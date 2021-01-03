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Реал Сосьедад
1:1
Конец матча

Стадион:
Осасуна
0'
0:1
20' Гол
Кальери Хонатан
1:1
46' Гол
Барренечеа Андер
76' Желтая карточка
Субельдия Игор
87' Желтая карточка
Ронкалья Факундо
90'+4
1
Ремиро
Алехандро
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
15
Модибо
Саньян
12
Муньос
Айхен
7
Порту
Кристиан
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
10
Оярсабаль
Микель
9
Виллиан
Жозе
22
Барренечеа
Андер
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
28
Мартинес
Хавьер
II
27
Монкайола
Хон
21
Перес
Иньиго
11
Барха
Энрике
16
Кальери
Хонатан
14
Гарсия
Рубен
Реал Сосьедад
4-3-3
Осасуна
4-4-2

Ход матча

20'
0:1
Кальери Хонатан
(Гарсия Рубен)
46'
Барренечеа Андер
(Виллиан Жозе)
1:1
60'
Баутиста Хон
Виллиан Жозе
 
66'
Меркеланс Мартин
Порту Кристиан
 
66'
Гуриди Хон
Оярсабаль Микель
 
67'
 
Хони Родригес
Барха Энрике
67'
 
Торрес Роберто
Гарсия Рубен
76'
Субельдия Игор
 
77'
 
Будимир Анте
Кальери Хонатан
78'
Субименди Мартин
Гевара Андер
 
78'
Горосабел Андони
Барренечеа Андер
 
85'
 
Ронкалья Факундо
Мартинес Хавьер II
87'
 
Ронкалья Факундо

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 7 (5) 0.39
2. Порту Кристиан 5 0.28
3. Виллиан Жозе 3 0.17
4. Исак Александр 3 0.17
5. Янузай Аднан 2 (1) 0.11
6. Барренечеа Андер 2 0.11
7. Лопес Роберто III 2 0.11
8. Сильва Давид 1 0.06
9. Мерино Микель 1 0.06
10. Монреаль Начо 1 0.06
11. Горосабел Андони 0 0
12. Муньос Айхен 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Роберто 4 (1) 0.25
2. Гарсия Рубен 3 (1) 0.19
3. Кальери Хонатан 2 0.13
4. Будимир Анте 2 0.13
5. Ронкалья Факундо 1 0.06
6. Адриан Лопес 1 0.06
7. Брашанац Дарко 1 0.06
8. Гарсия Давид III 1 0.06
9. Ойер Санхурхо 0 0
10. Торро Лукас 0 0
11. Хони Родригес 0 0
12. Барха Энрике 0 0
13. Гальего Энрике 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 4 1
2. Сильва Давид 4 0
3. Ариц Элустондо 4 0
4. Муньос Айхен 4 0
5. Барренечеа Андер 4 0
6. Мерино Микель 3 0
7. Исак Александр 3 0
8. Субельдия Игор 3 0
9. Субименди Мартин 3 0
10. Гевара Андер 2 0
11. Янузай Аднан 1 0
12. Сальдуа Хосеба 1 0
13. Горосабел Андони 1 0
14. Гуриди Хон 1 0
15. Оярсабаль Микель 1 0
16. Модибо Саньян 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 5 0
2. Перес Иньиго 3 1
3. Эрнандес Аридане 3 1
4. Гарсия Давид III 4 0
5. Видаль Начо 4 0
6. Монкайола Хон 2 1
7. Будимир Анте 2 0
8. Эррера Серхио 2 0
9. Унаи Гарсия 2 0
10. Кальери Хонатан 2 0
11. Рубен Мартинес 0 1
12. Ронкалья Факундо 1 0
13. Гарсия Рубен 1 0
14. Брашанац Дарко 1 0
15. Торро Лукас 1 0
16. Круз Хуан 1 0
17. Барха Энрике 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 3.7% (1) 25.93% (7) 14.81% (4) 18.52% (5) 14.81% (4) 22.22% (6)
 Осасуна 13.33% (2) 20% (3) 13.33% (2) 0 26.67% (4) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Наполи Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия
Осасуна Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна
Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Осасуна: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Товарищеские матчи Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Ла Лига Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Кубок Короля Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Ла Лига
Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Товарищеские матчи Реал Сосьедад 3:2 Осасуна Товарищеские матчи Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 3:2 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Реал Сосьедад Примера Осасуна 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 5:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Реал Сосьедад Международные матчи (клубы) Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Осасуна Примера Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Примера Осасуна 3:1 Реал Сосьедад Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 12 2 1 29 - 6 38
2. Реал Мадрид Заявка 17 11 3 3 30 - 15 36
3. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 27 - 13 30
4. Вильярреал Заявка 17 7 8 2 22 - 17 29
5. Севилья Заявка 15 8 3 4 18 - 11 27
6. Барселона Заявка 15 7 4 4 29 - 15 25
7. Гранада Заявка 16 7 3 6 19 - 25 24
8. Сельта Заявка 17 6 5 6 22 - 24 23
9. Атлетик Б Заявка 17 6 3 8 19 - 19 21
10. Бетис Заявка 17 6 2 9 20 - 31 20
11. Кадис Заявка 16 5 4 7 11 - 20 19
12. Эйбар Заявка 17 4 7 6 14 - 16 19
13. Леванте Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
14. Алавес Заявка 17 4 6 7 15 - 20 18
15. Вальядолид Заявка 17 4 6 7 16 - 24 18
16. Хетафе Заявка 16 4 5 7 12 - 17 17
17. Эльче Заявка 15 3 7 5 13 - 18 16
18. Валенсия Заявка 16 3 6 7 22 - 24 15
19. Осасуна Заявка 16 3 5 8 15 - 25 14
20. Уэска Заявка 16 1 9 6 14 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
5. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
6. Атлетик Б Заявка 8 5 0 3 11 - 5 15
7. Сельта Заявка 8 5 0 3 14 - 12 15
8. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
9. Реал Сосьедад Заявка 9 3 4 2 12 - 7 13
10. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Алавес Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
17. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
18. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
19. Эйбар Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
20. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
3. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
4. Севилья Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
9. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10. Эльче Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
11. Алавес Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
12. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
13. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
14. Гранада Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
16. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
17. Осасуна Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Реал Сосьедад 97.3% (142)
X 2.7% (4)
Осасуна 0% (0)
Все прогнозы
2.02 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.67 4.30 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.61 3.94 6.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 1.75 9.20
  3.47 1.55 9.29

Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Осасуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Осасуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Осасуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.06 3.30 1.34 2.50 1.54 1.79 2.04 1.42 2.90 1.30 3.60 1.10 7.00
8.60 1.03 7.60 1.06 3.26 1.32 2.56 1.51 1.87 2.03 1.44 2.79 1.30 3.40 1.11 5.75 1.08 6.30 1.00 10.50
8.27 1.04 7.08 1.07 3.90 1.25 2.63 1.19 2.06 1.81 1.08 7.77 1.72 2.20 1.23 4.05 1.13 5.80 1.18 4.75 1.03 12.00 1.01 13.00 1.01 12.00 0.00 20.00
6.48 1.14 3.66 1.31 2.91 1.45 2.06 1.84 1.62 2.37 1.37 3.22 1.89 2.01 1.55 2.57 1.40 3.14 1.10 8.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.81 1.94 1.37 2.90 1.09 7.00
2.83 1.43 1.89 1.91 1.41 2.91 1.12 6.15 1.09 7.50
2.70 1.45 1.77 2.04 1.70 2.15 1.16 5.10 1.09 7.20
2.53 1.55 2.08 1.81 1.60 2.42 1.39 3.11 1.48 2.75 1.27 3.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.25 2.55 1.48 1.63 2.20 1.16 4.80
3.76 1.27 2.56 1.51 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.00
3.70 1.27 2.52 1.52 1.62 2.27 1.23 3.76 1.15 4.74

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.02 1.74
1.44 2.75
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
3.75 1.24
4.44 1.20
Где смотреть матч Реал Сосьедад 1:1 Осасуна онлайн

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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:1 Осасуна

Исход игры
Реал Сосьедад
97.3% (142)
Ничья
2.7% (4)
Осасуна
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (65)
Меньше
54.55% (78)
Обе команды забьют
Да
46.85% (67)
Нет
53.15% (76)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
34.2% (50)
2:0 Реал Сосьедад
28.8% (42)
1:0 Реал Сосьедад
21.9% (32)
3:1 Реал Сосьедад
6.2% (9)
4:1 Реал Сосьедад
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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