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Уэска
 
Позже

Стадион:
Барселона
1
Фернандес
Альваро
III
14
Пулидо
Хорхе
4
Инсуа
Пабло
18
Сиовас
Димитрис
11
Галан
Хави
17
Рико
Микель
5
Москера
Педро
20
Сеоане
Хайме
10
Гомес
Серхио
9
Мир
Рафа
15
Онтиверос
Хавьер
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Дест
Серджино
4
Араухо
Рональд
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
16
Гонсалес
Педро
10
Месси
Лионель
9
Брайтвайт Мартин
11
Дембеле
Усман
Уэска
4-3-3
Барселона
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 3 0.19
2. Рамирес Сандро 2 0.13
3. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.13
4. Феррейро Давид 1 0.06
5. Окадзаки Синджи 1 0.06
6. Сиовас Димитрис 1 0.06
7. Рико Микель 1 0.06
8. Маффео Пабло 1 0.06
9. Гарсия Борха I 1 0.06
10. Сеоане Хайме 1 0.06
11. Галан Хави 0 0
12. Лопес Педро 0 0
13. Карлос Хуан Реал 0 0
14. Гомес Серхио 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 7 (2) 0.47
2. Фати Ансу 4 0.27
3. Гризманн Антуан 3 0.2
4. Коутиньо Филиппе 2 0.13
5. Брайтвайт Мартин 2 0.13
6. Дембеле Усман 2 0.13
7. Альба Жорди 1 0.07
8. Роберто Серхи 1 0.07
9. Де Йонг Френки 1 0.07
10. Гонсалес Педро 1 0.07
11. Ленгле Клеман 1 0.07
12. Араухо Рональд 1 0.07
13. Тринкан Франсишку 0 0
14. Дест Серджино 0 0
15. Фирпо Жуниор 0 0

Карточки

Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 5 0
2. Пулидо Хорхе 3 1
3. Лопес Педро 2 0
4. Сиовас Димитрис 2 0
5. Маффео Пабло 2 0
6. Галан Хави 2 0
7. Думбия Идрисса 2 0
8. Окадзаки Синджи 1 0
9. Москера Педро 1 0
10. Феррейро Давид 1 0
11. Рамирес Сандро 1 0
12. Нвакали Келечи 1 0
13. Сеоане Хайме 1 0
14. Онтиверос Хавьер 1 0
15. Эскрих Даниэль 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 5 1
2. Альба Жорди 5 0
3. Месси Лионель 3 0
4. Бускетс Серхио 3 0
5. Пике Херард 2 0
6. Де Йонг Френки 2 0
7. Пьянич Миралем 1 0
8. Брайтвайт Мартин 1 0
9. Гризманн Антуан 1 0
10. Роберто Серхи 1 0
11. Аленья Карлес 1 0
12. Тринкан Франсишку 1 0
13. Дест Серджино 1 0
14. Мингеса Оскар 1 0
15. Гонсалес Педро 1 0
16. Фати Ансу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэска 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 28.57% (4) 14.29% (2)
 Барселона 15.38% (4) 15.38% (4) 23.08% (6) 11.54% (3) 19.23% (5) 15.38% (4)

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска
Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска
Барселона Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад
Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона

Последние игры между собой

Уэска: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Барселона: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Уэска 0:0 Барселона Примера Барселона 8:2 Уэска Примера Барселона 8:1 Уэска Кубок Короля Уэска 0:4 Барселона Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 12 2 1 29 - 6 38
2. Реал Мадрид Заявка 17 11 3 3 30 - 15 36
3. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 27 - 13 30
4. Вильярреал Заявка 17 7 8 2 22 - 17 29
5. Севилья Заявка 15 8 3 4 18 - 11 27
6. Барселона Заявка 15 7 4 4 29 - 15 25
7. Гранада Заявка 16 7 3 6 19 - 25 24
8. Сельта Заявка 17 6 5 6 22 - 24 23
9. Атлетик Б Заявка 17 6 3 8 19 - 19 21
10. Бетис Заявка 17 6 2 9 20 - 31 20
11. Кадис Заявка 16 5 4 7 11 - 20 19
12. Эйбар Заявка 17 4 7 6 14 - 16 19
13. Леванте Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
14. Алавес Заявка 17 4 6 7 15 - 20 18
15. Вальядолид Заявка 17 4 6 7 16 - 24 18
16. Хетафе Заявка 16 4 5 7 12 - 17 17
17. Эльче Заявка 15 3 7 5 13 - 18 16
18. Валенсия Заявка 16 3 6 7 22 - 24 15
19. Осасуна Заявка 16 3 5 8 15 - 25 14
20. Уэска Заявка 16 1 9 6 14 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
5. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
6. Атлетик Б Заявка 8 5 0 3 11 - 5 15
7. Сельта Заявка 8 5 0 3 14 - 12 15
8. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
9. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
10. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Алавес Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
17. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
18. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
19. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
3. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
4. Севилья Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
9. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10. Эльче Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
11. Алавес Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
12. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
13. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
14. Гранада Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
16. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
17. Осасуна Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уэска - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2021, осталось 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 148
    Уэска 0.7% (1)
    X 1.4% (2)
    Барселона 98% (145)
    Все прогнозы
    2.21 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уэска
    Ничья
    Барселона
    9.48
    6.20
    1.36
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 9.00 5.60 1.36
    Бонус: 10 000 ₽ 9.20 6.20 1.34
    Бонус: 5 000 ₽ 9.20 6.00 1.31
    Бонус: 5 000 ₽ 9.00 5.80 1.33
      9.48 5.99 1.33

    Самый высокий коэффициент на матч «Уэска» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэска» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэска» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    6.20 1.13 2.90 1.42 2.32 1.62 1.79 2.03 1.34 3.30 1.14 5.80
    5.85 1.09 5.10 1.14 2.86 1.40 2.32 1.61 1.84 2.07 1.47 2.68 1.33 3.20 1.14 4.95 1.11 5.45 1.02 9.20
    14.50 1.01 5.70 1.12 5.00 1.17 2.80 1.44 2.28 1.67 1.97 1.89 1.77 2.12 1.44 2.80 1.32 3.40 1.14 5.20 1.11 5.80 1.03 9.80 1.02 11.00
    7.16 1.12 3.04 1.42 2.73 1.51 2.39 1.64 2.03 1.88 1.81 2.10 1.63 2.41 1.32 3.63 1.13 6.90
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.00 1.22 2.75 1.42 1.73 2.03 1.20 4.20
    4.30 1.22 3.00 1.39 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.25
    2.90 1.42 1.75 2.08 1.32 3.40
    3.67 1.32 3.07 1.42 2.15 1.77 1.80 2.14 1.56 2.57 1.33 3.57
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.80 1.12 2.24 1.60 1.66 2.13 1.39 2.85
    5.70 1.14 4.45 1.21 2.24 1.65 1.67 2.21 1.40 2.95 1.16 5.35
    2.17 1.65 1.61 2.23 1.37 2.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.75 2.01
    1.74 2.04
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.22
    4.10 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.35
    3.05 1.35
    Где смотреть матч Уэска - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Уэска - Барселона

    Исход игры
    Уэска
    0.7% (1)
    Ничья
    1.4% (2)
    Барселона
    98% (145)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.27% (88)
    Меньше
    39.73% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    44.52% (65)
    Нет
    55.48% (81)
    Популярный счёт
    0:2 Барселона
    34.5% (51)
    1:2 Барселона
    23% (34)
    1:3 Барселона
    16.2% (24)
    0:3 Барселона
    12.8% (19)
    0:1 Барселона
    4.1% (6)
    1:4 Барселона
    2.7% (4)
    0:4 Барселона
    2.7% (4)
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