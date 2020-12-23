  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Бетис
1:0
Конец матча

Стадион:
Кадис
0'
37' Желтая карточка
Малбашич Филип
58' Желтая карточка
Санабрия Антонио
1:0
71' Гол
Гидо Родригес
90'+6
1
Роблес
Жоэль
2
Монтойя
Мартин
23
Манди
Аисса
6
Виктор
Руис
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
17
Хоакин
Санчес
8
Фекир
Набиль
24
Руибаль
Айтор
19
Санабрия
Антонио
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
4
Мауро
Маркос
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
2
Йонссон
Йенс
3
Хименес
Фали
10
Переа
Альберто
18
Негредо
Альваро
24
Малбашич
Филип
Бетис
4-2-3-1
Кадис
4-4-2

Ход матча

37'
 
Малбашич Филип
52'
 
Лосано Энтони
Малбашич Филип
58'
Санабрия Антонио
 
64'
Лаинес Диего
Руибаль Айтор
 
65'
 
Алекс Фернандес
Переа Альберто
67'
 
Гарридо Хон
Хименес Фали
67'
 
Искьердо Хайро
Санчес Сальвадор
71'
Гидо Родригес
(Лаинес Диего)
1:0
75'
Тельо Кристиан
Хоакин Санчес
 
84'
Морон Лоренцо
Санабрия Антонио
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тельо Кристиан 4 0.27
2. Карвалью Вилльям 2 0.13
3. Санабрия Антонио 2 0.13
4. Каналес Серхио 1 0.07
5. Руибаль Айтор 1 0.07
6. Фекир Набиль 1 (1) 0.07
7. Манди Аисса 1 0.07
8. Гидо Родригес 1 0.07
9. Иглесиас Борха 1 0.07
10. Морон Лоренцо 1 0.07
11. Миранда Хуан 1 0.07
12. Хоакин Санчес 0 0
13. Морено Алекс 0 0
14. Лаинес Диего 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 3 0.2
2. Хименес Альваро 2 0.13
3. Санчес Сальвадор 2 0.13
4. Лосано Энтони 1 0.07
5. Помбо Хорхе 1 0.07
6. Алехо Иван 1 0.07
7. Переа Альберто 0 0
8. Малбашич Филип 0 0
9. Альфонсо Луис 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 5 1
2. Манди Аисса 3 2
3. Гидо Родригес 5 0
4. Фекир Набиль 4 0
5. Бартра Марк 3 0
6. Каналес Серхио 2 0
7. Морено Алекс 2 0
8. Санабрия Антонио 2 0
9. Иглесиас Борха 2 0
10. Монтойя Мартин 0 1
11. Сидней 1 0
12. Виктор Руис 1 0
13. Карвалью Вилльям 1 0
14. Акуоку Поль 1 0
15. Морон Лоренцо 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Кала Хуан 3 0
2. Хименес Фали 3 0
3. Негредо Альваро 1 1
4. Акапо Карлос 1 1
5. Йонссон Йенс 2 0
6. Малбашич Филип 2 0
7. Альфонсо Луис 2 0
8. Мауро Маркос 2 0
9. Лосано Энтони 1 0
10. Алекс Фернандес 1 0
11. Аугусто Фернандес 1 0
12. Мари Хосе 1 0
13. Помбо Хорхе 1 0
14. Гарридо Хон 1 0
15. Искьердо Хайро 1 0
16. Санчес Сальвадор 1 0
17. Алехо Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 12.5% (2) 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2) 18.75% (3) 18.75% (3)
 Кадис 20% (2) 10% (1) 20% (2) 30% (3) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис
Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис
Кадис Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона
Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис

Последние игры между собой

Бетис: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Кадис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Бетис 1:0 Кадис Товарищеские матчи Бетис 1:0 Кадис Товарищеские матчи Бетис 3:5 Кадис Кубок Короля Кадис 1:2 Бетис Кубок Короля
Бетис 4:0 Кадис Сегунда Кадис 2:2 Бетис Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 10 2 1 26 - 5 32
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 2 3 27 - 14 32
3. Вильярреал Заявка 15 6 8 1 20 - 14 26
4. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
5. Барселона Заявка 14 7 3 4 28 - 14 24
6. Севилья Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
7. Гранада Заявка 14 6 3 5 17 - 22 21
8. Сельта Заявка 15 5 5 5 20 - 21 20
9. Бетис Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
10. Атлетик Б Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
11. Кадис Заявка 15 5 3 7 11 - 20 18
12. Хетафе Заявка 14 4 5 5 12 - 15 17
13. Алавес Заявка 15 4 5 6 13 - 17 17
14. Эльче Заявка 13 3 6 4 12 - 16 15
15. Леванте Заявка 14 3 6 5 16 - 18 15
16. Валенсия Заявка 15 3 6 6 21 - 22 15
17. Эйбар Заявка 15 3 6 6 11 - 15 15
18. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 15 - 24 14
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 15 1 9 5 13 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
5. Гранада Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
6. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
7. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
8. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
9. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
10. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11. Бетис Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
13. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
18. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
19. Кадис Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Вильярреал Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис Заявка 8 3 0 5 7 - 16 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
11. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
12. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Вальядолид Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Бетис 77.8% (112)
X 15.3% (22)
Кадис 6.9% (10)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.12 7.20 45.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.02 3.42 5.35
  2.84 1.85 7.18

Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.27 1.62 1.50 2.55 1.57 2.40 1.11 6.50 1.89 2.01 1.06 8.80 1.71 2.14 1.07 8.40 1.06 8.80 1.06 7.20 1.05 7.80 1.01 15.50 1.01 14.50 0.00 23.00
8.20 1.08 6.55 1.12 2.91 1.42 2.20 1.69 1.70 2.28 1.33 3.36 1.24 4.15 1.09 7.90 1.08 8.40 1.01 17.25
2.08 1.82 1.71 2.24 1.33 3.51 1.70 2.26 1.42 3.02 1.23 4.44 1.62 2.41 1.47 2.84 1.12 7.22 1.50 2.74 1.12 7.30 1.10 8.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00 1.08 6.42 1.06 7.43
2.59 1.50 1.69 2.17 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.70
1.20 4.75 1.10 7.62 1.19 4.93 1.14 6.09 1.35 3.49
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 2.05 1.70 1.47 2.65 1.15 4.69 1.10 5.74
3.26 1.34 2.26 1.64 1.54 2.48 1.20 4.65 1.14 5.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
4.05 1.24
Где смотреть матч Бетис 1:0 Кадис онлайн

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Прогнозы на матч Бетис 1:0 Кадис

Исход игры
Бетис
77.8% (112)
Ничья
15.3% (22)
Кадис
6.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
34.51% (49)
Меньше
65.49% (93)
Обе команды забьют
Да
47.18% (67)
Нет
52.82% (75)
Популярный счёт
1:0 Бетис
37.5% (54)
2:1 Бетис
27.1% (39)
1:1 Ничья
13.9% (20)
2:0 Бетис
10.4% (15)
1:2 Кадис
4.2% (6)
0:2 Кадис
2.1% (3)
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