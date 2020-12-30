13
Рубен
Бланко
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
19
Лопес
Педро
14
Пулидо
Хорхе
11
Галан
Хави
17
Рико
Микель
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Полузащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
-
11 Мор ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Lauti
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лопес ПедроЗащитник
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
-
11 Галан ХавиЗащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
-
10 Гомес СерхиоНападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|8 (3)
|0.53
|2.
|Нолито Агудо
|3
|0.2
|3.
|Браис Мендес
|3
|0.2
|4.
|Пейнадо Франсиско
|2
|0.13
|5.
|Мина Сантьяго
|1
|0.07
|6.
|Мальо Уго
|1
|0.07
|7.
|Баэса Мигель
|1
|0.07
|8.
|Каррейра Серхио
|1
|0.07
|9.
|Денис Суарес
|0
|0
|10.
|Олаза Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|3
|0.2
|2.
|Рамирес Сандро
|2
|0.13
|3.
|Онтиверос Хавьер
|2 (1)
|0.13
|4.
|Феррейро Давид
|1
|0.07
|5.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.07
|6.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.07
|7.
|Рико Микель
|1
|0.07
|8.
|Маффео Пабло
|1
|0.07
|9.
|Гарсия Борха I
|1
|0.07
|10.
|Галан Хави
|0
|0
|11.
|Лопес Педро
|0
|0
|12.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Джейсон
|6
|0
|2.
|Йокушлу Окай
|3
|1
|3.
|Араухо Нестор
|4
|0
|4.
|Олаза Лукас
|4
|0
|5.
|Тапия Ренато
|4
|0
|6.
|Аспас Яго
|3
|0
|7.
|Мальо Уго
|3
|0
|8.
|Нолито Агудо
|3
|0
|9.
|Денис Суарес
|3
|0
|10.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|11.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|12.
|Родригес Мигель
|2
|0
|13.
|Мор Эмре
|2
|0
|14.
|Жунка Давид
|1
|0
|15.
|Айду Джозеф
|1
|0
|16.
|Вильяр Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|5
|0
|2.
|Пулидо Хорхе
|3
|1
|3.
|Лопес Педро
|2
|0
|4.
|Сиовас Димитрис
|2
|0
|5.
|Маффео Пабло
|2
|0
|6.
|Галан Хави
|2
|0
|7.
|Думбия Идрисса
|2
|0
|8.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|9.
|Москера Педро
|1
|0
|10.
|Феррейро Давид
|1
|0
|11.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|12.
|Нвакали Келечи
|1
|0
|13.
|Сеоане Хайме
|1
|0
|14.
|Онтиверос Хавьер
|1
|0
|15.
|Эскрих Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|15% (3)
|15% (3)
|30% (6)
|10% (2)
|5% (1)
|25% (5)
|Уэска
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +7 =7 -6Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис
Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте
Уэска Последние 20 матчей: +4 =11 -5Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес
Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска
Последние игры между собой
Сельта: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Уэска: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 5
|32
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|27 - 14
|32
|3.
|Севилья
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|17 - 10
|26
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 12
|26
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|20 - 16
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 15
|25
|7.
|Гранада
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 23
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|9.
|Бетис
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|19 - 30
|19
|10.
|Кадис
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|11 - 20
|19
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|12.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 21
|18
|13.
|Хетафе
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|14.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|15.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 16
|16
|16.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 16
|15
|17.
|Валенсия
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|22 - 24
|15
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 24
|15
|19.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|20.
|Уэска
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|13 - 23
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 2
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|3.
|Гранада
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|6.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|8.
|Сельта
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Леванте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|11.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|12.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|17.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|18.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|12.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|14.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|16.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сельта 0:0 Уэска
Исход игры
Сельта
94% (140)
Ничья
4.7% (7)
Уэска
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.97% (71)
Меньше
51.03% (74)
Обе команды забьют
Да
49.66% (72)
Нет
50.34% (73)
Популярный счёт
2:1 Сельта
40.3% (60)
2:0 Сельта
24.8% (37)
1:0 Сельта
20.8% (31)
3:1 Сельта
3.4% (5)
1:1 Ничья
2.7% (4)
3:0 Сельта
2% (3)
1:2 Уэска
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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