Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Хетафе
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|7
|0.54
|2.
|Льоренте Маркос
|5
|0.38
|3.
|Фелиш Жоау
|5 (1)
|0.38
|4.
|Карраско Янник
|2
|0.15
|5.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.15
|6.
|Корреа Анхель
|1
|0.08
|7.
|Эрмосо Марио
|1
|0.08
|8.
|Лемар Тома
|1
|0.08
|9.
|Торрейра Лукас
|1
|0.08
|10.
|Триппьер Киран
|0
|0
|11.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|12.
|Лоди Ренан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|4
|0.29
|2.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.14
|3.
|Мата Хайме
|2 (1)
|0.14
|4.
|Кукурелья Марк
|1
|0.07
|5.
|Дамиан Суарес
|1
|0.07
|6.
|Максимович Неманья
|1
|0.07
|7.
|Арамбарри Мауро
|1
|0.07
|8.
|Ньом Аллан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коке Хорхе
|4
|0
|2.
|Савич Стефан
|4
|0
|3.
|Ньигес Сауль
|3
|0
|4.
|Эрмосо Марио
|3
|0
|5.
|Суарес Луис
|2
|0
|6.
|Эррера Эктор
|2
|0
|7.
|Корреа Анхель
|2
|0
|8.
|Льоренте Маркос
|2
|0
|9.
|Фелиш Жоау
|2
|0
|10.
|Коста Диего
|1
|0
|11.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|12.
|Лемар Тома
|1
|0
|13.
|Карраско Янник
|1
|0
|14.
|Хименес Хосе
|1
|0
|15.
|Парти Томас
|1
|0
|16.
|Витоло Виктор
|1
|0
|17.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|18.
|Лоди Ренан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|6
|1
|2.
|Дьене Даконам
|4
|1
|3.
|Ньом Аллан
|5
|0
|4.
|Мата Хайме
|5
|0
|5.
|Арамбарри Мауро
|5
|0
|6.
|Кабако Эрик
|5
|0
|7.
|Оливера Матиас
|5
|0
|8.
|Кукурелья Марк
|4
|0
|9.
|Чема Родригес
|2
|1
|10.
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|11.
|Унал Энес
|2
|0
|12.
|Максимович Неманья
|2
|0
|13.
|Анхель Луис
|2
|0
|14.
|Этчейта Хавьер
|1
|0
|15.
|Тимор Давид
|1
|0
|16.
|Яньес Рубен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|12% (3)
|4% (1)
|12% (3)
|24% (6)
|20% (5)
|28% (7)
|Хетафе
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =5 -2Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М
Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада
Хетафе Последние 20 матчей: +7 =5 -8Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья
Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Хетафе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Товарищеские матчи Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Хетафе 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 7:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Хетафе Кубок Короля Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 3:0 Хетафе Примера Хетафе 3:2 Атлетико М Примера Хетафе 1:1 Атлетико М Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 5
|32
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|27 - 14
|32
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|20 - 14
|26
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 12
|26
|5.
|Барселона
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 14
|24
|6.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 10
|23
|7.
|Гранада
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 22
|21
|8.
|Сельта
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|9.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|11.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|11 - 20
|18
|12.
|Хетафе
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|13.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|14.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 16
|15
|15.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 18
|15
|16.
|Валенсия
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|15
|17.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|11 - 15
|15
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 24
|14
|19.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|20.
|Уэска
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|13 - 23
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 2
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|5.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|9.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|10.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|11.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|13.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|14.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|17.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|18.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 16
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|12.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|14.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|16.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетико М - Хетафе
Исход игры
Атлетико М
98.5% (64)
Ничья
0% (0)
Хетафе
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (31)
Меньше
50% (31)
Обе команды забьют
Да
41.94% (26)
Нет
58.06% (36)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
40% (26)
2:1 Атлетико М
24.6% (16)
3:1 Атлетико М
13.8% (9)
1:0 Атлетико М
7.7% (5)
3:0 Атлетико М
6.2% (4)
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