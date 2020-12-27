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  2. Матчи
  3. Турция
Денизлиспор
1:2
Конец матча

Стадион:
Анкарагюджю
0'
2' Желтая карточка
Atakan Cankaya
0:1
21' Гол
Atakan Cankaya
37' Желтая карточка
Родальега Уго
0:2
45' Гол
Лукашик Даниэль
63' Желтая карточка
Пейнтсил Джозеф
71' Желтая карточка
Оздемир Озер
1:2
80' Гол
Нияз Реджеп
90' Желтая карточка
Болинжи Жонатан
90'+6
1
Алтынташ
Хюсейин
2
Лопеш
Тьягу
91
Фабиано
Лейсманн
22
Юмлу
Мустафа
21
Бергдич
Закария
6
Бакалорц
Марвин
8
Муравски
Радослав
76
Оздемир
Озер
10
Айсатти
Исмаил
24
Варела
Федерико
7
Родальега
Уго
25
Фридрих
Рикардо
70
Кициу
Стелиос
6
Atakan
Cankaya
50
Шарлия
Звонимир
8
Пинту
Тьягу
88
Цекици
Эндри
42
Вока
Идриз
35
Лукашик
Даниэль
11
Лобжанидзе
Саба
9
Болинжи
Жонатан
28
Пейнтсил
Джозеф
Денизлиспор
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родальега Уго 6 (1) 0.43
2. Нияз Реджеп 2 0.14
3. Мешанович Мурис 1 0.07
4. Сако Хади 1 0.07
5. Оздемир Озер 1 0.07
6. Суботич Невен 1 0.07
7. Йылмаз Огуз 1 0.07
8. Муравски Радослав 1 (1) 0.07
9. Сагаль Анхело 0 0
10. Лопеш Тьягу 0 0
Анкарагюджю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пейнтсил Джозеф 4 0.29
2. Борвен Торгейр 4 (1) 0.29
3. Лобжанидзе Саба 2 0.14
4. Гюрал Эмре 2 (1) 0.14
5. Лукашик Даниэль 1 0.07
6. Болинжи Жонатан 1 0.07
7. Шарлия Звонимир 1 0.07
8. Atakan Cankaya 1 0.07
9. Пинту Тьягу 0 0
10. Кициу Стелиос 0 0
11. Цекици Эндри 0 0

Карточки

Денизлиспор
# Игрок      
1. Муравски Радослав 4 1
2. Сако Хади 3 1
3. Бакалорц Марвин 4 0
4. Родальега Уго 3 0
5. Юмлу Мустафа 3 0
6. Мешанович Мурис 2 0
7. Бергдич Закария 2 0
8. Лопеш Тьягу 2 0
9. Йылмаз Огуз 2 0
10. Фабиано Лейсманн 2 0
11. Нияз Реджеп 1 0
12. Гёнен Дженк 1 0
13. Сагаль Анхело 1 0
14. Оздемир Озер 1 0
Анкарагюджю
# Игрок      
1. Шарлия Звонимир 6 0
2. Болинжи Жонатан 4 1
3. Потук Алпер 3 1
4. Паздан Михал 3 0
5. Кициу Стелиос 3 0
6. Пинту Тьягу 2 0
7. Гюрал Эмре 2 0
8. Диуссе Ассан 2 0
9. Аджич Лука 2 0
10. Atakan Cankaya 2 0
11. Айгёрен Эндер 2 0
12. Туран Атила 1 0
13. Борвен Торгейр 1 0
14. Четин Шахверди 1 0
15. Пейнтсил Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Денизлиспор 7.14% (1) 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 42.86% (6)
 Анкарагюджю 6.25% (1) 25% (4) 12.5% (2) 6.25% (1) 18.75% (3) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче
Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Антальяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Анкарагюджю 0:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:0 Хатайспор Анкарагюджю 4:3 Коньяспор
Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк Анкарагюджю 1:2 Коджаелиспор Галатасарай 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Эрзурумспор Гёзтепе 1:2 Анкарагюджю Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Анкарагюджю 1:0 Галатасарай Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Анкарагюджю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 3:1 Анкарагюджю Первая лига Турции Анкарагюджю 2:1 Денизлиспор Первая лига Турции
Анкарагюджю 0:3 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 2:1 Анкарагюджю Турецкая первая лига Денизлиспор 0:0 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 1:0 Денизлиспор Суперлига Анкарагюджю 3:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:1 Анкарагюджю Суперлига Денизлиспор 1:1 Анкарагюджю Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 14 9 2 3 25 - 10 29
2. Газишехир Газиантеп Заявка 14 7 6 1 27 - 16 27
3. Аланьяспор Заявка 15 8 3 4 24 - 12 27
4. Фенербахче Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
5. Бешикташ Заявка 13 8 1 4 26 - 19 25
6. Хатайспор Заявка 13 6 3 4 14 - 16 21
7. Фатих Карагюмрюк Заявка 14 5 6 3 23 - 17 21
8. Малатьяспор Заявка 14 5 5 4 18 - 17 20
9. Трабзонспор Заявка 15 5 5 5 16 - 19 20
10. Гёзтепе Заявка 15 4 7 4 21 - 18 19
11. Коньяспор Заявка 13 5 3 5 17 - 13 18
12. Ризеспор Заявка 13 5 3 5 19 - 21 18
13. Касымпаша Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
14. Сивасспор Заявка 13 4 5 4 13 - 13 17
15. Антальяспор Заявка 14 4 5 5 15 - 18 17
16. Истанбул Башакшехир Заявка 13 4 3 6 19 - 22 15
17. Генчлербирлиги Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
18. Анкарагюджю Заявка 14 3 3 8 16 - 22 12
19. Денизлиспор Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
20. Эрзурумспор Заявка 15 3 3 9 15 - 28 12
21. Кайсериспор Заявка 13 2 4 7 7 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Фатих Карагюмрюк Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3. Газишехир Газиантеп Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Галатасарай Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5. Хатайспор Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
6. Малатьяспор Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7. Касымпаша Заявка 7 4 2 1 10 - 8 14
8. Бешикташ Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
9. Антальяспор Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
10. Ризеспор Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
11. Гёзтепе Заявка 8 3 3 2 15 - 10 12
12. Коньяспор Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
13. Фенербахче Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
14. Трабзонспор Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
15. Истанбул Башакшехир Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
16. Анкарагюджю Заявка 7 2 1 4 9 - 10 7
17. Генчлербирлиги Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
18. Денизлиспор Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
19. Сивасспор Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
20. Кайсериспор Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
21. Эрзурумспор Заявка 7 0 3 4 6 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 7 5 1 1 15 - 8 16
2. Галатасарай Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
3. Сивасспор Заявка 6 3 3 0 9 - 5 12
4. Бешикташ Заявка 7 4 0 3 14 - 15 12
5. Газишехир Газиантеп Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
6. Трабзонспор Заявка 7 2 4 1 5 - 5 10
7. Аланьяспор Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
8. Эрзурумспор Заявка 8 3 0 5 9 - 18 9
9. Коньяспор Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
10. Хатайспор Заявка 6 2 1 3 2 - 11 7
11. Истанбул Башакшехир Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
12. Денизлиспор Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
13. Гёзтепе Заявка 7 1 4 2 6 - 8 7
14. Генчлербирлиги Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
15. Малатьяспор Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16. Ризеспор Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17. Кайсериспор Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18. Анкарагюджю Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
19. Касымпаша Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
20. Фатих Карагюмрюк Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
21. Антальяспор Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Лукашик Даниэль бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Родальега Уго получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Atakan Cankaya бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Atakan Cankaya получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Denizli Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 47.00 12.00 1.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.54 3.15 2.95
  34.49 5.39 1.20

Самый высокий коэффициент на матч «Денизлиспор» – «Анкарагюджю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Денизлиспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анкарагюджю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Денизлиспор» – «Анкарагюджю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.10 1.03 6.70 1.09 4.44 1.20 2.28 1.63 1.90 1.90 2.70 1.45 1.73 2.10 1.36 3.00 1.70 2.15 1.62 3.15 1.08 6.80 1.06 5.10 1.02 13.50 1.01 12.00 1.01 20.00
7.50 1.05 6.20 1.09 2.86 1.40 2.24 1.65 1.71 2.26 1.34 3.26 1.22 4.10 1.07 7.00 1.05 7.50 1.00 11.00 1.04 8.10 1.04 8.10
4.40 1.22 3.68 1.29 2.95 1.41 2.08 1.79 2.38 1.61 1.95 1.92 1.49 2.68 1.32 3.45 1.53 2.56 1.30 3.56 1.16 5.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.78 2.04 1.31 3.35 1.10 6.50 1.02 13.00
2.62 1.49 1.71 2.14 1.35 3.20 1.09 7.40 1.07 8.60
2.71 1.48 2.22 1.69 1.72 2.17 1.46 2.79 1.19 4.76 1.43 2.90 1.16 5.52
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.30 1.58 1.55 2.33 1.21 4.20 1.31 3.30
3.38 1.32 2.26 1.64 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.70 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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