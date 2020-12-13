Бетис
1:1
Конец матча
Стадион: Бенито Вильямарин
Вильярреал
0:1
5' ГолТоррес Пау II
12' Желтая карточкаИглесиас Борха
15' Желтая карточкаНиньо Фер
17' Желтая карточкаТригерос Мануэль
49' Желтая карточкаПедраса Альфонсо
1:1
51' ГолРуибаль Айтор
64' Желтая карточкаГидо Родригес
15
Морено
Алекс
34
Ниньо
Фер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Марин КарлосВратарь
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Ниньо ФерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Коста ХаумеЗащитник
-
22 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
-
11 Чуквезе СамуНападающий
-
12 Раба ДаниэльНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
5'
0:1
12'
15'
17'
46'
49'
51'
1:1
64'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тельо Кристиан
|4
|0.31
|2.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.15
|3.
|Санабрия Антонио
|2
|0.15
|4.
|Каналес Серхио
|1
|0.08
|5.
|Руибаль Айтор
|1
|0.08
|6.
|Фекир Набиль
|1 (1)
|0.08
|7.
|Манди Аисса
|1
|0.08
|8.
|Иглесиас Борха
|1
|0.08
|9.
|Морон Лоренцо
|1
|0.08
|10.
|Миранда Хуан
|1
|0.08
|11.
|Хоакин Санчес
|0
|0
|12.
|Морено Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|6 (4)
|0.46
|2.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.38
|3.
|Торрес Пау II
|2
|0.15
|4.
|Парехо Даниэль
|1
|0.08
|5.
|Чуквезе Саму
|1
|0.08
|6.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.08
|7.
|Марио Гаспар
|0
|0
|8.
|Педраса Альфонсо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манди Аисса
|3
|2
|2.
|Эмерсон Жуниор
|4
|1
|3.
|Гидо Родригес
|4
|0
|4.
|Бартра Марк
|3
|0
|5.
|Фекир Набиль
|3
|0
|6.
|Каналес Серхио
|2
|0
|7.
|Морено Алекс
|2
|0
|8.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|9.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|10.
|Сидней
|1
|0
|11.
|Виктор Руис
|1
|0
|12.
|Санабрия Антонио
|1
|0
|13.
|Акуоку Поль
|1
|0
|14.
|Морон Лоренцо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|5
|0
|2.
|Иборра Висенте
|4
|0
|3.
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|4.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|5.
|Марио Гаспар
|2
|0
|6.
|Коклен Франсис
|2
|0
|7.
|Тригерос Мануэль
|2
|0
|8.
|Парехо Даниэль
|1
|0
|9.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|10.
|Морено Херард
|1
|0
|11.
|Пино Йереми
|1
|0
|12.
|Ниньо Фер
|1
|0
|13.
|Торрес Пау II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|Вильярреал
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|0
|37.5% (6)
|6.25% (1)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +10 =0 -10Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис
Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =7 -2Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал
Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Бетис: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Вильярреал: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Бетис 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Бетис Примера Вильярреал 0:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Вильярреал Примера Бетис 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Бетис Примера Бетис 2:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Вильярреал Первый дивизион Вильярреал 0:1 Бетис Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 6
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|16 - 12
|22
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 9
|19
|6.
|Кадис
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|11 - 13
|18
|7.
|Гранада
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|8.
|Бетис
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 24
|16
|9.
|Барселона
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 11
|15
|10.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|9 - 10
|15
|11.
|Эльче
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 11
|14
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|13.
|Валенсия
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|19 - 19
|14
|14.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 14
|14
|15.
|Хетафе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 20
|13
|18.
|Леванте
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|19.
|Осасуна
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|12 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 1
|16
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Барселона
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 6
|11
|5.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|6.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|9.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|10.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|12.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|15.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Леванте
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|4.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|8.
|Эльче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Гранада
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|12.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Леванте
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|14.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|16.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|17.
|Барселона
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|18.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бетис 1:1 Вильярреал
Исход игры
Бетис
15.8% (24)
Ничья
26.3% (40)
Вильярреал
57.9% (88)
Тотал 2.5
Больше
51.68% (77)
Меньше
48.32% (72)
Обе команды забьют
Да
75.84% (113)
Нет
24.16% (36)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
32.9% (50)
1:1 Ничья
24.3% (37)
0:1 Вильярреал
17.1% (26)
2:1 Бетис
10.5% (16)
1:0 Бетис
2.6% (4)
0:2 Вильярреал
2.6% (4)
1:3 Вильярреал
2.6% (4)
3:2 Бетис
1.3% (2)
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