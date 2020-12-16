  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Барселона
2:1
Второй тайм: 81'

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
20' Желтая карточка
Янузай Аднан
0:1
27' Гол
Виллиан Жозе
1:1
31' Гол
Альба Жорди
41' Желтая карточка
Бускетс Серхио
2:1
43' Гол
Де Йонг Френки
58' Желтая карточка
Барренечеа Андер
80' Желтая карточка
Ле Норман Робен
81'
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Дест
Серджино
4
Араухо
Рональд
28
Мингеса
Оскар
18
Альба
Жорди
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
7
Гризманн
Антуан
16
Гонсалес
Педро
9
Брайтвайт Мартин
10
Месси
Лионель
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
16
Гевара
Андер
36
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
11
Янузай
Аднан
9
Виллиан
Жозе
7
Порту
Кристиан
Барселона
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-3-3

Ход матча

20'
 
Янузай Аднан
27'
0:1
Виллиан Жозе
(Порту Кристиан)
31'
Альба Жорди
1:1
41'
Бускетс Серхио
 
43'
Де Йонг Френки
2:1
57'
 
Наварро Роберто
Гевара Андер
57'
 
Барренечеа Андер
Янузай Аднан
58'
 
Барренечеа Андер
64'
 
Исак Александр
Порту Кристиан
66'
Тринкан Франсишку
Гризманн Антуан
 
67'
Аленья Карлес
Бускетс Серхио
 
75'
Пьянич Миралем
Гонсалес Педро
 
79'
Ленгле Клеман
Мингеса Оскар
 
80'
 
Ле Норман Робен

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 4 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 5 (2) 0.42
2. Фати Ансу 4 0.33
3. Гризманн Антуан 3 0.25
4. Коутиньо Филиппе 2 0.17
5. Альба Жорди 1 0.08
6. Роберто Серхи 1 0.08
7. Де Йонг Френки 1 0.08
8. Брайтвайт Мартин 1 0.08
9. Дембеле Усман 1 0.08
10. Гонсалес Педро 1 0.08
11. Тринкан Франсишку 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 7 (5) 0.5
2. Порту Кристиан 4 0.29
3. Виллиан Жозе 3 0.21
4. Исак Александр 2 0.14
5. Янузай Аднан 2 (1) 0.14
6. Лопес Роберто III 2 0.14
7. Сильва Давид 1 0.07
8. Мерино Микель 1 0.07
9. Монреаль Начо 1 0.07
10. Барренечеа Андер 1 0.07
11. Горосабел Андони 0 0
12. Муньос Айхен 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 4 1
2. Месси Лионель 3 0
3. Альба Жорди 3 0
4. Бускетс Серхио 3 0
5. Пике Херард 2 0
6. Пьянич Миралем 1 0
7. Брайтвайт Мартин 1 0
8. Роберто Серхи 1 0
9. Де Йонг Френки 1 0
10. Дест Серджино 1 0
11. Гонсалес Педро 1 0
12. Фати Ансу 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Сильва Давид 4 0
2. Муньос Айхен 4 0
3. Ле Норман Робен 2 1
4. Ариц Элустондо 3 0
5. Барренечеа Андер 3 0
6. Субименди Мартин 3 0
7. Мерино Микель 2 0
8. Янузай Аднан 1 0
9. Сальдуа Хосеба 1 0
10. Горосабел Андони 1 0
11. Гуриди Хон 1 0
12. Исак Александр 1 0
13. Субельдия Игор 1 0
14. Оярсабаль Микель 1 0
15. Гевара Андер 1 0
16. Модибо Саньян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 22.22% (4) 16.67% (3) 11.11% (2) 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4)
 Реал Сосьедад 0 21.74% (5) 17.39% (4) 17.39% (4) 17.39% (4) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона
Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека
Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна

Последние игры между собой

Барселона: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Барселона 1:0 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 2:2 Барселона Ла Лига Барселона 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Барселона Примера
Барселона 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:4 Барселона Примера Барселона 3:2 Реал Сосьедад Примера Барселона 5:2 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 0:1 Барселона Кубок Короля Реал Сосьедад 1:1 Барселона Примера Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера Барселона 4:0 Реал Сосьедад Примера Барселона 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера Реал Сосьедад 3:1 Барселона Примера Реал Сосьедад 1:1 Барселона Кубок Короля Барселона 2:0 Реал Сосьедад Кубок Короля Барселона 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:2 Барселона Примера Барселона 5:1 Реал Сосьедад Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
3. Реал Сосьедад 1:2 Заявка 14 7 5 2 24 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 5 7 1 16 - 12 22
5. Барселона 2:1 Заявка 12 6 2 4 23 - 12 20
6. Севилья Заявка 11 6 1 4 13 - 9 19
7. Гранада Заявка 12 5 3 4 15 - 20 18
8. Кадис Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
9. Бетис Заявка 13 5 1 7 15 - 24 16
10. Сельта Заявка 13 4 4 5 17 - 20 16
11. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
12. Эльче Заявка 11 3 5 3 9 - 11 14
13. Атлетик Б Заявка 13 4 2 7 15 - 17 14
14. Валенсия Заявка 13 3 5 5 19 - 19 14
15. Алавес Заявка 13 3 5 5 11 - 14 14
16. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
18. Осасуна Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
19. Леванте Заявка 12 2 5 5 13 - 16 11
20. Уэска Заявка 13 1 8 4 12 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Барселона 2:1 Заявка 7 5 1 1 18 - 7 16
3. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
5. Реал Сосьедад 1:2 Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
6. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
7. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
8. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
9. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
10. Сельта Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
12. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
13. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
14. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
15. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
16. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
17. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад 1:2 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
8. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Алавес Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
11. Вильярреал Заявка 6 1 4 1 5 - 7 7
12. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Валенсия Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
14. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
16. Атлетик Б Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Барселона 2:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
18. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    83'
    Медики оказывают Месси помощь. Пауза в матче.
  • Желтая карточка
    82'
    Ле Норман на чужой половине поля сбил Месси и получил жёлтую карточку.
  • Замена
    81'
    Замена в составе "Барселоны": вместо Оскара Мингесы на поле вышел Клеман Ленгле.
  • 80'
    Барренечеа справа навесил на дальнюю штангу, где Монреаль в касание ногой по воротам пробил неудачно.
  • 78'
    "Реал Сосьедад" перехватил инициативу и последние минуты проводит на половине поля хозяев.
  • Офсайд
    77'
    Виллиан справа в штрафной площади оказался в офсайде.
  • Угловой
    76'
    Виллиан выиграл борьбу на ближней штанге после подачи от углового флага, но пробить по воротам не смог.
  • Замена
    75'
    Замена в составе "Барселоны": вместо Педро Гонсалеса на поле вышел Миралем Пьянич.
  • 74'
    Исак справа убежал один на один с голкипером, но слишком далеко отпустил от себя мяч. Гонсалес играет на вынос и врезается в штангу.
  • Угловой
    72'
    Гости исполнили угловой удар. Перед воротами никого не оказалось и удара никто не нанёс.
  • Фол, нарушение
    70'
    Тринкан на чужой половине поля ударил по ногам Субименди.
  • 68'
    Мерино с двадцати двух метров низом пробил точно в Тер Штегена.
  • Замена
    67'
    Замена в составе "Барселоны": вместо Серхио Бескетса на поле вышел Карлес Аленья.
  • Замена
    66'
    Замена в составе "Барселоны": вместо Антуана Гризманна на поле вышел Франсишку Тринкан.
  • 65'
    Наварро слева мяч себе на ход прокинул слишком сильно.
  • Замена
    64'
    Замена в составе "Реал Сосьедада": вместо Кристиана Порту на поле вышел Александр Исак.
  • Фол, нарушение
    63'
    Мингеса у угла штрафной площади завалил на газон Наварро.
  • 62'
    Прострел Горосабела справа на порту прервал Мингеса.
  • Желтая карточка
    61'
    Барренечеа в центральном круге ударил сзади по ногам Гризманна и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    60'
    Хозяева исполнили угловой удар. Мяч выбит к центральному кругу.
  • Замена
    59'
    Замена в составе "Реал Сосьедада": вместо Аднана Янузая на поле вышел Андер Барренечеа.
  • Замена
    58'
    Замена в составе "Реал Сосьедада": Андера Гевары на поле вышел Роберто Наварро.
  • Опасный момент
    57'
    Гризманн слева вышел один на один с голкипером, но не6 смог переиграть Ремиро.
  • Опасный момент
    56'
    Альба слева прострелил к воротам мимо Ремиро. Гризманн с метра в касание пробил не в ворота, а в голкипера "Реал Сосьедада".
  • Травма, повреждение
    54'
    Янузай рухнул на газон. какие-то мышечные проблемы у Аднана.
  • 53'
    Янузай слева прошёл вперёд и исполнил неудачную подачу на дальнюю штангу.
  • Фол, нарушение
    52'
    Месси у центрального круга сбил Субименди.
  • Фол, нарушение
    51'
    Мингеса на фланге сбил Порту.
  • Офсайд
    50'
    Слева в офсайде Брайтвайт.
  • Офсайд
    49'
    Гразманн на правом фланге забежал в офсайд.
  • 48'
    Месси по центру совершил проход вперёд, вошёл в штрафную площадь, сместился влево и пробил низом в дальний угол. Ремиро в броске мяч перчатками накрыл.
  • 47'
    Янузай справа в штрафной площади оказывается на газоне. Арбитр показывает, что Араухо правил не нарушал.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Барселоне!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Барселона" - "Реал Сосьедад" - 2:1.
  • Офсайд
    45'
    Порту на правом фланге забрался в офсайд.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Санчес в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Месси в центральном круге сбил Ле Нормана.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    ДЕ ЙОНГ!!! Альба слнева прострелил в центр штрафной площади, откуда Де Йонг аккуратно в касание пробил мимо Ремиро.
  • 42'
    У Деста заброс справа вперёд на Гризманна получился слабым. Мяч перехвачен соперниками.
  • Желтая карточка
    41'
    Бускетс на чужой половине поля ударил сзади по ногам Янузая и получил жёлтую карточку.
  • 40'
    Месси с Гризманном комбинируют на правом фланге.
  • Опасный момент
    39'
    Брайтвайт слева вышел один на один с голкипером и пробил выше ворот.
  • Штанга
    38'
    Гризманн перед чужой штрафной площадью отобрал мяч у соперника и рванул вперёд со смещением вправо. Антуан обыграл Ремиро и с острого угла пробил в перекладину.
  • 37'
    Порту слева выкатил мяч на Янузая, который с восемнадцати метров низом пробил по воротам. Тер Штеген прилёг на газон и забрал футбольный снаряд в руки.
  • 36'
    Порту справа попытался вывести к воротам Горосабела, но Андони задержался в рывком.
  • Фол, нарушение
    34'
    Бускетс в центре поля нарушил правила.
  • Офсайд
    33'
    Порту справа забрался в офсайд.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    АЛЬБА!!! Гризманн справа покатил мяч на Гонсалеса. Сфера отскочила налево к Альбе, который с четырнадцати метров пробил в дальнюю "девятку".
  • 31'
    Тер Штеген слишком сильно сделал пас вперёд на ход Месси. Мяч прилетел к Ремиро.
  • 30'
    За полчаса игрового времени команды нанесли всего один удар в створ ворот, который и стал результативным.
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ВИЛЛИАН!!! Янузай от углового флага навесил на Порту. Кристиан обыгрался с партнёром и прострелил к дальней штанге, где Виллиан отправил мяч в ворота.
  • Фол, нарушение
    28'
    Брайтвайт на левом фланге проиграл забег Ле Норману и врезался в соперника.
  • Офсайд
    27'
    Удар Альбы в упор Ремиро парировал, но арбитры зафиксировали офсайд у защитника "Барселоны".
  • Фол, нарушение
    26'
    Горосабел на фланге сбил Брайтваййта.
  • Офсайд
    25'
    Порту оказался в офсайде.
  • Опасный момент
    24'
    Месси с двадцати двух метров пробил немного выше левой крестовины.
  • 23'
    Брайтвайт слева навесил на дальнюю штангу, куда никто из соперников не прибежал.
  • 22'
    Прострел Деста справа в штрафную площадь соперники перехватили.
  • Желтая карточка
    21'
    Янузай на правом фланге атаки локтем ударил в лицо Мингесу и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • 20'
    У Гонсалеса не прошёл заброс по центру в штрафную площадь на Месси.
  • 18'
    "Барселона" с мячом отошла на свою половину поля.
  • 17'
    Удар Гризманна справа из пределов штрафной площади соперники заблокировали.
  • 15'
    Месси по центру не смог преодолеть на линии штрафной площади сопротивление двух соперников.
  • Угловой
    14'
    Месси от углового флага навесил на ближнюю штангу. Араухо в борьбе с соперниками пробить по воротам не смог.
  • Фол, нарушение
    13'
    Де Йонг у чужой штрафной площади ударил по ногам Мерино.
  • 12'
    Горосабел справа пас вперёд на ход Порту сделал слабо.
  • Опасный момент
    10'
    Дест справа навесил на Гонсалеса, который с двенадцати метров головой пробил рядом с правой штангой.
  • 9'
    Брайтвайотт слева отправил вперёд Альбу, который исполнил перевод на Гризманна. Антуан справа в дальний угол в касание пробил неточно ногой.
  • 8'
    Брайтвайт слева убежал от Горосабела, но его прострел к воротам перехватил Ле Норман.
  • Офсайд
    7'
    Де Йонг на левом фланге забрался в офсайд.
  • Фол, нарушение
    6'
    Гевара в центральном  круге сбил Бускетса.
  • 5'
    Виллиан по центру попытался убежать к воротам хозяева, но Дест выбил мяч у Жозе.
  • 4'
    Де Йонг слева прострелил к воротам. Мяч заметался между игроками, а Месси пробил в соперника.
  • 3'
    Тер Штеген выдал точный пас на чужую половину поля на Месси.
  • 2'
    "Барселона" играет в сине-гранатовой форме, "Реал Сосьедад" - в бело-синей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Капмп Ноу"!
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.15 6.00 73.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 6.50 31.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.70 5.30
  1.18 6.33 32.13

Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.50 1.01 3.90 1.25 3.05 1.37 8.40 1.07 6.80 1.10 1.73 2.18 1.95 1.85 1.28 3.60 1.16 5.10 1.27 3.70 1.17 4.90 1.04 10.00 1.03 6.50
14.50 1.02 5.15 1.17 4.15 1.24 2.46 1.56 1.94 1.88 1.62 2.44 1.32 3.45 1.24 4.15 1.10 6.90 1.09 8.00 1.02 14.75
3.57 1.31 2.70 1.50 2.15 1.75 1.88 2.01 1.66 2.30 1.46 2.83 1.65 2.36 3.13 1.39 2.58 1.53 2.03 1.85 1.63 2.36 1.45 2.86 1.96 1.92 1.65 2.33 1.48 2.75 1.10 7.55 1.11 7.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.52 1.52 1.62 2.27 1.31 3.35 1.27 4.20 1.58 2.35 1.12 6.10 1.07 8.40
4.05 1.24 2.72 1.46 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
2.15 1.75 1.76 2.13 1.37 3.22 1.25 4.10 1.19 4.96 1.42 3.09 1.27 3.92 1.14 6.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.80 1.58 2.52 1.35 3.50
5.15 1.16 3.68 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 2.00
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
2.90 1.39
Где смотреть матч Барселона 2:1 Реал Сосьедад онлайн

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Прогнозы на матч Барселона 2:1 Реал Сосьедад

Исход игры
Барселона
89.4% (135)
Ничья
7.9% (12)
Реал Сосьедад
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
68.24% (101)
Меньше
31.76% (47)
Обе команды забьют
Да
69.59% (103)
Нет
30.41% (45)
Популярный счёт
2:1 Барселона
43.7% (66)
2:0 Барселона
17.2% (26)
3:1 Барселона
12.6% (19)
1:0 Барселона
9.3% (14)
1:1 Ничья
4% (6)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:2 Реал Сосьедад
2% (3)
4:0 Барселона
1.3% (2)
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