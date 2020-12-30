  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Сельта
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Уэска
0' 1'
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
9
Нолито
Агудо
6
Денис
Суарес
22
Мина
Сантьяго
10
Аспас
Яго
1
Фернандес
Альваро
III
19
Лопес
Педро
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
11
Галан
Хави
17
Рико
Микель
5
Москера
Педро
24
Гарсия
Борха
I
7
Феррейро
Давид
12
Окадзаки
Синджи
15
Онтиверос
Хавьер
Сельта
4-1-2-1-2
Уэска
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 8 (3) 0.53
2. Нолито Агудо 3 0.2
3. Браис Мендес 3 0.2
4. Пейнадо Франсиско 2 0.13
5. Мина Сантьяго 1 0.07
6. Мальо Уго 1 0.07
7. Баэса Мигель 1 0.07
8. Каррейра Серхио 1 0.07
9. Денис Суарес 0 0
10. Олаза Лукас 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 3 0.2
2. Рамирес Сандро 2 0.13
3. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.13
4. Феррейро Давид 1 0.07
5. Окадзаки Синджи 1 0.07
6. Сиовас Димитрис 1 0.07
7. Рико Микель 1 0.07
8. Маффео Пабло 1 0.07
9. Гарсия Борха I 1 0.07
10. Галан Хави 0 0
11. Лопес Педро 0 0
12. Карлос Хуан Реал 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Мурильо Джейсон 6 0
2. Йокушлу Окай 3 1
3. Араухо Нестор 4 0
4. Олаза Лукас 4 0
5. Тапия Ренато 4 0
6. Аспас Яго 3 0
7. Мальо Уго 3 0
8. Нолито Агудо 3 0
9. Денис Суарес 3 0
10. Пейнадо Франсиско 3 0
11. Фонтан Хосе 1 1
12. Родригес Мигель 2 0
13. Мор Эмре 2 0
14. Жунка Давид 1 0
15. Айду Джозеф 1 0
16. Вильяр Иван 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 5 0
2. Пулидо Хорхе 3 1
3. Лопес Педро 2 0
4. Сиовас Димитрис 2 0
5. Маффео Пабло 2 0
6. Галан Хави 2 0
7. Думбия Идрисса 2 0
8. Окадзаки Синджи 1 0
9. Москера Педро 1 0
10. Феррейро Давид 1 0
11. Рамирес Сандро 1 0
12. Нвакали Келечи 1 0
13. Сеоане Хайме 1 0
14. Онтиверос Хавьер 1 0
15. Эскрих Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 15% (3) 15% (3) 30% (6) 10% (2) 5% (1) 25% (5)
 Уэска 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4) 30.77% (4) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис
Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте
Уэска Последние 20 матчей: +4 =11 -5
Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес
Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска

Последние игры между собой

Сельта: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Уэска: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Уэска 3:3 Сельта Примера Сельта 2:0 Уэска Примера Уэска 1:1 Сельта Сегунда Сельта 4:0 Уэска Сегунда
Сельта 1:2 Уэска Сегунда Уэска 1:2 Сельта Сегунда Сельта 0:1 Уэска Сегунда Уэска 1:1 Сельта Сегунда Сельта 0:1 Уэска Сегунда Уэска 0:0 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 10 2 1 26 - 5 32
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 2 3 27 - 14 32
3. Севилья Заявка 14 8 2 4 17 - 10 26
4. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
5. Вильярреал Заявка 16 6 8 2 20 - 16 26
6. Барселона Заявка 15 7 4 4 29 - 15 25
7. Гранада Заявка 15 7 3 5 19 - 23 24
8. Сельта Заявка 15 5 5 5 20 - 21 20
9. Бетис Заявка 16 6 1 9 19 - 30 19
10. Кадис Заявка 16 5 4 7 11 - 20 19
11. Атлетик Б Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
12. Леванте Заявка 15 4 6 5 20 - 21 18
13. Хетафе Заявка 14 4 5 5 12 - 15 17
14. Алавес Заявка 15 4 5 6 13 - 17 17
15. Эйбар Заявка 16 3 7 6 12 - 16 16
16. Эльче Заявка 13 3 6 4 12 - 16 15
17. Валенсия Заявка 16 3 6 7 22 - 24 15
18. Вальядолид Заявка 16 3 6 7 15 - 24 15
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 15 1 9 5 13 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
3. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
4. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
5. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
6. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
7. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
8. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
9. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
10. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
11. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
12. Бетис Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
18. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
19. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
11. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
12. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Вальядолид Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 1'
    Уэска контролирует мяч.
  • 1'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Сельта начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Сельта 94% (140)
X 4.7% (7)
Уэска 1.3% (2)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Уэска
1.85
3.80
5.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.75 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.80 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.54 5.05
  1.79 3.69 5.15

Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.70 1.01 7.20 1.08 3.15 1.36 2.44 1.59 2.00 1.86 1.77 2.12 1.70 2.20 1.38 3.05 1.27 3.75 1.13 6.70 1.08 7.10 1.01 12.50 1.02 10.50 0.00 20.00
8.50 1.03 7.40 1.06 3.10 1.35 2.40 1.57 1.79 2.14 1.39 3.00 1.26 3.70 1.09 6.40 1.06 6.95 1.00 11.25
3.38 1.35 2.57 1.56 2.03 1.88 1.83 2.08 1.62 2.41 1.43 3.04 1.29 3.85 1.10 8.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.79 2.02 1.41 3.10 1.13 6.80
2.83 1.43 1.84 1.96 1.39 3.00 1.11 6.60 1.08 8.00
2.90 1.46 2.37 1.65 1.85 2.07 1.53 2.66 1.39 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.41 1.52 1.59 2.26 1.22 3.95
3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.81
Букмекер Да Нет
5.10 1.17
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Где смотреть матч Сельта 0:0 Уэска онлайн

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Прогнозы на матч Сельта 0:0 Уэска

Исход игры
Сельта
94% (140)
Ничья
4.7% (7)
Уэска
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.97% (71)
Меньше
51.03% (74)
Обе команды забьют
Да
49.66% (72)
Нет
50.34% (73)
Популярный счёт
2:1 Сельта
40.3% (60)
2:0 Сельта
24.8% (37)
1:0 Сельта
20.8% (31)
3:1 Сельта
3.4% (5)
1:1 Ничья
2.7% (4)
3:0 Сельта
2% (3)
1:2 Уэска
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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