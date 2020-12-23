Хетафе
1:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Сельта
1:0
7' ГолДамиан Суарес
12
Ньом
Аллан
24
Тимор
Давид
10
Унал
Энес
13
Рубен
Бланко
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
27
Баэса
Мигель
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесНападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Айду ДжозефЗащитник
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мор ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Lauti
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
7'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|4
|0.29
|2.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.14
|3.
|Мата Хайме
|2 (1)
|0.14
|4.
|Кукурелья Марк
|1
|0.07
|5.
|Максимович Неманья
|1
|0.07
|6.
|Арамбарри Мауро
|1
|0.07
|7.
|Ньом Аллан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|7 (2)
|0.47
|2.
|Нолито Агудо
|3
|0.2
|3.
|Браис Мендес
|3
|0.2
|4.
|Пейнадо Франсиско
|2
|0.13
|5.
|Мина Сантьяго
|1
|0.07
|6.
|Мальо Уго
|1
|0.07
|7.
|Баэса Мигель
|1
|0.07
|8.
|Каррейра Серхио
|1
|0.07
|9.
|Денис Суарес
|0
|0
|10.
|Олаза Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|5
|1
|2.
|Дьене Даконам
|4
|1
|3.
|Мата Хайме
|5
|0
|4.
|Арамбарри Мауро
|5
|0
|5.
|Оливера Матиас
|5
|0
|6.
|Ньом Аллан
|4
|0
|7.
|Кабако Эрик
|4
|0
|8.
|Кукурелья Марк
|4
|0
|9.
|Чема Родригес
|2
|1
|10.
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|11.
|Унал Энес
|2
|0
|12.
|Максимович Неманья
|2
|0
|13.
|Анхель Луис
|2
|0
|14.
|Этчейта Хавьер
|1
|0
|15.
|Тимор Давид
|1
|0
|16.
|Яньес Рубен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Джейсон
|5
|0
|2.
|Йокушлу Окай
|3
|1
|3.
|Олаза Лукас
|4
|0
|4.
|Тапия Ренато
|4
|0
|5.
|Аспас Яго
|3
|0
|6.
|Мальо Уго
|3
|0
|7.
|Нолито Агудо
|3
|0
|8.
|Араухо Нестор
|3
|0
|9.
|Денис Суарес
|3
|0
|10.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|11.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|12.
|Родригес Мигель
|2
|0
|13.
|Жунка Давид
|1
|0
|14.
|Айду Джозеф
|1
|0
|15.
|Мор Эмре
|1
|0
|16.
|Вильяр Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|Сельта
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +7 =4 -9Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе
Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М
Сельта Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта
Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 5
|32
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 14
|29
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|20 - 14
|26
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 12
|26
|5.
|Барселона
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 14
|24
|6.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 10
|23
|7.
|Гранада
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 20
|21
|8.
|Хетафе
|1:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 14
|19
|9.
|Сельта
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 21
|19
|10.
|Кадис
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 19
|18
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|12.
|Бетис
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 16
|15
|14.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 18
|15
|15.
|Эйбар
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|10 - 13
|15
|16.
|Валенсия
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 16
|14
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 24
|14
|19.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|20.
|Уэска
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|13 - 23
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 2
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|4.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|5.
|Хетафе
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|8.
|Сельта
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|10.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|14.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|16.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|17.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|18.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 16
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|11.
|Гранада
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|12.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Сельта
|0:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Хетафе
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|16.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Сельта
Исход игры
Хетафе
36.4% (51)
Ничья
46.4% (65)
Сельта
17.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (46)
Меньше
66.67% (92)
Обе команды забьют
Да
75.36% (104)
Нет
24.64% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.4% (58)
2:1 Хетафе
15.7% (22)
1:0 Хетафе
15% (21)
1:2 Сельта
11.4% (16)
2:0 Хетафе
4.3% (6)
0:1 Сельта
3.6% (5)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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