Генчлербирлиги
1:1
Конец матча
Стадион: Eryaman Stadyumu
Анкарагюджю
28' Желтая карточкаЙилдырым Мурат
41' Желтая карточкаЙилмаз Сефа
41' Желтая карточкаШарлия Звонимир
49' Желтая карточкаДа Мотта Роберт
1:0
58' ГолОздемир Берат
1:1
74' ГолЛобжанидзе Саба
90' Красная карточкаАлтыпармак Гёкхан
10
Йилмаз
Сефа
89
Туран
Атила
88
Цекици
Эндри
77
Гюрал
Эмре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Йилмаз СефаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Сио ЖованниПолузащитник
-
33 Айте ФлойдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Kadir Kira
-
-
16 Batuhan Ucan
-
-
Главный тренер: Mustafa Kaplan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Туран АтилаЗащитник
- Полузащитник
-
88 Цекици ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Гюрал ЭмреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Чынар ОрканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
66 Mert Topuz
-
Главный тренер: Mustafa Dalci
Ход матча
28'
41'
41'
49'
58'
1:0
74'
1:1
85'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кандеяш Даниэл
|3
|0.25
|2.
|Йилмаз Сефа
|2
|0.17
|3.
|Оздемир Берат
|2
|0.17
|4.
|Йилдырым Мурат
|1
|0.08
|5.
|Станку Богдан
|1
|0.08
|6.
|Анжело Диего
|1
|0.08
|7.
|Фурман Доминик
|0
|0
|8.
|Айте Флойд
|0
|0
|9.
|Сио Жованни
|0
|0
|10.
|Полома Пьер-Ив
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пейнтсил Джозеф
|4
|0.33
|2.
|Борвен Торгейр
|4 (1)
|0.33
|3.
|Лобжанидзе Саба
|2
|0.17
|4.
|Гюрал Эмре
|2 (1)
|0.17
|5.
|Болинжи Жонатан
|1
|0.08
|6.
|Шарлия Звонимир
|1
|0.08
|7.
|Пинту Тьягу
|0
|0
|8.
|Кициу Стелиос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Полома Пьер-Ив
|4
|0
|2.
|Да Мотта Роберт
|4
|0
|3.
|Йилдырым Мурат
|3
|0
|4.
|Сио Жованни
|3
|0
|5.
|Кандеяш Даниэл
|2
|0
|6.
|Йилмаз Сефа
|2
|0
|7.
|Йоханссон Маттиас
|0
|1
|8.
|Алтыпармак Гёкхан
|0
|1
|9.
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|10.
|Туре Зарго
|1
|0
|11.
|Анжело Диего
|1
|0
|12.
|Дикмен Сонер
|1
|0
|13.
|Кызылдаг Арда
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шарлия Звонимир
|6
|0
|2.
|Потук Алпер
|3
|1
|3.
|Болинжи Жонатан
|3
|1
|4.
|Паздан Михал
|3
|0
|5.
|Кициу Стелиос
|3
|0
|6.
|Пинту Тьягу
|2
|0
|7.
|Гюрал Эмре
|2
|0
|8.
|Диуссе Ассан
|2
|0
|9.
|Аджич Лука
|2
|0
|10.
|Айгёрен Эндер
|2
|0
|11.
|Туран Атила
|1
|0
|12.
|Борвен Торгейр
|1
|0
|13.
|Atakan Cankaya
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генчлербирлиги
|30% (3)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|Анкарагюджю
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +5 =4 -11Генчлербирлиги 0:2 Тузласпор Эрзурумспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Генчлербирлиги
Генчлербирлиги 1:0 Кыршехир Беледиеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Касымпаша Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +5 =4 -11Анкарагюджю 2:0 Хатайспор Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор
Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк Анкарагюджю 1:2 Коджаелиспор Галатасарай 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Эрзурумспор Гёзтепе 1:2 Анкарагюджю Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Анкарагюджю 1:0 Галатасарай Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 3
Анкарагюджю: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 8
Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 2:4 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Кубок Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 1:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 0:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:0 Анкарагюджю Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|0:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 8
|26
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 19
|23
|4.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 15
|21
|5.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|20 - 15
|21
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 16
|20
|7.
|Бешикташ
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 19
|19
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 14
|18
|11.
|Трабзонспор
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 17
|17
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 11
|15
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 16
|14
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|17.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|19.
|Анкарагюджю
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 20
|9
|20.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 21
|9
|21.
|Денизлиспор
|1:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Аланьяспор
|0:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 2
|16
|3.
|Хатайспор
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|4.
|Касымпаша
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|5.
|Малатьяспор
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|6.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|7.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|9.
|Коньяспор
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|10.
|Бешикташ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 12
|10
|13.
|Трабзонспор
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|15.
|Анкарагюджю
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|16.
|Фенербахче
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|18.
|Денизлиспор
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|19.
|Кайсериспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|20.
|Эрзурумспор
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|21.
|Сивасспор
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|3.
|Аланьяспор
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|4.
|Сивасспор
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|13 - 15
|9
|6.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|7.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|8.
|Хатайспор
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|2 - 11
|7
|9.
|Гёзтепе
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|10.
|Трабзонспор
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
|12.
|Эрзурумспор
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|13.
|Кайсериспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Малатьяспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Денизлиспор
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|18.
|Антальяспор
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|19.
|Касымпаша
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|20.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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