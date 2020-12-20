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  2. Матчи
  3. Испания
Сельта
2:0
Конец матча

Стадион:
Алавес
0'
1:0
19' Гол
Браис Мендес
20' Желтая карточка
Батталья Родриго
35' Желтая карточка
Пина Томас
55' Желтая карточка
Араухо Нестор
61' Желтая карточка
Нолито Агудо
2:0
79' Гол
Браис Мендес
90'+4
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
8
Пейнадо
Франсиско
6
Денис
Суарес
10
Аспас
Яго
9
Нолито
Агудо
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
4
Эли
Родриго
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
24
Йота
Пелетейро
6
Батталья
Родриго
8
Пина
Томас
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
7
Лукас
Перес
Сельта
4-1-3-2
Алавес
4-4-2

Ход матча

19'
Браис Мендес
(Олаза Лукас)
1:0
20'
 
Батталья Родриго
35'
 
Пина Томас
40'
 
Тачи
Эли Родриго
55'
Араухо Нестор
 
61'
Нолито Агудо
 
70'
Баэса Мигель
Нолито Агудо
 
70'
Йокушлу Окай
Денис Суарес
 
74'
 
Тавареш Томаш
Йота Пелетейро
74'
 
Гвидетти Йон
Лукас Перес
75'
Фонтан Хосе
Пейнадо Франсиско
 
79'
Браис Мендес
(Аспас Яго)
2:0
85'
 
Ману Гарсия
Батталья Родриго
85'
 
Сайнс Борха
Риоха Луис
90'
Айду Джозеф
Олаза Лукас
 
90'
Мор Эмре
Аспас Яго
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 4 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 7 (2) 0.5
2. Нолито Агудо 3 0.21
3. Браис Мендес 3 0.21
4. Пейнадо Франсиско 2 0.14
5. Мина Сантьяго 1 0.07
6. Мальо Уго 1 0.07
7. Баэса Мигель 1 0.07
8. Каррейра Серхио 1 0.07
9. Денис Суарес 0 0
10. Олаза Лукас 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 3 (2) 0.21
2. Хоселу Санмартин 2 0.14
3. Эдгар Мендес 1 0.07
4. Химо Наварро 1 0.07
5. Пина Томас 1 0.07
6. Эли Родриго 1 0.07
7. Риоха Луис 1 0.07
8. Сайнс Борха 1 0.07
9. Дейверсон Силва 0 0
10. Йота Пелетейро 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Мурильо Джейсон 5 0
2. Йокушлу Окай 3 1
3. Олаза Лукас 4 0
4. Тапия Ренато 4 0
5. Аспас Яго 3 0
6. Мальо Уго 3 0
7. Нолито Агудо 3 0
8. Араухо Нестор 3 0
9. Денис Суарес 3 0
10. Пейнадо Франсиско 3 0
11. Фонтан Хосе 1 1
12. Родригес Мигель 2 0
13. Жунка Давид 1 0
14. Айду Джозеф 1 0
15. Мор Эмре 1 0
16. Вильяр Иван 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Батталья Родриго 4 1
2. Дуарте Рубен 4 1
3. Лежён Флорьян 5 0
4. Эдгар Мендес 3 1
5. Йота Пелетейро 2 1
6. Пина Томас 3 0
7. Риоха Луис 3 0
8. Лагуардия Виктор 1 0
9. Хоселу Санмартин 1 0
10. Хави Лопеc 1 0
11. Химо Наварро 1 0
12. Пачеко Фернандо 1 0
13. Эли Родриго 1 0
14. Дейверсон Силва 1 0
15. Тачи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 15.79% (3) 10.53% (2) 31.58% (6) 10.53% (2) 5.26% (1) 26.32% (5)
 Алавес 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада
Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М
Алавес Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес
Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона

Последние игры между собой

Сельта: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Алавес: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Сельта 6:0 Алавес Ла Лига Алавес 2:0 Сельта Ла Лига Алавес 0:0 Сельта Примера Сельта 0:1 Алавес Примера
Алавес 2:1 Сельта Примера Сельта 1:0 Алавес Примера Алавес 3:1 Сельта Примера Алавес 1:0 Сельта Кубок Короля Сельта 0:0 Алавес Кубок Короля Сельта 1:0 Алавес Примера Сельта 2:1 Алавес Сегунда Алавес 1:2 Сельта Сегунда Сельта 2:3 Алавес Сегунда Алавес 2:3 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
3. Реал Сосьедад Заявка 15 7 5 3 25 - 10 26
4. Вильярреал Заявка 14 6 7 1 19 - 13 25
5. Барселона Заявка 13 6 3 4 25 - 14 21
6. Севилья Заявка 12 6 2 4 14 - 10 20
7. Гранада 0:0 Заявка 13 5 4 4 15 - 20 19
8. Сельта Заявка 14 5 4 5 19 - 20 19
9. Кадис Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
10. Атлетик Б Заявка 14 5 2 7 17 - 17 17
11. Бетис 0:0 Заявка 14 5 2 7 15 - 24 17
12. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
13. Валенсия Заявка 14 3 6 5 21 - 21 15
14. Эльче Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
15. Леванте Заявка 13 3 5 5 15 - 17 14
16. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 16 14
17. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 21 14
18. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
19. Осасуна Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
20. Уэска Заявка 14 1 8 5 12 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
5. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
6. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
7. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
8. Гранада 0:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
9. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
10. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
11. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
14. Бетис 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
17. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Вильярреал Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис 0:0 Заявка 8 3 1 4 7 - 14 10
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гранада 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
11. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
14. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Вальядолид Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
16. Атлетик Б Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
18. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
19. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Сельта 85.7% (126)
X 12.2% (18)
Алавес 2% (3)
Все прогнозы
2.21 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.12 7.10 64.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 6.20 47.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.73 3.75 5.25
  1.17 6.35 27.98

Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.07 6.50 1.08 1.75 2.05 2.37 1.61 2.04 1.89 1.10 6.80 1.77 2.20 1.40 3.10 1.08 7.77 1.07 6.50 1.03 12.00 1.03 14.50 1.02 15.00 0.00 22.00
9.20 1.06 7.60 1.09 3.10 1.38 2.34 1.61 1.75 2.20 1.37 3.15 1.26 3.94 1.11 6.85 1.09 8.10 1.01 16.00
2.53 1.56 2.07 1.81 1.60 2.42 1.39 3.11 1.52 2.63 1.30 3.66 1.27 3.89 1.68 2.27 1.53 2.61 1.37 3.22 1.11 7.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.10 1.72 1.77 2.05 1.18 4.75 1.14 6.70 1.03 12.00
2.75 1.45 1.80 2.01 1.37 3.10 1.11 6.60 1.07 8.30
2.86 1.47 2.34 1.66 1.82 2.11 1.51 2.71 1.19 5.07 1.56 2.51 1.24 4.30 1.17 5.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.39 1.53 1.58 2.28 1.22 4.00
3.45 1.31 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Сельта 2:0 Алавес онлайн

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Прогнозы на матч Сельта 2:0 Алавес

Исход игры
Сельта
85.7% (126)
Ничья
12.2% (18)
Алавес
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
51.03% (74)
Меньше
48.97% (71)
Обе команды забьют
Да
58.62% (85)
Нет
41.38% (60)
Популярный счёт
2:1 Сельта
42.9% (63)
1:0 Сельта
24.5% (36)
2:0 Сельта
12.9% (19)
1:1 Ничья
8.2% (12)
3:1 Сельта
2.7% (4)
0:0 Ничья
2.7% (4)
1:2 Алавес
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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