Газишехир Газиантеп
3:1
Конец матча
Стадион: Газиантеп
Аланьяспор
1:0
9' ГолНуха Дико
1:1
26' ГолДавидсон
2:1
30' ГолДемир Мухаммет
36' Желтая карточкаУчан Салих
53' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
54' Желтая карточкаКана-Бийик Жан-Армель
3:1
61' ГолМаксим Александру
69' Желтая карточкаМиральяс Кевин
70' Желтая карточкаМаксим Александру
71' Желтая карточкаГюнеш Умут
79' Желтая карточкаВетрих Амедей
88' Желтая карточкаАндре Филипе
89' Желтая карточкаКолкер Стивен
11
Вурал
Гюрай
94
Нуха
Дико
22
Кутлу
Беркан
91
Давидсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Нуха ДикоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Шахин ДженкПолузащитник
-
88 Соялп ФурканПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Джейлан ОгузПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гюней ЧагрыВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Semih Tokatli
Ход матча
9'
1:0
26'
1:1
30'
2:1
36'
53'
61'
63'
69'
71'
74'
79'
88'
89'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 10
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
24 Владение мячом, % 76
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Максим Александру
|7 (5)
|0.5
|2.
|Демир Мухаммет
|6
|0.43
|3.
|Миральяс Кевин
|3
|0.21
|4.
|Озер Кенан
|3
|0.21
|5.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|2
|0.14
|6.
|Андре Филипе
|2
|0.14
|7.
|Ветрих Амедей
|1
|0.07
|8.
|Нуха Дико
|1
|0.07
|9.
|Соялп Фуркан
|1
|0.07
|10.
|Жефферсон IV
|1
|0.07
|11.
|Вурал Гюрай
|0
|0
|12.
|Шахин Дженк
|0
|0
|13.
|Джейлан Огуз
|0
|0
|14.
|Ольковски Павел
|0
|0
|15.
|Джилободжи Папи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давидсон
|7
|0.47
|2.
|Бакасетас Тасос
|4 (2)
|0.27
|3.
|Бабакар Хоума
|4
|0.27
|4.
|Барейро Адам
|3
|0.2
|5.
|Колкер Стивен
|2
|0.13
|6.
|Кутлу Беркан
|1
|0.07
|7.
|Пектемек Мустафа
|1
|0.07
|8.
|Учан Салих
|1
|0.07
|9.
|Мубандже Жак-Франсуа
|1
|0.07
|10.
|Караджа Эфеджан
|0
|0
|11.
|Цавелас Георгиос
|0
|0
|12.
|Бингол Тайфур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миральяс Кевин
|4
|1
|2.
|Мораис Жуниор II
|4
|1
|3.
|Максим Александру
|4
|0
|4.
|Джейлан Огуз
|2
|1
|5.
|Ветрих Амедей
|3
|0
|6.
|Тошка Алин
|3
|0
|7.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|2
|0
|8.
|Демир Мухаммет
|2
|0
|9.
|Нуха Дико
|2
|0
|10.
|Вурал Гюрай
|2
|0
|11.
|Соуза Андре
|2
|0
|12.
|Джилободжи Папи
|2
|0
|13.
|Жефферсон IV
|2
|0
|14.
|Озер Кенан
|1
|0
|15.
|Андре Филипе
|1
|0
|16.
|Ольковски Павел
|1
|0
|17.
|Соялп Фуркан
|1
|0
|18.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|19.
|Кожуль Звонимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Учан Салих
|5
|0
|2.
|Бакасетас Тасос
|4
|0
|3.
|Бабакар Хоума
|2
|1
|4.
|Цавелас Георгиос
|3
|0
|5.
|Давидсон
|3
|0
|6.
|Караджа Эфеджан
|2
|0
|7.
|Мубандже Жак-Франсуа
|2
|0
|8.
|Сиопис Манолис
|2
|0
|9.
|Барейро Адам
|2
|0
|10.
|Кутлу Беркан
|2
|0
|11.
|Колкер Стивен
|1
|0
|12.
|Хуанфран Морено
|1
|0
|13.
|Бингол Тайфур
|1
|0
|14.
|Бекироглу Эфкан
|1
|0
|15.
|Аксой Фатих
|1
|0
|16.
|Гюнеш Умут
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Газишехир Газиантеп
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|Аланьяспор
|4.17% (1)
|20.83% (5)
|25% (6)
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|33.33% (8)
Предыдущие игры
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +11 =8 -1Касымпаша 0:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Газишехир Газиантеп 3:2 Коджаелиспор Истанбул Башакшехир 1:2 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 2:2 Малатьяспор Газишехир Газиантеп 3:0 Серик Беледиеспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Коньяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 5:0 Эскишехирспор Малатьяспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша
Аланьяспор Последние 20 матчей: +11 =4 -5Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 2:1 Бешикташ
Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:2 Аланьяспор Аланьяспор 6:0 Хатайспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Русенборг 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 2:0 Кайсериспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Карагумрук 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Ризеспор 0:3 Аланьяспор Трабзонспор 2:0 Аланьяспор
Последние игры между собой
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Аланьяспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 10
|29
|2.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|27 - 16
|27
|3.
|Аланьяспор
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 12
|27
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|5.
|Бешикташ
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|26 - 19
|25
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 16
|21
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|9.
|Трабзонспор
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 19
|20
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|21 - 18
|19
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 13
|18
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 21
|18
|13.
|Касымпаша
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|14.
|Сивасспор
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 18
|17
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 22
|15
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 21
|12
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 22
|12
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|20.
|Эрзурумспор
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 28
|12
|21.
|Кайсериспор
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|3.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|6.
|Малатьяспор
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Касымпаша
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|8.
|Бешикташ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|10.
|Ризеспор
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 10
|12
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|13.
|Фенербахче
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|14.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|20.
|Кайсериспор
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 15
|12
|5.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|6.
|Трабзонспор
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|7.
|Аланьяспор
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 18
|9
|9.
|Коньяспор
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|10.
|Хатайспор
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|2 - 11
|7
|11.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|12.
|Денизлиспор
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Ризеспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|19.
|Касымпаша
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|20.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|21.
|Антальяспор
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|3.12
|3.30
|2.34
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