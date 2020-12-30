Гранада
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Валенсия
9' Желтая карточкаДжейсон
15' Undefined phrase: football_event_Кенеди Роберт
17' Желтая карточкаФулкье Димитри
15
Нева
Карлос
18
Васс
Даниэль
14
Гайя
Хосе
23
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
-
28 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Васкес ХесусПолузащитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ли Кан ИнНападающий
-
21 Вальехо МануНападающий
- Нападающий
-
22 Макси ГомесНападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
9'
15'
17'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
78 Владение мячом, % 22
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис III
|3
|0.2
|2.
|Сольдадо Роберто
|3 (1)
|0.2
|3.
|Мачис Дарвин
|2
|0.13
|4.
|Видаль Молина
|2
|0.13
|5.
|Санчес Герман
|2
|0.13
|6.
|Эррера Янгель
|2
|0.13
|7.
|Милья Луис
|1
|0.07
|8.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.07
|9.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.07
|10.
|Кенеди Роберт
|0
|0
|11.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|12.
|Гоналон Максим
|0
|0
|13.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|5 (5)
|0.31
|2.
|Вальехо Ману
|4
|0.25
|3.
|Макси Гомес
|4
|0.25
|4.
|Васс Даниэль
|1
|0.06
|5.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.06
|6.
|Лато Тони
|1
|0.06
|7.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.06
|8.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.06
|9.
|Муса Юнус
|1
|0.06
|10.
|Гильямон Уго
|1
|0.06
|11.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|12.
|Гамейро Кевин
|0
|0
|13.
|Черышев Денис
|0
|0
|14.
|Гайя Хосе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гоналон Максим
|5
|1
|2.
|Санчес Герман
|5
|0
|3.
|Фулкье Димитри
|4
|0
|4.
|Пуэртас Антонио
|3
|0
|5.
|Эррера Янгель
|3
|0
|6.
|Сольдадо Роберто
|2
|0
|7.
|Монторо Анхель
|2
|0
|8.
|Суарес Луис III
|2
|0
|9.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|10.
|Вико Федерико
|1
|0
|11.
|Дуарте Домингуш
|1
|0
|12.
|Нева Карлос
|1
|0
|13.
|Sergio Barcia
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гильямон Уго
|5
|0
|2.
|Макси Гомес
|4
|0
|3.
|Корреа Тьерри
|2
|1
|4.
|Васс Даниэль
|3
|0
|5.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|6.
|Рачич Урош
|3
|0
|7.
|Гайя Хосе
|2
|0
|8.
|Джейсон
|2
|0
|9.
|Солер Карлос
|2
|0
|10.
|Лато Тони
|1
|0
|11.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|12.
|Черышев Денис
|1
|0
|13.
|Хауме Доменек
|1
|0
|14.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|15.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|16.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|17.
|Муса Юнус
|1
|0
|18.
|Молина Гиллем
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|Валенсия
|5% (1)
|15% (3)
|20% (4)
|10% (2)
|30% (6)
|20% (4)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +9 =5 -6Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада
ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада
Валенсия Последние 20 матчей: +7 =7 -6Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б
Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон
Последние игры между собой
Гранада: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 13
Валенсия: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 1
Валенсия 1:1 Гранада Примера Гранада 1:2 Валенсия Примера Гранада 0:3 Валенсия Кубок Короля Валенсия 4:0 Гранада Кубок Короля Валенсия 1:0 Гранада Примера Валенсия 4:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Гранада Примера Гранада 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Валенсия Примера Гранада 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Гранада Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 5
|32
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|27 - 14
|32
|3.
|Севилья
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|17 - 10
|26
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 12
|26
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|20 - 16
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 15
|25
|7.
|Гранада
|1:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|18 - 22
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|9.
|Бетис
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|19 - 30
|19
|10.
|Кадис
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|11 - 20
|19
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|12.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 21
|18
|13.
|Хетафе
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|14.
|Алавес
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|15.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 16
|16
|16.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 16
|15
|17.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|21 - 23
|15
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 24
|15
|19.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 23
|12
|20.
|Уэска
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|13 - 23
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 2
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|3.
|Гранада
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|6.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|8.
|Сельта
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Леванте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|11.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|12.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|14.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|17.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|18.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|12.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Гранада
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|14.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|16.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Гранада 0:0 Валенсия
Исход игры
Гранада
33.8% (50)
Ничья
37.2% (55)
Валенсия
29.1% (43)
Тотал 2.5
Больше
47.22% (68)
Меньше
52.78% (76)
Обе команды забьют
Да
81.94% (118)
Нет
18.06% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (50)
1:2 Валенсия
22.3% (33)
2:1 Гранада
18.9% (28)
1:0 Гранада
11.5% (17)
2:2 Ничья
3.4% (5)
0:1 Валенсия
3.4% (5)
2:0 Гранада
1.4% (2)
0:2 Валенсия
1.4% (2)
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