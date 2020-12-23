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Реал Мадрид
0:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Гранада
0'
17' Желтая карточка
Васкес Лукас
27' Желтая карточка
Фулкье Димитри
54'
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
5
Варан
Рафаэль
4
Рамос
Серхио
23
Менди
Ферлан
15
Вальверде
Федерико
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
17
Васкес
Лукас
9
Бензема
Карим
25
Родриго
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
22
Дуарте
Домингуш
20
Вальехо
Хесус
15
Нева
Карлос
8
Этеки
Ян
10
Пуэртас
Антонио
21
Эррера
Янгель
5
Милья
Луис
24
Кенеди
Роберт
9
Сольдадо
Роберто
Реал Мадрид
4-3-3
Гранада
4-1-4-1

Ход матча

17'
Васкес Лукас
 
27'
 
Фулкье Димитри
38'
Асенсио Марко
Родриго
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 7 0.47
2. Вальверде Федерико 3 0.2
3. Модрич Лука 2 0.13
4. Винисиус Жуниор 2 0.13
5. Каземиро Карлос 2 0.13
6. Рамос Серхио 2 (2) 0.13
7. Кроос Тони 1 0.07
8. Васкес Лукас 1 0.07
9. Азар Эден 1 0.07
10. Диас Мариано 1 0.07
11. Родриго 0 0
12. Карвахаль Даниэль 0 0
13. Марсело Виера 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 3 0.21
2. Сольдадо Роберто 3 (1) 0.21
3. Мачис Дарвин 2 0.14
4. Видаль Молина 2 0.14
5. Санчес Герман 2 0.14
6. Эррера Янгель 2 0.14
7. Милья Луис 1 0.07
8. Монторо Анхель 1 (1) 0.07
9. Дуарте Домингуш 1 0.07
10. Кенеди Роберт 0 0
11. Фулкье Димитри 0 0
12. Гоналон Максим 0 0
13. Пуэртас Антонио 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 5 0
2. Кроос Тони 3 0
3. Рамос Серхио 2 0
4. Модрич Лука 2 0
5. Марсело Виера 2 0
6. Начо Игнасио 2 0
7. Карвахаль Даниэль 2 0
8. Васкес Лукас 2 0
9. Менди Ферлан 1 0
10. Винисиус Жуниор 1 0
11. Милитао Эдер 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Гоналон Максим 5 1
2. Санчес Герман 5 0
3. Фулкье Димитри 4 0
4. Пуэртас Антонио 3 0
5. Эррера Янгель 3 0
6. Сольдадо Роберто 2 0
7. Монторо Анхель 2 0
8. Суарес Луис III 2 0
9. Кенеди Роберт 1 0
10. Вико Федерико 1 0
11. Дуарте Домингуш 1 0
12. Нева Карлос 1 0
13. Sergio Barcia 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 27.27% (6) 9.09% (2) 13.64% (3) 4.55% (1) 13.64% (3) 31.82% (7)
 Гранада 17.65% (3) 17.65% (3) 17.65% (3) 11.76% (2) 5.88% (1) 29.41% (5)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М
Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид
Гранада Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада
Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 0, поражения: 1
Гранада: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 13
Гранада 1:2 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 4:2 Гранада Ла Лига Гранада 0:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Гранада Примера
Гранада 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Гранада Примера Реал Мадрид 9:1 Гранада Примера Гранада 0:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Гранада Примера Гранада 0:1 Реал Мадрид Примера Гранада 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 10 2 1 26 - 5 32
2. Реал Мадрид 0:0 Заявка 15 9 3 3 25 - 14 30
3. Вильярреал Заявка 15 6 8 1 20 - 14 26
4. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
5. Барселона Заявка 14 7 3 4 28 - 14 24
6. Севилья Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
7. Гранада 0:0 Заявка 14 6 4 4 17 - 20 22
8. Сельта Заявка 15 5 5 5 20 - 21 20
9. Кадис Заявка 14 5 3 6 11 - 19 18
10. Атлетик Б Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
11. Хетафе Заявка 14 4 5 5 12 - 15 17
12. Бетис Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
13. Эльче Заявка 13 3 6 4 12 - 16 15
14. Леванте Заявка 14 3 6 5 16 - 18 15
15. Эйбар Заявка 14 3 6 5 10 - 13 15
16. Валенсия Заявка 15 3 6 6 21 - 22 15
17. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 16 14
18. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 15 - 24 14
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 15 1 9 5 13 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
4. Гранада 0:0 Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
5. Реал Мадрид 0:0 Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
6. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
7. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
8. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
9. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
10. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
13. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
14. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
17. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
18. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
19. Кадис Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:0 Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
6. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7. Вильярреал Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис Заявка 8 3 0 5 7 - 16 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гранада 0:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 12 8
11. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
13. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Хетафе Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Вальядолид Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Второй тайм
  • Угловой
    56'
    Атака "Реала" завершается первым угловым во втором тайме. Подача углового получилась неудачной, игроки гостей замысел соперника раскусили.
  • 55'
    И эту игру не назовешь очень интересной, всего один удар в створ ворот мы увидели.
  • 54'
    Зинедин Зидан задумчив, очень сложно вскрыть оборону противника. Наверное, замены нужны, чтобы усилить игру.
  • 53'
    "Гранада" проводит время на чужой половине поля, но в позиционной атаке ничего не удается добиться.
  • 52'
    Без опасных моментов проходит у нас второй тайм. Команды продолжают присматриваться друг к другу.
  • 51'
    Попытались игроки "Реала" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
  • 50'
    Хозяева едва не получили контратаку на свои ворота, но на их счастье "Гранада" никуда спешить не стала.
  • Фол, нарушение
    49'
    Карвахалю досталось в центре поля.
  • 48'
    "Гранада" начинает деловито второй тайм, с контроля мяча. Высокие скорости - это вообще не про клуб Мартинеса. "Реал" же высоко прессингует и вообще не робеет в случае чего.
  • 47'
    Нева наносит первый удар по воротам во втором тайме. Мяч летит выше.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Хуан Мартинес Мунуэра отправляет команды на перерыв. "Реал" Мадрид - "Гранада" 0:0.
  • Травма, повреждение
    45'
    Дуарте прилёг на газон. Опять повреждение на ровном месте, держится за левую ногу.
  • Угловой
    45'
    Угловой в концовке тайма "Реал" зарабатывает, но игроки соперника справляются с подачей, выбит мяч из штрафной.
  • Офсайд
    45'
    Второй офсайд в матче, на сей раз Пуэртас принял мяч и увидел поднятый флажок бокового арбитра.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты судья добавил к первому тайму.
  • Фол, нарушение
    45'
    Каземиро фолит у своей штрафной, досталось Этеки.
  • Фол, нарушение
    44'
    А теперь Карвахаль провинился на половине поля соперника.
  • Фол, нарушение
    44'
    Менди получает по ногам на левом фланге обороны. Судья в очередной раз фиксирует фол.
  • 43'
    Что-то слишком много нарушений правил и пауз стало,  вообще нет ударов. Такая тенденция не может радовать.
  • Офсайд
    42'
    Офсайд у Вальверде фиксирует арбитр.
  • Фол, нарушение
    41'
    Каземиро завалили у центрального круга. Судья останавливает игру.
  • 40'
    Скучно стало. Оставшиеся до свистка на перерыв минуты футболисты обеих команд будто бы считают лишними.
  • Замена
    39'
    Да, Асенисо экстренно переоделся и вышел. Заменил он Родриго, который на ровном месте получил растяжение задней поверхности бедра. На носилках он поле покинул.
  • 38'
    Оживление на скамейке "Реала". Похоже, нас ждёт первая замена.
  • Травма, повреждение
    37'
    Родриго заваливается в штрафной "Гранады", судья обратил на это внимание, но из-за растяжения задней поврехности бедра у бразильца.
  • 36'
    Зидан подсказывает что-то Вальверде, который только что под прессингом потерял мяч. Не все идет по плану наставника "Реала".
  • 35'
    И двухминутная позиционная атака "Реала" завершается неточным вертикальным пасом в штрафную.
  • Фол, нарушение
    34'
    Родриго совершает фол в нападении.
  • 33'
    По статистике, всего 42% владения мячом у "Гранады", хотя по ощущениям намного больше.
  • 32'
    Активно фланги используют гости. Фулкье справа навешивает, но партнеры в штрафную не успели.
  • Фол, нарушение
    31'
    Каземиро с нарушением правил отобрал мяч в середине поля. Судья всё видел.
  • Угловой
    30'
    Получили право на угловой футболисты "Реала". Кроос закрутил мяч в штрафную площадь, но Варан пробил мимо цели.
  • 29'
     Вжалась в свою штрафную "Гранада" в этой атаке "Реала", с грехом пополам отбилась после нескольких подач.
  • Желтая карточка
    28'
    Жёлтая карточка. Фулкье отмахнулся от Менди.
  • Фол, нарушение
    28'
    Кенеди с нарушением правил отобрал мяч у Карвахаля.
  • Угловой
    27'
    Извлечь выгоду из корнера хозяевам не получилось, но и игроки "Гранады" не смогли убежать в контратаку. 
  • 26'
    Быстрый ответ "сливочных" завершается ударом Бензема, под который подставился защитник "Гранады", мяч улетел на угловой.
  • Угловой
    25'
    Первый угловой заработали футболисты "Гранады", благодаря ошибке Рамоса. Только вот подача в штрафную ничего опасного не принесла.
  • 24'
    "Реал" наконец-то осел на половине поля соперника, но чаще катает мяч на почтительном расстоянии от ворот.
  • Угловой
    23'
    "Реал" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.
  • 22'
    Непонятная диагональ в штрафную "Гранады". В радиусе 10 метров от точки приземления мяча не было "сливочных". Зидан пока невозмутим.
  • 21'
    Диего Мартинес спокоен, пока игра команды не дает ему поводов для расстройства. Хорошо смотрятся гости.
  • 20'
    Пуэртас наносит удар с линии штрафной, Каземиро подставился под этот выстрел.
  • 19'
    Игра совсем у нас закисла. "Гранада" все контролирует, сделала много передач, но толку? 
  • Желтая карточка
    18'
    Жёлтая карточка. Лукас Васкес грубо сыграл у штрафной соперника.
  • Фол, нарушение
    17'
    Досталось Родриго у центрального круга. Фулкье был не прав.
  • Опасный момент
    16'
    Кроос наносит удар по воротам, до которых было около 25 метров. Мяч летел в ближний угол, однако в последний момент улетел в рекламный щит.
  • Фол, нарушение
    15'
    Этеки нарушает правила у штрафной мадридского "Реала". Судья всё видел.
  • 14'
    Еще один хороший подход был у "Гранады", но хозяева так насытили свою штрафную, что короткий пас не проходил никак.
  • Фол, нарушение
    13'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Хуана Мартинеса Мунуэры. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Родриго.
  • 12'
    Зидан вынужден выйти к бровке и раздать игрокам ценные указания, игра у "Реала" не клеится.
  • 11'
    Вальверде ошибается в передаче. Ошибка на ровном месте.
  • 10'
    "Реал" теперь пытается позиционно атаковать, но подойти к штрафной не выходит, да и забросы тоже не получаются.
  • Опасный момент
    9'
    Куртуа ошибается на выходе, только вот Кенеди не смог ей воспользоваться. Бельгиец успел вернуться в створ и накрыть мяч в ближнем углу.
  • 8'
    А вот и "Реал" отвечает атакой. Родриго низом покатил мяч в сторону ворот "Гранады", для Руи Силвы это разминка.
  • 7'
    Никак столичная команда не может выбраться на чужую половину поля на стартовых минутах. Гости очень мощно смотрятся и именно они собрались вести игру.
  • 6'
    Хозяева перехватывают мяч в центре поля, но организовать атаку не получается. Поточнее бы в передачах, а то стартовое волнение не отпустит никак.
  • Угловой
    5'
    "Реал" зарабатывает первый угловой после прерванного удара Бензема, но корнер хозяева разыгрывают неудачно. Рамос пробил выше цели.
  • 4'
    Мощно начала "Гранада", как будто постоянно так играет. Сопернику же подстроиться пока сложно.
  • 3'
    Куртуа своевременно выбежал к линии штрафной и сыграл на перехвате, совсем немного опередив Эрреру, который уже готов был оформлять гол.
  • Опасный момент
    2'
    Гости первыми приблизились к штрафной соперника, благодаря ошибке Варана, Пуэртас нанес удар с 13 метров, однако мяч летит выше. Реальный был шанс для взятия ворот.
  • 1'
    "Реал" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в красной игроки "Гранады".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Реала".
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfredo Di Stefano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
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Бонус: 15 000 ₽ 1.50 3.65 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.55 3.40 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.29 5.95 10.50
  1.55 3.62 8.70

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.10 1.16 3.70 1.27 2.00 1.80 1.50 2.55 1.31 3.35 2.17 1.74 1.11 6.50 1.82 2.05 1.08 7.77 1.05 7.89 1.04 8.54 1.05 7.86 1.04 8.42 1.02 11.00 1.01 12.00
14.25 1.02 5.30 1.17 4.40 1.22 2.53 1.53 2.00 1.83 1.67 2.34 1.35 3.26 1.27 3.84 1.11 6.65 1.09 7.40 1.03 13.75
6.04 1.15 2.66 1.52 2.11 1.80 1.81 2.09 1.52 2.67 1.39 3.17 1.31 3.66 1.84 2.06 1.59 2.47 1.47 2.82 1.15 6.22 1.50 2.71 1.14 6.44 1.10 8.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.60 2.33 1.13 5.80 1.07 8.40 1.11 5.56 1.07 6.64
3.85 1.26 2.65 1.48 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.95
1.41 3.00 1.23 4.37 1.69 2.24 1.44 2.89 1.32 3.53 1.47 2.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.53 1.16 3.32 1.28 1.95 1.85 1.44 2.75 1.28 3.60
5.35 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Где смотреть матч Реал Мадрид 0:0 Гранада онлайн

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Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Гранада

Исход игры
Реал Мадрид
95.8% (138)
Ничья
2.1% (3)
Гранада
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.92% (68)
Меньше
51.08% (71)
Обе команды забьют
Да
41.73% (58)
Нет
58.27% (81)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
44.4% (64)
3:1 Реал Мадрид
20.8% (30)
2:1 Реал Мадрид
13.9% (20)
3:0 Реал Мадрид
8.3% (12)
1:0 Реал Мадрид
3.5% (5)
1:2 Гранада
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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