Порту
2:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Драгау
Насьонал Мадейра
20' Желтая карточкаPedro Henrique3
1:0
21' ПенальтиОливейра Сержиу
2:0
39' ГолМарега Мусса
31
Нану
Гомеш
12
Занузи
Зайду
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
13
Daniel
VI
17
Вигариу
Жоау
11
Горре
Кенджи
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Нану ГомешЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
-
17 Корона ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Марега МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
32 Сарр МалангЗащитник
- Защитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
-
13 Daniel VIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вигариу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Горре КенджиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Жоао ВикторЗащитник
-
44 Сезар ЖулиоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Bryan RochezНападающий
-
14 Микаэл РубенНападающий
-
55 Nuno Borges2
-
Главный тренер: Luis Freire
Ход матча
20'
21'
1:0
39'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оливейра Сержиу
|5 (2)
|0.5
|2.
|Марега Мусса
|4
|0.4
|3.
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.2
|4.
|Корона Хесус
|2
|0.2
|5.
|Диас Луис
|2
|0.2
|6.
|Теллес Алекс
|2 (2)
|0.2
|7.
|Тареми Мехди
|2
|0.2
|8.
|Урибе Матеус
|1
|0.1
|9.
|Занузи Зайду
|1
|0.1
|10.
|Пепе Кеплер
|1
|0.1
|11.
|М'Бемба Шансель
|1
|0.1
|12.
|Эванилсон
|1
|0.1
|13.
|Манафа Вилсон
|0
|0
|14.
|Накацзима Шоя
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горре Кенджи
|1
|0.1
|2.
|Bryan Rochez
|1
|0.1
|3.
|Nuno Borges2
|1
|0.1
|4.
|Вити Витиньеш
|0
|0
|5.
|Альхассан Абдуллахи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Урибе Матеус
|2
|1
|2.
|Занузи Зайду
|2
|1
|3.
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|4.
|Пепе Кеплер
|2
|0
|5.
|Корона Хесус
|2
|0
|6.
|М'Бемба Шансель
|2
|0
|7.
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|8.
|Накацзима Шоя
|1
|0
|9.
|Марчесин Агустин
|1
|0
|10.
|Груйич Марко
|1
|0
|11.
|Эванилсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Pedro Henrique3
|3
|0
|2.
|Сезар Жулио
|1
|1
|3.
|Азуни Ларри
|2
|0
|4.
|Горре Кенджи
|2
|0
|5.
|Lucas Kal
|2
|0
|6.
|Микаэл Рубен
|1
|0
|7.
|Жоао Виктор
|1
|0
|8.
|Рамуш Франсишку
|1
|0
|9.
|Альхассан Абдуллахи
|1
|0
|10.
|Nuno Borges2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порту
|4.35% (1)
|4.35% (1)
|39.13% (9)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|Насьонал Мадейра
|0
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Порту Последние 20 матчей: +14 =2 -4Порту 2:1 Пасуш де Феррейра Порту 2:1 Тондела Олимпиакос 0:2 Порту Порту 4:3 Тондела
Порту 0:0 Манчестер Сити Санта-Клара 0:1 Порту Марсель 0:2 Порту Фабрил 0:2 Порту Порту 3:1 Портимоненсе Порту 3:0 Марсель Пасуш де Феррейра 3:2 Порту Порту 2:0 Олимпиакос Порту 1:0 Жил Висенте Манчестер Сити 3:1 Порту Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:3 Маритиму Боавишта 0:5 Порту Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту Брага 2:1 Порту
Насьонал Мадейра Последние 20 матчей: +8 =7 -5Насьонал Мадейра 1:3 Санта-Клара Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Каса Пиа 2:3 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 2:1 Жил Висенте
Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:1 Пасуш де Феррейра Брага 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:0 Белененсеш Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта Санта-Клара 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 3:1 Бенфика-2 Пенафьел 1:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:0 Академика Насьонал Мадейра 5:1 Вилафранкенше Мафра 1:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:0 Лейшоэш Шавиш 0:2 Насьонал Мадейра Кова-Пьедаде 3:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:0 Оливейренсе
Последние игры между собой
Порту: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Насьонал Мадейра: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Порту 4:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 1:2 Порту Примейра-лига Насьонал Мадейра 1:1 Порту Примейра-лига Порту 2:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 2:1 Порту Примейра-лига Порту 1:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 1:3 Порту Примейра-лига Порту 1:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 0:2 Порту Кубок лиги Насьонал Мадейра 0:3 Порту Кубок Португалии Насьонал Мадейра 0:2 Порту Примейра-лига Порту 5:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Порту 3:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Порту 1:2 Насьонал Мадейра Кубок лиги Насьонал Мадейра 0:2 Порту Примейра-лига Насьонал Мадейра 0:4 Порту Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 7
|26
|2.
|Бенфика
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|23 - 11
|24
|3.
|Порту
|1:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|24 - 13
|22
|4.
|Брага
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|14 - 9
|18
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|7 - 7
|16
|6.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 9
|13
|8.
|Риу Аве
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|5 - 7
|11
|9.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|5 - 7
|11
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|11.
|Маритиму
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|12.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|10
|13.
|Насьонал Мадейра
|0:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|15.
|Тондела
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|16.
|Боавишта
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|11 - 16
|9
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|1:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 8
|15
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Бенфика
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|4.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Брага
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Морейренсе
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Тондела
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 7
|8
|8.
|Фаренсе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Маритиму
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|Жил Висенте
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|2 - 6
|6
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|Насьонал Мадейра
|0:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|14.
|Фамаликан
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|15.
|Риу Аве
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|18.
|Боавишта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Бенфика
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|Брага
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|Порту
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|7.
|Риу Аве
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|8.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|9.
|Белененсеш
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Боавишта
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|8 - 10
|5
|12.
|Насьонал Мадейра
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|13.
|Маритиму
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|14.
|Портимоненсе
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|15.
|Жил Висенте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|17.
|Тондела
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|18.
|Фаренсе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Порту» – «Насьонал Мадейра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порту» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Насьонал Мадейра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порту» – «Насьонал Мадейра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Порту 2:0 Насьонал Мадейра
Исход игры
Порту
98% (149)
Ничья
0.7% (1)
Насьонал Мадейра
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.78% (50)
Меньше
66.22% (98)
Обе команды забьют
Да
22.97% (34)
Нет
77.03% (114)
Популярный счёт
2:0 Порту
59.2% (90)
2:1 Порту
11.2% (17)
3:0 Порту
9.2% (14)
3:1 Порту
7.2% (11)
1:0 Порту
4.6% (7)
4:0 Порту
2% (3)
5:1 Порту
1.3% (2)
4:1 Порту
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!