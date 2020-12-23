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  3. Испания
Алавес
2:1
Конец матча

Стадион:
Эйбар
0'
0:1
4' Гол
Педро Леон
38' Желтая карточка
Эдгар Мендес
1:1
41' Гол
Эдгар Мендес
2:1
45' Гол
Дейверсон Силва
56' Желтая карточка
Батталья Родриго
62' Желтая карточка
Пина Томас
81' Желтая карточка
Хиль Бриан
88' Желтая карточка
Арьета Унаи
89' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
90'+6
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
16
Эдгар
Мендес
6
Батталья
Родриго
8
Пина
Томас
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
14
Дейверсон
Силва
1
Дмитрович
Марко
22
Посо
Алехандро
2
Бургос
Эстебан
3
Бигас
Педро
23
Арбилья
Анайц
6
Альварес
Серхио
10
Эспозито
Эду
21
Педро
Леон
14
Инуи
Такаси
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
Алавес
4-4-2
Эйбар
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Педро Леон
38'
Эдгар Мендес
 
41'
Эдгар Мендес
(Риоха Луис)
1:1
45'
Дейверсон Силва
(Хоселу Санмартин)
2:1
46'
 
Папа Диоп
Альварес Серхио
46'
 
Кевин Родригес
Педро Леон
56'
Батталья Родриго
 
60'
 
Ресио Хосе
Инуи Такаси
62'
Пина Томас
 
73'
Агиррегабириа Мартин
Эдгар Мендес
 
73'
Ману Гарсия
Батталья Родриго
 
77'
 
Арьета Унаи
Эспозито Эду
81'
 
Хиль Бриан
84'
 
Кике Гонсалес
Бургос Эстебан
88'
 
Арьета Унаи
89'
Марин Адриан
Риоха Луис
 
89'
Лагуардия Виктор
 
90'
Йота Пелетейро
Дуарте Рубен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 7
  • 4 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 3 (2) 0.2
2. Хоселу Санмартин 2 0.13
3. Эдгар Мендес 2 0.13
4. Дейверсон Силва 1 0.07
5. Риоха Луис 1 0.07
6. Химо Наварро 1 0.07
7. Пина Томас 1 0.07
8. Эли Родриго 1 0.07
9. Сайнс Борха 1 0.07
10. Йота Пелетейро 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 4 0.27
2. Бургос Эстебан 3 (2) 0.2
3. Педро Леон 1 0.07
4. Кевин Родригес 1 0.07
5. Энрич Серхи 1 0.07
6. Муто Йосинори 1 0.07
7. Папа Диоп 0 0
8. Паулу Оливейра 0 0
9. Арбилья Анайц 0 0
10. Эспозито Эду 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Батталья Родриго 5 1
2. Эдгар Мендес 4 1
3. Дуарте Рубен 4 1
4. Лежён Флорьян 5 0
5. Пина Томас 4 0
6. Йота Пелетейро 2 1
7. Риоха Луис 3 0
8. Лагуардия Виктор 2 0
9. Хоселу Санмартин 1 0
10. Хави Лопеc 1 0
11. Химо Наварро 1 0
12. Пачеко Фернандо 1 0
13. Эли Родриго 1 0
14. Дейверсон Силва 1 0
15. Тачи 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 3 2
2. Бургос Эстебан 5 0
3. Арбилья Анайц 4 0
4. Кике Гарсия 1 1
5. Альварес Серхио 2 0
6. Эспозито Эду 2 0
7. Хиль Бриан 2 0
8. Педро Леон 1 0
9. Ресио Хосе 1 0
10. Бигас Педро 1 0
11. Корреа Робер 1 0
12. Кевин Родригес 1 0
13. Техеро Альваро 1 0
14. Атьенса Мигель 1 0
15. Арьета Унаи 1 0
16. Мендиа Эньяут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 23.08% (3) 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1)
 Эйбар 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 36.36% (4) 9.09% (1) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад
Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска
Эйбар Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия
Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар

Последние игры между собой

Алавес: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Эйбар: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Алавес 2:1 Эйбар Ла Лига Эйбар 0:2 Алавес Ла Лига Алавес 1:1 Эйбар Примера Эйбар 2:1 Алавес Примера
Эйбар 0:1 Алавес Примера Алавес 1:2 Эйбар Примера Алавес 0:0 Эйбар Примера Эйбар 0:0 Алавес Примера Эйбар 0:4 Алавес Товарищеские матчи Эйбар 1:0 Алавес Сегунда Алавес 0:2 Эйбар Сегунда Алавес 1:1 Эйбар Сегунда Эйбар 1:0 Алавес Сегунда Эйбар 2:0 Алавес Сегунда Алавес 1:0 Эйбар Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 10 2 1 26 - 5 32
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 2 3 27 - 14 32
3. Вильярреал Заявка 15 6 8 1 20 - 14 26
4. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
5. Барселона Заявка 14 7 3 4 28 - 14 24
6. Севилья Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
7. Гранада Заявка 14 6 3 5 17 - 22 21
8. Сельта Заявка 15 5 5 5 20 - 21 20
9. Бетис Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
10. Атлетик Б Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
11. Кадис Заявка 15 5 3 7 11 - 20 18
12. Хетафе Заявка 14 4 5 5 12 - 15 17
13. Алавес Заявка 15 4 5 6 13 - 17 17
14. Эльче Заявка 13 3 6 4 12 - 16 15
15. Леванте Заявка 14 3 6 5 16 - 18 15
16. Валенсия Заявка 15 3 6 6 21 - 22 15
17. Эйбар Заявка 15 3 6 6 11 - 15 15
18. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 15 - 24 14
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 15 1 9 5 13 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
5. Гранада Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
6. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
7. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
8. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
9. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
10. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11. Бетис Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
13. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
18. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
19. Кадис Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Вильярреал Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис Заявка 8 3 0 5 7 - 16 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
11. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
12. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Вальядолид Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Алавес 37.5% (54)
X 47.9% (69)
Эйбар 14.6% (21)
Все прогнозы
2.15 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 4.40 19.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.99 2.99 2.73
  1.20 5.87 38.06

Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.70 1.06 6.00 1.13 4.60 1.19 2.23 1.70 3.35 1.31 1.72 2.20 1.90 1.90 1.42 2.85 1.80 2.00 1.20 4.44 1.38 3.00 1.11 6.50 1.08 7.77 1.03 12.00 1.02 13.00
6.95 1.11 5.45 1.16 2.71 1.52 1.98 1.85 1.56 2.46 1.27 3.84 1.20 4.70 1.07 9.10 1.05 10.00 1.00 19.25
7.32 1.12 3.15 1.40 4.66 1.22 3.89 1.28 3.11 1.40 2.15 1.77 1.78 2.13 1.56 2.56 1.63 2.40 1.47 2.82 1.59 2.47 1.35 3.40 1.11 7.47 1.35 3.40 1.26 4.14 1.41 3.07 1.15 6.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.52 1.52 1.57 2.41 1.42 2.85 1.31 8.80 1.03 12.00
2.45 1.57 1.61 2.32 1.31 3.45 1.07 8.40 1.05 9.90
2.47 1.60 2.03 1.88 1.57 2.55 1.38 3.28 1.25 4.12 1.13 6.43 1.19 4.95 1.14 6.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.33 2.20 1.72 1.52 2.52 1.15 4.47 1.11 5.50
3.12 1.36 2.09 1.74 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.20
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
4.05 1.25
Где смотреть матч Алавес 2:1 Эйбар онлайн

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Прогнозы на матч Алавес 2:1 Эйбар

Исход игры
Алавес
37.5% (54)
Ничья
47.9% (69)
Эйбар
14.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
28.17% (40)
Меньше
71.83% (102)
Обе команды забьют
Да
69.72% (99)
Нет
30.28% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.7% (60)
2:1 Алавес
16.7% (24)
1:0 Алавес
16% (23)
1:2 Эйбар
9% (13)
0:0 Ничья
4.9% (7)
0:1 Эйбар
4.2% (6)
2:0 Алавес
2.8% (4)
0:2 Эйбар
1.4% (2)
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