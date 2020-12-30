Эльче
Позже
Стадион: Мартинес Валеро
Реал Мадрид
13
Бадия
Эдгар
24
Хосема
16
Фидель
Чавес
10
Модрич
Лука
17
Васкес
Лукас
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 СифуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Коне ЮссуфПолузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моренте ТетеНападающий
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
-
26 Дональд Джон
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Васкес ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Диас МарианоНападающий
- Нападающий
-
18 Йович ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фидель Чавес
|3 (1)
|0.23
|2.
|Бое Лукас
|3
|0.23
|3.
|Моренте Тете
|2
|0.15
|4.
|Фернандес Хосан
|2
|0.15
|5.
|Милья Пере
|1
|0.08
|6.
|Каррильо Гидо
|1
|0.08
|7.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
|8.
|Хосема
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|8
|0.53
|2.
|Вальверде Федерико
|3
|0.2
|3.
|Каземиро Карлос
|3
|0.2
|4.
|Модрич Лука
|2
|0.13
|5.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.13
|6.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.13
|7.
|Кроос Тони
|1
|0.07
|8.
|Васкес Лукас
|1
|0.07
|9.
|Азар Эден
|1
|0.07
|10.
|Диас Мариано
|1
|0.07
|11.
|Родриго
|0
|0
|12.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|13.
|Марсело Виера
|0
|0
|14.
|Иско Аларкон
|0
|0
|15.
|Асенсио Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бое Лукас
|3
|1
|2.
|Моренте Тете
|4
|0
|3.
|Барраган Антонио
|3
|0
|4.
|Марконе Иван
|3
|0
|5.
|Диего Гонсалес VII
|3
|0
|6.
|Верду Гонсало
|3
|0
|7.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|8.
|Фидель Чавес
|2
|0
|9.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|10.
|Милья Пере
|2
|0
|11.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|12.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|13.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|14.
|Каррильо Гидо
|1
|0
|15.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|16.
|Хосема
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|5
|0
|2.
|Кроос Тони
|3
|0
|3.
|Карвахаль Даниэль
|3
|0
|4.
|Рамос Серхио
|2
|0
|5.
|Модрич Лука
|2
|0
|6.
|Марсело Виера
|2
|0
|7.
|Начо Игнасио
|2
|0
|8.
|Васкес Лукас
|2
|0
|9.
|Менди Ферлан
|1
|0
|10.
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|11.
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльче
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|Реал Мадрид
|25% (6)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|33.33% (8)
Предыдущие игры
Эльче Последние 20 матчей: +8 =7 -5Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =2 -5Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М
Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Эльче: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Реал Мадрид: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|14
|11
|2
|1
|27 - 5
|35
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|27 - 14
|32
|3.
|Севилья
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|17 - 10
|26
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 12
|26
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|20 - 16
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 15
|25
|7.
|Гранада
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 23
|24
|8.
|Сельта
|2:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 22
|23
|9.
|Бетис
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|19 - 30
|19
|10.
|Кадис
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|11 - 20
|19
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|12.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 21
|18
|13.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|14.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 16
|17
|15.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 16
|16
|16.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 16
|15
|17.
|Валенсия
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|22 - 24
|15
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 24
|15
|19.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|20.
|Уэска
|1:2 Заявка
|16
|1
|9
|6
|14 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|3.
|Гранада
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|6.
|Сельта
|2:1 Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|9.
|Леванте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|11.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|12.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|17.
|Уэска
|1:2 Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|18.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Сельта
|2:1 Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|12.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|14.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|15.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|16.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|1:2 Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эльче - Реал Мадрид
Исход игры
Эльче
1.9% (3)
Ничья
0.6% (1)
Реал Мадрид
97.4% (152)
Тотал 2.5
Больше
51.63% (79)
Меньше
48.37% (74)
Обе команды забьют
Да
39.87% (61)
Нет
60.13% (92)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
42.9% (67)
1:2 Реал Мадрид
21.8% (34)
1:3 Реал Мадрид
13.5% (21)
0:3 Реал Мадрид
11.5% (18)
0:1 Реал Мадрид
4.5% (7)
2:1 Эльче
1.3% (2)
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