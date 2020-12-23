Бетис
1:0
Конец матча
Стадион: Бенито Вильямарин
Кадис
37' Желтая карточкаМалбашич Филип
58' Желтая карточкаСанабрия Антонио
1:0
71' ГолГидо Родригес
23
Манди
Аисса
33
Миранда
Хуан
16
Кала
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
-
27 Баро МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
-
12 Бодиже ЯннПолузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
37'
58'
71'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тельо Кристиан
|4
|0.27
|2.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.13
|3.
|Санабрия Антонио
|2
|0.13
|4.
|Каналес Серхио
|1
|0.07
|5.
|Руибаль Айтор
|1
|0.07
|6.
|Фекир Набиль
|1 (1)
|0.07
|7.
|Манди Аисса
|1
|0.07
|8.
|Гидо Родригес
|1
|0.07
|9.
|Иглесиас Борха
|1
|0.07
|10.
|Морон Лоренцо
|1
|0.07
|11.
|Миранда Хуан
|1
|0.07
|12.
|Хоакин Санчес
|0
|0
|13.
|Морено Алекс
|0
|0
|14.
|Лаинес Диего
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|3
|0.2
|2.
|Хименес Альваро
|2
|0.13
|3.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.13
|4.
|Лосано Энтони
|1
|0.07
|5.
|Помбо Хорхе
|1
|0.07
|6.
|Алехо Иван
|1
|0.07
|7.
|Переа Альберто
|0
|0
|8.
|Малбашич Филип
|0
|0
|9.
|Альфонсо Луис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эмерсон Жуниор
|5
|1
|2.
|Манди Аисса
|3
|2
|3.
|Гидо Родригес
|5
|0
|4.
|Фекир Набиль
|4
|0
|5.
|Бартра Марк
|3
|0
|6.
|Каналес Серхио
|2
|0
|7.
|Морено Алекс
|2
|0
|8.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|9.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|10.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|11.
|Сидней
|1
|0
|12.
|Виктор Руис
|1
|0
|13.
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|14.
|Акуоку Поль
|1
|0
|15.
|Морон Лоренцо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кала Хуан
|3
|0
|2.
|Хименес Фали
|3
|0
|3.
|Негредо Альваро
|1
|1
|4.
|Акапо Карлос
|1
|1
|5.
|Йонссон Йенс
|2
|0
|6.
|Малбашич Филип
|2
|0
|7.
|Альфонсо Луис
|2
|0
|8.
|Мауро Маркос
|2
|0
|9.
|Лосано Энтони
|1
|0
|10.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|11.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|12.
|Мари Хосе
|1
|0
|13.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|14.
|Гарридо Хон
|1
|0
|15.
|Искьердо Хайро
|1
|0
|16.
|Санчес Сальвадор
|1
|0
|17.
|Алехо Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|Кадис
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +10 =1 -9Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис
Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис
Кадис Последние 20 матчей: +9 =4 -7Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона
Последние игры между собой
Бетис: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Кадис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 5
|32
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|27 - 14
|32
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|20 - 14
|26
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 12
|26
|5.
|Барселона
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 14
|24
|6.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 10
|23
|7.
|Гранада
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 22
|21
|8.
|Сельта
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|9.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|11.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|11 - 20
|18
|12.
|Хетафе
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|13.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|14.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 16
|15
|15.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 18
|15
|16.
|Валенсия
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|15
|17.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|11 - 15
|15
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 24
|14
|19.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|20.
|Уэска
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|13 - 23
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 2
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|5.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|9.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|10.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|11.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|13.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|14.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|17.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|18.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 16
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|12.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|14.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|16.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бетис 1:0 Кадис
Исход игры
Бетис
77.8% (112)
Ничья
15.3% (22)
Кадис
6.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
34.51% (49)
Меньше
65.49% (93)
Обе команды забьют
Да
47.18% (67)
Нет
52.82% (75)
Популярный счёт
1:0 Бетис
37.5% (54)
2:1 Бетис
27.1% (39)
1:1 Ничья
13.9% (20)
2:0 Бетис
10.4% (15)
1:2 Кадис
4.2% (6)
0:2 Кадис
2.1% (3)
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