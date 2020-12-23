Без опасных моментов проходит у нас второй тайм. Команды продолжают присматриваться друг к другу.

"Гранада" проводит время на чужой половине поля, но в позиционной атаке ничего не удается добиться.

Зинедин Зидан задумчив, очень сложно вскрыть оборону противника. Наверное, замены нужны, чтобы усилить игру.

И эту игру не назовешь очень интересной, всего один удар в створ ворот мы увидели.

Нева наносит первый удар по воротам во втором тайме. Мяч летит выше.

"Гранада" начинает деловито второй тайм, с контроля мяча. Высокие скорости - это вообще не про клуб Мартинеса. "Реал" же высоко прессингует и вообще не робеет в случае чего.

Хозяева едва не получили контратаку на свои ворота, но на их счастье "Гранада" никуда спешить не стала.

Попытались игроки "Реала" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.

Первый тайм

— Хуан Мартинес Мунуэра отправляет команды на перерыв. "Реал" Мадрид - "Гранада" 0:0.

45' Дуарте прилёг на газон. Опять повреждение на ровном месте, держится за левую ногу.

45' Угловой в концовке тайма "Реал" зарабатывает, но игроки соперника справляются с подачей, выбит мяч из штрафной.

45' Второй офсайд в матче, на сей раз Пуэртас принял мяч и увидел поднятый флажок бокового арбитра.

45' 3 минуты судья добавил к первому тайму.

45' Каземиро фолит у своей штрафной, досталось Этеки.

44' А теперь Карвахаль провинился на половине поля соперника.

44' Менди получает по ногам на левом фланге обороны. Судья в очередной раз фиксирует фол.

43' Что-то слишком много нарушений правил и пауз стало, вообще нет ударов. Такая тенденция не может радовать.

42' Офсайд у Вальверде фиксирует арбитр.

41' Каземиро завалили у центрального круга. Судья останавливает игру.

40' Скучно стало. Оставшиеся до свистка на перерыв минуты футболисты обеих команд будто бы считают лишними.

39' Да, Асенисо экстренно переоделся и вышел. Заменил он Родриго, который на ровном месте получил растяжение задней поверхности бедра. На носилках он поле покинул.

38' Оживление на скамейке "Реала". Похоже, нас ждёт первая замена.

37' Родриго заваливается в штрафной "Гранады", судья обратил на это внимание, но из-за растяжения задней поврехности бедра у бразильца.

36' Зидан подсказывает что-то Вальверде, который только что под прессингом потерял мяч. Не все идет по плану наставника "Реала".

35' И двухминутная позиционная атака "Реала" завершается неточным вертикальным пасом в штрафную.

34' Родриго совершает фол в нападении.

33' По статистике, всего 42% владения мячом у "Гранады", хотя по ощущениям намного больше.

32' Активно фланги используют гости. Фулкье справа навешивает, но партнеры в штрафную не успели.

31' Каземиро с нарушением правил отобрал мяч в середине поля. Судья всё видел.

30' Получили право на угловой футболисты "Реала". Кроос закрутил мяч в штрафную площадь, но Варан пробил мимо цели.

29' Вжалась в свою штрафную "Гранада" в этой атаке "Реала", с грехом пополам отбилась после нескольких подач.

28' Жёлтая карточка. Фулкье отмахнулся от Менди.

28' Кенеди с нарушением правил отобрал мяч у Карвахаля.

27' Извлечь выгоду из корнера хозяевам не получилось, но и игроки "Гранады" не смогли убежать в контратаку.

26' Быстрый ответ "сливочных" завершается ударом Бензема, под который подставился защитник "Гранады", мяч улетел на угловой.

25' Первый угловой заработали футболисты "Гранады", благодаря ошибке Рамоса. Только вот подача в штрафную ничего опасного не принесла.

24' "Реал" наконец-то осел на половине поля соперника, но чаще катает мяч на почтительном расстоянии от ворот.

23' "Реал" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.

22' Непонятная диагональ в штрафную "Гранады". В радиусе 10 метров от точки приземления мяча не было "сливочных". Зидан пока невозмутим.

21' Диего Мартинес спокоен, пока игра команды не дает ему поводов для расстройства. Хорошо смотрятся гости.

20' Пуэртас наносит удар с линии штрафной, Каземиро подставился под этот выстрел.

19' Игра совсем у нас закисла. "Гранада" все контролирует, сделала много передач, но толку?

18' Жёлтая карточка. Лукас Васкес грубо сыграл у штрафной соперника.

17' Досталось Родриго у центрального круга. Фулкье был не прав.

16' Кроос наносит удар по воротам, до которых было около 25 метров. Мяч летел в ближний угол, однако в последний момент улетел в рекламный щит.

15' Этеки нарушает правила у штрафной мадридского "Реала". Судья всё видел.

14' Еще один хороший подход был у "Гранады", но хозяева так насытили свою штрафную, что короткий пас не проходил никак.

13' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Хуана Мартинеса Мунуэры. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Родриго.

12' Зидан вынужден выйти к бровке и раздать игрокам ценные указания, игра у "Реала" не клеится.

11' Вальверде ошибается в передаче. Ошибка на ровном месте.

10' "Реал" теперь пытается позиционно атаковать, но подойти к штрафной не выходит, да и забросы тоже не получаются.

9' Куртуа ошибается на выходе, только вот Кенеди не смог ей воспользоваться. Бельгиец успел вернуться в створ и накрыть мяч в ближнем углу.

8' А вот и "Реал" отвечает атакой. Родриго низом покатил мяч в сторону ворот "Гранады", для Руи Силвы это разминка.

7' Никак столичная команда не может выбраться на чужую половину поля на стартовых минутах. Гости очень мощно смотрятся и именно они собрались вести игру.

6' Хозяева перехватывают мяч в центре поля, но организовать атаку не получается. Поточнее бы в передачах, а то стартовое волнение не отпустит никак.

5' "Реал" зарабатывает первый угловой после прерванного удара Бензема, но корнер хозяева разыгрывают неудачно. Рамос пробил выше цели.

4' Мощно начала "Гранада", как будто постоянно так играет. Сопернику же подстроиться пока сложно.

3' Куртуа своевременно выбежал к линии штрафной и сыграл на перехвате, совсем немного опередив Эрреру, который уже готов был оформлять гол.

2' Гости первыми приблизились к штрафной соперника, благодаря ошибке Варана, Пуэртас нанес удар с 13 метров, однако мяч летит выше. Реальный был шанс для взятия ворот.

1' "Реал" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в красной игроки "Гранады".