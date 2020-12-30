  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Гранада
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Валенсия
0'
9' Желтая карточка
Джейсон
15' Undefined phrase: football_event_
Кенеди Роберт
17' Желтая карточка
Фулкье Димитри
18'
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
6
Санчес
Герман
22
Дуарте
Домингуш
15
Нева
Карлос
4
Гоналон
Максим
21
Эррера
Янгель
24
Кенеди
Роберт
10
Пуэртас
Антонио
7
Суарес
Луис
III
9
Сольдадо
Роберто
1
Хауме
Доменек
18
Васс
Даниэль
4
Мангала
Эльяким
12
Дьякаби
Муктар
14
Гайя
Хосе
23
Джейсон
8
Солер
Карлос
26
Эскьердо
Висенте
17
Черышев
Денис
7
Гуэдеш
Гонсалу
9
Гамейро
Кевин
Гранада
4-2-3-1
Валенсия
4-4-2

Ход матча

9'
 
Джейсон
15'
Кенеди Роберт
 
17'
Фулкье Димитри
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 78 Владение мячом, % 22

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 3 0.2
2. Сольдадо Роберто 3 (1) 0.2
3. Мачис Дарвин 2 0.13
4. Видаль Молина 2 0.13
5. Санчес Герман 2 0.13
6. Эррера Янгель 2 0.13
7. Милья Луис 1 0.07
8. Монторо Анхель 1 (1) 0.07
9. Дуарте Домингуш 1 0.07
10. Кенеди Роберт 0 0
11. Фулкье Димитри 0 0
12. Гоналон Максим 0 0
13. Пуэртас Антонио 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 5 (5) 0.31
2. Вальехо Ману 4 0.25
3. Макси Гомес 4 0.25
4. Васс Даниэль 1 0.06
5. Габриэль Паулиста 1 0.06
6. Лато Тони 1 0.06
7. Гуэдеш Гонсалу 1 0.06
8. Дьякаби Муктар 1 0.06
9. Муса Юнус 1 0.06
10. Гильямон Уго 1 0.06
11. Ли Кан Ин 0 0
12. Гамейро Кевин 0 0
13. Черышев Денис 0 0
14. Гайя Хосе 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Гоналон Максим 5 1
2. Санчес Герман 5 0
3. Фулкье Димитри 4 0
4. Пуэртас Антонио 3 0
5. Эррера Янгель 3 0
6. Сольдадо Роберто 2 0
7. Монторо Анхель 2 0
8. Суарес Луис III 2 0
9. Кенеди Роберт 1 0
10. Вико Федерико 1 0
11. Дуарте Домингуш 1 0
12. Нева Карлос 1 0
13. Sergio Barcia 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Гильямон Уго 5 0
2. Макси Гомес 4 0
3. Корреа Тьерри 2 1
4. Васс Даниэль 3 0
5. Габриэль Паулиста 3 0
6. Рачич Урош 3 0
7. Гайя Хосе 2 0
8. Джейсон 2 0
9. Солер Карлос 2 0
10. Лато Тони 1 0
11. Кондогбия Жоффрей 1 0
12. Черышев Денис 1 0
13. Хауме Доменек 1 0
14. Гуэдеш Гонсалу 1 0
15. Санчес Алехандро 1 0
16. Эскьердо Висенте 1 0
17. Муса Юнус 1 0
18. Молина Гиллем 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 17.65% (3) 17.65% (3) 17.65% (3) 11.76% (2) 5.88% (1) 29.41% (5)
 Валенсия 5% (1) 15% (3) 20% (4) 10% (2) 30% (6) 20% (4)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада
ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада
Валенсия Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б
Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон

Последние игры между собой

Гранада: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 13
Валенсия: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 1
Гранада 2:2 Валенсия Ла Лига Гранада 2:1 Валенсия Кубок Короля Валенсия 2:0 Гранада Ла Лига Гранада 1:3 Валенсия Примера
Валенсия 1:1 Гранада Примера Гранада 1:2 Валенсия Примера Гранада 0:3 Валенсия Кубок Короля Валенсия 4:0 Гранада Кубок Короля Валенсия 1:0 Гранада Примера Валенсия 4:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Гранада Примера Гранада 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Валенсия Примера Гранада 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 10 2 1 26 - 5 32
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 2 3 27 - 14 32
3. Севилья Заявка 14 8 2 4 17 - 10 26
4. Реал Сосьедад Заявка 16 7 5 4 25 - 12 26
5. Вильярреал Заявка 16 6 8 2 20 - 16 26
6. Барселона Заявка 15 7 4 4 29 - 15 25
7. Гранада 1:0 Заявка 15 7 3 5 18 - 22 24
8. Сельта Заявка 15 5 5 5 20 - 21 20
9. Бетис Заявка 16 6 1 9 19 - 30 19
10. Кадис Заявка 16 5 4 7 11 - 20 19
11. Атлетик Б Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
12. Леванте Заявка 15 4 6 5 20 - 21 18
13. Хетафе Заявка 14 4 5 5 12 - 15 17
14. Алавес Заявка 15 4 5 6 13 - 17 17
15. Эйбар Заявка 16 3 7 6 12 - 16 16
16. Эльче Заявка 13 3 6 4 12 - 16 15
17. Валенсия 0:1 Заявка 16 3 6 7 21 - 23 15
18. Вальядолид Заявка 16 3 6 7 15 - 24 15
19. Осасуна Заявка 14 3 3 8 13 - 23 12
20. Уэска Заявка 15 1 9 5 13 - 23 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 7 6 1 0 18 - 2 19
2. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
3. Гранада 1:0 Заявка 8 5 2 1 13 - 8 17
4. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
5. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
6. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
7. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
8. Сельта Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
9. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
10. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
11. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
12. Бетис Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
14. Валенсия 0:1 Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
17. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
18. Эльче Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
19. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
2. Реал Сосьедад Заявка 8 4 2 2 14 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
11. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
12. Алавес Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Гранада 1:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Валенсия 0:1 Заявка 8 1 3 4 8 - 11 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Вальядолид Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    23'
    Гоналон в центре поля в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Гамейро. Игроки "Валенсии" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 22'
    Сольдадо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Мангала. 
  • 21'
    Гайя пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, попытка была относительно неплохой, но Силва уверенно справился с мячом. 
  • Желтая карточка
    20'
    Фланговый защитник "Гранады" Димитри Фулкье также получил жёлтую карточку за отмашку в борьбе с Джейсоном. 
  • Судья
    19'
    На повторе было хорошо видно, что Фулкье отмахнулся от Джейсона при рывке вперёд, это был фол, а поэтому гол Кенеди был отменён. 
  • Видеоповтор
    18'
    Кордеро Вега получил подсказку от судей из комнаты VAR и отправился пересматривать момент с развитием атаки "Гранады". 
  • Опасный момент
    17'
    Фулкье разогнал атаку "Гранады" через фланг, Димитри успешно ушёл от Солера и затем выполнил передачу в центр на половине поля "Валенсии", Пуэртас обработал мяч и быстро перевёл мяч к левому углу штрафной площади, Кенеди от линии штрафной площади в правый угол ворот, Доменек в прыжке достал до мяча, но спасти свою команду ему не удалось. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Сольдадо в борьбе за мяч у штрафной площади "Валенсии" на левом фланге отмахнулся от Солера, Кордеро Вега всё видел и дал свисток в пользу гостей. 
  • Угловой
    15'
    Кенеди с углового выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Гайя удачно выпрыгнул и головой выбил мяч в аут. 
  • 14'
    С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, Луис Суарес в итоге смог пробить по воротам, но мяч попал в Мангала и вновь ушёл на угловой. 
  • Желтая карточка
    13'
    Полузащитник "Валенсии" Джейсон получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Угловой
    12'
    Кенеди с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Гоналон головой сбросил мяч в центр по линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.
  • Травма, повреждение
    11'
    Всё нормально с Роберто Сольдадо, после паузы форвард "Гранады" поднялся и показал, что он готов играть дальше. 
  • 10'
    Кенеди пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Мангала и ушёл на угловой. 
  • Судья
    9'
    Пуэртас с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Эскьердо довольно опасно сыграл против Сольдадо, но Кордеро Вега показал, что нужно играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Черышев перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Гранады", по ногам получил на этот раз Нева. 
  • Угловой
    7'
    Угловой у ворот "Валенсии". Пуэртас выполнил подачу к линии вратарской, Васс неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Черышев в центре поля огрел по ногам Фулкье. Игроки "Гранады" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    5'
    Игроки "Валенсии" решили разыграть угловой, затем с левого фланга Гайя выполнил прострел к левому углу вратарской, никто из партнёров по команде вновь не смог зацепиться за мяч. 
  • 4'
    Гайя при проходе вперёд по левому флангу отыгрался с Черышевым, затем Хосе ушёл от Пуэртаса и выполнил прострел во вратарскую, Силва при игре на выходе не смог перехватить мяч, после серии рикошетом Санчес выбил мяч на угловой.
  • 3'
    Достаточно спокойно начинается наша игра, "Гранада" пока контролирует мяч в центре поля и присматривается к своему сопернику. 
  • 2'
    Сразу два игрока "Гранады" недавно провели свой сотый матч за клуб, памятные футболки перед стартовым свистком получили Руи Силва и Антонио Пуэртас. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Валенсия" уже очень давно не радовала своих болельщиков победами, посмотрим, сможет ли команда Хави Грасии преподнести своим болельщикам новогодний подарок и на выезде переиграть "Гранаду", либо летучих мышей будет ждать очередная потеря очков. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.10 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.42 3.22 3.25
  2.38 3.19 3.26

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
6.80 1.10 5.30 1.15 2.50 1.53 1.85 1.95 1.96 1.91 1.48 2.63 1.22 4.20 1.16 5.10 1.11 7.20 1.08 7.77 1.01 12.50 0.00 20.00
7.60 1.05 6.60 1.08 3.02 1.36 2.32 1.61 1.75 2.20 1.36 3.12 1.26 3.70 1.08 6.65 1.05 7.30
3.14 1.39 2.75 1.48 2.37 1.63 1.97 1.91 1.74 2.17 1.54 2.56 1.24 4.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.04 1.77 1.33 3.25 1.18 4.75 1.10 7.20
2.65 1.48 1.80 2.01 1.37 3.10 1.10 6.85 1.07 8.30
2.75 1.48 2.26 1.68 1.75 2.15 1.48 2.76 1.34 3.37 1.22 4.57
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.40 1.49 1.62 2.35 1.25 3.80
3.60 1.29 2.36 1.59 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.22 1.65
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.70 1.29
Где смотреть матч Гранада 0:0 Валенсия онлайн

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Прогнозы на матч Гранада 0:0 Валенсия

Исход игры
Гранада
33.8% (50)
Ничья
37.2% (55)
Валенсия
29.1% (43)
Тотал 2.5
Больше
47.22% (68)
Меньше
52.78% (76)
Обе команды забьют
Да
81.94% (118)
Нет
18.06% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (50)
1:2 Валенсия
22.3% (33)
2:1 Гранада
18.9% (28)
1:0 Гранада
11.5% (17)
2:2 Ничья
3.4% (5)
0:1 Валенсия
3.4% (5)
2:0 Гранада
1.4% (2)
0:2 Валенсия
1.4% (2)
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