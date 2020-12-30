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Эльче
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
24
Хосема
3
Санчес-Миньо
Хуан
8
Родригес
Виктор
II
4
Марконе
Иван
14
Гутьеррес
Хосе
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
22
Ригони
Эмилиано
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
5
Варан
Рафаэль
4
Рамос
Серхио
12
Марсело
Виера
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
17
Васкес
Лукас
9
Бензема
Карим
11
Асенсио
Марко
Эльче
4-4-2
Реал Мадрид
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фидель Чавес 3 (1) 0.23
2. Бое Лукас 3 0.23
3. Моренте Тете 2 0.15
4. Фернандес Хосан 2 0.15
5. Милья Пере 1 0.08
6. Каррильо Гидо 1 0.08
7. Ригони Эмилиано 0 0
8. Хосема 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 8 0.53
2. Вальверде Федерико 3 0.2
3. Каземиро Карлос 3 0.2
4. Модрич Лука 2 0.13
5. Винисиус Жуниор 2 0.13
6. Рамос Серхио 2 (2) 0.13
7. Кроос Тони 1 0.07
8. Васкес Лукас 1 0.07
9. Азар Эден 1 0.07
10. Диас Мариано 1 0.07
11. Родриго 0 0
12. Карвахаль Даниэль 0 0
13. Марсело Виера 0 0
14. Иско Аларкон 0 0
15. Асенсио Марко 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Бое Лукас 3 1
2. Моренте Тете 4 0
3. Барраган Антонио 3 0
4. Марконе Иван 3 0
5. Диего Гонсалес VII 3 0
6. Верду Гонсало 3 0
7. Гутьеррес Хосе 2 0
8. Фидель Чавес 2 0
9. Санчес-Миньо Хуан 2 0
10. Милья Пере 2 0
11. Мфулу Оменуке 2 0
12. Фернандес Хосан 2 0
13. Кальво Даниэль 1 0
14. Каррильо Гидо 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Хосема 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 5 0
2. Кроос Тони 3 0
3. Карвахаль Даниэль 3 0
4. Рамос Серхио 2 0
5. Модрич Лука 2 0
6. Марсело Виера 2 0
7. Начо Игнасио 2 0
8. Васкес Лукас 2 0
9. Менди Ферлан 1 0
10. Винисиус Жуниор 1 0
11. Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2)
 Реал Мадрид 25% (6) 8.33% (2) 12.5% (3) 8.33% (2) 12.5% (3) 33.33% (8)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада
Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М
Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Эльче: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Реал Мадрид: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Эльче 0:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Эльче Примера Реал Мадрид 3:0 Эльче Примера Эльче 1:2 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 1:0 Заявка 14 11 2 1 27 - 5 35
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 2 3 27 - 14 32
3. Севилья Заявка 14 8 2 4 17 - 10 26
4. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
5. Вильярреал Заявка 16 6 8 2 20 - 16 26
6. Барселона Заявка 15 7 4 4 29 - 15 25
7. Гранада Заявка 15 7 3 5 19 - 23 24
8. Сельта 2:1 Заявка 16 6 5 5 22 - 22 23
9. Бетис Заявка 16 6 1 9 19 - 30 19
10. Кадис Заявка 16 5 4 7 11 - 20 19
11. Атлетик Б Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
12. Леванте Заявка 15 4 6 5 20 - 21 18
13. Алавес Заявка 15 4 5 6 13 - 17 17
14. Хетафе 0:1 Заявка 15 4 5 6 12 - 16 17
15. Эйбар Заявка 16 3 7 6 12 - 16 16
16. Эльче Заявка 13 3 6 4 12 - 16 15
17. Валенсия Заявка 16 3 6 7 22 - 24 15
18. Вальядолид Заявка 16 3 6 7 15 - 24 15
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска 1:2 Заявка 16 1 9 6 14 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 1:0 Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
3. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
4. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
5. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
6. Сельта 2:1 Заявка 8 5 0 3 14 - 12 15
7. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
8. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
9. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
10. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
11. Хетафе 0:1 Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
12. Бетис Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Уэска 1:2 Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
18. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
19. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М 1:0 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Сельта 2:1 Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
11. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
12. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе 0:1 Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
15. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Вальядолид Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска 1:2 Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эльче - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 декабря 2020, осталось 27 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 156
    Эльче 1.9% (3)
    X 0.6% (1)
    Реал Мадрид 97.4% (152)
    Все прогнозы
    1.89 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эльче
    Ничья
    Реал Мадрид
    9.60
    6.56
    1.33
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 10.50 5.50 1.33
    Бонус: 5 000 ₽ 13.00 6.20 1.29
    Бонус: 5 000 ₽ 9.60 6.25 1.28
      9.22 6.56 1.30

    Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    15.50 0.00 11.00 1.03 4.40 1.19 3.75 1.31 2.25 1.64 2.00 1.80 1.96 2.03 1.77 2.17 1.47 2.55 1.23 3.80 1.19 4.50 1.07 7.30 1.05 7.90 1.02 13.50 1.01 12.50
    11.25 1.01 4.40 1.16 3.40 1.28 2.28 1.60 1.82 1.83 1.52 2.71 1.27 3.76 1.19 4.65 1.09 6.35 1.04 7.80
    5.10 1.19 2.84 1.48 2.52 1.57 2.23 1.71 1.94 1.94 1.71 2.23 1.57 2.52 1.21 4.75
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.31 1.62 1.53 2.41 1.19 4.50
    3.85 1.26 2.40 1.57 1.59 2.36 1.21 4.40 1.15 5.45
    3.19 1.39 2.52 1.57 1.89 2.00 1.62 2.41 1.42 3.02
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.32 2.01 1.82 1.39 2.48 1.28 3.45
    4.85 1.18 3.32 1.33 1.92 1.88 1.41 2.91 1.26 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.03 1.75
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.23
    Где смотреть матч Эльче - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Эльче - Реал Мадрид

    Исход игры
    Эльче
    1.9% (3)
    Ничья
    0.6% (1)
    Реал Мадрид
    97.4% (152)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.63% (79)
    Меньше
    48.37% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    39.87% (61)
    Нет
    60.13% (92)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    42.9% (67)
    1:2 Реал Мадрид
    21.8% (34)
    1:3 Реал Мадрид
    13.5% (21)
    0:3 Реал Мадрид
    11.5% (18)
    0:1 Реал Мадрид
    4.5% (7)
    2:1 Эльче
    1.3% (2)
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