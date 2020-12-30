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Сельта
2:1
Конец матча

Стадион:
Уэска
0'
1:0
33' Гол
Нолито Агудо
37' Желтая карточка
Денис Суарес
2:0
61' Гол
Аспас Яго
2:1
84' Гол
Сеоане Хайме
90' Желтая карточка
Мальо Уго
90'+7
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
15
Олаза
Лукас
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
14
Тапия
Ренато
9
Нолито
Агудо
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
1
Фернандес
Альваро
III
19
Лопес
Педро
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
11
Галан
Хави
17
Рико
Микель
5
Москера
Педро
24
Гарсия
Борха
I
7
Феррейро
Давид
12
Окадзаки
Синджи
15
Онтиверос
Хавьер
Сельта
4-4-2
Уэска
4-3-3

Ход матча

33'
Нолито Агудо
(Аспас Яго)
1:0
37'
Денис Суарес
 
56'
 
Мир Рафа
Гарсия Борха I
61'
Аспас Яго
2:0
67'
 
Сеоане Хайме
Рико Микель
68'
 
Гомес Серхио
Онтиверос Хавьер
73'
Йокушлу Окай
Денис Суарес
 
73'
Пейнадо Франсиско
Аспас Яго
 
80'
 
Карлос Хуан Реал
Лопес Педро
83'
Баэса Мигель
Тапия Ренато
 
83'
Фонтан Хосе
Нолито Агудо
 
84'
2:1
Сеоане Хайме
(Гомес Серхио)
90'
Айду Джозеф
Олаза Лукас
 
90'
Мальо Уго
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 9 (3) 0.56
2. Нолито Агудо 4 0.25
3. Браис Мендес 3 0.19
4. Пейнадо Франсиско 2 0.13
5. Мина Сантьяго 1 0.06
6. Мальо Уго 1 0.06
7. Баэса Мигель 1 0.06
8. Каррейра Серхио 1 0.06
9. Денис Суарес 0 0
10. Олаза Лукас 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 3 0.19
2. Рамирес Сандро 2 0.13
3. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.13
4. Феррейро Давид 1 0.06
5. Окадзаки Синджи 1 0.06
6. Сиовас Димитрис 1 0.06
7. Рико Микель 1 0.06
8. Маффео Пабло 1 0.06
9. Гарсия Борха I 1 0.06
10. Сеоане Хайме 1 0.06
11. Галан Хави 0 0
12. Лопес Педро 0 0
13. Карлос Хуан Реал 0 0
14. Гомес Серхио 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Мурильо Джейсон 6 0
2. Йокушлу Окай 3 1
3. Мальо Уго 4 0
4. Араухо Нестор 4 0
5. Денис Суарес 4 0
6. Олаза Лукас 4 0
7. Тапия Ренато 4 0
8. Аспас Яго 3 0
9. Нолито Агудо 3 0
10. Пейнадо Франсиско 3 0
11. Фонтан Хосе 1 1
12. Родригес Мигель 2 0
13. Мор Эмре 2 0
14. Жунка Давид 1 0
15. Айду Джозеф 1 0
16. Вильяр Иван 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 5 0
2. Пулидо Хорхе 3 1
3. Лопес Педро 2 0
4. Сиовас Димитрис 2 0
5. Маффео Пабло 2 0
6. Галан Хави 2 0
7. Думбия Идрисса 2 0
8. Окадзаки Синджи 1 0
9. Москера Педро 1 0
10. Феррейро Давид 1 0
11. Рамирес Сандро 1 0
12. Нвакали Келечи 1 0
13. Сеоане Хайме 1 0
14. Онтиверос Хавьер 1 0
15. Эскрих Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 13.64% (3) 13.64% (3) 31.82% (7) 9.09% (2) 9.09% (2) 22.73% (5)
 Уэска 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 28.57% (4) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис
Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте
Уэска Последние 20 матчей: +4 =11 -5
Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес
Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска

Последние игры между собой

Сельта: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Уэска: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Уэска 3:3 Сельта Примера Сельта 2:0 Уэска Примера Уэска 1:1 Сельта Сегунда Сельта 4:0 Уэска Сегунда
Сельта 1:2 Уэска Сегунда Уэска 1:2 Сельта Сегунда Сельта 0:1 Уэска Сегунда Уэска 1:1 Сельта Сегунда Сельта 0:1 Уэска Сегунда Уэска 0:0 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 14 11 2 1 27 - 5 35
2. Реал Мадрид 1:1 Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
3. Севилья Заявка 14 8 2 4 17 - 10 26
4. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
5. Вильярреал Заявка 16 6 8 2 20 - 16 26
6. Барселона Заявка 15 7 4 4 29 - 15 25
7. Гранада Заявка 15 7 3 5 19 - 23 24
8. Сельта Заявка 16 6 5 5 22 - 22 23
9. Бетис Заявка 16 6 1 9 19 - 30 19
10. Кадис Заявка 16 5 4 7 11 - 20 19
11. Атлетик Б Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
12. Леванте Заявка 15 4 6 5 20 - 21 18
13. Алавес Заявка 15 4 5 6 13 - 17 17
14. Хетафе Заявка 15 4 5 6 12 - 16 17
15. Эльче 1:1 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
16. Эйбар Заявка 16 3 7 6 12 - 16 16
17. Валенсия Заявка 16 3 6 7 22 - 24 15
18. Вальядолид Заявка 16 3 6 7 15 - 24 15
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 16 1 9 6 14 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
3. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
4. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
5. Реал Мадрид 1:1 Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
6. Сельта Заявка 8 5 0 3 14 - 12 15
7. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
8. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
9. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
10. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
11. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
12. Бетис Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Эльче 1:1 Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
17. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
18. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
19. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:1 Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
9. Эльче 1:1 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
11. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
12. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
15. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Вальядолид Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Сельта 94% (140)
X 4.7% (7)
Уэска 1.3% (2)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.08 8.00 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 7.50 68.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.54 5.05
  1.28 4.87 16.97

Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.50 1.11 7.20 1.08 3.70 1.22 2.44 1.59 2.00 1.86 2.45 1.55 1.70 2.20 1.38 3.05 1.22 3.70 1.13 6.70 1.01 15.00 1.01 12.50 1.02 15.00 0.00 20.00
8.50 1.03 7.40 1.06 3.10 1.35 2.40 1.57 1.79 2.14 1.39 3.00 1.26 3.70 1.09 6.40 1.06 6.95 1.00 11.25
6.48 1.13 3.07 1.40 3.65 1.30 3.00 1.42 2.33 1.65 1.77 2.12 2.16 1.74 1.77 2.12 1.38 3.18 1.26 4.05 1.19 4.91 1.10 8.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.97 1.82 1.79 2.02 1.15 5.30 1.13 6.80 1.01 15.00
2.83 1.43 1.84 1.96 1.39 3.00 1.11 6.60 1.08 8.00
1.76 2.13 1.47 2.78 1.18 5.15 1.13 6.34 1.29 3.77
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.41 1.52 1.59 2.26 1.22 3.95
3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Где смотреть матч Сельта 2:1 Уэска онлайн

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Прогнозы на матч Сельта 2:1 Уэска

Исход игры
Сельта
94% (140)
Ничья
4.7% (7)
Уэска
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.97% (71)
Меньше
51.03% (74)
Обе команды забьют
Да
49.66% (72)
Нет
50.34% (73)
Популярный счёт
2:1 Сельта
40.3% (60)
2:0 Сельта
24.8% (37)
1:0 Сельта
20.8% (31)
3:1 Сельта
3.4% (5)
1:1 Ничья
2.7% (4)
3:0 Сельта
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
1:2 Уэска
1.3% (2)
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