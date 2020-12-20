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Денизлиспор
1:0
Конец матча

Стадион:
Аланьяспор
0'
1:0
9' Гол
Родальега Уго
13' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
23' Желтая карточка
Нияз Реджеп
31' Желтая карточка
Мешанович Мурис
41' Желтая карточка
Сагаль Анхело
41' Желтая карточка
Барейро Адам
51' Желтая карточка
Бакасетас Тасос
52' Желтая карточка
Муравски Радослав
71' Вторая желтая карточка
Муравски Радослав
89' Желтая карточка
Сако Хади
90' Желтая карточка
Гёнен Дженк
90'+7
19
Гёнен
Дженк
2
Лопеш
Тьягу
91
Фабиано
Лейсманн
22
Юмлу
Мустафа
21
Бергдич
Закария
8
Муравски
Радослав
20
Нияз
Реджеп
11
Мешанович
Мурис
10
Айсатти
Исмаил
28
Сагаль
Анхело
7
Родальега
Уго
28
Марафона
Карлош
24
Хуанфран
Морено
44
Колкер
Стивен
31
Цавелас
Георгиос
75
Бингол
Тайфур
8
Учан
Салих
26
Сиопис
Манолис
22
Кутлу
Беркан
11
Бакасетас
Тасос
91
Давидсон
9
Барейро
Адам
Денизлиспор
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

Ход матча

9'
Родальега Уго
1:0
13'
Фабиано Лейсманн
 
23'
Нияз Реджеп
 
31'
Мешанович Мурис
 
41'
Сагаль Анхело
 
41'
 
Барейро Адам
46'
 
Караджа Эфеджан
Кутлу Беркан
51'
 
Бакасетас Тасос
52'
Муравски Радослав
 
71'
Муравски Радослав
 
72'
 
Пектемек Мустафа
Сиопис Манолис
79'
Озкал Мухаммет
Родальега Уго
 
79'
Сако Хади
Мешанович Мурис
 
81'
 
Бекироглу Эфкан
Учан Салих
88'
Оздемир Озер
Нияз Реджеп
 
89'
Сако Хади
 
90'
Варела Федерико
Айсатти Исмаил
 
90'
Гёнен Дженк
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 25 Нарушения правил 15
  • 7 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 19 Владение мячом, % 81

Бомбардиры внутри турнира

Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родальега Уго 4 (1) 0.33
2. Нияз Реджеп 1 0.08
3. Сако Хади 1 0.08
4. Оздемир Озер 1 0.08
5. Суботич Невен 1 0.08
6. Мешанович Мурис 1 0.08
7. Йылмаз Огуз 1 0.08
8. Муравски Радослав 1 (1) 0.08
9. Лопеш Тьягу 0 0
10. Сагаль Анхело 0 0
Аланьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давидсон 6 0.46
2. Бакасетас Тасос 4 (2) 0.31
3. Бабакар Хоума 3 0.23
4. Барейро Адам 3 0.23
5. Колкер Стивен 2 0.15
6. Кутлу Беркан 1 0.08
7. Пектемек Мустафа 1 0.08
8. Учан Салих 1 0.08
9. Мубандже Жак-Франсуа 1 0.08
10. Караджа Эфеджан 0 0
11. Цавелас Георгиос 0 0
12. Бингол Тайфур 0 0

Карточки

Денизлиспор
# Игрок      
1. Муравски Радослав 4 1
2. Бакалорц Марвин 4 0
3. Сако Хади 2 1
4. Юмлу Мустафа 3 0
5. Родальега Уго 2 0
6. Бергдич Закария 2 0
7. Лопеш Тьягу 2 0
8. Йылмаз Огуз 2 0
9. Фабиано Лейсманн 2 0
10. Мешанович Мурис 1 0
11. Нияз Реджеп 1 0
12. Гёнен Дженк 1 0
13. Сагаль Анхело 1 0
Аланьяспор
# Игрок      
1. Учан Салих 4 0
2. Бабакар Хоума 2 1
3. Бакасетас Тасос 3 0
4. Давидсон 3 0
5. Цавелас Георгиос 2 0
6. Мубандже Жак-Франсуа 2 0
7. Сиопис Манолис 2 0
8. Барейро Адам 2 0
9. Кутлу Беркан 2 0
10. Караджа Эфеджан 1 0
11. Хуанфран Морено 1 0
12. Бингол Тайфур 1 0
13. Бекироглу Эфкан 1 0
14. Аксой Фатих 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Денизлиспор 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 0 18.18% (2) 45.45% (5)
 Аланьяспор 4.55% (1) 18.18% (4) 22.73% (5) 9.09% (2) 9.09% (2) 36.36% (8)

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор
Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Антальяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп
Аланьяспор Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 2:1 Бешикташ Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор
Аланьяспор 1:0 Коньяспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:2 Аланьяспор Аланьяспор 6:0 Хатайспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Русенборг 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Карагумрук 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Трабзонспор 2:0 Аланьяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Денизлиспор

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Аланьяспор: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Суперлига Денизлиспор 0:2 Аланьяспор Товарищеские матчи Аланьяспор 6:0 Денизлиспор Первая лига Турции
Денизлиспор 2:0 Аланьяспор Первая лига Турции Денизлиспор 0:1 Аланьяспор Первая лига Турции Аланьяспор 1:1 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 13 8 2 3 22 - 8 26
2. Галатасарай Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
3. Фенербахче Заявка 13 7 2 4 23 - 19 23
4. Хатайспор Заявка 12 6 3 3 14 - 15 21
5. Газишехир Газиантеп Заявка 12 5 6 1 20 - 15 21
6. Фатих Карагюмрюк Заявка 13 5 5 3 22 - 16 20
7. Бешикташ Заявка 11 6 1 4 21 - 19 19
8. Малатьяспор Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
9. Касымпаша Заявка 13 5 3 5 16 - 17 18
10. Гёзтепе Заявка 13 4 6 3 19 - 14 18
11. Трабзонспор Заявка 13 4 5 4 15 - 17 17
12. Коньяспор Заявка 11 4 3 4 15 - 11 15
13. Истанбул Башакшехир Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
14. Ризеспор Заявка 12 4 3 5 17 - 20 15
15. Антальяспор Заявка 12 3 5 4 12 - 16 14
16. Генчлербирлиги Заявка 12 3 3 6 10 - 18 12
17. Сивасспор Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
18. Кайсериспор Заявка 11 2 4 5 6 - 12 10
19. Анкарагюджю Заявка 12 2 3 7 14 - 20 9
20. Эрзурумспор Заявка 12 2 3 7 11 - 21 9
21. Денизлиспор Заявка 12 2 3 7 11 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фатих Карагюмрюк Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2. Аланьяспор Заявка 6 5 1 0 14 - 2 16
3. Хатайспор Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
4. Касымпаша Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
5. Малатьяспор Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
6. Газишехир Газиантеп Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
7. Галатасарай Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
8. Гёзтепе Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
9. Коньяспор Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
10. Бешикташ Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
11. Антальяспор Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
12. Ризеспор Заявка 6 3 1 2 11 - 12 10
13. Трабзонспор Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
14. Истанбул Башакшехир Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
15. Анкарагюджю Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
16. Фенербахче Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
17. Генчлербирлиги Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
18. Денизлиспор Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
19. Кайсериспор Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
20. Эрзурумспор Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
21. Сивасспор Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 7 5 1 1 15 - 8 16
2. Галатасарай Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
3. Аланьяспор Заявка 7 3 1 3 8 - 6 10
4. Сивасспор Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
5. Бешикташ Заявка 6 3 0 3 13 - 15 9
6. Газишехир Газиантеп Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
7. Истанбул Башакшехир Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
8. Хатайспор Заявка 6 2 1 3 2 - 11 7
9. Гёзтепе Заявка 6 1 4 1 5 - 5 7
10. Трабзонспор Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
11. Генчлербирлиги Заявка 6 2 0 4 4 - 8 6
12. Эрзурумспор Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
13. Кайсериспор Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
14. Коньяспор Заявка 6 1 2 3 5 - 6 5
15. Ризеспор Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Малатьяспор Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17. Денизлиспор Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
18. Антальяспор Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
19. Касымпаша Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
20. Фатих Карагюмрюк Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
21. Анкарагюджю Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.87 2.75 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 2.85 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.85 1.81
  1.68 2.94 8.07

Самый высокий коэффициент на матч «Денизлиспор» – «Аланьяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Денизлиспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аланьяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Денизлиспор» – «Аланьяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.00 1.01 9.40 1.04 2.35 1.58 3.00 1.36 2.08 1.74 1.23 4.05 1.82 1.99 1.60 2.35 1.03 12.00 1.17 4.60 1.01 15.00 1.04 9.30 1.09 7.20 0.00 16.50 1.02 13.00
10.50 1.01 9.60 1.03 3.78 1.25 3.04 1.38 2.08 1.83 1.60 2.34 1.39 2.90 1.16 4.65 1.12 5.20 1.02 9.20
2.01 1.83 1.64 2.28 1.27 3.72 1.19 4.71 1.45 2.80 1.30 3.59 1.47 2.76 1.36 3.21 1.40 3.01 1.51 2.63 1.32 3.42 1.14 6.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.04 1.78 1.48 2.63 1.14 5.20 1.04 10.00 1.03 12.00
3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.10 1.11 6.40
3.22 1.35 2.66 1.49 2.09 1.76 1.66 2.25 1.26 3.88 1.13 5.97 1.31 3.44 1.22 4.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05
4.25 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.33 3.30 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.27
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
3.10 1.35
Где смотреть матч Денизлиспор 1:0 Аланьяспор онлайн

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