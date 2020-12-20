  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Гранада
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Бетис
0'
9' Желтая карточка
Эррера Янгель
11'
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
15
Нева
Карлос
21
Эррера
Янгель
4
Гоналон
Максим
5
Милья
Луис
11
Мачис
Дарвин
9
Сольдадо
Роберто
7
Суарес
Луис
III
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
24
Руибаль
Айтор
8
Фекир
Набиль
28
Родри
Родриго
19
Санабрия
Антонио
Гранада
4-3-3
Бетис
4-2-3-1

Ход матча

9'
Эррера Янгель
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 3 0.25
2. Мачис Дарвин 2 0.17
3. Видаль Молина 2 0.17
4. Санчес Герман 2 0.17
5. Эррера Янгель 2 0.17
6. Милья Луис 1 0.08
7. Монторо Анхель 1 (1) 0.08
8. Сольдадо Роберто 1 0.08
9. Дуарте Домингуш 1 0.08
10. Кенеди Роберт 0 0
11. Фулкье Димитри 0 0
12. Гоналон Максим 0 0
13. Пуэртас Антонио 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тельо Кристиан 4 0.31
2. Карвалью Вилльям 2 0.15
3. Санабрия Антонио 2 0.15
4. Каналес Серхио 1 0.08
5. Руибаль Айтор 1 0.08
6. Фекир Набиль 1 (1) 0.08
7. Манди Аисса 1 0.08
8. Иглесиас Борха 1 0.08
9. Морон Лоренцо 1 0.08
10. Миранда Хуан 1 0.08
11. Хоакин Санчес 0 0
12. Морено Алекс 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Гоналон Максим 4 1
2. Санчес Герман 5 0
3. Фулкье Димитри 3 0
4. Пуэртас Антонио 3 0
5. Монторо Анхель 2 0
6. Эррера Янгель 2 0
7. Суарес Луис III 2 0
8. Сольдадо Роберто 1 0
9. Кенеди Роберт 1 0
10. Вико Федерико 1 0
11. Дуарте Домингуш 1 0
12. Нева Карлос 1 0
13. Sergio Barcia 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Манди Аисса 3 2
2. Эмерсон Жуниор 4 1
3. Гидо Родригес 4 0
4. Бартра Марк 3 0
5. Фекир Набиль 3 0
6. Каналес Серхио 2 0
7. Морено Алекс 2 0
8. Иглесиас Борха 2 0
9. Монтойя Мартин 0 1
10. Сидней 1 0
11. Виктор Руис 1 0
12. Санабрия Антонио 1 0
13. Акуоку Поль 1 0
14. Морон Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 13.33% (2) 6.67% (1) 33.33% (5)
 Бетис 13.33% (2) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска
Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес
Бетис Последние 20 матчей: +10 =1 -9
УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар
Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес

Последние игры между собой

Гранада: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Бетис: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Бетис 3:2 Гранада Товарищеские матчи Бетис 2:2 Гранада Ла Лига Гранада 1:0 Бетис Ла Лига Гранада 4:1 Бетис Примера
Бетис 2:2 Гранада Примера Бетис 2:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Бетис Примера Гранада 1:2 Бетис Товарищеские матчи Гранада 1:0 Бетис Примера Бетис 0:0 Гранада Примера Гранада 1:5 Бетис Примера Бетис 1:2 Гранада Примера Бетис 1:2 Гранада Примера Гранада 0:1 Бетис Примера Гранада 3:0 Бетис Сегунда Гранада 2:2 Бетис Кубок Короля Бетис 4:1 Гранада Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
3. Реал Сосьедад Заявка 15 7 5 3 25 - 10 26
4. Вильярреал Заявка 14 6 7 1 19 - 13 25
5. Барселона Заявка 13 6 3 4 25 - 14 21
6. Севилья Заявка 12 6 2 4 14 - 10 20
7. Гранада 0:0 Заявка 13 5 4 4 15 - 20 19
8. Сельта Заявка 14 5 4 5 19 - 20 19
9. Кадис Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
10. Атлетик Б Заявка 14 5 2 7 17 - 17 17
11. Бетис 0:0 Заявка 14 5 2 7 15 - 24 17
12. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
13. Валенсия Заявка 14 3 6 5 21 - 21 15
14. Эльче Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
15. Леванте Заявка 13 3 5 5 15 - 17 14
16. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 16 14
17. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 21 14
18. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
19. Осасуна Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
20. Уэска Заявка 14 1 8 5 12 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
5. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
6. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
7. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
8. Гранада 0:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
9. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
10. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
11. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
14. Бетис 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
17. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Вильярреал Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис 0:0 Заявка 8 3 1 4 7 - 14 10
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гранада 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
11. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
14. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Вальядолид Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
16. Атлетик Б Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
18. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
19. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 11'
    Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Нева Карлос из команды Гранада отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: Гранада: 35%, Бетис: 65%.
  • 10'
    Суарес Луис III из команды Гранада направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Желтая карточка
    9'
    Эррера Янгель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    9'
    Безумный фол. Эррера Янгель грубо играет против соперника. Пострадал Миранда Хуан
  • 9'
    Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Матч возобновлен
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 8'
    Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Гранада
  • 8'
    Шанс! Санабрия Антонио из команды Бетис пробил головой, но мимо
  • 7'
    Миранда Хуан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Игрок команды Бетис наказывается за толчок соперника
  • 6'
    Гранада пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Гранада: 26%, Бетис: 74%.
  • 5'
    Силва Руи взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Эмерсон Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    4'
    Суарес Луис III наказан за толчок Эмерсон Жуниор
  • 4'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Фулкье Димитри из команды Гранада делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 4'
    Сольдадо Роберто нанес удар, мяч был парирован, но Роблес Жоэль не удержал его в руках.
  • 3'
    Плохо сыграл Санчес Герман - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 3'
    Милья Луис из команды Гранада отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Бетис начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Гранада 59.7% (89)
X 31.5% (47)
Бетис 8.7% (13)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Бетис
2.49
3.50
3.09
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.50 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.45 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.42 3.34 3.05
  2.44 3.16 3.13

Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Бетис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бетис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Бетис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.05 7.60 1.06 3.00 1.38 2.65 1.55 2.08 1.80 1.70 2.15 1.47 2.90 1.24 4.00 1.14 6.20 1.07 8.40 1.02 11.00 1.01 15.00 0.00 18.50
9.60 1.06 8.10 1.08 3.32 1.34 2.53 1.53 1.84 2.07 1.47 2.72 1.33 3.38 1.12 6.30 1.10 7.20 1.02 13.00
2.90 1.44 2.53 1.56 2.14 1.76 1.81 2.08 1.62 2.39 1.45 2.85 1.29 3.75 1.30 3.76 1.11 7.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.44 1.82 1.99 1.35 3.15 1.12 6.50 1.07 8.40
2.88 1.42 1.87 1.93 1.43 2.83 1.12 6.25 1.08 7.30
2.53 1.55 2.08 1.81 1.61 2.41 1.40 3.10 1.29 3.77
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.67 2.18 1.27 3.70
3.85 1.26 2.53 1.52 1.68 2.19 1.28 3.68 1.17 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.32
Где смотреть матч Гранада 0:0 Бетис онлайн

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Прогнозы на матч Гранада 0:0 Бетис

Исход игры
Гранада
59.7% (89)
Ничья
31.5% (47)
Бетис
8.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
39.73% (58)
Меньше
60.27% (88)
Обе команды забьют
Да
67.81% (99)
Нет
32.19% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.2% (42)
2:1 Гранада
28.2% (42)
1:0 Гранада
23.5% (35)
1:2 Бетис
6.7% (10)
2:0 Гранада
4.7% (7)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:2 Бетис
1.3% (2)
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