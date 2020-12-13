Истанбул Башакшехир
0:1
Второй тайм: 53'
Стадион: Башакшехир Фатих Терим
Газишехир Газиантеп
11' Желтая карточкаМаксим Александру
0:1
44' ГолМиральяс Кевин
34
Гюнок
Мерт
26
Понк
Карлуш
23
Тюрюдж
Дениз
17
Кавечи
Ирфан
11
Шадли
Насер
19
Ба
Демба
11
Вурал
Гюрай
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Понк КарлушЗащитник
-
23 Тюрюдж ДенизЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
-
11 Шадли НасерПолузащитник
-
19 Ба ДембаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Учар УгурЗащитник
-
29 Фрей КеримПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
88 Соялп ФурканПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Шахин ДженкПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Ход матча
44'
0:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гульбрандсен Фредрик
|5
|0.42
|2.
|Вишча Эдин
|3 (1)
|0.25
|3.
|Кавечи Ирфан
|2
|0.17
|4.
|Жулиано де Паула
|2
|0.17
|5.
|Ба Демба
|1
|0.08
|6.
|Топал Мехмет
|1
|0.08
|7.
|Алексич Даниел
|1
|0.08
|8.
|Кривелли Энцо
|1
|0.08
|9.
|Шадли Насер
|0
|0
|10.
|Шкртел Мартин
|0
|0
|11.
|Тюрюдж Дениз
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Демир Мухаммет
|3
|0.27
|2.
|Миральяс Кевин
|3
|0.27
|3.
|Максим Александру
|3 (3)
|0.27
|4.
|Озер Кенан
|2
|0.18
|5.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|2
|0.18
|6.
|Андре Филипе
|2
|0.18
|7.
|Соялп Фуркан
|1
|0.09
|8.
|Вурал Гюрай
|0
|0
|9.
|Шахин Дженк
|0
|0
|10.
|Джейлан Огуз
|0
|0
|11.
|Джилободжи Папи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кавечи Ирфан
|2
|1
|2.
|Шкртел Мартин
|3
|0
|3.
|Топал Мехмет
|1
|1
|4.
|Епуряну Александр
|2
|0
|5.
|Болинголи-Мбомбо Боли
|2
|0
|6.
|Ба Демба
|1
|0
|7.
|Рафаэль да Сильва
|1
|0
|8.
|Текдемир Махмут
|1
|0
|9.
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0
|10.
|Шадли Насер
|1
|0
|11.
|Фрей Керим
|1
|0
|12.
|Кайсара Жуниор
|1
|0
|13.
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мораис Жуниор II
|4
|1
|2.
|Миральяс Кевин
|3
|1
|3.
|Джейлан Огуз
|2
|1
|4.
|Максим Александру
|3
|0
|5.
|Демир Мухаммет
|2
|0
|6.
|Нуха Дико
|2
|0
|7.
|Тошка Алин
|2
|0
|8.
|Жефферсон IV
|2
|0
|9.
|Озер Кенан
|1
|0
|10.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0
|11.
|Ветрих Амедей
|1
|0
|12.
|Вурал Гюрай
|1
|0
|13.
|Соуза Андре
|1
|0
|14.
|Ольковски Павел
|1
|0
|15.
|Джилободжи Папи
|1
|0
|16.
|Соялп Фуркан
|1
|0
|17.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|18.
|Кожуль Звонимир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Истанбул Башакшехир
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|0
|31.25% (5)
|Газишехир Газиантеп
|6.67% (1)
|20% (3)
|6.67% (1)
|20% (3)
|20% (3)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Истанбул Башакшехир Последние 20 матчей: +7 =3 -10ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор
Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Бешикташ 3:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбулспор Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ Истанбул Башакшехир 5:1 Антальяспор РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Трабзонспор 0:2 Истанбул Башакшехир Касымпаша 0:5 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:2 Галатасарай Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +9 =10 -1Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Газишехир Газиантеп 3:0 Серик Беледиеспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Бешикташ
Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор
Последние игры между собой
Истанбул Башакшехир: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|1:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 6
|26
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 7
|23
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 16
|23
|4.
|Бешикташ
|0:1 Заявка
|11
|6
|1
|4
|20 - 18
|19
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 13
|18
|6.
|Газишехир Газиантеп
|1:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|16 - 13
|18
|7.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 13
|18
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 15
|17
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 11
|15
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|13.
|Истанбул Башакшехир
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 17
|15
|14.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 16
|13
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Сивасспор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|19.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 21
|9
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Хатайспор
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|4.
|Касымпаша
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|5.
|Малатьяспор
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|6.
|Гёзтепе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|7.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|8.
|Коньяспор
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|9.
|Бешикташ
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|11.
|Ризеспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 12
|10
|12.
|Газишехир Газиантеп
|1:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|13.
|Истанбул Башакшехир
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|14.
|Трабзонспор
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|15.
|Фенербахче
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|19.
|Эрзурумспор
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|21.
|Сивасспор
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|Аланьяспор
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Сивасспор
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|5.
|Бешикташ
|0:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 14
|9
|6.
|Газишехир Газиантеп
|1:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|7.
|Истанбул Башакшехир
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Трабзонспор
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
|11.
|Эрзурумспор
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Кайсериспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|16.
|Хатайспор
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 9
|4
|17.
|Касымпаша
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|19.
|Антальяспор
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|20.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|1.57
|4.20
|5.75
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