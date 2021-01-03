1:0
25' ГолМуньяин Икер
36' Желтая карточкаВенседор Унай
44' Желтая карточкаБарраган Антонио
50' Желтая карточкаЮри Берчиче
17
Юри
Берчиче
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
13
Бадия
Эдгар
24
Хосема
11
Моренте
Тете
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сансет ОйянПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
28 Саррага ОйерПолузащитник
-
19 Кодро КенанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 СифуЗащитник
-
33 Салинас ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Дональд Джон
-
Главный тренер: Jesus Munoz
Ход матча
25'
1:0
36'
44'
50'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 5
-
5 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уильямс Иньяки
|3 (1)
|0.18
|2.
|Муньяин Икер
|3
|0.18
|3.
|Капа Андер
|2
|0.12
|4.
|Беренгер Алекс
|2
|0.12
|5.
|Лопес Унаи
|2
|0.12
|6.
|Вильялибре Асьер
|2
|0.12
|7.
|Нуньес Унай
|1
|0.06
|8.
|Сансет Ойян
|1
|0.06
|9.
|Гарсия Рауль
|1 (1)
|0.06
|10.
|Кодро Кенан
|1 (1)
|0.06
|11.
|Юри Берчиче
|0
|0
|12.
|Морсильо Хон
|0
|0
|13.
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|14.
|Гарсия Дани
|0
|0
|15.
|Весга Микель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фидель Чавес
|4 (2)
|0.27
|2.
|Бое Лукас
|3
|0.2
|3.
|Моренте Тете
|2
|0.13
|4.
|Фернандес Хосан
|2
|0.13
|5.
|Милья Пере
|1
|0.07
|6.
|Каррильо Гидо
|1
|0.07
|7.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
|8.
|Хосема
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|6
|0
|2.
|Гарсия Рауль
|4
|1
|3.
|Йерай Альварес
|5
|0
|4.
|Лопес Унаи
|4
|0
|5.
|Юри Берчиче
|3
|0
|6.
|Капа Андер
|3
|0
|7.
|Весга Микель
|3
|0
|8.
|Нуньес Унай
|3
|0
|9.
|Гарсия Дани
|2
|0
|10.
|Кодро Кенан
|2
|0
|11.
|Беренгер Алекс
|2
|0
|12.
|Морсильо Хон
|2
|0
|13.
|Венседор Унай
|2
|0
|14.
|Муньяин Икер
|1
|0
|15.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|16.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|17.
|Унай Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бое Лукас
|3
|1
|2.
|Барраган Антонио
|4
|0
|3.
|Моренте Тете
|4
|0
|4.
|Верду Гонсало
|4
|0
|5.
|Марконе Иван
|3
|0
|6.
|Диего Гонсалес VII
|3
|0
|7.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|8.
|Фидель Чавес
|2
|0
|9.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|10.
|Милья Пере
|2
|0
|11.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|12.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|13.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|14.
|Каррильо Гидо
|1
|0
|15.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|16.
|Хосема
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|44.44% (8)
|Эльче
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =4 -9Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б
Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар
Эльче Последние 20 матчей: +7 =8 -5Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Эльче: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 5
|36
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|30 - 15
|36
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 12
|29
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|22 - 17
|29
|5.
|Севилья
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 11
|27
|6.
|Барселона
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 15
|25
|7.
|Гранада
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 23
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 24
|23
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|19 - 19
|21
|10.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|11 - 20
|19
|12.
|Алавес
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 18
|19
|13.
|Леванте
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 24
|18
|15.
|Хетафе
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|16.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 18
|16
|17.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 16
|16
|18.
|Валенсия
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|22 - 24
|15
|19.
|Осасуна
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|20.
|Уэска
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|14 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|5.
|Гранада
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 5
|15
|7.
|Сельта
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 12
|15
|8.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|9.
|Леванте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|11.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Алавес
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|6 - 7
|11
|14.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 3
|14
|4.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Эльче
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|11.
|Алавес
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|12.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|13.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|14.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|16.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Эльче
Исход игры
Атлетик Б
91.2% (134)
Ничья
6.1% (9)
Эльче
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
32.64% (47)
Меньше
67.36% (97)
Обе команды забьют
Да
37.5% (54)
Нет
62.5% (90)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
37.4% (55)
2:1 Атлетик Б
30.6% (45)
2:0 Атлетик Б
20.4% (30)
1:1 Ничья
4.8% (7)
0:2 Эльче
1.4% (2)
0:1 Эльче
1.4% (2)
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