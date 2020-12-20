Гранада
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Бетис
9' Желтая карточкаЭррера Янгель
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
33
Миранда
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
- Защитник
-
28 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис III
|3
|0.25
|2.
|Мачис Дарвин
|2
|0.17
|3.
|Видаль Молина
|2
|0.17
|4.
|Санчес Герман
|2
|0.17
|5.
|Эррера Янгель
|2
|0.17
|6.
|Милья Луис
|1
|0.08
|7.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.08
|8.
|Сольдадо Роберто
|1
|0.08
|9.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.08
|10.
|Кенеди Роберт
|0
|0
|11.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|12.
|Гоналон Максим
|0
|0
|13.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тельо Кристиан
|4
|0.31
|2.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.15
|3.
|Санабрия Антонио
|2
|0.15
|4.
|Каналес Серхио
|1
|0.08
|5.
|Руибаль Айтор
|1
|0.08
|6.
|Фекир Набиль
|1 (1)
|0.08
|7.
|Манди Аисса
|1
|0.08
|8.
|Иглесиас Борха
|1
|0.08
|9.
|Морон Лоренцо
|1
|0.08
|10.
|Миранда Хуан
|1
|0.08
|11.
|Хоакин Санчес
|0
|0
|12.
|Морено Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гоналон Максим
|4
|1
|2.
|Санчес Герман
|5
|0
|3.
|Фулкье Димитри
|3
|0
|4.
|Пуэртас Антонио
|3
|0
|5.
|Монторо Анхель
|2
|0
|6.
|Эррера Янгель
|2
|0
|7.
|Суарес Луис III
|2
|0
|8.
|Сольдадо Роберто
|1
|0
|9.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|10.
|Вико Федерико
|1
|0
|11.
|Дуарте Домингуш
|1
|0
|12.
|Нева Карлос
|1
|0
|13.
|Sergio Barcia
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манди Аисса
|3
|2
|2.
|Эмерсон Жуниор
|4
|1
|3.
|Гидо Родригес
|4
|0
|4.
|Бартра Марк
|3
|0
|5.
|Фекир Набиль
|3
|0
|6.
|Каналес Серхио
|2
|0
|7.
|Морено Алекс
|2
|0
|8.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|9.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|10.
|Сидней
|1
|0
|11.
|Виктор Руис
|1
|0
|12.
|Санабрия Антонио
|1
|0
|13.
|Акуоку Поль
|1
|0
|14.
|Морон Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|Бетис
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска
Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес
Бетис Последние 20 матчей: +10 =1 -9УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар
Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес
Последние игры между собой
Гранада: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Бетис: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Бетис 2:2 Гранада Примера Бетис 2:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Бетис Примера Гранада 1:2 Бетис Товарищеские матчи Гранада 1:0 Бетис Примера Бетис 0:0 Гранада Примера Гранада 1:5 Бетис Примера Бетис 1:2 Гранада Примера Бетис 1:2 Гранада Примера Гранада 0:1 Бетис Примера Гранада 3:0 Бетис Сегунда Гранада 2:2 Бетис Кубок Короля Бетис 4:1 Гранада Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 5
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 10
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|19 - 13
|25
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 14
|21
|6.
|Севилья
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 10
|20
|7.
|Гранада
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 20
|19
|8.
|Сельта
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 20
|19
|9.
|Кадис
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 17
|18
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 17
|17
|11.
|Бетис
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|9 - 10
|15
|13.
|Валенсия
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|21 - 21
|15
|14.
|Эльче
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 14
|14
|15.
|Леванте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 17
|14
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 16
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 21
|14
|18.
|Хетафе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|19.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|20.
|Уэска
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|12 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 2
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|6.
|Сельта
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 4
|12
|8.
|Гранада
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|9.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|10.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|14.
|Бетис
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|16.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|4.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|8.
|Бетис
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Гранада
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|11.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|14.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
|18.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|19.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Бетис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бетис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Бетис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Гранада 0:0 Бетис
Исход игры
Гранада
59.7% (89)
Ничья
31.5% (47)
Бетис
8.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
39.73% (58)
Меньше
60.27% (88)
Обе команды забьют
Да
67.81% (99)
Нет
32.19% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.2% (42)
2:1 Гранада
28.2% (42)
1:0 Гранада
23.5% (35)
1:2 Бетис
6.7% (10)
2:0 Гранада
4.7% (7)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:2 Бетис
1.3% (2)
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