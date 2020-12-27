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Газишехир Газиантеп
1:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Аланьяспор
0'
1:0
9' Гол
Нуха Дико
17'
1
Гювенч
Гюнай
3
Джилободжи
Папи
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
6
Тошка
Алин
16
Ольковски
Павел
74
Ветрих
Амедей
44
Максим
Александру
11
Вурал
Гюрай
27
Миральяс
Кевин
94
Нуха
Дико
10
Демир
Мухаммет
28
Марафона
Карлош
24
Хуанфран
Морено
44
Колкер
Стивен
31
Цавелас
Георгиос
21
Мубандже
Жак-Франсуа
26
Сиопис
Манолис
22
Кутлу
Беркан
7
Караджа
Эфеджан
8
Учан
Салих
91
Давидсон
10
Бабакар
Хоума
Газишехир Газиантеп
3-5-2
Аланьяспор
4-2-3-1

Ход матча

9'
Нуха Дико
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Бомбардиры внутри турнира

Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максим Александру 6 (5) 0.43
2. Демир Мухаммет 5 0.36
3. Миральяс Кевин 3 0.21
4. Озер Кенан 3 0.21
5. Кана-Бийик Жан-Армель 2 0.14
6. Андре Филипе 2 0.14
7. Ветрих Амедей 1 0.07
8. Соялп Фуркан 1 0.07
9. Жефферсон IV 1 0.07
10. Вурал Гюрай 0 0
11. Шахин Дженк 0 0
12. Джейлан Огуз 0 0
13. Ольковски Павел 0 0
14. Джилободжи Папи 0 0
Аланьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давидсон 6 0.4
2. Бакасетас Тасос 4 (2) 0.27
3. Бабакар Хоума 4 0.27
4. Барейро Адам 3 0.2
5. Колкер Стивен 2 0.13
6. Кутлу Беркан 1 0.07
7. Пектемек Мустафа 1 0.07
8. Учан Салих 1 0.07
9. Мубандже Жак-Франсуа 1 0.07
10. Караджа Эфеджан 0 0
11. Цавелас Георгиос 0 0
12. Бингол Тайфур 0 0

Карточки

Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Мораис Жуниор II 4 1
2. Миральяс Кевин 3 1
3. Джейлан Огуз 2 1
4. Максим Александру 3 0
5. Тошка Алин 3 0
6. Ветрих Амедей 2 0
7. Демир Мухаммет 2 0
8. Нуха Дико 2 0
9. Вурал Гюрай 2 0
10. Соуза Андре 2 0
11. Джилободжи Папи 2 0
12. Жефферсон IV 2 0
13. Озер Кенан 1 0
14. Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
15. Ольковски Павел 1 0
16. Соялп Фуркан 1 0
17. Акташ Кубилай 1 0
18. Кожуль Звонимир 1 0
Аланьяспор
# Игрок      
1. Учан Салих 4 0
2. Бакасетас Тасос 4 0
3. Бабакар Хоума 2 1
4. Давидсон 3 0
5. Цавелас Георгиос 2 0
6. Караджа Эфеджан 2 0
7. Мубандже Жак-Франсуа 2 0
8. Сиопис Манолис 2 0
9. Барейро Адам 2 0
10. Кутлу Беркан 2 0
11. Хуанфран Морено 1 0
12. Бингол Тайфур 1 0
13. Бекироглу Эфкан 1 0
14. Аксой Фатих 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Газишехир Газиантеп 12.5% (3) 16.67% (4) 12.5% (3) 16.67% (4) 16.67% (4) 25% (6)
 Аланьяспор 4.35% (1) 17.39% (4) 26.09% (6) 8.7% (2) 8.7% (2) 34.78% (8)

Предыдущие игры

Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +11 =8 -1
Касымпаша 0:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Газишехир Газиантеп 3:2 Коджаелиспор Истанбул Башакшехир 1:2 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Газишехир Газиантеп 3:0 Серик Беледиеспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша
Аланьяспор Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 2:1 Бешикташ
Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:2 Аланьяспор Аланьяспор 6:0 Хатайспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Русенборг 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Карагумрук 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Трабзонспор 2:0 Аланьяспор

Последние игры между собой

Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Аланьяспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Суперлига Газишехир Газиантеп 1:1 Аланьяспор Суперлига Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 14 9 2 3 25 - 10 29
2. Газишехир Газиантеп 1:0 Заявка 14 7 6 1 25 - 15 27
3. Аланьяспор 0:1 Заявка 15 8 3 4 23 - 10 27
4. Фенербахче Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
5. Бешикташ Заявка 13 8 1 4 26 - 19 25
6. Хатайспор Заявка 13 6 3 4 14 - 16 21
7. Фатих Карагюмрюк Заявка 14 5 6 3 23 - 17 21
8. Малатьяспор Заявка 13 5 5 3 17 - 14 20
9. Трабзонспор Заявка 15 5 5 5 16 - 19 20
10. Гёзтепе Заявка 15 4 7 4 21 - 18 19
11. Коньяспор Заявка 13 5 3 5 17 - 13 18
12. Ризеспор Заявка 13 5 3 5 19 - 21 18
13. Касымпаша Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
14. Сивасспор Заявка 13 4 5 4 13 - 13 17
15. Антальяспор Заявка 14 4 5 5 15 - 18 17
16. Истанбул Башакшехир Заявка 13 4 3 6 19 - 22 15
17. Денизлиспор Заявка 13 3 3 7 13 - 22 12
18. Генчлербирлиги Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
19. Кайсериспор Заявка 13 2 4 7 7 - 16 10
20. Анкарагюджю Заявка 13 2 3 8 14 - 21 9
21. Эрзурумспор Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 0:1 Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Фатих Карагюмрюк Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
3. Газишехир Газиантеп 1:0 Заявка 7 4 3 0 13 - 7 15
4. Малатьяспор Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
5. Галатасарай Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
6. Хатайспор Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
7. Касымпаша Заявка 7 4 2 1 10 - 8 14
8. Бешикташ Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
9. Антальяспор Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
10. Ризеспор Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
11. Гёзтепе Заявка 8 3 3 2 15 - 10 12
12. Коньяспор Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
13. Фенербахче Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
14. Трабзонспор Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
15. Истанбул Башакшехир Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
16. Анкарагюджю Заявка 7 2 1 4 9 - 10 7
17. Генчлербирлиги Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
18. Денизлиспор Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
19. Сивасспор Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
20. Кайсериспор Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
21. Эрзурумспор Заявка 7 0 3 4 6 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 7 5 1 1 15 - 8 16
2. Галатасарай Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
3. Сивасспор Заявка 6 3 3 0 9 - 5 12
4. Бешикташ Заявка 7 4 0 3 14 - 15 12
5. Газишехир Газиантеп 1:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
6. Трабзонспор Заявка 7 2 4 1 5 - 5 10
7. Аланьяспор 0:1 Заявка 8 3 1 4 8 - 7 10
8. Коньяспор Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
9. Хатайспор Заявка 6 2 1 3 2 - 11 7
10. Истанбул Башакшехир Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
11. Денизлиспор Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
12. Гёзтепе Заявка 7 1 4 2 6 - 8 7
13. Генчлербирлиги Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
14. Эрзурумспор Заявка 7 2 0 5 6 - 17 6
15. Малатьяспор Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16. Ризеспор Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17. Кайсериспор Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18. Касымпаша Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
19. Фатих Карагюмрюк Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
20. Антальяспор Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
21. Анкарагюджю Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Нуха Дико бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gaziantep Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Газишехир Газиантеп
Ничья
Аланьяспор
3.12
3.30
2.34
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.30 2.34

Самый высокий коэффициент на матч «Газишехир Газиантеп» – «Аланьяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Газишехир Газиантеп» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аланьяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Газишехир Газиантеп» – «Аланьяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.90 1.03 8.10 1.05 3.54 1.28 2.83 1.43 1.97 1.92 1.53 2.50 1.36 3.04 1.15 4.95 1.10 5.55 1.02 9.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.95 1.85 1.46 2.72 1.15 5.55 1.10 6.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.79 1.44 1.74 2.09 1.32 3.38 1.21 4.40
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