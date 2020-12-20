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  3. Испания
Гранада
2:0
Конец матча

Стадион:
Бетис
0'
9' Желтая карточка
Эррера Янгель
11' Желтая карточка
Гидо Родригес
1:0
14' Пенальти
Сольдадо Роберто
15' Желтая карточка
Сольдадо Роберто
2:0
20' Гол
Сольдадо Роберто
30' Желтая карточка
Гоналон Максим
67' Желтая карточка
Эмерсон Жуниор
87' Желтая карточка
Фекир Набиль
90' Желтая карточка
Карвалью Вилльям
90'+5
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
15
Нева
Карлос
21
Эррера
Янгель
4
Гоналон
Максим
5
Милья
Луис
11
Мачис
Дарвин
9
Сольдадо
Роберто
7
Суарес
Луис
III
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
24
Руибаль
Айтор
8
Фекир
Набиль
28
Родри
Родриго
19
Санабрия
Антонио
Гранада
4-3-3
Бетис
4-2-3-1

Ход матча

9'
Эррера Янгель
 
11'
 
Гидо Родригес
14'
Сольдадо Роберто
1:0
15'
Сольдадо Роберто
 
20'
Сольдадо Роберто
2:0
30'
Гоналон Максим
 
46'
 
Тельо Кристиан
Руибаль Айтор
46'
 
Хуанми Мигель
Гидо Родригес
57'
Пуэртас Антонио
Сольдадо Роберто
 
62'
Кенеди Роберт
Мачис Дарвин
 
64'
 
Иглесиас Борха
Санабрия Антонио
64'
 
Морон Лоренцо
Родри Родриго
67'
 
Эмерсон Жуниор
79'
Видаль Молина
Суарес Луис III
 
79'
Этеки Ян
Милья Луис
 
87'
 
Фекир Набиль
90'
 
Карвалью Вилльям
90'
 
Манди Аисса
Карвалью Вилльям

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 10
  • 6 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 3 0.23
2. Сольдадо Роберто 3 (1) 0.23
3. Мачис Дарвин 2 0.15
4. Видаль Молина 2 0.15
5. Санчес Герман 2 0.15
6. Эррера Янгель 2 0.15
7. Милья Луис 1 0.08
8. Монторо Анхель 1 (1) 0.08
9. Дуарте Домингуш 1 0.08
10. Кенеди Роберт 0 0
11. Фулкье Димитри 0 0
12. Гоналон Максим 0 0
13. Пуэртас Антонио 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тельо Кристиан 4 0.29
2. Карвалью Вилльям 2 0.14
3. Санабрия Антонио 2 0.14
4. Каналес Серхио 1 0.07
5. Руибаль Айтор 1 0.07
6. Фекир Набиль 1 (1) 0.07
7. Манди Аисса 1 0.07
8. Иглесиас Борха 1 0.07
9. Морон Лоренцо 1 0.07
10. Миранда Хуан 1 0.07
11. Хоакин Санчес 0 0
12. Морено Алекс 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Гоналон Максим 5 1
2. Санчес Герман 5 0
3. Фулкье Димитри 3 0
4. Пуэртас Антонио 3 0
5. Эррера Янгель 3 0
6. Сольдадо Роберто 2 0
7. Монторо Анхель 2 0
8. Суарес Луис III 2 0
9. Кенеди Роберт 1 0
10. Вико Федерико 1 0
11. Дуарте Домингуш 1 0
12. Нева Карлос 1 0
13. Sergio Barcia 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 5 1
2. Манди Аисса 3 2
3. Гидо Родригес 5 0
4. Фекир Набиль 4 0
5. Бартра Марк 3 0
6. Каналес Серхио 2 0
7. Морено Алекс 2 0
8. Иглесиас Борха 2 0
9. Монтойя Мартин 0 1
10. Сидней 1 0
11. Виктор Руис 1 0
12. Карвалью Вилльям 1 0
13. Санабрия Антонио 1 0
14. Акуоку Поль 1 0
15. Морон Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 17.65% (3) 17.65% (3) 17.65% (3) 11.76% (2) 5.88% (1) 29.41% (5)
 Бетис 13.33% (2) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска
Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес
Бетис Последние 20 матчей: +10 =1 -9
УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар
Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес

Последние игры между собой

Гранада: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Бетис: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Бетис 3:2 Гранада Товарищеские матчи Бетис 2:2 Гранада Ла Лига Гранада 1:0 Бетис Ла Лига Гранада 4:1 Бетис Примера
Бетис 2:2 Гранада Примера Бетис 2:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Бетис Примера Гранада 1:2 Бетис Товарищеские матчи Гранада 1:0 Бетис Примера Бетис 0:0 Гранада Примера Гранада 1:5 Бетис Примера Бетис 1:2 Гранада Примера Бетис 1:2 Гранада Примера Гранада 0:1 Бетис Примера Гранада 3:0 Бетис Сегунда Гранада 2:2 Бетис Кубок Короля Бетис 4:1 Гранада Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 24 - 5 29
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
3. Реал Сосьедад Заявка 15 7 5 3 25 - 10 26
4. Вильярреал Заявка 14 6 7 1 19 - 13 25
5. Барселона Заявка 13 6 3 4 25 - 14 21
6. Гранада Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
7. Севилья Заявка 12 6 2 4 14 - 10 20
8. Сельта Заявка 14 5 4 5 19 - 20 19
9. Кадис Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
10. Атлетик Б Заявка 14 5 2 7 17 - 17 17
11. Бетис Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
12. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
13. Валенсия Заявка 14 3 6 5 21 - 21 15
14. Эльче Заявка 12 3 5 4 10 - 14 14
15. Леванте Заявка 13 3 5 5 15 - 17 14
16. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 16 14
17. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 21 14
18. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
19. Осасуна Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
20. Уэска Заявка 14 1 8 5 12 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
4. Гранада Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
5. Реал Мадрид Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
7. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
8. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
9. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
10. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
11. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
14. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
17. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Вильярреал Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис Заявка 8 3 0 5 7 - 16 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
11. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
14. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Вальядолид Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
16. Атлетик Б Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
18. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
19. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Гранада 59.7% (89)
X 31.5% (47)
Бетис 8.7% (13)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 13.00 53.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.42 3.34 3.05
  1.09 10.40 36.47

Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Бетис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бетис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Бетис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.05 7.60 1.06 6.30 1.11 2.65 1.55 2.08 1.80 1.44 2.75 1.47 2.90 1.03 12.00 1.14 6.20 1.04 10.00 1.02 11.00 1.07 8.40 0.00 18.50
9.60 1.06 8.10 1.08 3.32 1.34 2.53 1.53 1.84 2.07 1.47 2.72 1.33 3.38 1.12 6.30 1.10 7.20 1.02 13.00
2.90 1.44 2.53 1.56 2.14 1.76 1.81 2.08 2.40 1.61 1.97 1.91 1.51 2.64 1.34 3.39 1.25 4.13 1.40 3.08 1.22 4.58 1.61 2.41 1.48 2.77 1.33 3.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
2.75 1.44 1.82 1.99 1.92 1.87 1.12 6.50 1.22 4.20 1.01 15.00
2.88 1.42 1.87 1.93 1.43 2.83 1.12 6.25 1.08 7.30
2.53 1.55 2.08 1.81 1.61 2.41 1.40 3.10 1.29 3.77 1.81 2.07 1.50 2.68 1.20 4.75 1.15 5.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.67 2.18 1.27 3.70
3.85 1.26 2.53 1.52 1.68 2.19 1.28 3.68 1.17 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.25 1.32
Где смотреть матч Гранада 2:0 Бетис онлайн

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Прогнозы на матч Гранада 2:0 Бетис

Исход игры
Гранада
59.7% (89)
Ничья
31.5% (47)
Бетис
8.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
39.73% (58)
Меньше
60.27% (88)
Обе команды забьют
Да
67.81% (99)
Нет
32.19% (47)
Популярный счёт
2:1 Гранада
28.2% (42)
1:1 Ничья
28.2% (42)
1:0 Гранада
23.5% (35)
1:2 Бетис
6.7% (10)
2:0 Гранада
4.7% (7)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:2 Бетис
1.3% (2)
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