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  3. Испания
Бетис
1:1
Конец матча

Стадион:
Вильярреал
0'
0:1
5' Гол
Торрес Пау II
12' Желтая карточка
Иглесиас Борха
15' Желтая карточка
Ниньо Фер
17' Желтая карточка
Тригерос Мануэль
49' Желтая карточка
Педраса Альфонсо
1:1
51' Гол
Руибаль Айтор
64' Желтая карточка
Гидо Родригес
90'+3
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
14
Карвалью
Вилльям
21
Гидо
Родригес
24
Руибаль
Айтор
8
Фекир
Набиль
18
Гуардадо
Андрес
9
Иглесиас
Борха
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
15
Эступиньян
Первис
5
Парехо
Даниэль
10
Иборра
Висенте
14
Тригерос
Мануэль
16
Кубо
Такефуса
7
Морено
Херард
34
Ниньо
Фер
Бетис
4-2-3-1
Вильярреал
4-3-3

Ход матча

5'
0:1
Торрес Пау II
(Парехо Даниэль)
12'
Иглесиас Борха
 
15'
 
Ниньо Фер
17'
 
Тригерос Мануэль
40'
 
Коклен Франсис
Иборра Висенте
41'
 
Педраса Альфонсо
Эступиньян Первис
46'
 
Пино Йереми
Ниньо Фер
46'
Тельо Кристиан
Гуардадо Андрес
 
46'
Миранда Хуан
Морено Алекс
 
49'
 
Педраса Альфонсо
51'
Руибаль Айтор
1:1
58'
 
Коста Хауме
Коклен Франсис
58'
 
Чуквезе Саму
Кубо Такефуса
63'
Санабрия Антонио
Иглесиас Борха
 
64'
Гидо Родригес
 
83'
Хоакин Санчес
Руибаль Айтор
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тельо Кристиан 4 0.31
2. Карвалью Вилльям 2 0.15
3. Санабрия Антонио 2 0.15
4. Каналес Серхио 1 0.08
5. Руибаль Айтор 1 0.08
6. Фекир Набиль 1 (1) 0.08
7. Манди Аисса 1 0.08
8. Иглесиас Борха 1 0.08
9. Морон Лоренцо 1 0.08
10. Миранда Хуан 1 0.08
11. Хоакин Санчес 0 0
12. Морено Алекс 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 6 (4) 0.46
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.38
3. Торрес Пау II 2 0.15
4. Парехо Даниэль 1 0.08
5. Чуквезе Саму 1 0.08
6. Тригерос Мануэль 1 0.08
7. Марио Гаспар 0 0
8. Педраса Альфонсо 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Манди Аисса 3 2
2. Эмерсон Жуниор 4 1
3. Гидо Родригес 4 0
4. Бартра Марк 3 0
5. Фекир Набиль 3 0
6. Каналес Серхио 2 0
7. Морено Алекс 2 0
8. Иглесиас Борха 2 0
9. Монтойя Мартин 0 1
10. Сидней 1 0
11. Виктор Руис 1 0
12. Санабрия Антонио 1 0
13. Акуоку Поль 1 0
14. Морон Лоренцо 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 5 0
2. Иборра Висенте 4 0
3. Альбиоль Рауль 3 0
4. Кубо Такефуса 1 1
5. Марио Гаспар 2 0
6. Коклен Франсис 2 0
7. Тригерос Мануэль 2 0
8. Парехо Даниэль 1 0
9. Гомес Мойсес 1 0
10. Морено Херард 1 0
11. Пино Йереми 1 0
12. Ниньо Фер 1 0
13. Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 13.33% (2) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3)
 Вильярреал 31.25% (5) 12.5% (2) 12.5% (2) 0 37.5% (6) 6.25% (1)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +10 =0 -10
Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис
Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал
Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Бетис: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Вильярреал: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Бетис 0:2 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 5:1 Бетис Ла Лига Бетис 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Бетис Примера
Бетис 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Бетис Примера Вильярреал 0:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Вильярреал Примера Бетис 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Бетис Примера Бетис 2:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Вильярреал Первый дивизион Вильярреал 0:1 Бетис Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
2. Реал Сосьедад Заявка 13 7 5 1 23 - 6 26
3. Реал Мадрид Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
4. Вильярреал Заявка 13 5 7 1 16 - 12 22
5. Севилья Заявка 11 6 1 4 13 - 9 19
6. Кадис Заявка 12 5 3 4 11 - 13 18
7. Гранада Заявка 12 5 3 4 15 - 20 18
8. Бетис Заявка 13 5 1 7 15 - 24 16
9. Барселона 0:0 Заявка 11 4 3 4 20 - 11 15
10. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
11. Эльче Заявка 11 3 5 3 9 - 11 14
12. Атлетик Б Заявка 12 4 2 6 14 - 14 14
13. Валенсия Заявка 13 3 5 5 19 - 19 14
14. Алавес Заявка 13 3 5 5 11 - 14 14
15. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
16. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
18. Леванте 0:0 Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
19. Осасуна Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
20. Уэска Заявка 13 1 8 4 12 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
4. Барселона 0:0 Заявка 6 3 2 1 15 - 6 11
5. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
7. Реал Мадрид Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
9. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
10. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
11. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
12. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
14. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
15. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
16. Леванте 0:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
17. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
8. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Алавес Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
11. Вильярреал Заявка 6 1 4 1 5 - 7 7
12. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Леванте 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
14. Валенсия Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
15. Атлетик Б Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
16. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
17. Барселона 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
18. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Бетис 15.8% (24)
X 26.3% (40)
Вильярреал 57.9% (88)
Все прогнозы
1.82 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.50 4.30 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 6.50 1.40 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.32 3.70 2.23
  13.79 1.15 9.43

Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.03 8.70 1.06 4.44 1.20 2.95 1.40 1.44 2.75 1.80 2.08 1.57 2.48 1.03 12.00 1.16 5.00 1.06 8.80 1.03 9.30 1.05 12.00 0.00 17.50 0.00 16.50
11.25 1.04 10.25 1.05 3.60 1.30 2.96 1.41 2.05 1.86 1.58 2.41 1.39 3.05 1.18 5.05 1.14 5.85 1.04 11.00
3.80 1.30 2.95 1.40 2.15 1.74 1.16 5.64 2.00 1.88 1.55 2.50 1.36 3.14 1.55 2.46 1.60 2.37 1.12 7.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
3.05 1.37 1.99 1.81 1.95 1.85 1.13 5.60 1.17 4.90 1.01 15.00
3.10 1.37 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.55
3.10 1.41 2.54 1.57 1.99 1.92 1.61 2.46 1.87 2.03 1.54 2.58 1.22 4.45 1.47 2.77 1.34 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.75 2.00 1.32 3.35
3.95 1.25 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.20 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.97
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
3.25 1.35
Где смотреть матч Бетис 1:1 Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Бетис 1:1 Вильярреал

Исход игры
Бетис
15.8% (24)
Ничья
26.3% (40)
Вильярреал
57.9% (88)
Тотал 2.5
Больше
51.68% (77)
Меньше
48.32% (72)
Обе команды забьют
Да
75.84% (113)
Нет
24.16% (36)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
32.9% (50)
1:1 Ничья
24.3% (37)
0:1 Вильярреал
17.1% (26)
2:1 Бетис
10.5% (16)
1:0 Бетис
2.6% (4)
0:2 Вильярреал
2.6% (4)
1:3 Вильярреал
2.6% (4)
3:2 Бетис
1.3% (2)
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