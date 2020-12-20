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Генчлербирлиги
1:1
Конец матча

Стадион:
Анкарагюджю
0'
28' Желтая карточка
Йилдырым Мурат
41' Желтая карточка
Йилмаз Сефа
41' Желтая карточка
Шарлия Звонимир
49' Желтая карточка
Да Мотта Роберт
1:0
58' Гол
Оздемир Берат
1:1
74' Гол
Лобжанидзе Саба
90' Красная карточка
Алтыпармак Гёкхан
90'+8
1
Нордфельдт
Кристоффер
27
Артан
Омюрджан
4
Кызылдаг
Арда
3
Пехливан
Халиль
39
Полома
Пьер-Ив
5
Оздемир
Берат
23
Да
Мотта
Роберт
21
Кандеяш
Даниэл
88
Йилдырым
Мурат
10
Йилмаз
Сефа
9
Станку
Богдан
25
Фридрих
Рикардо
70
Кициу
Стелиос
50
Шарлия
Звонимир
4
Дикмен
Эрди
89
Туран
Атила
6
Atakan
Cankaya
88
Цекици
Эндри
17
Айгёрен
Эндер
8
Пинту
Тьягу
11
Лобжанидзе
Саба
77
Гюрал
Эмре
Генчлербирлиги
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-1-4-1

Ход матча

28'
Йилдырым Мурат
 
41'
Йилмаз Сефа
 
41'
 
Шарлия Звонимир
46'
 
Пейнтсил Джозеф
Айгёрен Эндер
49'
Да Мотта Роберт
 
58'
Оздемир Берат
(Йилдырым Мурат)
1:0
66'
 
Лукашик Даниэль
Туран Атила
66'
 
Борвен Торгейр
Цекици Эндри
70'
Айте Флойд
Йилмаз Сефа
 
74'
1:1
Лобжанидзе Саба
(Гюрал Эмре)
83'
Сио Жованни
Станку Богдан
 
83'
Фурман Доминик
Йилдырым Мурат
 
85'
 
Аджич Лука
Гюрал Эмре
90'
Алтыпармак Гёкхан
Кандеяш Даниэл
 
90'
 
Чынар Оркан
Лобжанидзе Саба
90'
Алтыпармак Гёкхан
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кандеяш Даниэл 3 0.25
2. Йилмаз Сефа 2 0.17
3. Оздемир Берат 2 0.17
4. Йилдырым Мурат 1 0.08
5. Станку Богдан 1 0.08
6. Анжело Диего 1 0.08
7. Фурман Доминик 0 0
8. Айте Флойд 0 0
9. Сио Жованни 0 0
10. Полома Пьер-Ив 0 0
Анкарагюджю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пейнтсил Джозеф 4 0.33
2. Борвен Торгейр 4 (1) 0.33
3. Лобжанидзе Саба 2 0.17
4. Гюрал Эмре 2 (1) 0.17
5. Болинжи Жонатан 1 0.08
6. Шарлия Звонимир 1 0.08
7. Пинту Тьягу 0 0
8. Кициу Стелиос 0 0

Карточки

Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Полома Пьер-Ив 4 0
2. Да Мотта Роберт 4 0
3. Йилдырым Мурат 3 0
4. Сио Жованни 3 0
5. Кандеяш Даниэл 2 0
6. Йилмаз Сефа 2 0
7. Йоханссон Маттиас 0 1
8. Алтыпармак Гёкхан 0 1
9. Нордфельдт Кристоффер 1 0
10. Туре Зарго 1 0
11. Анжело Диего 1 0
12. Дикмен Сонер 1 0
13. Кызылдаг Арда 1 0
Анкарагюджю
# Игрок      
1. Шарлия Звонимир 6 0
2. Потук Алпер 3 1
3. Болинжи Жонатан 3 1
4. Паздан Михал 3 0
5. Кициу Стелиос 3 0
6. Пинту Тьягу 2 0
7. Гюрал Эмре 2 0
8. Диуссе Ассан 2 0
9. Аджич Лука 2 0
10. Айгёрен Эндер 2 0
11. Туран Атила 1 0
12. Борвен Торгейр 1 0
13. Atakan Cankaya 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генчлербирлиги 30% (3) 0 20% (2) 20% (2) 10% (1) 20% (2)
 Анкарагюджю 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1) 7.14% (1) 21.43% (3) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Генчлербирлиги 0:2 Тузласпор Эрзурумспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Генчлербирлиги
Генчлербирлиги 1:0 Кыршехир Беледиеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Анкарагюджю 2:0 Хатайспор Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор
Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк Анкарагюджю 1:2 Коджаелиспор Галатасарай 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Эрзурумспор Гёзтепе 1:2 Анкарагюджю Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Анкарагюджю 1:0 Галатасарай Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю

Последние игры между собой

Генчлербирлиги: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 3
Анкарагюджю: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 8
Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:4 Анкарагюджю Товарищеские матчи Анкарагюджю 0:1 Генчлербирлиги Суперлига
Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 2:4 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Кубок Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 1:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 0:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 0:1 Заявка 13 8 2 3 22 - 8 26
2. Галатасарай Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
3. Фенербахче Заявка 13 7 2 4 23 - 19 23
4. Хатайспор Заявка 12 6 3 3 14 - 15 21
5. Газишехир Газиантеп Заявка 12 5 6 1 20 - 15 21
6. Фатих Карагюмрюк Заявка 13 5 5 3 22 - 16 20
7. Бешикташ Заявка 11 6 1 4 21 - 19 19
8. Малатьяспор Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
9. Касымпаша Заявка 13 5 3 5 16 - 17 18
10. Гёзтепе Заявка 13 4 6 3 19 - 14 18
11. Трабзонспор Заявка 13 4 5 4 15 - 17 17
12. Коньяспор Заявка 11 4 3 4 15 - 11 15
13. Истанбул Башакшехир Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
14. Ризеспор Заявка 12 4 3 5 17 - 20 15
15. Антальяспор Заявка 12 3 5 4 12 - 16 14
16. Генчлербирлиги Заявка 12 3 3 6 10 - 18 12
17. Сивасспор Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
18. Кайсериспор Заявка 11 2 4 5 6 - 12 10
19. Анкарагюджю Заявка 12 2 3 7 14 - 20 9
20. Эрзурумспор Заявка 12 2 3 7 11 - 21 9
21. Денизлиспор 1:0 Заявка 12 2 3 7 11 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фатих Карагюмрюк Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2. Аланьяспор 0:1 Заявка 6 5 1 0 14 - 2 16
3. Хатайспор Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
4. Касымпаша Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
5. Малатьяспор Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
6. Газишехир Газиантеп Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
7. Галатасарай Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8. Гёзтепе Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
9. Коньяспор Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
10. Бешикташ Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
11. Антальяспор Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
12. Ризеспор Заявка 6 3 1 2 11 - 12 10
13. Трабзонспор Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
14. Истанбул Башакшехир Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
15. Анкарагюджю Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
16. Фенербахче Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
17. Генчлербирлиги Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
18. Денизлиспор 1:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
19. Кайсериспор Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
20. Эрзурумспор Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
21. Сивасспор Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 7 5 1 1 15 - 8 16
2. Галатасарай Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
3. Аланьяспор 0:1 Заявка 7 3 1 3 8 - 6 10
4. Сивасспор Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
5. Бешикташ Заявка 6 3 0 3 13 - 15 9
6. Газишехир Газиантеп Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
7. Истанбул Башакшехир Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
8. Хатайспор Заявка 6 2 1 3 2 - 11 7
9. Гёзтепе Заявка 6 1 4 1 5 - 5 7
10. Трабзонспор Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
11. Генчлербирлиги Заявка 6 2 0 4 4 - 8 6
12. Эрзурумспор Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
13. Кайсериспор Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
14. Коньяспор Заявка 6 1 2 3 5 - 6 5
15. Ризеспор Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Малатьяспор Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17. Денизлиспор 1:0 Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
18. Антальяспор Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
19. Касымпаша Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
20. Фатих Карагюмрюк Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
21. Анкарагюджю Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
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  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Шарлия Звонимир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Йилмаз Сефа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Йилдырым Мурат получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 10.50 1.17 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 1.13 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.99 3.02 2.60

Самый высокий коэффициент на матч «Генчлербирлиги» – «Анкарагюджю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Генчлербирлиги» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анкарагюджю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Генчлербирлиги» – «Анкарагюджю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.50 1.30 7.80 1.06 2.05 1.75 2.55 1.51 2.08 1.75 1.13 5.80 1.69 2.17 1.42 2.75 1.02 13.00 1.12 5.70 1.02 13.00 1.02 11.00 1.01 12.00 0.00 19.50
7.50 1.05 6.70 1.08 3.26 1.32 2.56 1.51 1.86 2.04 1.47 2.68 1.32 3.26 1.12 5.45 1.09 6.00 1.01 10.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.65 2.22 1.85 1.95 1.07 8.40 1.11 6.10
2.62 1.49 1.82 1.99 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.65 2.15 1.27 3.60
3.76 1.27 2.62 1.49 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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