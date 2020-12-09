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Эльче
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фидель Чавес 3 (1) 0.23
2. Бое Лукас 3 0.23
3. Моренте Тете 2 0.15
4. Фернандес Хосан 2 0.15
5. Милья Пере 1 0.08
6. Каррильо Гидо 1 0.08
7. Ригони Эмилиано 0 0
8. Хосема 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 8 0.53
2. Вальверде Федерико 3 0.2
3. Каземиро Карлос 3 0.2
4. Модрич Лука 2 0.13
5. Винисиус Жуниор 2 0.13
6. Рамос Серхио 2 (2) 0.13
7. Кроос Тони 1 0.07
8. Васкес Лукас 1 0.07
9. Азар Эден 1 0.07
10. Диас Мариано 1 0.07
11. Родриго 0 0
12. Карвахаль Даниэль 0 0
13. Марсело Виера 0 0
14. Иско Аларкон 0 0
15. Асенсио Марко 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Бое Лукас 3 1
2. Моренте Тете 4 0
3. Барраган Антонио 3 0
4. Марконе Иван 3 0
5. Диего Гонсалес VII 3 0
6. Верду Гонсало 3 0
7. Гутьеррес Хосе 2 0
8. Фидель Чавес 2 0
9. Санчес-Миньо Хуан 2 0
10. Милья Пере 2 0
11. Мфулу Оменуке 2 0
12. Фернандес Хосан 2 0
13. Кальво Даниэль 1 0
14. Каррильо Гидо 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Хосема 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 5 0
2. Кроос Тони 3 0
3. Карвахаль Даниэль 3 0
4. Рамос Серхио 2 0
5. Модрич Лука 2 0
6. Марсело Виера 2 0
7. Начо Игнасио 2 0
8. Васкес Лукас 2 0
9. Менди Ферлан 1 0
10. Винисиус Жуниор 1 0
11. Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2)
 Реал Мадрид 25% (6) 8.33% (2) 12.5% (3) 8.33% (2) 12.5% (3) 33.33% (8)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада
Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М
Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Эльче: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Реал Мадрид: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Эльче 0:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Эльче Примера Реал Мадрид 3:0 Эльче Примера Эльче 1:2 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 10 2 1 26 - 5 32
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 2 3 27 - 14 32
3. Вильярреал Заявка 15 6 8 1 20 - 14 26
4. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
5. Барселона Заявка 14 7 3 4 28 - 14 24
6. Севилья Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
7. Гранада Заявка 14 6 3 5 17 - 22 21
8. Сельта Заявка 15 5 5 5 20 - 21 20
9. Бетис Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
10. Атлетик Б Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
11. Кадис Заявка 15 5 3 7 11 - 20 18
12. Хетафе Заявка 14 4 5 5 12 - 15 17
13. Алавес Заявка 15 4 5 6 13 - 17 17
14. Эльче Заявка 13 3 6 4 12 - 16 15
15. Леванте Заявка 14 3 6 5 16 - 18 15
16. Валенсия Заявка 15 3 6 6 21 - 22 15
17. Эйбар Заявка 15 3 6 6 11 - 15 15
18. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 15 - 24 14
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 15 1 9 5 13 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 8 5 2 1 20 - 9 17
3. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
4. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
5. Гранада Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
6. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
7. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
8. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
9. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
10. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11. Бетис Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
13. Леванте Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
18. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
19. Кадис Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Вильярреал Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
8. Бетис Заявка 8 3 0 5 7 - 16 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
11. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
12. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Валенсия Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Вальядолид Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эльче - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 декабря 2020, осталось 2 дня 17 часов 9 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 68
    Эльче 2.9% (2)
    X 1.5% (1)
    Реал Мадрид 95.6% (65)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эльче
    Ничья
    Реал Мадрид
    9.90
    6.20
    1.31
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 10.00 5.90 1.25
    Бонус: 5 000 ₽ 9.90 6.20 1.30
    Бонус: 5 000 ₽ 11.25 6.15 1.27
      10.60 5.92 1.31

    Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    17.00 0.00 12.50 1.02 5.00 1.15 4.20 1.22 2.48 1.55 2.10 1.74 2.00 1.90 1.77 2.15 1.62 2.41 1.33 3.50 1.25 4.10 1.10 6.50 1.08 6.90 1.02 12.00 1.01 12.50
    4.70 1.14 4.05 1.21 2.39 1.55 1.98 1.83 1.62 2.44 1.31 3.45 1.22 4.10 1.08 6.70 1.06 6.80
    5.23 1.19 2.55 1.57 2.26 1.70 1.99 1.92 1.75 2.18 1.61 2.46 1.23 4.59
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.45 1.57 1.58 2.35 1.25 4.20
    3.68 1.28 2.53 1.52 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.15
    3.23 1.39 2.55 1.57 1.91 2.00 1.62 2.41 1.43 3.03
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.06 1.71 1.50 2.39 1.33 3.15
    5.25 1.17 3.76 1.27 1.99 1.82 1.52 2.53 1.32 3.38

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.00 1.76
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.31
    Где смотреть матч Эльче - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Эльче - Реал Мадрид

    Исход игры
    Эльче
    2.9% (2)
    Ничья
    1.5% (1)
    Реал Мадрид
    95.6% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.73% (36)
    Меньше
    46.27% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    38.81% (26)
    Нет
    61.19% (41)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    45.6% (31)
    1:2 Реал Мадрид
    17.6% (12)
    0:3 Реал Мадрид
    14.7% (10)
    1:3 Реал Мадрид
    13.2% (9)
    2:1 Эльче
    2.9% (2)
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