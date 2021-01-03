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  2. Матчи
  3. Испания
Атлетик Б
1:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Эльче
0'
1:0
25' Гол
Муньяин Икер
37' Желтая карточка
Венседор Унай
42'
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
27
Венседор
Унай
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
10
Муньяин
Икер
12
Беренгер
Алекс
22
Гарсия
Рауль
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
24
Хосема
3
Санчес-Миньо
Хуан
4
Марконе
Иван
11
Моренте
Тете
14
Гутьеррес
Хосе
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
21
Каррильо
Гидо
Атлетик Б
4-2-3-1
Эльче
4-1-4-1

Ход матча

25'
Муньяин Икер
(Де Маркос Оскар)
1:0
37'
Венседор Унай
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 3 (1) 0.18
2. Муньяин Икер 3 0.18
3. Капа Андер 2 0.12
4. Беренгер Алекс 2 0.12
5. Лопес Унаи 2 0.12
6. Вильялибре Асьер 2 0.12
7. Нуньес Унай 1 0.06
8. Сансет Ойян 1 0.06
9. Гарсия Рауль 1 (1) 0.06
10. Кодро Кенан 1 (1) 0.06
11. Юри Берчиче 0 0
12. Морсильо Хон 0 0
13. Де Маркос Оскар 0 0
14. Гарсия Дани 0 0
15. Весга Микель 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фидель Чавес 4 (2) 0.27
2. Бое Лукас 3 0.2
3. Моренте Тете 2 0.13
4. Фернандес Хосан 2 0.13
5. Милья Пере 1 0.07
6. Каррильо Гидо 1 0.07
7. Ригони Эмилиано 0 0
8. Хосема 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 6 0
2. Гарсия Рауль 4 1
3. Йерай Альварес 5 0
4. Лопес Унаи 4 0
5. Капа Андер 3 0
6. Весга Микель 3 0
7. Нуньес Унай 3 0
8. Юри Берчиче 2 0
9. Гарсия Дани 2 0
10. Кодро Кенан 2 0
11. Беренгер Алекс 2 0
12. Морсильо Хон 2 0
13. Муньяин Икер 1 0
14. Вильялибре Асьер 1 0
15. Уильямс Иньяки 1 0
16. Унай Симон 1 0
17. Венседор Унай 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Бое Лукас 3 1
2. Моренте Тете 4 0
3. Верду Гонсало 4 0
4. Барраган Антонио 3 0
5. Марконе Иван 3 0
6. Диего Гонсалес VII 3 0
7. Гутьеррес Хосе 2 0
8. Фидель Чавес 2 0
9. Санчес-Миньо Хуан 2 0
10. Милья Пере 2 0
11. Мфулу Оменуке 2 0
12. Фернандес Хосан 2 0
13. Кальво Даниэль 1 0
14. Каррильо Гидо 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Хосема 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 5.88% (1) 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 11.76% (2) 47.06% (8)
 Эльче 7.69% (1) 7.69% (1) 30.77% (4) 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б
Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар
Эльче Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче
Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Эльче: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Эльче 1:1 Атлетик Б Кубок Короля Эльче 2:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Эльче Примера Эльче 0:0 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 2:2 Эльче Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 11 3 3 30 - 15 36
2. Атлетико М Заявка 14 11 2 1 27 - 5 35
3. Реал Сосьедад Заявка 17 8 5 4 26 - 12 29
4. Вильярреал Заявка 17 7 8 2 22 - 17 29
5. Севилья Заявка 15 8 3 4 18 - 11 27
6. Барселона Заявка 15 7 4 4 29 - 15 25
7. Гранада Заявка 15 7 3 5 19 - 23 24
8. Сельта Заявка 17 6 5 6 22 - 24 23
9. Атлетик Б 1:0 Заявка 17 6 3 8 19 - 19 21
10. Бетис Заявка 17 6 2 9 20 - 31 20
11. Кадис Заявка 16 5 4 7 11 - 20 19
12. Леванте Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
13. Алавес Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
14. Вальядолид Заявка 17 4 6 7 16 - 24 18
15. Хетафе Заявка 16 4 5 7 12 - 17 17
16. Эльче 0:1 Заявка 15 3 7 5 13 - 18 16
17. Эйбар Заявка 16 3 7 6 12 - 16 16
18. Валенсия Заявка 16 3 6 7 22 - 24 15
19. Осасуна Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
20. Уэска Заявка 16 1 9 6 14 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
5. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
6. Атлетик Б 1:0 Заявка 8 5 0 3 11 - 5 15
7. Сельта Заявка 8 5 0 3 14 - 12 15
8. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
9. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
10. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
17. Эльче 0:1 Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
18. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
19. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
3. Севилья Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
4. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
9. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10. Эльче 0:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
11. Алавес Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
12. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
13. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
14. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
16. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
17. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
18. Атлетик Б 1:0 Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Прогнозы 147
Атлетик Б 91.2% (134)
X 6.1% (9)
Эльче 2.7% (4)
Все прогнозы
2.01 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Эльче
1.71
6.20
6.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.20 5.70 21.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.67 3.85 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.64 3.78 5.95
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 6.20 18.00
  1.20 6.39 20.67

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.08 2.90 1.42 2.17 1.70 1.64 2.28 1.23 4.20 1.07 8.60
6.90 1.06 6.20 1.09 2.70 1.44 2.06 1.76 1.63 2.42 1.28 3.64 1.19 4.35 1.05 8.00 1.03 8.40
6.50 1.11 4.75 1.18 4.60 1.19 3.25 1.33 1.82 2.04 1.87 1.92 1.40 2.90 1.25 5.80 1.07 7.77 1.06 8.40 1.01 15.50 0.00 16.00 0.00 22.00
6.63 1.12 2.97 1.42 4.55 1.22 2.01 1.87 3.10 1.40 2.17 1.74 1.80 2.08 1.56 2.51 1.33 3.46 1.21 4.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.66 2.14 1.32 3.25 1.06 8.00
2.50 1.53 1.65 2.24 1.32 3.38 1.08 7.90 1.06 9.30
1.95 1.85 1.28 3.60 1.37 3.05 1.04 10.00
1.77 2.12 1.48 2.77 1.18 5.10 1.14 6.29 1.21 4.70 1.10 7.52
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 2.25 1.60 1.53 2.41 1.13 5.60
3.20 1.35 2.15 1.70 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
3.35 1.31 2.22 1.64 1.48 2.52 1.16 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.24 1.61
2.27 1.42
Букмекер Да Нет
5.80 1.12
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
4.44 1.16
Где смотреть матч Атлетик Б 1:0 Эльче онлайн

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Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Эльче

Исход игры
Атлетик Б
91.2% (134)
Ничья
6.1% (9)
Эльче
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
32.64% (47)
Меньше
67.36% (97)
Обе команды забьют
Да
37.5% (54)
Нет
62.5% (90)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
37.4% (55)
2:1 Атлетик Б
30.6% (45)
2:0 Атлетик Б
20.4% (30)
1:1 Ничья
4.8% (7)
0:2 Эльче
1.4% (2)
0:1 Эльче
1.4% (2)
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