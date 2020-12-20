Денизлиспор
1:0
Конец матча
Стадион: Денизли Ататюрк
Аланьяспор
1:0
9' ГолРодальега Уго
13' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
23' Желтая карточкаНияз Реджеп
31' Желтая карточкаМешанович Мурис
41' Желтая карточкаСагаль Анхело
41' Желтая карточкаБарейро Адам
51' Желтая карточкаБакасетас Тасос
52' Желтая карточкаМуравски Радослав
71' Вторая желтая карточкаМуравски Радослав
89' Желтая карточкаСако Хади
90' Желтая карточкаГёнен Дженк
19
Гёнен
Дженк
22
Юмлу
Мустафа
20
Нияз
Реджеп
22
Кутлу
Беркан
91
Давидсон
- Основной состав
-
19 Гёнен ДженкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Юмлу МустафаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
76 Оздемир ОзерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kenan Atik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гюней ЧагрыВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гюнеш УмутПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Semih Tokatli
Ход матча
9'
1:0
13'
23'
31'
41'
41'
51'
89'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 7
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
25 Нарушения правил 15
-
7 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
19 Владение мячом, % 81
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родальега Уго
|4 (1)
|0.33
|2.
|Нияз Реджеп
|1
|0.08
|3.
|Сако Хади
|1
|0.08
|4.
|Оздемир Озер
|1
|0.08
|5.
|Суботич Невен
|1
|0.08
|6.
|Мешанович Мурис
|1
|0.08
|7.
|Йылмаз Огуз
|1
|0.08
|8.
|Муравски Радослав
|1 (1)
|0.08
|9.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
|10.
|Сагаль Анхело
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давидсон
|6
|0.46
|2.
|Бакасетас Тасос
|4 (2)
|0.31
|3.
|Бабакар Хоума
|3
|0.23
|4.
|Барейро Адам
|3
|0.23
|5.
|Колкер Стивен
|2
|0.15
|6.
|Кутлу Беркан
|1
|0.08
|7.
|Пектемек Мустафа
|1
|0.08
|8.
|Учан Салих
|1
|0.08
|9.
|Мубандже Жак-Франсуа
|1
|0.08
|10.
|Караджа Эфеджан
|0
|0
|11.
|Цавелас Георгиос
|0
|0
|12.
|Бингол Тайфур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Муравски Радослав
|4
|1
|2.
|Бакалорц Марвин
|4
|0
|3.
|Сако Хади
|2
|1
|4.
|Юмлу Мустафа
|3
|0
|5.
|Родальега Уго
|2
|0
|6.
|Бергдич Закария
|2
|0
|7.
|Лопеш Тьягу
|2
|0
|8.
|Йылмаз Огуз
|2
|0
|9.
|Фабиано Лейсманн
|2
|0
|10.
|Мешанович Мурис
|1
|0
|11.
|Нияз Реджеп
|1
|0
|12.
|Гёнен Дженк
|1
|0
|13.
|Сагаль Анхело
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Учан Салих
|4
|0
|2.
|Бабакар Хоума
|2
|1
|3.
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|4.
|Давидсон
|3
|0
|5.
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|6.
|Мубандже Жак-Франсуа
|2
|0
|7.
|Сиопис Манолис
|2
|0
|8.
|Барейро Адам
|2
|0
|9.
|Кутлу Беркан
|2
|0
|10.
|Караджа Эфеджан
|1
|0
|11.
|Хуанфран Морено
|1
|0
|12.
|Бингол Тайфур
|1
|0
|13.
|Бекироглу Эфкан
|1
|0
|14.
|Аксой Фатих
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Денизлиспор
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|0
|18.18% (2)
|45.45% (5)
|Аланьяспор
|4.55% (1)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|36.36% (8)
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: +2 =4 -14Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор
Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Антальяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп
Аланьяспор Последние 20 матчей: +13 =3 -4Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 2:1 Бешикташ Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор
Аланьяспор 1:0 Коньяспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:2 Аланьяспор Аланьяспор 6:0 Хатайспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Русенборг 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Карагумрук 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Трабзонспор 2:0 Аланьяспор Коньяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Денизлиспор
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Аланьяспор: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 8
|26
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 19
|23
|4.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 15
|21
|5.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|20 - 15
|21
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 16
|20
|7.
|Бешикташ
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 19
|19
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 14
|18
|11.
|Трабзонспор
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 17
|17
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 11
|15
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 16
|14
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|17.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|19.
|Анкарагюджю
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 20
|9
|20.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 21
|9
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Аланьяспор
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 2
|16
|3.
|Хатайспор
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|4.
|Касымпаша
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|5.
|Малатьяспор
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|6.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|7.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|9.
|Коньяспор
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|10.
|Бешикташ
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 12
|10
|13.
|Трабзонспор
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|15.
|Анкарагюджю
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|16.
|Фенербахче
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|19.
|Кайсериспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|20.
|Эрзурумспор
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|21.
|Сивасспор
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|3.
|Аланьяспор
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|4.
|Сивасспор
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|13 - 15
|9
|6.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|7.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|8.
|Хатайспор
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|2 - 11
|7
|9.
|Гёзтепе
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|10.
|Трабзонспор
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
|12.
|Эрзурумспор
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|13.
|Кайсериспор
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Малатьяспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Денизлиспор
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|18.
|Антальяспор
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|19.
|Касымпаша
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|20.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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