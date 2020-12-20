  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Кадис
0:1
Второй тайм: 73'

Стадион:
Хетафе
0'
23' Желтая карточка
Кала Хуан
0:1
33' Гол
Эрнандес Хуан
40' Желтая карточка
Эрнандес Хуан
42' Желтая карточка
Кукурелья Марк
57' Желтая карточка
Кабако Эрик
64' Желтая карточка
Ньом Аллан
73'
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
19
Алькала
Педро
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
2
Йонссон
Йенс
8
Алекс
Фернандес
25
Искьердо
Хайро
10
Переа
Альберто
18
Негредо
Альваро
1
Яньес
Рубен
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
3
Кабако
Эрик
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
9
Анхель
Луис
23
Эрнандес
Хуан
Кадис
4-4-2
Хетафе
4-4-2

Ход матча

23'
Кала Хуан
 
33'
0:1
Эрнандес Хуан
(Кукурелья Марк)
40'
 
Эрнандес Хуан
42'
 
Кукурелья Марк
57'
 
Кабако Эрик
64'
 
Ньом Аллан
66'
Лосано Энтони
Негредо Альваро
 
66'
Хименес Альваро
Санчес Сальвадор
 
66'
Хименес Фали
Альфонсо Луис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 3 0.21
2. Хименес Альваро 2 0.14
3. Санчес Сальвадор 2 0.14
4. Лосано Энтони 1 0.07
5. Помбо Хорхе 1 0.07
6. Алехо Иван 1 0.07
7. Переа Альберто 0 0
8. Малбашич Филип 0 0
9. Альфонсо Луис 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 4 0.31
2. Эрнандес Хуан 2 0.15
3. Мата Хайме 2 (1) 0.15
4. Кукурелья Марк 1 0.08
5. Арамбарри Мауро 1 0.08
6. Ньом Аллан 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Кала Хуан 3 0
2. Хименес Фали 3 0
3. Негредо Альваро 1 1
4. Акапо Карлос 1 1
5. Йонссон Йенс 2 0
6. Альфонсо Луис 2 0
7. Мауро Маркос 2 0
8. Лосано Энтони 1 0
9. Алекс Фернандес 1 0
10. Аугусто Фернандес 1 0
11. Малбашич Филип 1 0
12. Мари Хосе 1 0
13. Помбо Хорхе 1 0
14. Гарридо Хон 1 0
15. Искьердо Хайро 1 0
16. Санчес Сальвадор 1 0
17. Алехо Иван 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 5 1
2. Дьене Даконам 4 1
3. Мата Хайме 5 0
4. Арамбарри Мауро 5 0
5. Кабако Эрик 4 0
6. Кукурелья Марк 4 0
7. Оливера Матиас 4 0
8. Чема Родригес 2 1
9. Ньом Аллан 3 0
10. Эрнандес Хуан 3 0
11. Унал Энес 2 0
12. Максимович Неманья 2 0
13. Этчейта Хавьер 1 0
14. Тимор Давид 1 0
15. Анхель Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 20% (2) 10% (1) 20% (2) 30% (3) 10% (1) 10% (1)
 Хетафе 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис
Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис
Хетафе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б
Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе

Последние игры между собой

Кадис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Хетафе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Хетафе 3:2 Кадис Сегунда Кадис 3:0 Хетафе Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
3. Реал Сосьедад Заявка 15 7 5 3 25 - 10 26
4. Вильярреал Заявка 14 6 7 1 19 - 13 25
5. Барселона Заявка 13 6 3 4 25 - 14 21
6. Гранада Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
7. Севилья Заявка 12 6 2 4 14 - 10 20
8. Сельта Заявка 14 5 4 5 19 - 20 19
9. Кадис 0:1 Заявка 14 5 3 6 11 - 18 18
10. Атлетик Б Заявка 14 5 2 7 17 - 17 17
11. Хетафе 1:0 Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
12. Бетис Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
13. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
14. Валенсия Заявка 14 3 6 5 21 - 21 15
15. Эльче Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
16. Леванте Заявка 13 3 5 5 15 - 17 14
17. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 16 14
18. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 21 14
19. Осасуна Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
20. Уэска Заявка 14 1 8 5 12 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
4. Гранада Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
5. Реал Мадрид Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
7. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
8. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
9. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
10. Хетафе 1:0 Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
11. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
14. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
17. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
19. Кадис 0:1 Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Кадис 0:1 Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Вильярреал Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис Заявка 8 3 0 5 7 - 16 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
11. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Хетафе 1:0 Заявка 6 1 3 2 3 - 8 6
14. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
16. Вальядолид Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
17. Атлетик Б Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
18. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
19. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
20. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ramon de Carranza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Кадис 35.6% (53)
X 38.9% (58)
Хетафе 25.5% (38)
Все прогнозы
3.31 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Хетафе
3.54
5.24
2.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 32.00 5.20 1.20
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 5.40 1.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.54 2.81 2.55
  37.54 6.88 1.14

Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.50 1.30 4.10 1.23 1.87 1.92 1.89 1.97 1.60 2.44 1.13 5.80 1.13 5.90 1.06 8.80 1.01 12.50 1.01 13.00 0.00 21.00 0.00 21.00 0.00 26.00
5.35 1.16 3.94 1.26 2.20 1.75 1.60 2.38 1.36 3.20 1.14 5.85 1.11 6.85 1.02 14.50 1.02 15.25
3.23 1.37 2.71 1.49 2.18 1.73 1.75 2.16 1.65 2.32 1.40 3.09 1.73 2.19 1.47 2.77 1.35 3.35 1.22 4.58 1.11 7.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.52 2.52 1.37 3.20 1.05 9.50 1.03 12.50 1.02 13.00
2.11 1.73 1.40 2.95 1.22 4.30 1.03 11.75 1.02 13.00
1.31 3.57 1.17 5.43 1.27 3.91 1.19 4.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.74 2.02 1.35 3.10 1.09 6.60
2.62 1.49 1.72 2.12 1.35 3.20 1.09 7.40 1.06 8.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.52 1.52
Букмекер Да Нет
7.77 1.07
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
Где смотреть матч Кадис 0:1 Хетафе онлайн

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Прогнозы на матч Кадис 0:1 Хетафе

Исход игры
Кадис
35.6% (53)
Ничья
38.9% (58)
Хетафе
25.5% (38)
Тотал 2.5
Больше
27.4% (40)
Меньше
72.6% (106)
Обе команды забьют
Да
61.64% (90)
Нет
38.36% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (50)
1:0 Кадис
18.8% (28)
2:1 Кадис
12.8% (19)
1:2 Хетафе
12.1% (18)
0:1 Хетафе
10.7% (16)
0:0 Ничья
4.7% (7)
2:0 Кадис
2% (3)
3:2 Кадис
1.3% (2)
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