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Эйбар
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид
1
Дмитрович
Марко
22
Посо
Алехандро
3
Бигас
Педро
23
Арбилья
Анайц
24
Кевин
Родригес
25
Хиль
Бриан
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
14
Инуи
Такаси
17
Кике
Гарсия
12
Муто
Йосинори
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
5
Варан
Рафаэль
4
Рамос
Серхио
23
Менди
Ферлан
8
Кроос
Тони
14
Каземиро
Карлос
10
Модрич
Лука
17
Васкес
Лукас
9
Бензема
Карим
25
Родриго
Эйбар
4-4-2
Реал Мадрид
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бургос Эстебан 3 (2) 0.23
2. Кике Гарсия 3 0.23
3. Энрич Серхи 1 0.08
4. Кевин Родригес 1 0.08
5. Муто Йосинори 1 0.08
6. Педро Леон 0 0
7. Папа Диоп 0 0
8. Паулу Оливейра 0 0
9. Арбилья Анайц 0 0
10. Эспозито Эду 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 6 0.46
2. Вальверде Федерико 3 0.23
3. Винисиус Жуниор 2 0.15
4. Каземиро Карлос 2 0.15
5. Рамос Серхио 2 (2) 0.15
6. Кроос Тони 1 0.08
7. Модрич Лука 1 0.08
8. Азар Эден 1 0.08
9. Диас Мариано 1 0.08
10. Родриго 0 0
11. Карвахаль Даниэль 0 0
12. Марсело Виера 0 0
13. Васкес Лукас 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 3 2
2. Бургос Эстебан 5 0
3. Арбилья Анайц 3 0
4. Кике Гарсия 1 1
5. Альварес Серхио 2 0
6. Эспозито Эду 2 0
7. Педро Леон 1 0
8. Ресио Хосе 1 0
9. Бигас Педро 1 0
10. Корреа Робер 1 0
11. Кевин Родригес 1 0
12. Техеро Альваро 1 0
13. Хиль Бриан 1 0
14. Атьенса Мигель 1 0
15. Мендиа Эньяут 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 5 0
2. Кроос Тони 3 0
3. Рамос Серхио 2 0
4. Модрич Лука 2 0
5. Марсело Виера 2 0
6. Начо Игнасио 2 0
7. Карвахаль Даниэль 2 0
8. Васкес Лукас 1 0
9. Менди Ферлан 1 0
10. Винисиус Жуниор 1 0
11. Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 0 11.11% (1) 22.22% (2) 44.44% (4) 11.11% (1) 11.11% (1)
 Реал Мадрид 21.05% (4) 10.53% (2) 15.79% (3) 5.26% (1) 15.79% (3) 31.58% (6)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар
Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид
Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 10
Реал Мадрид: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 1
Реал Мадрид 3:1 Эйбар Ла Лига Эйбар 0:4 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 2:1 Эйбар Примера Эйбар 3:0 Реал Мадрид Примера
Эйбар 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Эйбар Примера Эйбар 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Эйбар Примера Реал Мадрид 4:0 Эйбар Примера Эйбар 0:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Эйбар Примера Эйбар 0:4 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
3. Реал Сосьедад Заявка 15 7 5 3 25 - 10 26
4. Вильярреал Заявка 14 6 7 1 19 - 13 25
5. Барселона Заявка 13 6 3 4 25 - 14 21
6. Гранада Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
7. Севилья Заявка 12 6 2 4 14 - 10 20
8. Сельта Заявка 14 5 4 5 19 - 20 19
9. Кадис 0:2 Заявка 14 5 3 6 11 - 19 18
10. Атлетик Б Заявка 14 5 2 7 17 - 17 17
11. Хетафе 2:0 Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
12. Бетис Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
13. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
14. Валенсия Заявка 14 3 6 5 21 - 21 15
15. Эльче Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
16. Леванте Заявка 13 3 5 5 15 - 17 14
17. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 16 14
18. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 21 14
19. Осасуна Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
20. Уэска Заявка 14 1 8 5 12 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
4. Гранада Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
5. Реал Мадрид Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
7. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
8. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
9. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
10. Хетафе 2:0 Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
11. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
14. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
17. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
19. Кадис 0:2 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Кадис 0:2 Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Вильярреал Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис Заявка 8 3 0 5 7 - 16 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
11. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Хетафе 2:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
14. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
16. Вальядолид Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
17. Атлетик Б Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
18. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
19. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
20. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 декабря 2020, осталось 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 148
    Эйбар 1.4% (2)
    X 2% (3)
    Реал Мадрид 96.6% (143)
    Все прогнозы
    1.94 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эйбар
    Ничья
    Реал Мадрид
    7.40
    4.60
    1.55
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 7.40 4.60 1.45
    Бонус: 5 000 ₽ 7.40 4.10 1.53
    Бонус: 5 000 ₽ 7.30 4.30 1.47
      6.57 4.36 1.55

    Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.50 1.01 9.60 1.04 3.85 1.27 3.00 1.36 2.06 1.77 1.84 1.97 1.66 2.30 1.39 2.85 1.18 4.50 1.13 5.20 1.03 9.00 1.03 9.70 0.00 17.00
    11.75 1.04 10.50 1.05 3.94 1.26 3.15 1.37 2.11 1.81 1.64 2.29 1.43 2.88 1.20 4.55 1.16 5.30 1.06 9.70
    4.21 1.26 3.17 1.40 2.48 1.59 2.10 1.81 1.88 2.04 1.63 2.40 1.51 2.73 1.42 3.05 1.16 5.95
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.11 1.73 1.50 2.70 1.15 5.30
    3.12 1.36 2.12 1.72 1.50 2.59 1.18 4.95 1.12 6.20
    3.35 1.37 2.76 1.50 2.17 1.77 1.70 2.26 1.50 2.76
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.37 1.78 1.97 1.32 3.10
    4.30 1.22 3.04 1.38 1.82 1.99 1.36 3.15 1.23 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.92 1.82
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.28
    Где смотреть матч Эйбар - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Эйбар - Реал Мадрид

    Исход игры
    Эйбар
    1.4% (2)
    Ничья
    2% (3)
    Реал Мадрид
    96.6% (143)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.41% (76)
    Меньше
    47.59% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    49.66% (72)
    Нет
    50.34% (73)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    33.1% (49)
    1:2 Реал Мадрид
    29.1% (43)
    1:3 Реал Мадрид
    14.9% (22)
    0:1 Реал Мадрид
    11.5% (17)
    0:3 Реал Мадрид
    4.1% (6)
    1:1 Ничья
    2% (3)
    1:4 Реал Мадрид
    1.4% (2)
    2:1 Эйбар
    1.4% (2)
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