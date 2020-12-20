Денизлиспор
1:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Денизли Ататюрк
Аланьяспор
1:0
9' ГолРодальега Уго
19
Гёнен
Дженк
22
Юмлу
Мустафа
20
Нияз
Реджеп
22
Кутлу
Беркан
91
Давидсон
- Основной состав
-
19 Гёнен ДженкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Юмлу МустафаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
76 Оздемир ОзерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kenan Atik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гюней ЧагрыВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гюнеш УмутПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Semih Tokatli
Ход матча
9'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
25 Владение мячом, % 75
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родальега Уго
|3 (1)
|0.27
|2.
|Нияз Реджеп
|1
|0.09
|3.
|Сако Хади
|1
|0.09
|4.
|Оздемир Озер
|1
|0.09
|5.
|Суботич Невен
|1
|0.09
|6.
|Мешанович Мурис
|1
|0.09
|7.
|Йылмаз Огуз
|1
|0.09
|8.
|Муравски Радослав
|1 (1)
|0.09
|9.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
|10.
|Сагаль Анхело
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давидсон
|6
|0.5
|2.
|Бакасетас Тасос
|4 (2)
|0.33
|3.
|Бабакар Хоума
|3
|0.25
|4.
|Барейро Адам
|3
|0.25
|5.
|Колкер Стивен
|2
|0.17
|6.
|Кутлу Беркан
|1
|0.08
|7.
|Пектемек Мустафа
|1
|0.08
|8.
|Учан Салих
|1
|0.08
|9.
|Мубандже Жак-Франсуа
|1
|0.08
|10.
|Караджа Эфеджан
|0
|0
|11.
|Цавелас Георгиос
|0
|0
|12.
|Бингол Тайфур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бакалорц Марвин
|4
|0
|2.
|Юмлу Мустафа
|3
|0
|3.
|Муравски Радослав
|3
|0
|4.
|Сако Хади
|1
|1
|5.
|Родальега Уго
|2
|0
|6.
|Бергдич Закария
|2
|0
|7.
|Лопеш Тьягу
|2
|0
|8.
|Йылмаз Огуз
|2
|0
|9.
|Фабиано Лейсманн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Учан Салих
|4
|0
|2.
|Бабакар Хоума
|2
|1
|3.
|Давидсон
|3
|0
|4.
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|5.
|Мубандже Жак-Франсуа
|2
|0
|6.
|Бакасетас Тасос
|2
|0
|7.
|Сиопис Манолис
|2
|0
|8.
|Кутлу Беркан
|2
|0
|9.
|Караджа Эфеджан
|1
|0
|10.
|Хуанфран Морено
|1
|0
|11.
|Бингол Тайфур
|1
|0
|12.
|Бекироглу Эфкан
|1
|0
|13.
|Аксой Фатих
|1
|0
|14.
|Барейро Адам
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Денизлиспор
|0
|10% (1)
|20% (2)
|0
|20% (2)
|50% (5)
|Аланьяспор
|4.55% (1)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|36.36% (8)
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: +2 =4 -14Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор
Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Антальяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп
Аланьяспор Последние 20 матчей: +13 =3 -4Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 2:1 Бешикташ Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор
Аланьяспор 1:0 Коньяспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:2 Аланьяспор Аланьяспор 6:0 Хатайспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Русенборг 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Карагумрук 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Трабзонспор 2:0 Аланьяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Денизлиспор
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Аланьяспор: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|0:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 8
|26
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 19
|23
|4.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 15
|21
|5.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|20 - 15
|21
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 16
|20
|7.
|Бешикташ
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 19
|19
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 14
|18
|11.
|Трабзонспор
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 17
|17
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 11
|15
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 16
|14
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|17.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|19.
|Анкарагюджю
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 20
|9
|20.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 21
|9
|21.
|Денизлиспор
|1:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Аланьяспор
|0:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 2
|16
|3.
|Хатайспор
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|4.
|Касымпаша
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|5.
|Малатьяспор
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|6.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|7.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|9.
|Коньяспор
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|10.
|Бешикташ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 12
|10
|13.
|Трабзонспор
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|15.
|Анкарагюджю
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|16.
|Фенербахче
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|18.
|Денизлиспор
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|19.
|Кайсериспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|20.
|Эрзурумспор
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|21.
|Сивасспор
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|3.
|Аланьяспор
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|4.
|Сивасспор
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|13 - 15
|9
|6.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|7.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|8.
|Хатайспор
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|2 - 11
|7
|9.
|Гёзтепе
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|10.
|Трабзонспор
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
|12.
|Эрзурумспор
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|13.
|Кайсериспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Малатьяспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Денизлиспор
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|18.
|Антальяспор
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|19.
|Касымпаша
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|20.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Денизлиспор» – «Аланьяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Денизлиспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аланьяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Денизлиспор» – «Аланьяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров