"Реал Сосьедад" перехватил инициативу и последние минуты проводит на половине поля хозяев.

Барренечеа справа навесил на дальнюю штангу, где Монреаль в касание ногой по воротам пробил неудачно.

Замена в составе "Барселоны": вместо Оскара Мингесы на поле вышел Клеман Ленгле.

Ле Норман на чужой половине поля сбил Месси и получил жёлтую карточку.

Второй тайм в Барселоне!

Янузай справа в штрафной площади оказывается на газоне. Арбитр показывает, что Араухо правил не нарушал.

Месси по центру совершил проход вперёд, вошёл в штрафную площадь, сместился влево и пробил низом в дальний угол. Ремиро в броске мяч перчатками накрыл.

Гразманн на правом фланге забежал в офсайд.

Янузай слева прошёл вперёд и исполнил неудачную подачу на дальнюю штангу.

Янузай рухнул на газон. какие-то мышечные проблемы у Аднана.

Альба слева прострелил к воротам мимо Ремиро. Гризманн с метра в касание пробил не в ворота, а в голкипера "Реал Сосьедада".

Гризманн слева вышел один на один с голкипером, но не6 смог переиграть Ремиро.

Замена в составе "Реал Сосьедада": Андера Гевары на поле вышел Роберто Наварро.

Замена в составе "Реал Сосьедада": вместо Аднана Янузая на поле вышел Андер Барренечеа.

Барренечеа в центральном круге ударил сзади по ногам Гризманна и получил жёлтую карточку.

Мингеса у угла штрафной площади завалил на газон Наварро.

Замена в составе "Реал Сосьедада": вместо Кристиана Порту на поле вышел Александр Исак.

Наварро слева мяч себе на ход прокинул слишком сильно.

Замена в составе "Барселоны": вместо Антуана Гризманна на поле вышел Франсишку Тринкан.

Замена в составе "Барселоны": вместо Серхио Бескетса на поле вышел Карлес Аленья.

Мерино с двадцати двух метров низом пробил точно в Тер Штегена.

Тринкан на чужой половине поля ударил по ногам Субименди.

Гости исполнили угловой удар. Перед воротами никого не оказалось и удара никто не нанёс.

Исак справа убежал один на один с голкипером, но слишком далеко отпустил от себя мяч. Гонсалес играет на вынос и врезается в штангу.

Замена в составе "Барселоны": вместо Педро Гонсалеса на поле вышел Миралем Пьянич.

Виллиан выиграл борьбу на ближней штанге после подачи от углового флага, но пробить по воротам не смог.

Виллиан справа в штрафной площади оказался в офсайде.

Первый тайм

— Перерыв! "Барселона" - "Реал Сосьедад" - 2:1.

45' Порту на правом фланге забрался в офсайд.

45' 1 минуту добавил Санчес в первом тайме.

45' Месси в центральном круге сбил Ле Нормана.

43' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:1!!!

ДЕ ЙОНГ!!! Альба слнева прострелил в центр штрафной площади, откуда Де Йонг аккуратно в касание пробил мимо Ремиро.

42' У Деста заброс справа вперёд на Гризманна получился слабым. Мяч перехвачен соперниками.

41' Бускетс на чужой половине поля ударил сзади по ногам Янузая и получил жёлтую карточку.

40' Месси с Гризманном комбинируют на правом фланге.

39' Брайтвайт слева вышел один на один с голкипером и пробил выше ворот.

38' Гризманн перед чужой штрафной площадью отобрал мяч у соперника и рванул вперёд со смещением вправо. Антуан обыграл Ремиро и с острого угла пробил в перекладину.

37' Порту слева выкатил мяч на Янузая, который с восемнадцати метров низом пробил по воротам. Тер Штеген прилёг на газон и забрал футбольный снаряд в руки.

36' Порту справа попытался вывести к воротам Горосабела, но Андони задержался в рывком.

34' Бускетс в центре поля нарушил правила.

33' Порту справа забрался в офсайд.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

АЛЬБА!!! Гризманн справа покатил мяч на Гонсалеса. Сфера отскочила налево к Альбе, который с четырнадцати метров пробил в дальнюю "девятку".

31' Тер Штеген слишком сильно сделал пас вперёд на ход Месси. Мяч прилетел к Ремиро.

30' За полчаса игрового времени команды нанесли всего один удар в створ ворот, который и стал результативным.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ВИЛЛИАН!!! Янузай от углового флага навесил на Порту. Кристиан обыгрался с партнёром и прострелил к дальней штанге, где Виллиан отправил мяч в ворота.

28' Брайтвайт на левом фланге проиграл забег Ле Норману и врезался в соперника.

27' Удар Альбы в упор Ремиро парировал, но арбитры зафиксировали офсайд у защитника "Барселоны".

26' Горосабел на фланге сбил Брайтваййта.

25' Порту оказался в офсайде.

24' Месси с двадцати двух метров пробил немного выше левой крестовины.

23' Брайтвайт слева навесил на дальнюю штангу, куда никто из соперников не прибежал.

22' Прострел Деста справа в штрафную площадь соперники перехватили.

21' Янузай на правом фланге атаки локтем ударил в лицо Мингесу и получил первую жёлтую карточку в матче.

20' У Гонсалеса не прошёл заброс по центру в штрафную площадь на Месси.

18' "Барселона" с мячом отошла на свою половину поля.

17' Удар Гризманна справа из пределов штрафной площади соперники заблокировали.

15' Месси по центру не смог преодолеть на линии штрафной площади сопротивление двух соперников.

14' Месси от углового флага навесил на ближнюю штангу. Араухо в борьбе с соперниками пробить по воротам не смог.

13' Де Йонг у чужой штрафной площади ударил по ногам Мерино.

12' Горосабел справа пас вперёд на ход Порту сделал слабо.

10' Дест справа навесил на Гонсалеса, который с двенадцати метров головой пробил рядом с правой штангой.

9' Брайтвайотт слева отправил вперёд Альбу, который исполнил перевод на Гризманна. Антуан справа в дальний угол в касание пробил неточно ногой.

8' Брайтвайт слева убежал от Горосабела, но его прострел к воротам перехватил Ле Норман.

7' Де Йонг на левом фланге забрался в офсайд.

6' Гевара в центральном круге сбил Бускетса.

5' Виллиан по центру попытался убежать к воротам хозяева, но Дест выбил мяч у Жозе.

4' Де Йонг слева прострелил к воротам. Мяч заметался между игроками, а Месси пробил в соперника.

3' Тер Штеген выдал точный пас на чужую половину поля на Месси.

2' "Барселона" играет в сине-гранатовой форме, "Реал Сосьедад" - в бело-синей.