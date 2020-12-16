Барселона
2:1
Второй тайм: 81'
Стадион: Камп Ноу
Реал Сосьедад
20' Желтая карточкаЯнузай Аднан
0:1
27' ГолВиллиан Жозе
1:1
31' ГолАльба Жорди
41' Желтая карточкаБускетс Серхио
2:1
43' ГолДе Йонг Френки
58' Желтая карточкаБарренечеа Андер
80' Желтая карточкаЛе Норман Робен
18
Альба
Жорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Айеса ГайзкаВратарь
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Баутиста ХонНападающий
- Нападающий
-
31 Unai Marrero
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
20'
27'
0:1
31'
1:1
41'
43'
2:1
58'
80'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
4 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|5 (2)
|0.42
|2.
|Фати Ансу
|4
|0.33
|3.
|Гризманн Антуан
|3
|0.25
|4.
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.17
|5.
|Альба Жорди
|1
|0.08
|6.
|Роберто Серхи
|1
|0.08
|7.
|Де Йонг Френки
|1
|0.08
|8.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.08
|9.
|Дембеле Усман
|1
|0.08
|10.
|Гонсалес Педро
|1
|0.08
|11.
|Тринкан Франсишку
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|7 (5)
|0.5
|2.
|Порту Кристиан
|4
|0.29
|3.
|Виллиан Жозе
|3
|0.21
|4.
|Исак Александр
|2
|0.14
|5.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.14
|6.
|Лопес Роберто III
|2
|0.14
|7.
|Сильва Давид
|1
|0.07
|8.
|Мерино Микель
|1
|0.07
|9.
|Монреаль Начо
|1
|0.07
|10.
|Барренечеа Андер
|1
|0.07
|11.
|Горосабел Андони
|0
|0
|12.
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|4
|1
|2.
|Месси Лионель
|3
|0
|3.
|Альба Жорди
|3
|0
|4.
|Бускетс Серхио
|3
|0
|5.
|Пике Херард
|2
|0
|6.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|7.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|8.
|Роберто Серхи
|1
|0
|9.
|Де Йонг Френки
|1
|0
|10.
|Дест Серджино
|1
|0
|11.
|Гонсалес Педро
|1
|0
|12.
|Фати Ансу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Давид
|4
|0
|2.
|Муньос Айхен
|4
|0
|3.
|Ле Норман Робен
|2
|1
|4.
|Ариц Элустондо
|3
|0
|5.
|Барренечеа Андер
|3
|0
|6.
|Субименди Мартин
|3
|0
|7.
|Мерино Микель
|2
|0
|8.
|Янузай Аднан
|1
|0
|9.
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|10.
|Горосабел Андони
|1
|0
|11.
|Гуриди Хон
|1
|0
|12.
|Исак Александр
|1
|0
|13.
|Субельдия Игор
|1
|0
|14.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|15.
|Гевара Андер
|1
|0
|16.
|Модибо Саньян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|Реал Сосьедад
|0
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +13 =2 -5Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона
Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =8 -2Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека
Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна
Последние игры между собой
Барселона: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Барселона 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:4 Барселона Примера Барселона 3:2 Реал Сосьедад Примера Барселона 5:2 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 0:1 Барселона Кубок Короля Реал Сосьедад 1:1 Барселона Примера Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера Барселона 4:0 Реал Сосьедад Примера Барселона 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера Реал Сосьедад 3:1 Барселона Примера Реал Сосьедад 1:1 Барселона Кубок Короля Барселона 2:0 Реал Сосьедад Кубок Короля Барселона 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:2 Барселона Примера Барселона 5:1 Реал Сосьедад Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|3.
|Реал Сосьедад
|1:2 Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 8
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|16 - 12
|22
|5.
|Барселона
|2:1 Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 12
|20
|6.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 9
|19
|7.
|Гранада
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|8.
|Кадис
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 17
|18
|9.
|Бетис
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 24
|16
|10.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 20
|16
|11.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|9 - 10
|15
|12.
|Эльче
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 11
|14
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 17
|14
|14.
|Валенсия
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|19 - 19
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 14
|14
|16.
|Хетафе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 20
|13
|18.
|Осасуна
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 16
|11
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|12 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 1
|16
|2.
|Барселона
|2:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 7
|16
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|5.
|Реал Сосьедад
|1:2 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 4
|12
|6.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|7.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|9.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|10.
|Сельта
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|13.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|15.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|16.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|1:2 Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|4.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|8.
|Эльче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Гранада
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|12.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|14.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Барселона
|2:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|18.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Барселона 2:1 Реал Сосьедад
Исход игры
Барселона
89.4% (135)
Ничья
7.9% (12)
Реал Сосьедад
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
68.24% (101)
Меньше
31.76% (47)
Обе команды забьют
Да
69.59% (103)
Нет
30.41% (45)
Популярный счёт
2:1 Барселона
43.7% (66)
2:0 Барселона
17.2% (26)
3:1 Барселона
12.6% (19)
1:0 Барселона
9.3% (14)
1:1 Ничья
4% (6)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:2 Реал Сосьедад
2% (3)
4:0 Барселона
1.3% (2)
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