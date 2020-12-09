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Атлетико М
 
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Стадион:
Хетафе

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 7 0.54
2. Льоренте Маркос 5 0.38
3. Фелиш Жоау 5 (1) 0.38
4. Карраско Янник 2 0.15
5. Коста Диего 2 (1) 0.15
6. Корреа Анхель 1 0.08
7. Эрмосо Марио 1 0.08
8. Лемар Тома 1 0.08
9. Торрейра Лукас 1 0.08
10. Триппьер Киран 0 0
11. Санчес Мануэль 0 0
12. Лоди Ренан 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 4 0.29
2. Эрнандес Хуан 2 0.14
3. Мата Хайме 2 (1) 0.14
4. Кукурелья Марк 1 0.07
5. Дамиан Суарес 1 0.07
6. Максимович Неманья 1 0.07
7. Арамбарри Мауро 1 0.07
8. Ньом Аллан 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Коке Хорхе 4 0
2. Савич Стефан 4 0
3. Ньигес Сауль 3 0
4. Эрмосо Марио 3 0
5. Суарес Луис 2 0
6. Эррера Эктор 2 0
7. Корреа Анхель 2 0
8. Льоренте Маркос 2 0
9. Фелиш Жоау 2 0
10. Коста Диего 1 0
11. Кондогбия Жоффрей 1 0
12. Лемар Тома 1 0
13. Карраско Янник 1 0
14. Хименес Хосе 1 0
15. Парти Томас 1 0
16. Витоло Виктор 1 0
17. Фелипе Аугусто IV 1 0
18. Лоди Ренан 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 6 1
2. Дьене Даконам 4 1
3. Ньом Аллан 5 0
4. Мата Хайме 5 0
5. Арамбарри Мауро 5 0
6. Кабако Эрик 5 0
7. Оливера Матиас 5 0
8. Кукурелья Марк 4 0
9. Чема Родригес 2 1
10. Эрнандес Хуан 3 0
11. Унал Энес 2 0
12. Максимович Неманья 2 0
13. Анхель Луис 2 0
14. Этчейта Хавьер 1 0
15. Тимор Давид 1 0
16. Яньес Рубен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 12% (3) 4% (1) 12% (3) 24% (6) 20% (5) 28% (7)
 Хетафе 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М
Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада
Хетафе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья
Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Хетафе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Хетафе 0:2 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 1:0 Хетафе Ла Лига Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:2 Атлетико М Примера
Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Товарищеские матчи Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Хетафе 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 7:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Хетафе Кубок Короля Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 3:0 Хетафе Примера Хетафе 3:2 Атлетико М Примера Хетафе 1:1 Атлетико М Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 10 2 1 26 - 5 32
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 2 3 27 - 14 32
3. Вильярреал Заявка 15 6 8 1 20 - 14 26
4. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
5. Барселона Заявка 14 7 3 4 28 - 14 24
6. Севилья Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
7. Гранада Заявка 14 6 3 5 17 - 22 21
8. Сельта Заявка 15 5 5 5 20 - 21 20
9. Бетис Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
10. Атлетик Б Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
11. Кадис Заявка 15 5 3 7 11 - 20 18
12. Хетафе Заявка 14 4 5 5 12 - 15 17
13. Алавес Заявка 15 4 5 6 13 - 17 17
14. Эльче Заявка 13 3 6 4 12 - 16 15
15. Леванте Заявка 14 3 6 5 16 - 18 15
16. Валенсия Заявка 15 3 6 6 21 - 22 15
17. Эйбар Заявка 15 3 6 6 11 - 15 15
18. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 15 - 24 14
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 15 1 9 5 13 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
5. Гранада Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
6. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
7. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
8. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
9. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
10. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11. Бетис Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
13. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
18. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
19. Кадис Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Вильярреал Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис Заявка 8 3 0 5 7 - 16 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
11. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
12. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Вальядолид Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Хетафе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 декабря 2020, осталось 2 дня 14 часов 54 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Атлетико М 98.5% (64)
    X 0% (0)
    Хетафе 1.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Хетафе
    1.48
    4.25
    9.60
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.42 4.20 8.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.45 4.00 9.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.47 4.10 8.40
      1.48 4.25 8.84

    Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.60 1.07 6.00 1.14 2.70 1.49 2.00 1.82 1.73 2.05 1.60 2.44 1.27 3.75 1.19 4.80 1.06 8.40 1.05 9.10 0.00 15.50 0.00 16.00 0.00 24.00
    7.20 1.05 6.05 1.11 2.70 1.44 2.05 1.77 1.63 2.42 1.28 3.68 1.19 4.45 1.05 8.10 1.03 8.70
    2.72 1.51 2.37 1.65 2.03 1.88 1.74 2.20 1.58 2.53 1.19 5.24
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.61 2.25 1.30 3.60 1.07 8.60
    2.56 1.51 1.67 2.20 1.32 3.38 1.08 7.90 1.06 9.30
    2.56 1.57 2.10 1.83 1.61 2.45 1.40 3.15
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.07 1.65 1.50 2.48 1.17 4.90
    3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.65 1.45
    Букмекер Да Нет
    6.90 1.08
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.14
    Где смотреть матч Атлетико М - Хетафе онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетико М - Хетафе

    Исход игры
    Атлетико М
    98.5% (64)
    Ничья
    0% (0)
    Хетафе
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (31)
    Меньше
    50% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    41.94% (26)
    Нет
    58.06% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    40% (26)
    2:1 Атлетико М
    24.6% (16)
    3:1 Атлетико М
    13.8% (9)
    1:0 Атлетико М
    7.7% (5)
    3:0 Атлетико М
    6.2% (4)
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