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Атлетико М
 
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Стадион:
Хетафе
13
Облак
Ян
24
Врсалько
Шиме
18
Фелипе
Аугусто
IV
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
11
Лемар
Тома
6
Коке
Хорхе
14
Льоренте
Маркос
21
Карраско
Янник
9
Суарес
Луис
7
Фелиш
Жоау
1
Яньес
Рубен
29
Juan
Iglesias
2
Дьене
Даконам
4
Этчейта
Хавьер
17
Оливера
Матиас
8
Портильо
Франсиско
20
Максимович
Неманья
24
Тимор
Давид
15
Кукурелья
Марк
9
Анхель
Луис
7
Мата
Хайме
Атлетико М
4-4-2
Хетафе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 7 0.54
2. Льоренте Маркос 5 0.38
3. Фелиш Жоау 5 (1) 0.38
4. Карраско Янник 2 0.15
5. Коста Диего 2 (1) 0.15
6. Корреа Анхель 1 0.08
7. Эрмосо Марио 1 0.08
8. Лемар Тома 1 0.08
9. Торрейра Лукас 1 0.08
10. Триппьер Киран 0 0
11. Санчес Мануэль 0 0
12. Лоди Ренан 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 4 0.29
2. Эрнандес Хуан 2 0.14
3. Мата Хайме 2 (1) 0.14
4. Кукурелья Марк 1 0.07
5. Дамиан Суарес 1 0.07
6. Максимович Неманья 1 0.07
7. Арамбарри Мауро 1 0.07
8. Ньом Аллан 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Коке Хорхе 4 0
2. Савич Стефан 4 0
3. Ньигес Сауль 3 0
4. Эрмосо Марио 3 0
5. Суарес Луис 2 0
6. Эррера Эктор 2 0
7. Корреа Анхель 2 0
8. Льоренте Маркос 2 0
9. Фелиш Жоау 2 0
10. Коста Диего 1 0
11. Кондогбия Жоффрей 1 0
12. Лемар Тома 1 0
13. Карраско Янник 1 0
14. Хименес Хосе 1 0
15. Парти Томас 1 0
16. Витоло Виктор 1 0
17. Фелипе Аугусто IV 1 0
18. Лоди Ренан 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 6 1
2. Дьене Даконам 4 1
3. Ньом Аллан 5 0
4. Мата Хайме 5 0
5. Арамбарри Мауро 5 0
6. Кабако Эрик 5 0
7. Оливера Матиас 5 0
8. Кукурелья Марк 4 0
9. Чема Родригес 2 1
10. Эрнандес Хуан 3 0
11. Унал Энес 2 0
12. Максимович Неманья 2 0
13. Анхель Луис 2 0
14. Этчейта Хавьер 1 0
15. Тимор Давид 1 0
16. Яньес Рубен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 12% (3) 4% (1) 12% (3) 24% (6) 20% (5) 28% (7)
 Хетафе 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М
Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада
Хетафе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья
Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Хетафе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Хетафе 0:2 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 1:0 Хетафе Ла Лига Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:2 Атлетико М Примера
Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Товарищеские матчи Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Хетафе 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 7:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Хетафе Кубок Короля Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 3:0 Хетафе Примера Хетафе 3:2 Атлетико М Примера Хетафе 1:1 Атлетико М Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 10 2 1 26 - 5 32
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 2 3 27 - 14 32
3. Севилья Заявка 14 8 2 4 17 - 10 26
4. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
5. Вильярреал Заявка 16 6 8 2 20 - 16 26
6. Барселона Заявка 15 7 4 4 29 - 15 25
7. Гранада 1:1 Заявка 15 6 4 5 18 - 23 22
8. Сельта Заявка 15 5 5 5 20 - 21 20
9. Бетис Заявка 16 6 1 9 19 - 30 19
10. Кадис Заявка 16 5 4 7 11 - 20 19
11. Атлетик Б Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
12. Леванте Заявка 15 4 6 5 20 - 21 18
13. Хетафе Заявка 14 4 5 5 12 - 15 17
14. Алавес Заявка 15 4 5 6 13 - 17 17
15. Валенсия 1:1 Заявка 16 3 7 6 22 - 23 16
16. Эйбар Заявка 16 3 7 6 12 - 16 16
17. Эльче Заявка 13 3 6 4 12 - 16 15
18. Вальядолид Заявка 16 3 6 7 15 - 24 15
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 15 1 9 5 13 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
3. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
5. Гранада 1:1 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
6. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
7. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
8. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
9. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
10. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
11. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
12. Бетис Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
14. Валенсия 1:1 Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
18. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
19. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
11. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
12. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Гранада 1:1 Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Валенсия 1:1 Заявка 8 1 4 3 9 - 11 7
15. Хетафе Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Вальядолид Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители испанского футбола!  Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 16-го тура Ла Лиги между мадридским "Атлетико" и "Хетафе". Комментировать встречу буду я, Сергей Прокофьев.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Хетафе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 декабря 2020, осталось 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 150
Атлетико М 98% (147)
X 1.3% (2)
Хетафе 0.7% (1)
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Хетафе
1.64
3.82
8.70
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.57 3.50 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.64 3.45 8.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.57 3.65 8.70
  1.55 3.82 8.58

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.60 1.14 5.10 1.17 2.48 1.58 2.17 1.74 1.83 2.04 1.73 2.25 1.47 2.70 1.20 4.70 1.14 5.60 1.01 9.90 1.02 11.00 0.00 18.50 0.00 18.50 0.00 26.00
6.70 1.05 5.20 1.13 2.34 1.57 1.79 2.02 1.44 3.02 1.20 4.60 1.14 5.40 1.03 9.90 1.01 10.50
7.52 1.11 3.11 1.41 2.52 1.58 2.19 1.75 1.85 2.06 1.62 2.42 1.49 2.79 1.15 6.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.53 2.50 1.23 3.80 1.05 9.30
2.36 1.59 1.55 2.45 1.23 4.20 1.06 9.40 1.03 12.00
2.42 1.62 1.98 1.93 1.53 2.67 1.35 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.89 1.85 1.40 2.85 1.11 5.80
2.88 1.42 1.89 1.91 1.41 2.91 1.10 6.95 1.09 7.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
7.30 1.07
Букмекер Да Нет
5.50 1.10
Где смотреть матч Атлетико М - Хетафе онлайн

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Прогнозы на матч Атлетико М - Хетафе

Исход игры
Атлетико М
98% (147)
Ничья
1.3% (2)
Хетафе
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.93% (55)
Меньше
62.07% (90)
Обе команды забьют
Да
31.72% (46)
Нет
68.28% (99)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
44.7% (67)
2:1 Атлетико М
18.7% (28)
1:0 Атлетико М
14% (21)
3:1 Атлетико М
10% (15)
3:0 Атлетико М
5.3% (8)
0:0 Ничья
1.3% (2)
4:1 Атлетико М
1.3% (2)
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