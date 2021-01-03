  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Алавес
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Атлетико М
0' 8'
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
26
Хави
Лопеc
16
Эдгар
Мендес
19
Ману
Гарсия
6
Батталья
Родриго
29
Сайнс
Борха
24
Йота
Пелетейро
14
Дейверсон
Силва
13
Облак
Ян
2
Хименес
Хосе
18
Фелипе
Аугусто
IV
22
Эрмосо
Марио
6
Коке
Хорхе
24
Врсалько
Шиме
14
Льоренте
Маркос
11
Лемар
Тома
21
Карраско
Янник
10
Корреа
Анхель
9
Суарес
Луис
Алавес
4-4-1-1
Атлетико М
3-1-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 4 (3) 0.25
2. Хоселу Санмартин 2 0.13
3. Эдгар Мендес 2 0.13
4. Дейверсон Силва 1 0.06
5. Риоха Луис 1 0.06
6. Химо Наварро 1 0.06
7. Пина Томас 1 0.06
8. Эли Родриго 1 0.06
9. Сайнс Борха 1 0.06
10. Йота Пелетейро 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 8 0.57
2. Льоренте Маркос 5 0.36
3. Фелиш Жоау 5 (1) 0.36
4. Карраско Янник 2 0.14
5. Коста Диего 2 (1) 0.14
6. Корреа Анхель 1 0.07
7. Эрмосо Марио 1 0.07
8. Лемар Тома 1 0.07
9. Торрейра Лукас 1 0.07
10. Триппьер Киран 0 0
11. Санчес Мануэль 0 0
12. Лоди Ренан 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Батталья Родриго 5 1
2. Лежён Флорьян 6 0
3. Эдгар Мендес 4 1
4. Дуарте Рубен 4 1
5. Пина Томас 5 0
6. Йота Пелетейро 3 1
7. Риоха Луис 3 0
8. Лагуардия Виктор 2 0
9. Дейверсон Силва 2 0
10. Хоселу Санмартин 1 0
11. Хави Лопеc 1 0
12. Химо Наварро 1 0
13. Пачеко Фернандо 1 0
14. Эли Родриго 1 0
15. Тачи 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 5 0
2. Коке Хорхе 4 0
3. Ньигес Сауль 3 0
4. Эрмосо Марио 3 0
5. Суарес Луис 2 0
6. Эррера Эктор 2 0
7. Корреа Анхель 2 0
8. Хименес Хосе 2 0
9. Льоренте Маркос 2 0
10. Фелиш Жоау 2 0
11. Коста Диего 1 0
12. Кондогбия Жоффрей 1 0
13. Лемар Тома 1 0
14. Карраско Янник 1 0
15. Парти Томас 1 0
16. Витоло Виктор 1 0
17. Фелипе Аугусто IV 1 0
18. Лоди Ренан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 21.43% (3) 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2) 14.29% (2) 7.14% (1)
 Атлетико М 11.54% (3) 7.69% (2) 11.54% (3) 23.08% (6) 19.23% (5) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес
Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М
Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М

Последние игры между собой

Алавес: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
Атлетико М: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Атлетико М 2:1 Алавес Ла Лига Алавес 1:1 Атлетико М Ла Лига Алавес 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Алавес Примера
Алавес 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Алавес Примера Алавес 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Алавес Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 15 11 3 1 27 - 5 36
2. Реал Мадрид Заявка 17 11 3 3 30 - 15 36
3. Реал Сосьедад Заявка 17 8 5 4 26 - 12 29
4. Вильярреал Заявка 17 7 8 2 22 - 17 29
5. Севилья Заявка 15 8 3 4 18 - 11 27
6. Барселона Заявка 15 7 4 4 29 - 15 25
7. Гранада Заявка 15 7 3 5 19 - 23 24
8. Сельта Заявка 17 6 5 6 22 - 24 23
9. Атлетик Б Заявка 17 6 3 8 19 - 19 21
10. Бетис Заявка 17 6 2 9 20 - 31 20
11. Кадис Заявка 16 5 4 7 11 - 20 19
12. Алавес 0:0 Заявка 17 4 7 6 14 - 18 19
13. Леванте Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
14. Вальядолид Заявка 17 4 6 7 16 - 24 18
15. Хетафе Заявка 16 4 5 7 12 - 17 17
16. Эльче Заявка 15 3 7 5 13 - 18 16
17. Эйбар Заявка 16 3 7 6 12 - 16 16
18. Валенсия Заявка 16 3 6 7 22 - 24 15
19. Осасуна Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
20. Уэска Заявка 16 1 9 6 14 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
5. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
6. Атлетик Б Заявка 8 5 0 3 11 - 5 15
7. Сельта Заявка 8 5 0 3 14 - 12 15
8. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
9. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
10. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Алавес 0:0 Заявка 9 2 5 2 6 - 7 11
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
17. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
18. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
19. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
3. Атлетико М 0:0 Заявка 7 4 2 1 8 - 3 14
4. Севилья Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
9. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10. Эльче Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
11. Алавес 0:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
12. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
13. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
14. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
15. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
16. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
17. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 10'
    "Алавес" позиционно пытается атаковать, задействуя фланги, однако гости готовы к такому наступлению и плотно встречают соперников и там, и там.
  • 9'
    Осторожно проводят соперники стартовые мгновения встречи. Мяч лучше держится у "Алавеса", но потерь в центре поля многовато.
  • 8'
    Первая атака гостей завершается ударом низом от Карраско. Пачеко без особых проблем справился.
  • 7'
    Игра изобилует единоборствами. Свистками и судейскими решениями. Игроки порой делают ну очень удивленные лица.
  • Офсайд
    6'
    Эдгар активен на правом фланге, только вот офсайд арбитр зафиксировал.
  • 5'
    Большими силами "Алавес" пытается прессинговать, идти вперед. Долго ли будет хватать сил на такую игру?
  • 4'
    Игроки "Алавеса" показывают серьезность настроя, заряжая по ногам соперникам в центре поля пару раз, но без фола.
  • 3'
     Гости ответили своим подходом к чужим владениям, но по-прежнему никакой конкретики.
  • Фол, нарушение
    3'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Хуана Мартинеса Мунуэры. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Эдгар.
  • 2'
    "Атлетико" тут же обрушивается на своего соперника яростным прессингом. "Алавес" не без труда из-под него выходит и проводит первую атаку, но Эдгар плохо мяч обработал.
  • 1'
    "Алавес" проводит матч в комплекте формы бело-синего цвета, в жёлтой футболисты мадридского "Атлетико".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали подопечные Пабло Мачина.
  • Первый тайм
  • 8'
    Атлетико М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 7'
    Корреа Анхель из команды Атлетико М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 7'
    Атлетико М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Атлетико М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Хорошую попытку сделал Карраско Янник. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 6'
    Атлетико М имеет хороший шанс забить.
  • Офсайд
    5'
    Эдгар Мендес из команды Алавес в офсайде
  • 5'
    Эдгар Мендес из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 5'
    Алавес имеет хороший шанс забить.
  • 5'
    Контроль мяча: Алавес: 51%, Атлетико М: 49%.
  • 4'
    Атлетико М контролирует мяч.
  • 3'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Атлетико М контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Эдгар Мендес из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Эрмосо Марио пострадал.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Атлетико М
  • 1'
    Алавес пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Алавес начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.00 3.65 1.58
Бонус: 10 000 ₽ 7.40 4.00 1.57
Бонус: 5 000 ₽ 7.10 3.66 1.56
Бонус: 5 000 ₽ 7.60 3.55 1.53
  8.70 4.01 1.49

Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.09 2.75 1.46 2.05 1.78 1.58 2.39 1.20 4.60 1.06 9.20
7.10 1.06 5.95 1.10 2.69 1.44 2.04 1.78 1.61 2.45 1.26 3.85 1.19 4.70 1.05 8.20 1.03 8.80
7.77 1.08 5.90 1.15 2.70 1.48 2.25 1.69 2.04 1.78 1.73 2.18 1.53 2.40 1.22 3.90 1.19 5.00 1.04 7.79 1.03 8.44 1.01 16.00 0.00 16.50 0.00 20.00
8.10 1.10 2.68 1.52 2.34 1.66 2.00 1.89 1.72 2.21 1.57 2.54 1.49 2.78 1.21 4.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.47 1.50 1.61 2.22 1.30 3.35 1.05 8.20
2.43 1.56 1.66 2.22 1.28 3.64 1.08 9.00 1.05 9.50
2.52 1.52 1.63 2.27 1.28 3.70 1.10 7.33 1.04 8.41
2.50 1.57 2.04 1.83 1.57 2.49 1.37 3.20 1.27 3.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.13 1.66 1.49 2.50 1.11 5.80
3.00 1.39 2.06 1.76 1.49 2.62 1.17 5.15 1.11 6.40
3.15 1.35 2.08 1.70 1.48 2.55 1.14 4.69 1.10 5.74

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.47 1.50
2.63 1.48
Букмекер Да Нет
6.20 1.10
7.20 1.13
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
5.10 1.17
Где смотреть матч Алавес 0:0 Атлетико М онлайн

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Прогнозы на матч Алавес 0:0 Атлетико М

Исход игры
Алавес
0.7% (1)
Ничья
2.7% (4)
Атлетико М
96.6% (143)
Тотал 2.5
Больше
27.59% (40)
Меньше
72.41% (105)
Обе команды забьют
Да
27.59% (40)
Нет
72.41% (105)
Популярный счёт
0:1 Атлетико М
35.1% (52)
0:2 Атлетико М
33.8% (50)
1:2 Атлетико М
17.6% (26)
1:3 Атлетико М
6.8% (10)
0:0 Ничья
2% (3)
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