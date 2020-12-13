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Истанбул Башакшехир
1:2
Конец матча

Стадион:
Газишехир Газиантеп
0'
11' Желтая карточка
Максим Александру
0:1
44' Гол
Миральяс Кевин
1:1
56' Гол
Кривелли Энцо
65' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
1:2
74' Гол
Демир Мухаммет
90' Желтая карточка
Учар Угур
90'+8
34
Гюнок
Мерт
4
Рафаэль
да
Сильва
5
Топал
Мехмет
26
Понк
Карлуш
23
Тюрюдж
Дениз
22
Гульбрандсен
Фредрик
14
Окечукву
Азубуйке
17
Кавечи
Ирфан
11
Шадли
Насер
19
Ба
Демба
27
Кривелли
Энцо
1
Гювенч
Гюнай
3
Джилободжи
Папи
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
6
Тошка
Алин
16
Ольковски
Павел
74
Ветрих
Амедей
44
Максим
Александру
11
Вурал
Гюрай
27
Миральяс
Кевин
7
Озер
Кенан
10
Демир
Мухаммет
Истанбул Башакшехир
4-4-1-1
Газишехир Газиантеп
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гульбрандсен Фредрик 5 0.42
2. Вишча Эдин 3 (1) 0.25
3. Кавечи Ирфан 2 0.17
4. Кривелли Энцо 2 0.17
5. Жулиано де Паула 2 0.17
6. Ба Демба 1 0.08
7. Топал Мехмет 1 0.08
8. Алексич Даниел 1 0.08
9. Шадли Насер 0 0
10. Шкртел Мартин 0 0
11. Тюрюдж Дениз 0 0
12. Понк Карлуш 0 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Демир Мухаммет 4 0.36
2. Миральяс Кевин 3 0.27
3. Максим Александру 3 (3) 0.27
4. Озер Кенан 2 0.18
5. Кана-Бийик Жан-Армель 2 0.18
6. Андре Филипе 2 0.18
7. Соялп Фуркан 1 0.09
8. Вурал Гюрай 0 0
9. Шахин Дженк 0 0
10. Джейлан Огуз 0 0
11. Ольковски Павел 0 0
12. Джилободжи Папи 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
# Игрок      
1. Кавечи Ирфан 2 1
2. Шкртел Мартин 3 0
3. Топал Мехмет 1 1
4. Епуряну Александр 2 0
5. Тюрюдж Дениз 2 0
6. Болинголи-Мбомбо Боли 2 0
7. Ба Демба 1 0
8. Учар Угур 1 0
9. Рафаэль да Сильва 1 0
10. Текдемир Махмут 1 0
11. Гульбрандсен Фредрик 1 0
12. Шадли Насер 1 0
13. Фрей Керим 1 0
14. Кайсара Жуниор 1 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Мораис Жуниор II 4 1
2. Миральяс Кевин 3 1
3. Джейлан Огуз 2 1
4. Максим Александру 3 0
5. Демир Мухаммет 2 0
6. Нуха Дико 2 0
7. Тошка Алин 2 0
8. Жефферсон IV 2 0
9. Озер Кенан 1 0
10. Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
11. Ветрих Амедей 1 0
12. Вурал Гюрай 1 0
13. Соуза Андре 1 0
14. Ольковски Павел 1 0
15. Джилободжи Папи 1 0
16. Соялп Фуркан 1 0
17. Акташ Кубилай 1 0
18. Кожуль Звонимир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Истанбул Башакшехир 11.76% (2) 17.65% (3) 17.65% (3) 23.53% (4) 0 29.41% (5)
 Газишехир Газиантеп 5.88% (1) 17.65% (3) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Истанбул Башакшехир Последние 20 матчей: +7 =3 -10
ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор
Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Бешикташ 3:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбулспор Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Коньяспор 1:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ Истанбул Башакшехир 5:1 Антальяспор РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Трабзонспор 0:2 Истанбул Башакшехир Касымпаша 0:5 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:2 Галатасарай Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +9 =10 -1
Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Газишехир Газиантеп 3:0 Серик Беледиеспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Бешикташ
Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Кайсериспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор

Последние игры между собой

Истанбул Башакшехир: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Суперлига Газишехир Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 12 8 2 2 22 - 7 26
2. Галатасарай Заявка 11 7 2 2 19 - 7 23
3. Фенербахче Заявка 12 7 2 3 22 - 16 23
4. Бешикташ Заявка 11 6 1 4 21 - 19 19
5. Хатайспор Заявка 10 5 3 2 13 - 13 18
6. Газишехир Газиантеп Заявка 11 4 6 1 17 - 14 18
7. Касымпаша Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
8. Гёзтепе Заявка 12 4 6 2 19 - 13 18
9. Фатих Карагюмрюк Заявка 12 4 5 3 20 - 15 17
10. Малатьяспор Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
11. Коньяспор Заявка 11 4 3 4 15 - 11 15
12. Ризеспор Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
13. Истанбул Башакшехир Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
14. Трабзонспор Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
15. Антальяспор Заявка 11 3 4 4 12 - 16 13
16. Генчлербирлиги Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Сивасспор Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
18. Кайсериспор Заявка 11 2 4 5 6 - 12 10
19. Эрзурумспор Заявка 12 2 3 7 11 - 21 9
20. Денизлиспор Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
21. Анкарагюджю Заявка 10 1 2 7 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 6 5 1 0 14 - 2 16
2. Фатих Карагюмрюк Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3. Хатайспор Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
4. Касымпаша Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
5. Малатьяспор Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
6. Гёзтепе Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
7. Галатасарай Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8. Коньяспор Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
9. Бешикташ Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Антальяспор Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
11. Ризеспор Заявка 6 3 1 2 11 - 12 10
12. Газишехир Газиантеп Заявка 5 2 3 0 9 - 6 9
13. Истанбул Башакшехир Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
14. Трабзонспор Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
15. Фенербахче Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
16. Генчлербирлиги Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
17. Кайсериспор Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18. Анкарагюджю Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
19. Эрзурумспор Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
20. Денизлиспор Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
21. Сивасспор Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Галатасарай Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Аланьяспор Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Сивасспор Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
5. Бешикташ Заявка 6 3 0 3 13 - 15 9
6. Газишехир Газиантеп Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
7. Истанбул Башакшехир Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
8. Гёзтепе Заявка 6 1 4 1 5 - 5 7
9. Трабзонспор Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
10. Генчлербирлиги Заявка 6 2 0 4 4 - 8 6
11. Эрзурумспор Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
12. Ризеспор Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Кайсериспор Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
14. Коньяспор Заявка 6 1 2 3 5 - 6 5
15. Малатьяспор Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
16. Хатайспор Заявка 4 1 1 2 1 - 9 4
17. Касымпаша Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
18. Денизлиспор Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
19. Антальяспор Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
20. Фатих Карагюмрюк Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
21. Анкарагюджю Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.20 5.75

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.00 4.65 1.15 3.80 1.23 2.39 1.55 1.92 1.88 1.63 2.41 1.32 3.38 1.22 3.98 1.09 6.45 1.06 6.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.40 1.57 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.15 1.17 3.60 1.29 2.03 1.79 1.52 2.53 1.32 3.38
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