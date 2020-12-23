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  3. Испания
Хетафе
1:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Сельта
0'
1:0
7' Гол
Дамиан Суарес
16'
1
Яньес
Рубен
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
3
Кабако
Эрик
12
Ньом
Аллан
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
24
Тимор
Давид
15
Кукурелья
Марк
23
Эрнандес
Хуан
10
Унал
Энес
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
27
Баэса
Мигель
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
Хетафе
4-4-2
Сельта
4-1-3-2

Ход матча

7'
Дамиан Суарес
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 4 0.29
2. Эрнандес Хуан 2 0.14
3. Мата Хайме 2 (1) 0.14
4. Кукурелья Марк 1 0.07
5. Максимович Неманья 1 0.07
6. Арамбарри Мауро 1 0.07
7. Ньом Аллан 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 7 (2) 0.47
2. Нолито Агудо 3 0.2
3. Браис Мендес 3 0.2
4. Пейнадо Франсиско 2 0.13
5. Мина Сантьяго 1 0.07
6. Мальо Уго 1 0.07
7. Баэса Мигель 1 0.07
8. Каррейра Серхио 1 0.07
9. Денис Суарес 0 0
10. Олаза Лукас 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 5 1
2. Дьене Даконам 4 1
3. Мата Хайме 5 0
4. Арамбарри Мауро 5 0
5. Оливера Матиас 5 0
6. Ньом Аллан 4 0
7. Кабако Эрик 4 0
8. Кукурелья Марк 4 0
9. Чема Родригес 2 1
10. Эрнандес Хуан 3 0
11. Унал Энес 2 0
12. Максимович Неманья 2 0
13. Анхель Луис 2 0
14. Этчейта Хавьер 1 0
15. Тимор Давид 1 0
16. Яньес Рубен 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Мурильо Джейсон 5 0
2. Йокушлу Окай 3 1
3. Олаза Лукас 4 0
4. Тапия Ренато 4 0
5. Аспас Яго 3 0
6. Мальо Уго 3 0
7. Нолито Агудо 3 0
8. Араухо Нестор 3 0
9. Денис Суарес 3 0
10. Пейнадо Франсиско 3 0
11. Фонтан Хосе 1 1
12. Родригес Мигель 2 0
13. Жунка Давид 1 0
14. Айду Джозеф 1 0
15. Мор Эмре 1 0
16. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3)
 Сельта 15.79% (3) 10.53% (2) 31.58% (6) 10.53% (2) 5.26% (1) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе
Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М
Сельта Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта
Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Хетафе 0:0 Сельта Ла Лига Сельта 0:1 Хетафе Ла Лига Хетафе 3:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Хетафе Примера
Хетафе 3:0 Сельта Примера Сельта 1:1 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Сельта Примера Сельта 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Сельта Примера Сельта 3:1 Хетафе Примера Сельта 1:1 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Сельта Примера Хетафе 3:1 Сельта Примера Сельта 2:1 Хетафе Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 10 2 1 26 - 5 32
2. Реал Мадрид Заявка 14 9 2 3 25 - 14 29
3. Вильярреал Заявка 15 6 8 1 20 - 14 26
4. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
5. Барселона Заявка 14 7 3 4 28 - 14 24
6. Севилья Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
7. Гранада Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
8. Хетафе 1:0 Заявка 14 5 4 5 12 - 14 19
9. Сельта 0:1 Заявка 15 5 4 6 19 - 21 19
10. Кадис Заявка 14 5 3 6 11 - 19 18
11. Атлетик Б Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
12. Бетис Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
13. Эльче Заявка 13 3 6 4 12 - 16 15
14. Леванте Заявка 14 3 6 5 16 - 18 15
15. Эйбар Заявка 14 3 6 5 10 - 13 15
16. Валенсия Заявка 15 3 6 6 21 - 22 15
17. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 16 14
18. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 15 - 24 14
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 15 1 9 5 13 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
4. Гранада Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
5. Хетафе 1:0 Заявка 8 4 1 3 8 - 6 13
6. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
7. Реал Мадрид Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
8. Сельта 0:1 Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
9. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
10. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
13. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
14. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
17. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
18. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
19. Кадис Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
6. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7. Вильярреал Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис Заявка 8 3 0 5 7 - 16 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
11. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
12. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Сельта 0:1 Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
14. Хетафе 1:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Вальядолид Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Хетафе 36.4% (51)
X 46.4% (65)
Сельта 17.1% (24)
Все прогнозы
2.81 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Сельта
2.99
3.06
2.88
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.95 2.90 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 2.85 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.88 3.06 2.81
  2.99 2.94 2.88

Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.30 1.12 4.44 1.18 2.22 1.61 2.10 1.79 1.77 2.12 1.73 2.18 1.47 2.70 1.20 4.80 1.12 5.30 1.03 10.00 1.02 11.00 0.00 17.50 0.00 18.00 0.00 25.00
6.65 1.11 4.95 1.18 2.42 1.63 1.79 2.05 1.46 2.76 1.18 4.95 1.14 5.70 1.04 11.75 1.03 13.00 1.00 21.00
6.38 1.14 3.09 1.42 2.42 1.62 2.11 1.81 1.79 2.13 1.59 2.51 1.46 2.86 1.44 2.84 1.15 6.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.68 1.40 2.90 1.20 4.44 1.08 11.00
2.34 1.60 1.52 2.53 1.26 3.85 1.05 9.70 1.03 11.50
2.28 1.69 1.88 2.03 1.46 2.89 1.32 3.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.42 1.94 1.81 1.40 2.75 1.13 5.50
2.88 1.42 1.86 1.94 1.40 2.95 1.11 6.20 1.08 7.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.40 1.66
Букмекер Да Нет
7.20 1.14
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
Где смотреть матч Хетафе 1:0 Сельта онлайн

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Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Сельта

Исход игры
Хетафе
36.4% (51)
Ничья
46.4% (65)
Сельта
17.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (46)
Меньше
66.67% (92)
Обе команды забьют
Да
75.36% (104)
Нет
24.64% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.4% (58)
2:1 Хетафе
15.7% (22)
1:0 Хетафе
15% (21)
1:2 Сельта
11.4% (16)
2:0 Хетафе
4.3% (6)
0:1 Сельта
3.6% (5)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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