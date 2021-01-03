1:0
25' ГолМуньяин Икер
37' Желтая карточкаВенседор Унай
17
Юри
Берчиче
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
13
Бадия
Эдгар
24
Хосема
11
Моренте
Тете
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сансет ОйянПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
28 Саррага ОйерПолузащитник
-
19 Кодро КенанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 СифуЗащитник
-
33 Салинас ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Дональд Джон
-
Главный тренер: Jesus Munoz
Ход матча
25'
1:0
37'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уильямс Иньяки
|3 (1)
|0.18
|2.
|Муньяин Икер
|3
|0.18
|3.
|Капа Андер
|2
|0.12
|4.
|Беренгер Алекс
|2
|0.12
|5.
|Лопес Унаи
|2
|0.12
|6.
|Вильялибре Асьер
|2
|0.12
|7.
|Нуньес Унай
|1
|0.06
|8.
|Сансет Ойян
|1
|0.06
|9.
|Гарсия Рауль
|1 (1)
|0.06
|10.
|Кодро Кенан
|1 (1)
|0.06
|11.
|Юри Берчиче
|0
|0
|12.
|Морсильо Хон
|0
|0
|13.
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|14.
|Гарсия Дани
|0
|0
|15.
|Весга Микель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фидель Чавес
|4 (2)
|0.27
|2.
|Бое Лукас
|3
|0.2
|3.
|Моренте Тете
|2
|0.13
|4.
|Фернандес Хосан
|2
|0.13
|5.
|Милья Пере
|1
|0.07
|6.
|Каррильо Гидо
|1
|0.07
|7.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
|8.
|Хосема
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|6
|0
|2.
|Гарсия Рауль
|4
|1
|3.
|Йерай Альварес
|5
|0
|4.
|Лопес Унаи
|4
|0
|5.
|Капа Андер
|3
|0
|6.
|Весга Микель
|3
|0
|7.
|Нуньес Унай
|3
|0
|8.
|Юри Берчиче
|2
|0
|9.
|Гарсия Дани
|2
|0
|10.
|Кодро Кенан
|2
|0
|11.
|Беренгер Алекс
|2
|0
|12.
|Морсильо Хон
|2
|0
|13.
|Муньяин Икер
|1
|0
|14.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|15.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|16.
|Унай Симон
|1
|0
|17.
|Венседор Унай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бое Лукас
|3
|1
|2.
|Моренте Тете
|4
|0
|3.
|Верду Гонсало
|4
|0
|4.
|Барраган Антонио
|3
|0
|5.
|Марконе Иван
|3
|0
|6.
|Диего Гонсалес VII
|3
|0
|7.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|8.
|Фидель Чавес
|2
|0
|9.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|10.
|Милья Пере
|2
|0
|11.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|12.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|13.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|14.
|Каррильо Гидо
|1
|0
|15.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|16.
|Хосема
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|47.06% (8)
|Эльче
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =4 -9Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б
Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар
Эльче Последние 20 матчей: +7 =8 -5Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Эльче: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|30 - 15
|36
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|27 - 5
|35
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 12
|29
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|22 - 17
|29
|5.
|Севилья
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 11
|27
|6.
|Барселона
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 15
|25
|7.
|Гранада
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 23
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 24
|23
|9.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|19 - 19
|21
|10.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|11 - 20
|19
|12.
|Леванте
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|13.
|Алавес
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 24
|18
|15.
|Хетафе
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|16.
|Эльче
|0:1 Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 18
|16
|17.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 16
|16
|18.
|Валенсия
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|22 - 24
|15
|19.
|Осасуна
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|20.
|Уэска
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|14 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|5.
|Гранада
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|6.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 5
|15
|7.
|Сельта
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 12
|15
|8.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|9.
|Леванте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|11.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|17.
|Эльче
|0:1 Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|3.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Эльче
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|11.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|12.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|13.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|14.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|16.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|18.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Эльче
Исход игры
Атлетик Б
91.2% (134)
Ничья
6.1% (9)
Эльче
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
32.64% (47)
Меньше
67.36% (97)
Обе команды забьют
Да
37.5% (54)
Нет
62.5% (90)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
37.4% (55)
2:1 Атлетик Б
30.6% (45)
2:0 Атлетик Б
20.4% (30)
1:1 Ничья
4.8% (7)
0:2 Эльче
1.4% (2)
0:1 Эльче
1.4% (2)
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