1:0
33' ГолНолито Агудо
37' Желтая карточкаДенис Суарес
2:0
61' ГолАспас Яго
2:1
84' ГолСеоане Хайме
90' Желтая карточкаМальо Уго
13
Рубен
Бланко
15
Олаза
Лукас
23
Браис
Мендес
14
Тапия
Ренато
10
Аспас
Яго
19
Лопес
Педро
14
Пулидо
Хорхе
11
Галан
Хави
17
Рико
Микель
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Полузащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
-
11 Мор ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Lauti
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лопес ПедроЗащитник
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
-
11 Галан ХавиЗащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
-
10 Гомес СерхиоНападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
33'
1:0
37'
61'
2:0
84'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 6
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|9 (3)
|0.56
|2.
|Нолито Агудо
|4
|0.25
|3.
|Браис Мендес
|3
|0.19
|4.
|Пейнадо Франсиско
|2
|0.13
|5.
|Мина Сантьяго
|1
|0.06
|6.
|Мальо Уго
|1
|0.06
|7.
|Баэса Мигель
|1
|0.06
|8.
|Каррейра Серхио
|1
|0.06
|9.
|Денис Суарес
|0
|0
|10.
|Олаза Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|3
|0.19
|2.
|Рамирес Сандро
|2
|0.13
|3.
|Онтиверос Хавьер
|2 (1)
|0.13
|4.
|Феррейро Давид
|1
|0.06
|5.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.06
|6.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.06
|7.
|Рико Микель
|1
|0.06
|8.
|Маффео Пабло
|1
|0.06
|9.
|Гарсия Борха I
|1
|0.06
|10.
|Сеоане Хайме
|1
|0.06
|11.
|Галан Хави
|0
|0
|12.
|Лопес Педро
|0
|0
|13.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|14.
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Джейсон
|6
|0
|2.
|Йокушлу Окай
|3
|1
|3.
|Мальо Уго
|4
|0
|4.
|Араухо Нестор
|4
|0
|5.
|Денис Суарес
|4
|0
|6.
|Олаза Лукас
|4
|0
|7.
|Тапия Ренато
|4
|0
|8.
|Аспас Яго
|3
|0
|9.
|Нолито Агудо
|3
|0
|10.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|11.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|12.
|Родригес Мигель
|2
|0
|13.
|Мор Эмре
|2
|0
|14.
|Жунка Давид
|1
|0
|15.
|Айду Джозеф
|1
|0
|16.
|Вильяр Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|5
|0
|2.
|Пулидо Хорхе
|3
|1
|3.
|Лопес Педро
|2
|0
|4.
|Сиовас Димитрис
|2
|0
|5.
|Маффео Пабло
|2
|0
|6.
|Галан Хави
|2
|0
|7.
|Думбия Идрисса
|2
|0
|8.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|9.
|Москера Педро
|1
|0
|10.
|Феррейро Давид
|1
|0
|11.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|12.
|Нвакали Келечи
|1
|0
|13.
|Сеоане Хайме
|1
|0
|14.
|Онтиверос Хавьер
|1
|0
|15.
|Эскрих Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|31.82% (7)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|Уэска
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +7 =7 -6Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис
Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте
Уэска Последние 20 матчей: +4 =11 -5Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес
Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска
Последние игры между собой
Сельта: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Уэска: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|27 - 5
|35
|2.
|Реал Мадрид
|1:1 Заявка
|16
|10
|3
|3
|28 - 15
|33
|3.
|Севилья
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|17 - 10
|26
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 12
|26
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|20 - 16
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 15
|25
|7.
|Гранада
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 23
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 22
|23
|9.
|Бетис
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|19 - 30
|19
|10.
|Кадис
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|11 - 20
|19
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|12.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 21
|18
|13.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|14.
|Хетафе
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 16
|17
|15.
|Эльче
|1:1 Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|16.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 16
|16
|17.
|Валенсия
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|22 - 24
|15
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 24
|15
|19.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|20.
|Уэска
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|14 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|3.
|Гранада
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|5.
|Реал Мадрид
|1:1 Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|6.
|Сельта
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|9.
|Леванте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|11.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|12.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Эльче
|1:1 Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|17.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|18.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|9.
|Эльче
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|12.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|14.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|15.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|16.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сельта 2:1 Уэска
Исход игры
Сельта
94% (140)
Ничья
4.7% (7)
Уэска
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.97% (71)
Меньше
51.03% (74)
Обе команды забьют
Да
49.66% (72)
Нет
50.34% (73)
Популярный счёт
2:1 Сельта
40.3% (60)
2:0 Сельта
24.8% (37)
1:0 Сельта
20.8% (31)
3:1 Сельта
3.4% (5)
1:1 Ничья
2.7% (4)
3:0 Сельта
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
1:2 Уэска
1.3% (2)
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