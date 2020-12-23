Реал Мадрид
0:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Альфредо ди Стефано
Гранада
17' Желтая карточкаВаскес Лукас
27' Желтая карточкаФулкье Димитри
23
Менди
Ферлан
17
Васкес
Лукас
25
Родриго
15
Нева
Карлос
8
Этеки
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Васкес ЛукасНападающий
- Нападающий
-
25 РодригоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
24 Диас МарианоНападающий
- Нападающий
-
18 Йович ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
28 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
-
17 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
17'
27'
38'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|7
|0.47
|2.
|Вальверде Федерико
|3
|0.2
|3.
|Модрич Лука
|2
|0.13
|4.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.13
|5.
|Каземиро Карлос
|2
|0.13
|6.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.13
|7.
|Кроос Тони
|1
|0.07
|8.
|Васкес Лукас
|1
|0.07
|9.
|Азар Эден
|1
|0.07
|10.
|Диас Мариано
|1
|0.07
|11.
|Родриго
|0
|0
|12.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|13.
|Марсело Виера
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис III
|3
|0.21
|2.
|Сольдадо Роберто
|3 (1)
|0.21
|3.
|Мачис Дарвин
|2
|0.14
|4.
|Видаль Молина
|2
|0.14
|5.
|Санчес Герман
|2
|0.14
|6.
|Эррера Янгель
|2
|0.14
|7.
|Милья Луис
|1
|0.07
|8.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.07
|9.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.07
|10.
|Кенеди Роберт
|0
|0
|11.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|12.
|Гоналон Максим
|0
|0
|13.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|5
|0
|2.
|Кроос Тони
|3
|0
|3.
|Рамос Серхио
|2
|0
|4.
|Модрич Лука
|2
|0
|5.
|Марсело Виера
|2
|0
|6.
|Начо Игнасио
|2
|0
|7.
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|8.
|Васкес Лукас
|2
|0
|9.
|Менди Ферлан
|1
|0
|10.
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|11.
|Милитао Эдер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гоналон Максим
|5
|1
|2.
|Санчес Герман
|5
|0
|3.
|Фулкье Димитри
|4
|0
|4.
|Пуэртас Антонио
|3
|0
|5.
|Эррера Янгель
|3
|0
|6.
|Сольдадо Роберто
|2
|0
|7.
|Монторо Анхель
|2
|0
|8.
|Суарес Луис III
|2
|0
|9.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|10.
|Вико Федерико
|1
|0
|11.
|Дуарте Домингуш
|1
|0
|12.
|Нева Карлос
|1
|0
|13.
|Sergio Barcia
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|27.27% (6)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|13.64% (3)
|31.82% (7)
|Гранада
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =3 -5Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М
Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид
Гранада Последние 20 матчей: +10 =5 -5Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада
Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 0, поражения: 1
Гранада: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 13
Гранада 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Гранада Примера Реал Мадрид 9:1 Гранада Примера Гранада 0:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Гранада Примера Гранада 0:1 Реал Мадрид Примера Гранада 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Гранада Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 5
|32
|2.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 14
|30
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|20 - 14
|26
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 12
|26
|5.
|Барселона
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 14
|24
|6.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 10
|23
|7.
|Гранада
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 20
|22
|8.
|Сельта
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|9.
|Кадис
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 19
|18
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|11.
|Хетафе
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|12.
|Бетис
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|13.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 16
|15
|14.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 18
|15
|15.
|Эйбар
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|10 - 13
|15
|16.
|Валенсия
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|15
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 16
|14
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 24
|14
|19.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|20.
|Уэска
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|13 - 23
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 2
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|4.
|Гранада
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|5.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|9.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|10.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|14.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|16.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|17.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|18.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 16
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Гранада
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|11.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|12.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|16.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Гранада
Исход игры
Реал Мадрид
95.8% (138)
Ничья
2.1% (3)
Гранада
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.92% (68)
Меньше
51.08% (71)
Обе команды забьют
Да
41.73% (58)
Нет
58.27% (81)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
44.4% (64)
3:1 Реал Мадрид
20.8% (30)
2:1 Реал Мадрид
13.9% (20)
3:0 Реал Мадрид
8.3% (12)
1:0 Реал Мадрид
3.5% (5)
1:2 Гранада
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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