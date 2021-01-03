Реал Сосьедад
0:1
Первый тайм: 36'
Стадион: Reale Seguros Stadium
Осасуна
0:1
20' ГолКальери Хонатан
12
Муньос
Айхен
16
Гевара
Андер
21
Перес
Иньиго
11
Барха
Энрике
14
Гарсия
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Айеса ГайзкаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
- Нападающий
-
25 Баутиста ХонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Нападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Навас РаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Орос АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
20'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|7 (5)
|0.39
|2.
|Порту Кристиан
|5
|0.28
|3.
|Исак Александр
|3
|0.17
|4.
|Виллиан Жозе
|3
|0.17
|5.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.11
|6.
|Лопес Роберто III
|2
|0.11
|7.
|Сильва Давид
|1
|0.06
|8.
|Мерино Микель
|1
|0.06
|9.
|Монреаль Начо
|1
|0.06
|10.
|Барренечеа Андер
|1
|0.06
|11.
|Горосабел Андони
|0
|0
|12.
|Муньос Айхен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрес Роберто
|4 (1)
|0.25
|2.
|Гарсия Рубен
|3 (1)
|0.19
|3.
|Кальери Хонатан
|2
|0.13
|4.
|Будимир Анте
|2
|0.13
|5.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.06
|6.
|Адриан Лопес
|1
|0.06
|7.
|Брашанац Дарко
|1
|0.06
|8.
|Гарсия Давид III
|1
|0.06
|9.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|10.
|Торро Лукас
|0
|0
|11.
|Хони Родригес
|0
|0
|12.
|Барха Энрике
|0
|0
|13.
|Гальего Энрике
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ле Норман Робен
|4
|1
|2.
|Сильва Давид
|4
|0
|3.
|Ариц Элустондо
|4
|0
|4.
|Муньос Айхен
|4
|0
|5.
|Барренечеа Андер
|4
|0
|6.
|Мерино Микель
|3
|0
|7.
|Исак Александр
|3
|0
|8.
|Субименди Мартин
|3
|0
|9.
|Субельдия Игор
|2
|0
|10.
|Гевара Андер
|2
|0
|11.
|Янузай Аднан
|1
|0
|12.
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|13.
|Горосабел Андони
|1
|0
|14.
|Гуриди Хон
|1
|0
|15.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|16.
|Модибо Саньян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ойер Санхурхо
|5
|0
|2.
|Перес Иньиго
|3
|1
|3.
|Эрнандес Аридане
|3
|1
|4.
|Гарсия Давид III
|4
|0
|5.
|Видаль Начо
|4
|0
|6.
|Монкайола Хон
|2
|1
|7.
|Будимир Анте
|2
|0
|8.
|Эррера Серхио
|2
|0
|9.
|Унаи Гарсия
|2
|0
|10.
|Кальери Хонатан
|2
|0
|11.
|Рубен Мартинес
|0
|1
|12.
|Гарсия Рубен
|1
|0
|13.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|14.
|Торро Лукас
|1
|0
|15.
|Круз Хуан
|1
|0
|16.
|Барха Энрике
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|3.85% (1)
|26.92% (7)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|Осасуна
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|0
|28.57% (4)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =6 -5Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия
Осасуна Последние 20 матчей: +5 =6 -9Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна
Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Осасуна: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Товарищеские матчи Реал Сосьедад 3:2 Осасуна Товарищеские матчи Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 3:2 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Реал Сосьедад Примера Осасуна 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 5:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Реал Сосьедад Международные матчи (клубы) Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Осасуна Примера Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Примера Осасуна 3:1 Реал Сосьедад Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|29 - 6
|38
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|30 - 15
|36
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|22 - 17
|29
|4.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 13
|29
|5.
|Севилья
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 11
|27
|6.
|Барселона
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 15
|25
|7.
|Гранада
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 23
|25
|8.
|Сельта
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 24
|23
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|19 - 19
|21
|10.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|11 - 20
|19
|12.
|Леванте
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|13.
|Алавес
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 20
|18
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 24
|18
|15.
|Хетафе
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|16.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|17
|3
|8
|6
|12 - 16
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 18
|16
|18.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 24
|16
|19.
|Валенсия
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|22 - 24
|15
|20.
|Уэска
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|14 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|5.
|Гранада
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 5
|15
|7.
|Сельта
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 12
|15
|8.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|9.
|Леванте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|10.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 7
|12
|11.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|20.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|2 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|2.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Эльче
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|11.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|12.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|13.
|Гранада
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 14
|8
|14.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|15.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|16.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|17.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Осасуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Осасуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Осасуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:1 Осасуна
Исход игры
Реал Сосьедад
97.3% (142)
Ничья
2.7% (4)
Осасуна
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (65)
Меньше
54.55% (78)
Обе команды забьют
Да
46.85% (67)
Нет
53.15% (76)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
34.2% (50)
2:0 Реал Сосьедад
28.8% (42)
1:0 Реал Сосьедад
21.9% (32)
3:1 Реал Сосьедад
6.2% (9)
4:1 Реал Сосьедад
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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