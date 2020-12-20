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Денизлиспор
1:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Аланьяспор
0'
1:0
9' Гол
Родальега Уго
13'
19
Гёнен
Дженк
2
Лопеш
Тьягу
91
Фабиано
Лейсманн
22
Юмлу
Мустафа
21
Бергдич
Закария
8
Муравски
Радослав
20
Нияз
Реджеп
11
Мешанович
Мурис
10
Айсатти
Исмаил
28
Сагаль
Анхело
7
Родальега
Уго
28
Марафона
Карлош
24
Хуанфран
Морено
44
Колкер
Стивен
31
Цавелас
Георгиос
75
Бингол
Тайфур
8
Учан
Салих
26
Сиопис
Манолис
22
Кутлу
Беркан
11
Бакасетас
Тасос
91
Давидсон
9
Барейро
Адам
Денизлиспор
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

Ход матча

9'
Родальега Уго
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 25 Владение мячом, % 75

Бомбардиры внутри турнира

Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родальега Уго 3 (1) 0.27
2. Нияз Реджеп 1 0.09
3. Сако Хади 1 0.09
4. Оздемир Озер 1 0.09
5. Суботич Невен 1 0.09
6. Мешанович Мурис 1 0.09
7. Йылмаз Огуз 1 0.09
8. Муравски Радослав 1 (1) 0.09
9. Лопеш Тьягу 0 0
10. Сагаль Анхело 0 0
Аланьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давидсон 6 0.5
2. Бакасетас Тасос 4 (2) 0.33
3. Бабакар Хоума 3 0.25
4. Барейро Адам 3 0.25
5. Колкер Стивен 2 0.17
6. Кутлу Беркан 1 0.08
7. Пектемек Мустафа 1 0.08
8. Учан Салих 1 0.08
9. Мубандже Жак-Франсуа 1 0.08
10. Караджа Эфеджан 0 0
11. Цавелас Георгиос 0 0
12. Бингол Тайфур 0 0

Карточки

Денизлиспор
# Игрок      
1. Бакалорц Марвин 4 0
2. Юмлу Мустафа 3 0
3. Муравски Радослав 3 0
4. Сако Хади 1 1
5. Родальега Уго 2 0
6. Бергдич Закария 2 0
7. Лопеш Тьягу 2 0
8. Йылмаз Огуз 2 0
9. Фабиано Лейсманн 1 0
Аланьяспор
# Игрок      
1. Учан Салих 4 0
2. Бабакар Хоума 2 1
3. Давидсон 3 0
4. Цавелас Георгиос 2 0
5. Мубандже Жак-Франсуа 2 0
6. Бакасетас Тасос 2 0
7. Сиопис Манолис 2 0
8. Кутлу Беркан 2 0
9. Караджа Эфеджан 1 0
10. Хуанфран Морено 1 0
11. Бингол Тайфур 1 0
12. Бекироглу Эфкан 1 0
13. Аксой Фатих 1 0
14. Барейро Адам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Денизлиспор 0 10% (1) 20% (2) 0 20% (2) 50% (5)
 Аланьяспор 4.55% (1) 18.18% (4) 22.73% (5) 9.09% (2) 9.09% (2) 36.36% (8)

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор
Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Антальяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп
Аланьяспор Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 2:1 Бешикташ Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор
Аланьяспор 1:0 Коньяспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:2 Аланьяспор Аланьяспор 6:0 Хатайспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Русенборг 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Карагумрук 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Трабзонспор 2:0 Аланьяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Денизлиспор

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Аланьяспор: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Суперлига Денизлиспор 0:2 Аланьяспор Товарищеские матчи Аланьяспор 6:0 Денизлиспор Первая лига Турции
Денизлиспор 2:0 Аланьяспор Первая лига Турции Денизлиспор 0:1 Аланьяспор Первая лига Турции Аланьяспор 1:1 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 0:1 Заявка 13 8 2 3 22 - 8 26
2. Галатасарай Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
3. Фенербахче Заявка 13 7 2 4 23 - 19 23
4. Хатайспор Заявка 12 6 3 3 14 - 15 21
5. Газишехир Газиантеп Заявка 12 5 6 1 20 - 15 21
6. Фатих Карагюмрюк Заявка 13 5 5 3 22 - 16 20
7. Бешикташ Заявка 11 6 1 4 21 - 19 19
8. Малатьяспор Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
9. Касымпаша Заявка 13 5 3 5 16 - 17 18
10. Гёзтепе Заявка 13 4 6 3 19 - 14 18
11. Трабзонспор Заявка 13 4 5 4 15 - 17 17
12. Коньяспор Заявка 11 4 3 4 15 - 11 15
13. Истанбул Башакшехир Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
14. Ризеспор Заявка 12 4 3 5 17 - 20 15
15. Антальяспор Заявка 12 3 5 4 12 - 16 14
16. Генчлербирлиги Заявка 12 3 3 6 10 - 18 12
17. Сивасспор Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
18. Кайсериспор Заявка 11 2 4 5 6 - 12 10
19. Анкарагюджю Заявка 12 2 3 7 14 - 20 9
20. Эрзурумспор Заявка 12 2 3 7 11 - 21 9
21. Денизлиспор 1:0 Заявка 12 2 3 7 11 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фатих Карагюмрюк Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2. Аланьяспор 0:1 Заявка 6 5 1 0 14 - 2 16
3. Хатайспор Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
4. Касымпаша Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
5. Малатьяспор Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
6. Газишехир Газиантеп Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
7. Галатасарай Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8. Гёзтепе Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
9. Коньяспор Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
10. Бешикташ Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
11. Антальяспор Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
12. Ризеспор Заявка 6 3 1 2 11 - 12 10
13. Трабзонспор Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
14. Истанбул Башакшехир Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
15. Анкарагюджю Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
16. Фенербахче Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
17. Генчлербирлиги Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
18. Денизлиспор 1:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
19. Кайсериспор Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
20. Эрзурумспор Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
21. Сивасспор Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 7 5 1 1 15 - 8 16
2. Галатасарай Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
3. Аланьяспор 0:1 Заявка 7 3 1 3 8 - 6 10
4. Сивасспор Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
5. Бешикташ Заявка 6 3 0 3 13 - 15 9
6. Газишехир Газиантеп Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
7. Истанбул Башакшехир Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
8. Хатайспор Заявка 6 2 1 3 2 - 11 7
9. Гёзтепе Заявка 6 1 4 1 5 - 5 7
10. Трабзонспор Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
11. Генчлербирлиги Заявка 6 2 0 4 4 - 8 6
12. Эрзурумспор Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
13. Кайсериспор Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
14. Коньяспор Заявка 6 1 2 3 5 - 6 5
15. Ризеспор Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Малатьяспор Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17. Денизлиспор 1:0 Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
18. Антальяспор Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
19. Касымпаша Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
20. Фатих Карагюмрюк Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
21. Анкарагюджю Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Родальега Уго бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Denizli Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Денизлиспор
Ничья
Аланьяспор
4.70
4.00
1.84
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.40 3.90 1.77
Бонус: 5 000 ₽ 4.70 4.00 1.84
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.85 1.81
  4.29 3.69 1.83

Самый высокий коэффициент на матч «Денизлиспор» – «Аланьяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Денизлиспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аланьяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Денизлиспор» – «Аланьяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.01 9.40 1.04 3.80 1.25 3.00 1.36 2.08 1.74 2.03 1.78 1.82 1.99 1.60 2.35 1.38 2.90 1.17 4.60 1.14 5.30 1.04 9.30 1.03 9.90 0.00 16.50
10.50 1.01 9.60 1.03 3.78 1.25 3.04 1.38 2.08 1.83 1.60 2.34 1.39 2.90 1.16 4.65 1.12 5.20 1.02 9.20
3.93 1.27 3.21 1.36 2.44 1.58 2.07 1.80 1.85 2.02 1.61 2.37 1.49 2.69 1.40 3.01 1.14 6.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.04 1.78 1.45 2.65 1.14 5.20
3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.10 1.11 6.40
3.22 1.35 2.66 1.49 2.09 1.76 1.66 2.25 1.46 2.73 1.30 3.53
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05
4.25 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.33 3.30 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.08
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Букмекер Да Нет
3.10 1.35
Где смотреть матч Денизлиспор 1:0 Аланьяспор онлайн

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