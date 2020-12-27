Денизлиспор
1:2
Конец матча
Стадион: Денизли Ататюрк
Анкарагюджю
2' Желтая карточкаAtakan Cankaya
0:1
21' ГолAtakan Cankaya
37' Желтая карточкаРодальега Уго
0:2
45' ГолЛукашик Даниэль
63' Желтая карточкаПейнтсил Джозеф
71' Желтая карточкаОздемир Озер
1:2
80' ГолНияз Реджеп
90' Желтая карточкаБолинжи Жонатан
22
Юмлу
Мустафа
76
Оздемир
Озер
88
Цекици
Эндри
42
Вока
Идриз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Юмлу МустафаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Оздемир ОзерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Yalcin Kosukavak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Цекици ЭндриПолузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
89 Туран АтилаЗащитник
- Защитник
-
10 Чынар ОрканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Диуссе АссанПолузащитник
-
21 Гюрбюз БеркеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mustafa Dalci
Ход матча
21'
0:1
37'
45'
0:2
63'
71'
80'
1:2
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родальега Уго
|6 (1)
|0.43
|2.
|Нияз Реджеп
|2
|0.14
|3.
|Мешанович Мурис
|1
|0.07
|4.
|Сако Хади
|1
|0.07
|5.
|Оздемир Озер
|1
|0.07
|6.
|Суботич Невен
|1
|0.07
|7.
|Йылмаз Огуз
|1
|0.07
|8.
|Муравски Радослав
|1 (1)
|0.07
|9.
|Сагаль Анхело
|0
|0
|10.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пейнтсил Джозеф
|4
|0.29
|2.
|Борвен Торгейр
|4 (1)
|0.29
|3.
|Лобжанидзе Саба
|2
|0.14
|4.
|Гюрал Эмре
|2 (1)
|0.14
|5.
|Лукашик Даниэль
|1
|0.07
|6.
|Болинжи Жонатан
|1
|0.07
|7.
|Шарлия Звонимир
|1
|0.07
|8.
|Atakan Cankaya
|1
|0.07
|9.
|Пинту Тьягу
|0
|0
|10.
|Кициу Стелиос
|0
|0
|11.
|Цекици Эндри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Муравски Радослав
|4
|1
|2.
|Сако Хади
|3
|1
|3.
|Бакалорц Марвин
|4
|0
|4.
|Родальега Уго
|3
|0
|5.
|Юмлу Мустафа
|3
|0
|6.
|Мешанович Мурис
|2
|0
|7.
|Бергдич Закария
|2
|0
|8.
|Лопеш Тьягу
|2
|0
|9.
|Йылмаз Огуз
|2
|0
|10.
|Фабиано Лейсманн
|2
|0
|11.
|Нияз Реджеп
|1
|0
|12.
|Гёнен Дженк
|1
|0
|13.
|Сагаль Анхело
|1
|0
|14.
|Оздемир Озер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шарлия Звонимир
|6
|0
|2.
|Болинжи Жонатан
|4
|1
|3.
|Потук Алпер
|3
|1
|4.
|Паздан Михал
|3
|0
|5.
|Кициу Стелиос
|3
|0
|6.
|Пинту Тьягу
|2
|0
|7.
|Гюрал Эмре
|2
|0
|8.
|Диуссе Ассан
|2
|0
|9.
|Аджич Лука
|2
|0
|10.
|Atakan Cankaya
|2
|0
|11.
|Айгёрен Эндер
|2
|0
|12.
|Туран Атила
|1
|0
|13.
|Борвен Торгейр
|1
|0
|14.
|Четин Шахверди
|1
|0
|15.
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Денизлиспор
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|42.86% (6)
|Анкарагюджю
|6.25% (1)
|25% (4)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: +4 =4 -12Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче
Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Коньяспор Антальяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 5:1 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газиантепспор 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Трабзонспор
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +5 =4 -11Анкарагюджю 0:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:0 Хатайспор Анкарагюджю 4:3 Коньяспор
Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк Анкарагюджю 1:2 Коджаелиспор Галатасарай 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Эрзурумспор Гёзтепе 1:2 Анкарагюджю Денизлиспор 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Антальяспор Анкарагюджю 1:0 Галатасарай Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Анкарагюджю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 10
|29
|2.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|27 - 16
|27
|3.
|Аланьяспор
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 12
|27
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|26 - 19
|25
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 16
|21
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|9.
|Трабзонспор
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 19
|20
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|21 - 18
|19
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 13
|18
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 21
|18
|13.
|Касымпаша
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|14.
|Сивасспор
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 18
|17
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 22
|15
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 21
|12
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 22
|12
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|20.
|Эрзурумспор
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 28
|12
|21.
|Кайсериспор
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|6.
|Малатьяспор
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Касымпаша
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|8.
|Бешикташ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|10.
|Ризеспор
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 10
|12
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|13.
|Фенербахче
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|14.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|20.
|Кайсериспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 15
|12
|5.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|6.
|Трабзонспор
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|7.
|Аланьяспор
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 18
|9
|9.
|Коньяспор
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|10.
|Хатайспор
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|2 - 11
|7
|11.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|12.
|Денизлиспор
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Ризеспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|19.
|Касымпаша
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|20.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|21.
|Антальяспор
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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