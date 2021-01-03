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  3. Португалия
Маритиму
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Боавишта
0' 24'
1
Абедзадех
Амир
2
Винк
Клаудио
25
Рене
5
Зайнадин
Джуниор
66
Силва
Леонардо
86
Marcelo
Hermes
18
Бамбок
Франк-Ив
6
Джин
7
Гитан
Рафик
95
Дьедеррик
Жоэль
9
Пиньо
Родриго
20
Леонардо
VI
2
Кэннон
Реджи
42
Девениш
Кристиан
5
Авазьем
Чидозье
25
Хамаче
Янис
7
Сантуш
Нуну
III
23
Кафумана
Шоу
30
Паулиньо
Жозе
17
Элис
Альберт
10
Гомес
Анхель
11
Нжие
Юсуфа
Маритиму
5-3-2
Боавишта
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Маритиму
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиньо Родриго 7 (1) 0.58
2. Дьедеррик Жоэль 4 0.33
3. Marcelo Hermes 1 0.08
4. Зайнадин Джуниор 1 0.08
5. Нану Гомеш 1 0.08
6. Винк Клаудио 0 0
7. Чина Фабиу 0 0
8. Гитан Рафик 0 0
9. Милсон 0 0
Боавишта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Анхель 3 (1) 0.25
2. Хамаче Янис 2 0.17
3. Элис Альберт 2 0.17
4. Зауэр Густаво 2 0.17
5. Гарсия Хави 1 0.08
6. Мангаш Рикарду 1 0.08
7. Девениш Кристиан 1 0.08
8. Паулиньо Жозе 0 0
9. Бенгуче Хорхе 0 0

Карточки

Маритиму
# Игрок      
1. Джин 4 1
2. Кошта Эдгар 3 0
3. Винк Клаудио 3 0
4. Пиньо Родриго 3 0
5. Милсон 1 1
6. Корреа Хорхе 2 0
7. Жефферсон 2 0
8. Зайнадин Джуниор 2 0
9. Тамюзо Франсуа-Ксавье 2 0
10. Бамбок Франк-Ив 2 0
11. Чина Фабиу 0 1
12. Marcelo Hermes 1 0
13. Клебер Жан 1 0
14. Гитан Рафик 1 0
15. Пеладжио Педро 1 0
Боавишта
# Игрок      
1. Гарсия Хави 5 1
2. Авазьем Чидозье 3 0
3. Гомес Анхель 2 0
4. Сантуш Нуну III 2 0
5. Паулиньо Жозе 1 0
6. Элис Альберт 1 0
7. Леонардо VI 1 0
8. Зауэр Густаво 1 0
9. Бенгуче Хорхе 1 0
10. Мангаш Рикарду 1 0
11. Кэннон Реджи 1 0
12. Рейзиньо Мигель 1 0
13. Кафумана Шоу 1 0
14. Хамаче Янис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Маритиму 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2) 21.43% (3)
 Боавишта 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1) 33.33% (4) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Маритиму Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Риу Аве 1:3 Маритиму Маритиму 2:1 Салгейруш Маритиму 1:0 Белененсеш Фаренсе 2:1 Маритиму
Маритиму 1:2 Бенфика Пенафьел 2:3 Маритиму Фамаликан 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра Морейренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Портимоненсе Порту 2:3 Маритиму Маритиму 2:1 Тондела Санта-Клара 2:0 Маритиму Маритиму 2:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Маритиму 3:3 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму Маритиму 0:0 Риу Аве Боавишта 0:1 Маритиму Санта-Клара 0:1 Маритиму
Боавишта Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Боавишта 1:4 Брага Пасуш де Феррейра 1:1 Боавишта Эшторил 2:1 Боавишта Риу Аве 0:0 Боавишта
Боавишта 0:0 Белененсеш Визела 0:1 Боавишта Фаренсе 3:1 Боавишта Боавишта 3:0 Бенфика Фамаликан 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Витория Гимарайнш Морейренсе 1:1 Боавишта Боавишта 0:5 Порту Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта Ангренсе 1:0 Боавишта Боавишта 0:2 Риу Аве Фамаликан 2:2 Боавишта Портимоненсе 2:1 Боавишта Боавишта 0:1 Маритиму Бенфика 3:1 Боавишта Боавишта 1:0 Санта-Клара

Последние игры между собой

Маритиму: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Боавишта: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
Боавишта 0:1 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:0 Боавишта Примейра-лига Маритиму 0:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Маритиму Примейра-лига
Боавишта 2:1 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 3:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Боавишта Примейра-лига Маритиму 0:3 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Маритиму Примейра-лига Боавишта 0:2 Маритиму Примейра-лига Маритиму 4:0 Боавишта Примейра-лига Маритиму 2:0 Боавишта Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 12 10 2 0 28 - 8 32
2. Бенфика Заявка 11 9 0 2 25 - 12 27
3. Порту Заявка 11 8 1 2 28 - 15 25
4. Брага Заявка 12 8 0 4 21 - 12 24
5. Витория Гимарайнш Заявка 11 6 1 4 13 - 10 19
6. Пасуш де Феррейра Заявка 11 4 4 3 13 - 12 16
7. Маритиму 0:0 Заявка 12 4 2 6 14 - 16 14
8. Санта-Клара Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
9. Морейренсе Заявка 11 3 4 4 8 - 10 13
10. Насьонал Мадейра Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
11. Жил Висенте Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
12. Тондела Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
13. Белененсеш Заявка 11 2 5 4 6 - 9 11
14. Риу Аве Заявка 11 2 5 4 6 - 13 11
15. Фамаликан Заявка 12 2 5 5 13 - 20 11
16. Боавишта 0:0 Заявка 12 1 7 4 12 - 20 10
17. Фаренсе Заявка 11 2 3 6 12 - 16 9
18. Портимоненсе Заявка 11 2 2 7 7 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Порту Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
3. Бенфика Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
4. Брага Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
5. Морейренсе Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
6. Тондела Заявка 7 3 2 2 5 - 7 11
7. Пасуш де Феррейра Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
8. Насьонал Мадейра Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Фаренсе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Маритиму 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Жил Висенте Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Витория Гимарайнш Заявка 6 2 0 4 4 - 9 6
13. Белененсеш Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
14. Фамаликан Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
15. Портимоненсе Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
16. Риу Аве Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
17. Санта-Клара Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Боавишта 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Витория Гимарайнш Заявка 5 4 1 0 9 - 1 13
3. Бенфика Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
4. Брага Заявка 7 4 0 3 14 - 10 12
5. Порту Заявка 5 3 1 1 13 - 7 10
6. Санта-Клара Заявка 6 3 0 3 7 - 7 9
7. Маритиму 0:0 Заявка 6 2 0 4 9 - 11 6
8. Пасуш де Феррейра Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
9. Риу Аве Заявка 6 1 3 2 3 - 7 6
10. Боавишта 0:0 Заявка 7 0 6 1 8 - 10 6
11. Белененсеш Заявка 5 1 2 2 1 - 3 5
12. Жил Висенте Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
13. Фамаликан Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Насьонал Мадейра Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15. Портимоненсе Заявка 6 1 0 5 4 - 9 3
16. Морейренсе Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
17. Фаренсе Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
18. Тондела Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Maritimo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Маритиму 68.1% (98)
X 26.4% (38)
Боавишта 5.6% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Маритиму
Ничья
Боавишта
2.50
3.20
3.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.10 3.60
Бонус: 10 000 ₽ 2.42 2.95 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.39 3.08 3.38
Бонус: 5 000 ₽ 2.48 3.20 3.25
  2.50 3.03 3.17

Самый высокий коэффициент на матч «Маритиму» – «Боавишта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Маритиму» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боавишта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Маритиму» – «Боавишта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.10 2.50 1.49 1.87 1.87 1.49 2.50 1.17 4.70 1.06 7.60
6.45 1.07 5.30 1.13 2.57 1.48 1.95 1.85 1.57 2.56 1.25 3.95 1.17 4.70 1.04 8.70 1.03 9.30
7.40 1.07 5.50 1.13 2.55 1.47 1.94 1.87 1.68 2.18 1.53 2.48 1.23 3.90 1.17 4.70 1.05 8.80 1.04 9.50 0.00 16.50 0.00 17.00 0.00 24.00
7.75 1.11 2.61 1.53 2.26 1.68 1.93 1.96 1.66 2.30 1.51 2.66 1.47 2.81 1.20 4.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.29 1.58 1.52 2.43 1.26 3.60 1.04 8.80
2.40 1.57 1.60 2.34 1.30 3.52 1.07 8.50 1.05 9.90
1.58 2.39 1.27 3.55 1.06 8.10
2.40 1.60 1.98 1.88 1.52 2.58 1.34 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.34 2.05 1.72 1.46 2.60 1.10 6.20
3.10 1.37 2.05 1.77 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.55
2.02 1.74 1.45 2.60 1.15 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.69
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
4.10 1.21
Где смотреть матч Маритиму 0:0 Боавишта онлайн

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Прогнозы на матч Маритиму 0:0 Боавишта

Исход игры
Маритиму
68.1% (98)
Ничья
26.4% (38)
Боавишта
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
29.08% (41)
Меньше
70.92% (100)
Обе команды забьют
Да
51.77% (73)
Нет
48.23% (68)
Популярный счёт
1:0 Маритиму
40.3% (58)
1:1 Ничья
22.2% (32)
2:1 Маритиму
22.2% (32)
2:0 Маритиму
4.2% (6)
1:2 Боавишта
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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