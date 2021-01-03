Маритиму
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Душ Баррейруш
Боавишта
25
Рене
6
Джин
20
Леонардо
VI
25
Хамаче
Янис
23
Кафумана
Шоу
17
Элис
Альберт
10
Гомес
Анхель
11
Нжие
Юсуфа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 РенеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 ДжинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Шарлес СилваВратарь
-
45 Чина ФабиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 МилсонПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Кошта ЭдгарПолузащитник
-
23 Маседу РубенНападающий
-
20 ЖефферсонНападающий
-
Главный тренер: Milton Mendes
- Основной состав
-
20 Леонардо VIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Хамаче ЯнисЗащитник
- Полузащитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Элис АльбертНападающий
-
10 Гомес АнхельНападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Мораиш ТиагуНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Жезуалду
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиньо Родриго
|7 (1)
|0.58
|2.
|Дьедеррик Жоэль
|4
|0.33
|3.
|Marcelo Hermes
|1
|0.08
|4.
|Зайнадин Джуниор
|1
|0.08
|5.
|Нану Гомеш
|1
|0.08
|6.
|Винк Клаудио
|0
|0
|7.
|Чина Фабиу
|0
|0
|8.
|Гитан Рафик
|0
|0
|9.
|Милсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Анхель
|3 (1)
|0.25
|2.
|Хамаче Янис
|2
|0.17
|3.
|Элис Альберт
|2
|0.17
|4.
|Зауэр Густаво
|2
|0.17
|5.
|Гарсия Хави
|1
|0.08
|6.
|Мангаш Рикарду
|1
|0.08
|7.
|Девениш Кристиан
|1
|0.08
|8.
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|9.
|Бенгуче Хорхе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джин
|4
|1
|2.
|Кошта Эдгар
|3
|0
|3.
|Винк Клаудио
|3
|0
|4.
|Пиньо Родриго
|3
|0
|5.
|Милсон
|1
|1
|6.
|Корреа Хорхе
|2
|0
|7.
|Жефферсон
|2
|0
|8.
|Зайнадин Джуниор
|2
|0
|9.
|Тамюзо Франсуа-Ксавье
|2
|0
|10.
|Бамбок Франк-Ив
|2
|0
|11.
|Чина Фабиу
|0
|1
|12.
|Marcelo Hermes
|1
|0
|13.
|Клебер Жан
|1
|0
|14.
|Гитан Рафик
|1
|0
|15.
|Пеладжио Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Хави
|5
|1
|2.
|Авазьем Чидозье
|3
|0
|3.
|Гомес Анхель
|2
|0
|4.
|Сантуш Нуну III
|2
|0
|5.
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|6.
|Элис Альберт
|1
|0
|7.
|Леонардо VI
|1
|0
|8.
|Зауэр Густаво
|1
|0
|9.
|Бенгуче Хорхе
|1
|0
|10.
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|11.
|Кэннон Реджи
|1
|0
|12.
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|13.
|Кафумана Шоу
|1
|0
|14.
|Хамаче Янис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Маритиму
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|Боавишта
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Маритиму Последние 20 матчей: +9 =4 -7Риу Аве 1:3 Маритиму Маритиму 2:1 Салгейруш Маритиму 1:0 Белененсеш Фаренсе 2:1 Маритиму
Маритиму 1:2 Бенфика Пенафьел 2:3 Маритиму Фамаликан 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра Морейренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Портимоненсе Порту 2:3 Маритиму Маритиму 2:1 Тондела Санта-Клара 2:0 Маритиму Маритиму 2:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Маритиму 3:3 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму Маритиму 0:0 Риу Аве Боавишта 0:1 Маритиму Санта-Клара 0:1 Маритиму
Боавишта Последние 20 матчей: +3 =7 -10Боавишта 1:4 Брага Пасуш де Феррейра 1:1 Боавишта Эшторил 2:1 Боавишта Риу Аве 0:0 Боавишта
Боавишта 0:0 Белененсеш Визела 0:1 Боавишта Фаренсе 3:1 Боавишта Боавишта 3:0 Бенфика Фамаликан 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Витория Гимарайнш Морейренсе 1:1 Боавишта Боавишта 0:5 Порту Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта Ангренсе 1:0 Боавишта Боавишта 0:2 Риу Аве Фамаликан 2:2 Боавишта Портимоненсе 2:1 Боавишта Боавишта 0:1 Маритиму Бенфика 3:1 Боавишта Боавишта 1:0 Санта-Клара
Последние игры между собой
Маритиму: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Боавишта: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
Боавишта 2:1 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 3:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Боавишта Примейра-лига Маритиму 0:3 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Маритиму Примейра-лига Боавишта 0:2 Маритиму Примейра-лига Маритиму 4:0 Боавишта Примейра-лига Маритиму 2:0 Боавишта Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|28 - 8
|32
|2.
|Бенфика
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|25 - 12
|27
|3.
|Порту
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 15
|25
|4.
|Брага
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|21 - 12
|24
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 10
|19
|6.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 12
|16
|7.
|Маритиму
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|8.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|9.
|Морейренсе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|10.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|11.
|Жил Висенте
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|12.
|Тондела
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|6 - 9
|11
|14.
|Риу Аве
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|6 - 13
|11
|15.
|Фамаликан
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 20
|11
|16.
|Боавишта
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|12 - 20
|10
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 16
|9
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Порту
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|3.
|Бенфика
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|4.
|Брага
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|5.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|Тондела
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 7
|11
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Фаренсе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|Маритиму
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Жил Висенте
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Фамаликан
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|Риу Аве
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Боавишта
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|3.
|Бенфика
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|4.
|Брага
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|12
|5.
|Порту
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|7.
|Маритиму
|0:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|8.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 7
|6
|10.
|Боавишта
|0:0 Заявка
|7
|0
|6
|1
|8 - 10
|6
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|12.
|Жил Висенте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|13.
|Фамаликан
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 9
|3
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|18.
|Тондела
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Маритиму» – «Боавишта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Маритиму» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боавишта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Маритиму» – «Боавишта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Маритиму 0:0 Боавишта
Исход игры
Маритиму
68.1% (98)
Ничья
26.4% (38)
Боавишта
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
29.08% (41)
Меньше
70.92% (100)
Обе команды забьют
Да
51.77% (73)
Нет
48.23% (68)
Популярный счёт
1:0 Маритиму
40.3% (58)
1:1 Ничья
22.2% (32)
2:1 Маритиму
22.2% (32)
2:0 Маритиму
4.2% (6)
1:2 Боавишта
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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