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  2. Матчи
  3. Испания
Хетафе
1:1
Конец матча

Стадион:
Сельта
0'
1:0
7' Гол
Дамиан Суарес
1:1
17' Пенальти
Аспас Яго
55' Желтая карточка
Ньом Аллан
68' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
84' Желтая карточка
Дамиан Суарес
86' Желтая карточка
Араухо Нестор
90' Желтая карточка
Мор Эмре
90' Желтая карточка
Кабако Эрик
90'+4
1
Яньес
Рубен
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
3
Кабако
Эрик
12
Ньом
Аллан
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
24
Тимор
Давид
15
Кукурелья
Марк
23
Эрнандес
Хуан
10
Унал
Энес
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
27
Баэса
Мигель
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
Хетафе
4-4-2
Сельта
4-1-3-2

Ход матча

7'
Дамиан Суарес
1:0
17'
1:1
Аспас Яго
55'
Ньом Аллан
 
57'
Анхель Луис
Эрнандес Хуан
 
57'
Мата Хайме
Унал Энес
 
58'
John-Patrick Finn
Тимор Давид
 
65'
 
Мор Эмре
Баэса Мигель
68'
 
Мурильо Джейсон
82'
 
Йокушлу Окай
Нолито Агудо
84'
Дамиан Суарес
 
86'
 
Араухо Нестор
90'
 
Мор Эмре
90'
Кабако Эрик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 4 0.29
2. Эрнандес Хуан 2 0.14
3. Мата Хайме 2 (1) 0.14
4. Кукурелья Марк 1 0.07
5. Дамиан Суарес 1 0.07
6. Максимович Неманья 1 0.07
7. Арамбарри Мауро 1 0.07
8. Ньом Аллан 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 8 (3) 0.53
2. Нолито Агудо 3 0.2
3. Браис Мендес 3 0.2
4. Пейнадо Франсиско 2 0.13
5. Мина Сантьяго 1 0.07
6. Мальо Уго 1 0.07
7. Баэса Мигель 1 0.07
8. Каррейра Серхио 1 0.07
9. Денис Суарес 0 0
10. Олаза Лукас 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 6 1
2. Дьене Даконам 4 1
3. Ньом Аллан 5 0
4. Мата Хайме 5 0
5. Арамбарри Мауро 5 0
6. Кабако Эрик 5 0
7. Оливера Матиас 5 0
8. Кукурелья Марк 4 0
9. Чема Родригес 2 1
10. Эрнандес Хуан 3 0
11. Унал Энес 2 0
12. Максимович Неманья 2 0
13. Анхель Луис 2 0
14. Этчейта Хавьер 1 0
15. Тимор Давид 1 0
16. Яньес Рубен 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Мурильо Джейсон 6 0
2. Йокушлу Окай 3 1
3. Араухо Нестор 4 0
4. Олаза Лукас 4 0
5. Тапия Ренато 4 0
6. Аспас Яго 3 0
7. Мальо Уго 3 0
8. Нолито Агудо 3 0
9. Денис Суарес 3 0
10. Пейнадо Франсиско 3 0
11. Фонтан Хосе 1 1
12. Родригес Мигель 2 0
13. Мор Эмре 2 0
14. Жунка Давид 1 0
15. Айду Джозеф 1 0
16. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3)
 Сельта 15% (3) 15% (3) 30% (6) 10% (2) 5% (1) 25% (5)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе
Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М
Сельта Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта
Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Хетафе 0:0 Сельта Ла Лига Сельта 0:1 Хетафе Ла Лига Хетафе 3:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Хетафе Примера
Хетафе 3:0 Сельта Примера Сельта 1:1 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Сельта Примера Сельта 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Сельта Примера Сельта 3:1 Хетафе Примера Сельта 1:1 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Сельта Примера Хетафе 3:1 Сельта Примера Сельта 2:1 Хетафе Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 10 2 1 26 - 5 32
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 15 9 3 3 25 - 14 30
3. Вильярреал Заявка 15 6 8 1 20 - 14 26
4. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
5. Барселона Заявка 14 7 3 4 28 - 14 24
6. Севилья Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
7. Гранада 0:0 Заявка 14 6 4 4 17 - 20 22
8. Сельта Заявка 15 5 5 5 20 - 21 20
9. Кадис Заявка 14 5 3 6 11 - 19 18
10. Атлетик Б Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
11. Хетафе Заявка 14 4 5 5 12 - 15 17
12. Бетис Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
13. Эльче Заявка 13 3 6 4 12 - 16 15
14. Леванте Заявка 14 3 6 5 16 - 18 15
15. Эйбар Заявка 14 3 6 5 10 - 13 15
16. Валенсия Заявка 15 3 6 6 21 - 22 15
17. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 16 14
18. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 15 - 24 14
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 15 1 9 5 13 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
4. Гранада 0:0 Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
5. Реал Мадрид 0:0 Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
6. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
7. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
8. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
9. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
10. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
13. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
14. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
17. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
18. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
19. Кадис Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
6. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7. Вильярреал Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис Заявка 8 3 0 5 7 - 16 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гранада 0:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 12 8
11. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
13. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Хетафе Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Вальядолид Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Хетафе 36.4% (51)
X 46.4% (65)
Сельта 17.1% (24)
Все прогнозы
2.81 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 5.50 1.60 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.88 3.06 2.81
  6.58 1.40 5.48

Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.30 1.12 4.44 1.18 2.22 1.61 2.10 1.79 1.77 2.12 1.73 2.18 1.04 10.00 1.66 2.20 1.09 7.20 1.08 7.77 1.06 4.75 1.04 10.00 1.03 12.00 0.00 25.00
6.65 1.11 4.95 1.18 2.42 1.63 1.79 2.05 1.46 2.76 1.18 4.95 1.14 5.70 1.04 11.75 1.03 13.00 1.00 21.00
6.38 1.14 3.09 1.42 2.42 1.62 2.11 1.81 1.79 2.13 1.59 2.51 1.47 2.79 1.27 3.92 1.52 2.62 1.54 2.57 1.15 6.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.18 1.68 1.40 2.90 1.20 4.44 1.08 11.00 1.44 2.75 1.06 8.80 1.04 10.00
2.34 1.60 1.52 2.53 1.26 3.85 1.05 9.70 1.03 11.50
2.28 1.69 1.88 2.03 1.46 2.89 1.32 3.68 1.29 3.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.63 1.48 1.70 2.15 1.33 3.25 1.13 5.50
2.88 1.42 1.86 1.94 1.40 2.95 1.11 6.20 1.08 7.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.40 1.66
Букмекер Да Нет
7.20 1.14
Букмекер Да Нет
5.10 1.20
Где смотреть матч Хетафе 1:1 Сельта онлайн

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Прогнозы на матч Хетафе 1:1 Сельта

Исход игры
Хетафе
36.4% (51)
Ничья
46.4% (65)
Сельта
17.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (46)
Меньше
66.67% (92)
Обе команды забьют
Да
75.36% (104)
Нет
24.64% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.4% (58)
2:1 Хетафе
15.7% (22)
1:0 Хетафе
15% (21)
1:2 Сельта
11.4% (16)
2:0 Хетафе
4.3% (6)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:1 Сельта
3.6% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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