Хетафе
1:1
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Сельта
1:0
7' ГолДамиан Суарес
1:1
17' ПенальтиАспас Яго
55' Желтая карточкаНьом Аллан
68' Желтая карточкаМурильо Джейсон
84' Желтая карточкаДамиан Суарес
86' Желтая карточкаАраухо Нестор
90' Желтая карточкаМор Эмре
90' Желтая карточкаКабако Эрик
12
Ньом
Аллан
24
Тимор
Давид
10
Унал
Энес
13
Рубен
Бланко
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
27
Баэса
Мигель
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесНападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Айду ДжозефЗащитник
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мор ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Lauti
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
7'
1:0
17'
1:1
55'
57'
65'
68'
84'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|4
|0.29
|2.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.14
|3.
|Мата Хайме
|2 (1)
|0.14
|4.
|Кукурелья Марк
|1
|0.07
|5.
|Дамиан Суарес
|1
|0.07
|6.
|Максимович Неманья
|1
|0.07
|7.
|Арамбарри Мауро
|1
|0.07
|8.
|Ньом Аллан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|8 (3)
|0.53
|2.
|Нолито Агудо
|3
|0.2
|3.
|Браис Мендес
|3
|0.2
|4.
|Пейнадо Франсиско
|2
|0.13
|5.
|Мина Сантьяго
|1
|0.07
|6.
|Мальо Уго
|1
|0.07
|7.
|Баэса Мигель
|1
|0.07
|8.
|Каррейра Серхио
|1
|0.07
|9.
|Денис Суарес
|0
|0
|10.
|Олаза Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|6
|1
|2.
|Дьене Даконам
|4
|1
|3.
|Ньом Аллан
|5
|0
|4.
|Мата Хайме
|5
|0
|5.
|Арамбарри Мауро
|5
|0
|6.
|Кабако Эрик
|5
|0
|7.
|Оливера Матиас
|5
|0
|8.
|Кукурелья Марк
|4
|0
|9.
|Чема Родригес
|2
|1
|10.
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|11.
|Унал Энес
|2
|0
|12.
|Максимович Неманья
|2
|0
|13.
|Анхель Луис
|2
|0
|14.
|Этчейта Хавьер
|1
|0
|15.
|Тимор Давид
|1
|0
|16.
|Яньес Рубен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Джейсон
|6
|0
|2.
|Йокушлу Окай
|3
|1
|3.
|Араухо Нестор
|4
|0
|4.
|Олаза Лукас
|4
|0
|5.
|Тапия Ренато
|4
|0
|6.
|Аспас Яго
|3
|0
|7.
|Мальо Уго
|3
|0
|8.
|Нолито Агудо
|3
|0
|9.
|Денис Суарес
|3
|0
|10.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|11.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|12.
|Родригес Мигель
|2
|0
|13.
|Мор Эмре
|2
|0
|14.
|Жунка Давид
|1
|0
|15.
|Айду Джозеф
|1
|0
|16.
|Вильяр Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|Сельта
|15% (3)
|15% (3)
|30% (6)
|10% (2)
|5% (1)
|25% (5)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +7 =4 -9Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе
Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М
Сельта Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта
Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 5
|32
|2.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 14
|30
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|20 - 14
|26
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 12
|26
|5.
|Барселона
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 14
|24
|6.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 10
|23
|7.
|Гранада
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 20
|22
|8.
|Сельта
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|9.
|Кадис
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 19
|18
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|11.
|Хетафе
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|12.
|Бетис
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 16
|15
|14.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 18
|15
|15.
|Эйбар
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|10 - 13
|15
|16.
|Валенсия
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 16
|14
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 24
|14
|19.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|20.
|Уэска
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|13 - 23
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 2
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|4.
|Гранада
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|5.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|9.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|10.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|14.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|16.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|17.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|18.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 16
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Гранада
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|11.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|12.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|16.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хетафе 1:1 Сельта
Исход игры
Хетафе
36.4% (51)
Ничья
46.4% (65)
Сельта
17.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (46)
Меньше
66.67% (92)
Обе команды забьют
Да
75.36% (104)
Нет
24.64% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.4% (58)
2:1 Хетафе
15.7% (22)
1:0 Хетафе
15% (21)
1:2 Сельта
11.4% (16)
2:0 Хетафе
4.3% (6)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:1 Сельта
3.6% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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