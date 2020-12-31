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Уэска
 
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Стадион:
Барселона

Бомбардиры внутри турнира

Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 3 0.19
2. Рамирес Сандро 2 0.13
3. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.13
4. Феррейро Давид 1 0.06
5. Окадзаки Синджи 1 0.06
6. Сиовас Димитрис 1 0.06
7. Рико Микель 1 0.06
8. Маффео Пабло 1 0.06
9. Гарсия Борха I 1 0.06
10. Сеоане Хайме 1 0.06
11. Галан Хави 0 0
12. Лопес Педро 0 0
13. Карлос Хуан Реал 0 0
14. Гомес Серхио 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 7 (2) 0.47
2. Фати Ансу 4 0.27
3. Гризманн Антуан 3 0.2
4. Коутиньо Филиппе 2 0.13
5. Брайтвайт Мартин 2 0.13
6. Дембеле Усман 2 0.13
7. Альба Жорди 1 0.07
8. Роберто Серхи 1 0.07
9. Де Йонг Френки 1 0.07
10. Гонсалес Педро 1 0.07
11. Ленгле Клеман 1 0.07
12. Араухо Рональд 1 0.07
13. Тринкан Франсишку 0 0
14. Дест Серджино 0 0
15. Фирпо Жуниор 0 0

Карточки

Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 5 0
2. Пулидо Хорхе 3 1
3. Лопес Педро 2 0
4. Сиовас Димитрис 2 0
5. Маффео Пабло 2 0
6. Галан Хави 2 0
7. Думбия Идрисса 2 0
8. Окадзаки Синджи 1 0
9. Москера Педро 1 0
10. Феррейро Давид 1 0
11. Рамирес Сандро 1 0
12. Нвакали Келечи 1 0
13. Сеоане Хайме 1 0
14. Онтиверос Хавьер 1 0
15. Эскрих Даниэль 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 5 1
2. Альба Жорди 5 0
3. Месси Лионель 3 0
4. Бускетс Серхио 3 0
5. Пике Херард 2 0
6. Де Йонг Френки 2 0
7. Пьянич Миралем 1 0
8. Брайтвайт Мартин 1 0
9. Гризманн Антуан 1 0
10. Роберто Серхи 1 0
11. Аленья Карлес 1 0
12. Тринкан Франсишку 1 0
13. Дест Серджино 1 0
14. Мингеса Оскар 1 0
15. Гонсалес Педро 1 0
16. Фати Ансу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэска 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 28.57% (4) 14.29% (2)
 Барселона 15.38% (4) 15.38% (4) 23.08% (6) 11.54% (3) 19.23% (5) 15.38% (4)

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска
Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска
Барселона Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад
Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона

Последние игры между собой

Уэска: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Барселона: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Уэска 0:0 Барселона Примера Барселона 8:2 Уэска Примера Барселона 8:1 Уэска Кубок Короля Уэска 0:4 Барселона Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 14 11 2 1 27 - 5 35
2. Реал Мадрид Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
3. Реал Сосьедад Заявка 17 8 5 4 26 - 12 29
4. Севилья Заявка 14 8 2 4 17 - 10 26
5. Вильярреал Заявка 16 6 8 2 20 - 16 26
6. Барселона Заявка 15 7 4 4 29 - 15 25
7. Гранада Заявка 15 7 3 5 19 - 23 24
8. Сельта Заявка 16 6 5 5 22 - 22 23
9. Бетис Заявка 16 6 1 9 19 - 30 19
10. Кадис Заявка 16 5 4 7 11 - 20 19
11. Леванте Заявка 15 4 6 5 20 - 21 18
12. Атлетик Б Заявка 16 5 3 8 18 - 19 18
13. Алавес Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
14. Хетафе Заявка 15 4 5 6 12 - 16 17
15. Эльче Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
16. Эйбар Заявка 16 3 7 6 12 - 16 16
17. Валенсия Заявка 16 3 6 7 22 - 24 15
18. Вальядолид Заявка 16 3 6 7 15 - 24 15
19. Осасуна Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
20. Уэска Заявка 16 1 9 6 14 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
3. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
4. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
5. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
6. Сельта Заявка 8 5 0 3 14 - 12 15
7. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
8. Атлетик Б Заявка 7 4 0 3 10 - 5 12
9. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
10. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
11. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
12. Бетис Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
17. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
18. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
19. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Алавес Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
15. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Вальядолид Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уэска - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2021, осталось 2 дня 20 часов 19 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Уэска 0% (0)
    X 1.7% (1)
    Барселона 98.3% (59)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уэска
    Ничья
    Барселона
    7.50
    5.10
    1.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 7.50 5.00 1.40
    Бонус: 5 000 ₽ 7.00 5.10 1.48
    Бонус: 5 000 ₽ 6.55 4.75 1.44
      6.70 4.78 1.50

    Самый высокий коэффициент на матч «Уэска» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэска» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэска» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    13.00 1.01 5.20 1.14 4.40 1.19 2.55 1.53 2.02 1.85 1.78 2.10 1.63 2.35 1.35 3.30 1.25 3.95 1.11 6.30 1.09 6.90 1.02 11.00 1.01 12.00
    4.90 1.13 4.15 1.20 2.49 1.51 2.00 1.81 1.67 2.34 1.34 3.26 1.26 3.70 1.09 6.25 1.07 6.70 1.00 10.75
    5.64 1.17 2.59 1.55 2.31 1.68 2.04 1.87 1.79 2.12 1.64 2.38 1.25 4.32
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.53 1.62 2.30 1.25 4.00
    3.76 1.27 2.56 1.51 1.66 2.22 1.28 3.68 1.17 4.95
    3.29 1.38 2.61 1.55 1.93 1.97 1.65 2.37 1.45 2.95
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.08 1.71 1.55 2.40 1.33 3.10
    5.30 1.16 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.66 2.15
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.38
    Где смотреть матч Уэска - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Уэска - Барселона

    Исход игры
    Уэска
    0% (0)
    Ничья
    1.7% (1)
    Барселона
    98.3% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.07% (36)
    Меньше
    37.93% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    46.55% (27)
    Нет
    53.45% (31)
    Популярный счёт
    0:2 Барселона
    35% (21)
    1:2 Барселона
    23.3% (14)
    1:3 Барселона
    15% (9)
    0:3 Барселона
    13.3% (8)
    1:4 Барселона
    3.3% (2)
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