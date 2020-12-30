На повторе было хорошо видно, что Фулкье отмахнулся от Джейсона при рывке вперёд, это был фол, а поэтому гол Кенеди был отменён.

Фланговый защитник "Гранады" Димитри Фулкье также получил жёлтую карточку за отмашку в борьбе с Джейсоном.

Гайя пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, попытка была относительно неплохой, но Силва уверенно справился с мячом.

Гоналон в центре поля в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Гамейро. Игроки "Валенсии" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

18' Кордеро Вега получил подсказку от судей из комнаты VAR и отправился пересматривать момент с развитием атаки "Гранады".

17' Фулкье разогнал атаку "Гранады" через фланг, Димитри успешно ушёл от Солера и затем выполнил передачу в центр на половине поля "Валенсии", Пуэртас обработал мяч и быстро перевёл мяч к левому углу штрафной площади, Кенеди от линии штрафной площади в правый угол ворот, Доменек в прыжке достал до мяча, но спасти свою команду ему не удалось.

16' Сольдадо в борьбе за мяч у штрафной площади "Валенсии" на левом фланге отмахнулся от Солера, Кордеро Вега всё видел и дал свисток в пользу гостей.

15' Кенеди с углового выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Гайя удачно выпрыгнул и головой выбил мяч в аут.

14' С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, Луис Суарес в итоге смог пробить по воротам, но мяч попал в Мангала и вновь ушёл на угловой.

13' Полузащитник "Валенсии" Джейсон получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

12' Кенеди с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Гоналон головой сбросил мяч в центр по линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

11' Всё нормально с Роберто Сольдадо, после паузы форвард "Гранады" поднялся и показал, что он готов играть дальше.

10' Кенеди пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Мангала и ушёл на угловой.

9' Пуэртас с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Эскьердо довольно опасно сыграл против Сольдадо, но Кордеро Вега показал, что нужно играть дальше.

8' Черышев перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Гранады", по ногам получил на этот раз Нева.

7' Угловой у ворот "Валенсии". Пуэртас выполнил подачу к линии вратарской, Васс неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

6' Черышев в центре поля огрел по ногам Фулкье. Игроки "Гранады" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

5' Игроки "Валенсии" решили разыграть угловой, затем с левого фланга Гайя выполнил прострел к левому углу вратарской, никто из партнёров по команде вновь не смог зацепиться за мяч.

4' Гайя при проходе вперёд по левому флангу отыгрался с Черышевым, затем Хосе ушёл от Пуэртаса и выполнил прострел во вратарскую, Силва при игре на выходе не смог перехватить мяч, после серии рикошетом Санчес выбил мяч на угловой.

3' Достаточно спокойно начинается наша игра, "Гранада" пока контролирует мяч в центре поля и присматривается к своему сопернику.

2' Сразу два игрока "Гранады" недавно провели свой сотый матч за клуб, памятные футболки перед стартовым свистком получили Руи Силва и Антонио Пуэртас.