.05 1.16 5.00 1.12 6.10 1.03 9.30 1.02 12.00 0.00 17.50 0.00 16.50
11.25 1.04 10.25 1.05 3.60 1.30 2.96 1.41 2.05 1.86 1.58 2.41 1.39 3.05 1.18 5.05 1.14 5.85 1.04 11.00
3.80 1.30 2.93 1.45 2.30 1.68 1.99 1.92 3.00 1.39 2.58 1.53 2.07 1.81 1.79 2.07 1.60 2.37 1.12 7.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.05 1.37 1.99 1.81 1.42 2.75 1.13 5.60 1.09 7.20
3.10 1.37 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.55
3.10 1.41 2.54 1.57 1.99 1.92 1.61 2.46 2.73 1.48 2.25 1.69 1.75 2.17 1.47 2.77 1.34 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.75 2.00 1.32 3.35
3.95 1.25 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.20 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.17
Букмекер Да Нет
4.44 1.23
Букмекер Да Нет
3.25 1.35
Где смотреть матч Бетис 0:1 Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Бетис 0:1 Вильярреал

Исход игры
Бетис
15.8% (24)
Ничья
26.3% (40)
Вильярреал
57.9% (88)
Тотал 2.5
Больше
51.68% (77)
Меньше
48.32% (72)
Обе команды забьют
Да
75.84% (113)
Нет
24.16% (36)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
32.9% (50)
1:1 Ничья
24.3% (37)
0:1 Вильярреал
17.1% (26)
2:1 Бетис
10.5% (16)
1:0 Бетис
2.6% (4)
0:2 Вильярреал
2.6% (4)
1:3 Вильярреал
2.6% (4)
3:2 Бетис
1.3% (2)
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