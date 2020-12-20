1:0
19' ГолБраис Мендес
20' Желтая карточкаБатталья Родриго
35' Желтая карточкаПина Томас
55' Желтая карточкаАраухо Нестор
61' Желтая карточкаНолито Агудо
2:0
79' ГолБраис Мендес
13
Рубен
Бланко
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
23
Химо
Наварро
11
Риоха
Луис
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мор ЭмреПолузащитник
-
27 Баэса МигельНападающий
- Нападающий
-
38 Lauti
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 ТачиЗащитник
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
17 Марин АдрианПолузащитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
19'
1:0
20'
35'
40'
55'
61'
79'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
4 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|7 (2)
|0.5
|2.
|Нолито Агудо
|3
|0.21
|3.
|Браис Мендес
|3
|0.21
|4.
|Пейнадо Франсиско
|2
|0.14
|5.
|Мина Сантьяго
|1
|0.07
|6.
|Мальо Уго
|1
|0.07
|7.
|Баэса Мигель
|1
|0.07
|8.
|Каррейра Серхио
|1
|0.07
|9.
|Денис Суарес
|0
|0
|10.
|Олаза Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|3 (2)
|0.21
|2.
|Хоселу Санмартин
|2
|0.14
|3.
|Эдгар Мендес
|1
|0.07
|4.
|Химо Наварро
|1
|0.07
|5.
|Пина Томас
|1
|0.07
|6.
|Эли Родриго
|1
|0.07
|7.
|Риоха Луис
|1
|0.07
|8.
|Сайнс Борха
|1
|0.07
|9.
|Дейверсон Силва
|0
|0
|10.
|Йота Пелетейро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Джейсон
|5
|0
|2.
|Йокушлу Окай
|3
|1
|3.
|Олаза Лукас
|4
|0
|4.
|Тапия Ренато
|4
|0
|5.
|Аспас Яго
|3
|0
|6.
|Мальо Уго
|3
|0
|7.
|Нолито Агудо
|3
|0
|8.
|Араухо Нестор
|3
|0
|9.
|Денис Суарес
|3
|0
|10.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|11.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|12.
|Родригес Мигель
|2
|0
|13.
|Жунка Давид
|1
|0
|14.
|Айду Джозеф
|1
|0
|15.
|Мор Эмре
|1
|0
|16.
|Вильяр Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Батталья Родриго
|4
|1
|2.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|3.
|Лежён Флорьян
|5
|0
|4.
|Эдгар Мендес
|3
|1
|5.
|Йота Пелетейро
|2
|1
|6.
|Пина Томас
|3
|0
|7.
|Риоха Луис
|3
|0
|8.
|Лагуардия Виктор
|1
|0
|9.
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|10.
|Хави Лопеc
|1
|0
|11.
|Химо Наварро
|1
|0
|12.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|13.
|Эли Родриго
|1
|0
|14.
|Дейверсон Силва
|1
|0
|15.
|Тачи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|Алавес
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +6 =7 -7Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада
Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М
Алавес Последние 20 матчей: +4 =7 -9Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес
Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона
Последние игры между собой
Сельта: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Алавес: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 5
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 10
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|19 - 13
|25
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 14
|21
|6.
|Севилья
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 10
|20
|7.
|Гранада
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 20
|19
|8.
|Сельта
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 20
|19
|9.
|Кадис
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 17
|18
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 17
|17
|11.
|Бетис
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|9 - 10
|15
|13.
|Валенсия
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|21 - 21
|15
|14.
|Эльче
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 14
|14
|15.
|Леванте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 17
|14
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 16
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 21
|14
|18.
|Хетафе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|19.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|20.
|Уэска
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|12 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 2
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|6.
|Сельта
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 4
|12
|8.
|Гранада
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|9.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|10.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|14.
|Бетис
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|16.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|4.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|8.
|Бетис
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Гранада
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|11.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|14.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
|18.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|19.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сельта 2:0 Алавес
Исход игры
Сельта
85.7% (126)
Ничья
12.2% (18)
Алавес
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
51.03% (74)
Меньше
48.97% (71)
Обе команды забьют
Да
58.62% (85)
Нет
41.38% (60)
Популярный счёт
2:1 Сельта
42.9% (63)
1:0 Сельта
24.5% (36)
2:0 Сельта
12.9% (19)
1:1 Ничья
8.2% (12)
3:1 Сельта
2.7% (4)
0:0 Ничья
2.7% (4)
1:2 Алавес
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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