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  2. Матчи
  3. Испания
Сельта
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Алавес
0' 12'
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
8
Пейнадо
Франсиско
6
Денис
Суарес
10
Аспас
Яго
9
Нолито
Агудо
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
4
Эли
Родриго
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
24
Йота
Пелетейро
6
Батталья
Родриго
8
Пина
Томас
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
7
Лукас
Перес
Сельта
4-1-3-2
Алавес
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 7 (2) 0.54
2. Нолито Агудо 3 0.23
3. Пейнадо Франсиско 2 0.15
4. Мина Сантьяго 1 0.08
5. Мальо Уго 1 0.08
6. Браис Мендес 1 0.08
7. Баэса Мигель 1 0.08
8. Каррейра Серхио 1 0.08
9. Денис Суарес 0 0
10. Олаза Лукас 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 3 (2) 0.23
2. Хоселу Санмартин 2 0.15
3. Эдгар Мендес 1 0.08
4. Химо Наварро 1 0.08
5. Пина Томас 1 0.08
6. Эли Родриго 1 0.08
7. Риоха Луис 1 0.08
8. Сайнс Борха 1 0.08
9. Дейверсон Силва 0 0
10. Йота Пелетейро 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Мурильо Джейсон 5 0
2. Йокушлу Окай 3 1
3. Олаза Лукас 4 0
4. Тапия Ренато 4 0
5. Аспас Яго 3 0
6. Мальо Уго 3 0
7. Денис Суарес 3 0
8. Пейнадо Франсиско 3 0
9. Фонтан Хосе 1 1
10. Родригес Мигель 2 0
11. Нолито Агудо 2 0
12. Араухо Нестор 2 0
13. Жунка Давид 1 0
14. Айду Джозеф 1 0
15. Мор Эмре 1 0
16. Вильяр Иван 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Дуарте Рубен 4 1
2. Лежён Флорьян 5 0
3. Батталья Родриго 3 1
4. Эдгар Мендес 3 1
5. Йота Пелетейро 2 1
6. Риоха Луис 3 0
7. Пина Томас 2 0
8. Лагуардия Виктор 1 0
9. Хоселу Санмартин 1 0
10. Хави Лопеc 1 0
11. Химо Наварро 1 0
12. Пачеко Фернандо 1 0
13. Эли Родриго 1 0
14. Дейверсон Силва 1 0
15. Тачи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 17.65% (3) 5.88% (1) 35.29% (6) 11.76% (2) 5.88% (1) 23.53% (4)
 Алавес 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада
Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М
Алавес Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес
Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона

Последние игры между собой

Сельта: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Алавес: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Сельта 6:0 Алавес Ла Лига Алавес 2:0 Сельта Ла Лига Алавес 0:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Алавес Примера
Алавес 2:1 Сельта Примера Сельта 1:0 Алавес Примера Алавес 3:1 Сельта Примера Алавес 1:0 Сельта Кубок Короля Сельта 0:0 Алавес Кубок Короля Сельта 1:0 Алавес Примера Сельта 2:1 Алавес Сегунда Алавес 1:2 Сельта Сегунда Сельта 2:3 Алавес Сегунда Алавес 2:3 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
3. Реал Сосьедад Заявка 15 7 5 3 25 - 10 26
4. Вильярреал Заявка 14 6 7 1 19 - 13 25
5. Барселона Заявка 13 6 3 4 25 - 14 21
6. Севилья Заявка 12 6 2 4 14 - 10 20
7. Гранада Заявка 12 5 3 4 15 - 20 18
8. Кадис Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
9. Атлетик Б Заявка 14 5 2 7 17 - 17 17
10. Сельта 0:0 Заявка 14 4 5 5 17 - 20 17
11. Бетис Заявка 13 5 1 7 15 - 24 16
12. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
13. Валенсия Заявка 14 3 6 5 21 - 21 15
14. Алавес 0:0 Заявка 14 3 6 5 11 - 14 15
15. Эльче Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
16. Леванте Заявка 13 3 5 5 15 - 17 14
17. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 21 14
18. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
19. Осасуна Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
20. Уэска Заявка 14 1 8 5 12 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
5. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
6. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
7. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
8. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
9. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
10. Сельта 0:0 Заявка 7 3 1 3 10 - 11 10
11. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
14. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16. Алавес 0:0 Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
17. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Вильярреал Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Алавес 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
11. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
12. Сельта 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
14. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Вальядолид Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
16. Атлетик Б Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
18. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
19. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Сельта 85.7% (126)
X 12.2% (18)
Алавес 2% (3)
Все прогнозы
2.21 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Алавес
1.73
4.00
5.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.80 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 4.00 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.73 3.75 5.25
  1.72 3.76 5.66

Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.05 6.50 1.08 3.05 1.37 2.37 1.61 2.04 1.89 1.79 2.10 1.77 2.20 1.40 3.10 1.22 3.70 1.07 6.50 1.05 7.20 1.03 14.50 1.02 15.00 0.00 22.00
9.20 1.06 7.60 1.09 3.10 1.38 2.34 1.61 1.75 2.20 1.37 3.15 1.26 3.94 1.11 6.85 1.09 8.10 1.01 16.00
3.20 1.38 2.82 1.48 2.41 1.62 1.99 1.91 1.75 2.18 1.57 2.55 1.44 2.96 1.27 4.05 1.11 7.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.77 2.05 1.33 3.15 1.14 6.70
2.75 1.45 1.80 2.01 1.37 3.10 1.11 6.60 1.07 8.30
2.86 1.47 2.34 1.66 1.82 2.11 1.51 2.71 1.38 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.39 1.53 1.58 2.28 1.22 4.00
3.45 1.31 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.78
Букмекер Да Нет
5.30 1.12
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Сельта 0:0 Алавес онлайн

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Прогнозы на матч Сельта 0:0 Алавес

Исход игры
Сельта
85.7% (126)
Ничья
12.2% (18)
Алавес
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
51.03% (74)
Меньше
48.97% (71)
Обе команды забьют
Да
58.62% (85)
Нет
41.38% (60)
Популярный счёт
2:1 Сельта
42.9% (63)
1:0 Сельта
24.5% (36)
2:0 Сельта
12.9% (19)
1:1 Ничья
8.2% (12)
3:1 Сельта
2.7% (4)
0:0 Ничья
2.7% (4)
1:2 Алавес
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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