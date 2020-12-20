  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
Порту
2:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Насьонал Мадейра
0'
20' Желтая карточка
Pedro Henrique3
1:0
21' Пенальти
Оливейра Сержиу
2:0
39' Гол
Марега Мусса
44'
1
Марчесин
Агустин
31
Нану
Гомеш
19
М'Бемба
Шансель
4
Лейте
Диогу
12
Занузи
Зайду
17
Корона
Хесус
27
Оливейра
Сержиу
8
Урибе
Матеус
25
Отавио
Эдмилсон
9
Тареми
Мехди
11
Марега
Мусса
13
Daniel
VI
27
Ruben
Freitas
3
Lucas
Kal
4
Pedro
Henrique3
17
Вигариу
Жоау
7
Камачу
Жоау
6
Альхассан
Абдуллахи
5
Азуни
Ларри
11
Горре
Кенджи
8
Данилович
Владан
94
Риаскос
Брайан
Порту
4-4-2
Насьонал Мадейра
4-4-2

Ход матча

20'
 
Pedro Henrique3
21'
Оливейра Сержиу
1:0
39'
Марега Мусса
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Порту
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оливейра Сержиу 5 (2) 0.5
2. Марега Мусса 4 0.4
3. Отавио Эдмилсон 2 0.2
4. Корона Хесус 2 0.2
5. Диас Луис 2 0.2
6. Теллес Алекс 2 (2) 0.2
7. Тареми Мехди 2 0.2
8. Урибе Матеус 1 0.1
9. Занузи Зайду 1 0.1
10. Пепе Кеплер 1 0.1
11. М'Бемба Шансель 1 0.1
12. Эванилсон 1 0.1
13. Манафа Вилсон 0 0
14. Накацзима Шоя 0 0
Насьонал Мадейра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горре Кенджи 1 0.1
2. Bryan Rochez 1 0.1
3. Nuno Borges2 1 0.1
4. Вити Витиньеш 0 0
5. Альхассан Абдуллахи 0 0

Карточки

Порту
# Игрок      
1. Урибе Матеус 2 1
2. Занузи Зайду 2 1
3. Оливейра Сержиу 3 0
4. Пепе Кеплер 2 0
5. Корона Хесус 2 0
6. М'Бемба Шансель 2 0
7. Отавио Эдмилсон 1 0
8. Накацзима Шоя 1 0
9. Марчесин Агустин 1 0
10. Груйич Марко 1 0
11. Эванилсон 1 0
Насьонал Мадейра
# Игрок      
1. Pedro Henrique3 3 0
2. Сезар Жулио 1 1
3. Азуни Ларри 2 0
4. Горре Кенджи 2 0
5. Lucas Kal 2 0
6. Микаэл Рубен 1 0
7. Жоао Виктор 1 0
8. Рамуш Франсишку 1 0
9. Альхассан Абдуллахи 1 0
10. Nuno Borges2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порту 4.35% (1) 4.35% (1) 39.13% (9) 21.74% (5) 8.7% (2) 21.74% (5)
 Насьонал Мадейра 0 0 16.67% (1) 50% (3) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Порту Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Порту 2:1 Пасуш де Феррейра Порту 2:1 Тондела Олимпиакос 0:2 Порту Порту 4:3 Тондела
Порту 0:0 Манчестер Сити Санта-Клара 0:1 Порту Марсель 0:2 Порту Фабрил 0:2 Порту Порту 3:1 Портимоненсе Порту 3:0 Марсель Пасуш де Феррейра 3:2 Порту Порту 2:0 Олимпиакос Порту 1:0 Жил Висенте Манчестер Сити 3:1 Порту Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:3 Маритиму Боавишта 0:5 Порту Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту Брага 2:1 Порту
Насьонал Мадейра Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Насьонал Мадейра 1:3 Санта-Клара Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Каса Пиа 2:3 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 2:1 Жил Висенте
Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:1 Пасуш де Феррейра Брага 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:0 Белененсеш Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта Санта-Клара 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 3:1 Бенфика-2 Пенафьел 1:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:0 Академика Насьонал Мадейра 5:1 Вилафранкенше Мафра 1:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:0 Лейшоэш Шавиш 0:2 Насьонал Мадейра Кова-Пьедаде 3:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:0 Оливейренсе

Последние игры между собой

Порту: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Насьонал Мадейра: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Насьонал Мадейра 0:4 Порту Примейра-лига Порту 3:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Порту 7:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 0:4 Порту Примейра-лига
Порту 4:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 1:2 Порту Примейра-лига Насьонал Мадейра 1:1 Порту Примейра-лига Порту 2:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 2:1 Порту Примейра-лига Порту 1:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 1:3 Порту Примейра-лига Порту 1:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 0:2 Порту Кубок лиги Насьонал Мадейра 0:3 Порту Кубок Португалии Насьонал Мадейра 0:2 Порту Примейра-лига Порту 5:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Порту 3:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Порту 1:2 Насьонал Мадейра Кубок лиги Насьонал Мадейра 0:2 Порту Примейра-лига Насьонал Мадейра 0:4 Порту Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 10 8 2 0 24 - 7 26
2. Бенфика Заявка 10 8 0 2 23 - 11 24
3. Порту 1:0 Заявка 10 7 1 2 24 - 13 22
4. Брага Заявка 9 6 0 3 14 - 9 18
5. Витория Гимарайнш Заявка 9 5 1 3 7 - 7 16
6. Пасуш де Феррейра Заявка 10 4 3 3 12 - 11 15
7. Санта-Клара Заявка 9 4 1 4 10 - 9 13
8. Риу Аве Заявка 9 2 5 2 5 - 7 11
9. Белененсеш Заявка 10 2 5 3 5 - 7 11
10. Фамаликан Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
11. Маритиму Заявка 10 3 1 6 11 - 15 10
12. Морейренсе Заявка 10 2 4 4 7 - 10 10
13. Насьонал Мадейра 0:1 Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
14. Жил Висенте Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
15. Тондела Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
16. Боавишта Заявка 10 1 6 3 11 - 16 9
17. Фаренсе Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
18. Портимоненсе Заявка 10 2 2 6 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 1:0 Заявка 6 5 0 1 14 - 8 15
2. Спортинг Л Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Бенфика Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
4. Пасуш де Феррейра Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Брага Заявка 4 3 0 1 4 - 2 9
6. Морейренсе Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7. Тондела Заявка 6 2 2 2 4 - 7 8
8. Фаренсе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9. Маритиму Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
10. Жил Висенте Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Витория Гимарайнш Заявка 5 2 0 3 2 - 6 6
12. Белененсеш Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
13. Насьонал Мадейра 0:1 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
14. Фамаликан Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
15. Риу Аве Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
16. Портимоненсе Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
17. Санта-Клара Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
18. Боавишта Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Бенфика Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
3. Витория Гимарайнш Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
4. Брага Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
5. Санта-Клара Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
6. Порту 1:0 Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
7. Риу Аве Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
8. Пасуш де Феррейра Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
9. Белененсеш Заявка 5 1 2 2 1 - 3 5
10. Фамаликан Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11. Боавишта Заявка 6 0 5 1 8 - 10 5
12. Насьонал Мадейра 0:1 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
13. Маритиму Заявка 5 1 0 4 6 - 10 3
14. Портимоненсе Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
15. Жил Висенте Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
16. Морейренсе Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
17. Тондела Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
18. Фаренсе Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
  • — Вылет во Вторую лигу
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Порту 98% (149)
X 0.7% (1)
Насьонал Мадейра 1.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Насьонал Мадейра
1.20
6.98
35.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.08 11.00 26.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 11.00 35.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 6.80 14.25
  1.19 6.98 13.54

Самый высокий коэффициент на матч «Порту» – «Насьонал Мадейра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порту» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Насьонал Мадейра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порту» – «Насьонал Мадейра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 13.50 1.01 7.50 1.07 4.40 1.21 2.75 1.42 2.08 1.75 1.83 1.98 1.44 2.65 1.36 3.00 1.18 4.50 1.09 5.80 1.05 8.50 1.02 11.00 1.01 12.50
5.20 1.12 4.45 1.18 2.60 1.47 2.09 1.74 1.72 2.24 1.38 3.04 1.27 3.62 1.11 5.75 1.08 6.20 1.01 10.75
6.50 1.13 4.64 1.20 2.94 1.42 2.32 1.64 2.03 1.83 1.72 2.17 1.54 2.54 1.43 2.90 1.83 2.04 1.58 2.45 1.45 2.82 1.37 3.18 1.11 7.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.62 1.45 2.70 1.42 1.50 2.48 1.29 3.40 1.05 8.50
3.95 1.25 2.75 1.45 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70
3.97 1.25 3.32 1.33 2.65 1.49 1.96 1.89 1.30 3.53 1.15 5.35 1.53 2.54 1.34 3.27 1.25 3.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.06 1.71 1.49 2.39 1.28 3.45
5.50 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Где смотреть матч Порту 2:0 Насьонал Мадейра онлайн

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Прогнозы на матч Порту 2:0 Насьонал Мадейра

Исход игры
Порту
98% (149)
Ничья
0.7% (1)
Насьонал Мадейра
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.78% (50)
Меньше
66.22% (98)
Обе команды забьют
Да
22.97% (34)
Нет
77.03% (114)
Популярный счёт
2:0 Порту
59.2% (90)
2:1 Порту
11.2% (17)
3:0 Порту
9.2% (14)
3:1 Порту
7.2% (11)
1:0 Порту
4.6% (7)
4:0 Порту
2% (3)
5:1 Порту
1.3% (2)
4:1 Порту
1.3% (2)
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