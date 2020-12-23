Алавес
2:1
Конец матча
Стадион: Мендисорроса
Эйбар
0:1
4' ГолПедро Леон
38' Желтая карточкаЭдгар Мендес
1:1
41' ГолЭдгар Мендес
2:1
45' ГолДейверсон Силва
56' Желтая карточкаБатталья Родриго
62' Желтая карточкаПина Томас
81' Желтая карточкаХиль Бриан
88' Желтая карточкаАрьета Унаи
89' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
23
Химо
Наварро
16
Эдгар
Мендес
11
Риоха
Луис
10
Эспозито
Эду
21
Педро
Леон
14
Инуи
Такаси
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
-
2 ТачиЗащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
17 Марин АдрианПолузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
-
29 Дуфур УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Арьета УнаиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
4'
0:1
38'
41'
1:1
45'
56'
62'
81'
88'
89'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 7
-
4 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|3 (2)
|0.2
|2.
|Хоселу Санмартин
|2
|0.13
|3.
|Эдгар Мендес
|2
|0.13
|4.
|Дейверсон Силва
|1
|0.07
|5.
|Риоха Луис
|1
|0.07
|6.
|Химо Наварро
|1
|0.07
|7.
|Пина Томас
|1
|0.07
|8.
|Эли Родриго
|1
|0.07
|9.
|Сайнс Борха
|1
|0.07
|10.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|4
|0.27
|2.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.2
|3.
|Педро Леон
|1
|0.07
|4.
|Кевин Родригес
|1
|0.07
|5.
|Энрич Серхи
|1
|0.07
|6.
|Муто Йосинори
|1
|0.07
|7.
|Папа Диоп
|0
|0
|8.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|9.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|10.
|Эспозито Эду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Батталья Родриго
|5
|1
|2.
|Эдгар Мендес
|4
|1
|3.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|4.
|Лежён Флорьян
|5
|0
|5.
|Пина Томас
|4
|0
|6.
|Йота Пелетейро
|2
|1
|7.
|Риоха Луис
|3
|0
|8.
|Лагуардия Виктор
|2
|0
|9.
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|10.
|Хави Лопеc
|1
|0
|11.
|Химо Наварро
|1
|0
|12.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|13.
|Эли Родриго
|1
|0
|14.
|Дейверсон Силва
|1
|0
|15.
|Тачи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|3
|2
|2.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|3.
|Арбилья Анайц
|4
|0
|4.
|Кике Гарсия
|1
|1
|5.
|Альварес Серхио
|2
|0
|6.
|Эспозито Эду
|2
|0
|7.
|Хиль Бриан
|2
|0
|8.
|Педро Леон
|1
|0
|9.
|Ресио Хосе
|1
|0
|10.
|Бигас Педро
|1
|0
|11.
|Корреа Робер
|1
|0
|12.
|Кевин Родригес
|1
|0
|13.
|Техеро Альваро
|1
|0
|14.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|15.
|Арьета Унаи
|1
|0
|16.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|Эйбар
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +4 =7 -9Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад
Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска
Эйбар Последние 20 матчей: +5 =8 -7Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия
Последние игры между собой
Алавес: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Эйбар: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 5
|32
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|27 - 14
|32
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|20 - 14
|26
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 12
|26
|5.
|Барселона
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 14
|24
|6.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 10
|23
|7.
|Гранада
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 22
|21
|8.
|Сельта
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|9.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|11.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|11 - 20
|18
|12.
|Хетафе
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|13.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|14.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 16
|15
|15.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 18
|15
|16.
|Валенсия
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|15
|17.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|11 - 15
|15
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 24
|14
|19.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|20.
|Уэска
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|13 - 23
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 2
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|5.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|9.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|10.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|11.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|13.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|14.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|17.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|18.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 16
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|12.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|14.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|16.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Алавес 2:1 Эйбар
Исход игры
Алавес
37.5% (54)
Ничья
47.9% (69)
Эйбар
14.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
28.17% (40)
Меньше
71.83% (102)
Обе команды забьют
Да
69.72% (99)
Нет
30.28% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.7% (60)
2:1 Алавес
16.7% (24)
1:0 Алавес
16% (23)
1:2 Эйбар
9% (13)
0:0 Ничья
4.9% (7)
0:1 Эйбар
4.2% (6)
2:0 Алавес
2.8% (4)
0:2 Эйбар
1.4% (2)
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