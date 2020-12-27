Газишехир Газиантеп
1:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Газиантеп
Аланьяспор
1:0
9' ГолНуха Дико
11
Вурал
Гюрай
94
Нуха
Дико
22
Кутлу
Беркан
91
Давидсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Нуха ДикоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Шахин ДженкПолузащитник
-
88 Соялп ФурканПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Джейлан ОгузПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гюней ЧагрыВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Semih Tokatli
Ход матча
9'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Максим Александру
|6 (5)
|0.43
|2.
|Демир Мухаммет
|5
|0.36
|3.
|Миральяс Кевин
|3
|0.21
|4.
|Озер Кенан
|3
|0.21
|5.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|2
|0.14
|6.
|Андре Филипе
|2
|0.14
|7.
|Ветрих Амедей
|1
|0.07
|8.
|Соялп Фуркан
|1
|0.07
|9.
|Жефферсон IV
|1
|0.07
|10.
|Вурал Гюрай
|0
|0
|11.
|Шахин Дженк
|0
|0
|12.
|Джейлан Огуз
|0
|0
|13.
|Ольковски Павел
|0
|0
|14.
|Джилободжи Папи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давидсон
|6
|0.4
|2.
|Бакасетас Тасос
|4 (2)
|0.27
|3.
|Бабакар Хоума
|4
|0.27
|4.
|Барейро Адам
|3
|0.2
|5.
|Колкер Стивен
|2
|0.13
|6.
|Кутлу Беркан
|1
|0.07
|7.
|Пектемек Мустафа
|1
|0.07
|8.
|Учан Салих
|1
|0.07
|9.
|Мубандже Жак-Франсуа
|1
|0.07
|10.
|Караджа Эфеджан
|0
|0
|11.
|Цавелас Георгиос
|0
|0
|12.
|Бингол Тайфур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мораис Жуниор II
|4
|1
|2.
|Миральяс Кевин
|3
|1
|3.
|Джейлан Огуз
|2
|1
|4.
|Максим Александру
|3
|0
|5.
|Тошка Алин
|3
|0
|6.
|Ветрих Амедей
|2
|0
|7.
|Демир Мухаммет
|2
|0
|8.
|Нуха Дико
|2
|0
|9.
|Вурал Гюрай
|2
|0
|10.
|Соуза Андре
|2
|0
|11.
|Джилободжи Папи
|2
|0
|12.
|Жефферсон IV
|2
|0
|13.
|Озер Кенан
|1
|0
|14.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0
|15.
|Ольковски Павел
|1
|0
|16.
|Соялп Фуркан
|1
|0
|17.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|18.
|Кожуль Звонимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Учан Салих
|4
|0
|2.
|Бакасетас Тасос
|4
|0
|3.
|Бабакар Хоума
|2
|1
|4.
|Давидсон
|3
|0
|5.
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|6.
|Караджа Эфеджан
|2
|0
|7.
|Мубандже Жак-Франсуа
|2
|0
|8.
|Сиопис Манолис
|2
|0
|9.
|Барейро Адам
|2
|0
|10.
|Кутлу Беркан
|2
|0
|11.
|Хуанфран Морено
|1
|0
|12.
|Бингол Тайфур
|1
|0
|13.
|Бекироглу Эфкан
|1
|0
|14.
|Аксой Фатих
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Газишехир Газиантеп
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|25% (6)
|Аланьяспор
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|34.78% (8)
Предыдущие игры
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +11 =8 -1Касымпаша 0:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Газишехир Газиантеп 3:2 Коджаелиспор Истанбул Башакшехир 1:2 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Газишехир Газиантеп 3:0 Серик Беледиеспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша
Аланьяспор Последние 20 матчей: +11 =4 -5Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 2:1 Бешикташ
Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:2 Аланьяспор Аланьяспор 6:0 Хатайспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Русенборг 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Карагумрук 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Трабзонспор 2:0 Аланьяспор
Последние игры между собой
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Аланьяспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 10
|29
|2.
|Газишехир Газиантеп
|1:0 Заявка
|14
|7
|6
|1
|25 - 15
|27
|3.
|Аланьяспор
|0:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 10
|27
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|26 - 19
|25
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 16
|21
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|9.
|Трабзонспор
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 19
|20
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|21 - 18
|19
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 13
|18
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 21
|18
|13.
|Касымпаша
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|14.
|Сивасспор
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 18
|17
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 22
|15
|17.
|Денизлиспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 22
|12
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 21
|12
|19.
|Кайсериспор
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 16
|10
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 21
|9
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|0:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|Газишехир Газиантеп
|1:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|4.
|Малатьяспор
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|7.
|Касымпаша
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|8.
|Бешикташ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|10.
|Ризеспор
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 10
|12
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|13.
|Фенербахче
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|14.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|20.
|Кайсериспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 15
|12
|5.
|Газишехир Газиантеп
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|6.
|Трабзонспор
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|7.
|Аланьяспор
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 7
|10
|8.
|Коньяспор
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|9.
|Хатайспор
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|2 - 11
|7
|10.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|Денизлиспор
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 8
|7
|13.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|14.
|Эрзурумспор
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 17
|6
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Ризеспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Касымпаша
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|19.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|20.
|Антальяспор
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|3.12
|3.30
|2.34
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