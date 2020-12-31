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Алавес
 
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Стадион:
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 4 (3) 0.25
2. Хоселу Санмартин 2 0.13
3. Эдгар Мендес 2 0.13
4. Дейверсон Силва 1 0.06
5. Риоха Луис 1 0.06
6. Химо Наварро 1 0.06
7. Пина Томас 1 0.06
8. Эли Родриго 1 0.06
9. Сайнс Борха 1 0.06
10. Йота Пелетейро 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 8 0.57
2. Льоренте Маркос 5 0.36
3. Фелиш Жоау 5 (1) 0.36
4. Карраско Янник 2 0.14
5. Коста Диего 2 (1) 0.14
6. Корреа Анхель 1 0.07
7. Эрмосо Марио 1 0.07
8. Лемар Тома 1 0.07
9. Торрейра Лукас 1 0.07
10. Триппьер Киран 0 0
11. Санчес Мануэль 0 0
12. Лоди Ренан 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Батталья Родриго 5 1
2. Лежён Флорьян 6 0
3. Эдгар Мендес 4 1
4. Дуарте Рубен 4 1
5. Пина Томас 5 0
6. Йота Пелетейро 3 1
7. Риоха Луис 3 0
8. Лагуардия Виктор 2 0
9. Дейверсон Силва 2 0
10. Хоселу Санмартин 1 0
11. Хави Лопеc 1 0
12. Химо Наварро 1 0
13. Пачеко Фернандо 1 0
14. Эли Родриго 1 0
15. Тачи 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 5 0
2. Коке Хорхе 4 0
3. Ньигес Сауль 3 0
4. Эрмосо Марио 3 0
5. Суарес Луис 2 0
6. Эррера Эктор 2 0
7. Корреа Анхель 2 0
8. Хименес Хосе 2 0
9. Льоренте Маркос 2 0
10. Фелиш Жоау 2 0
11. Коста Диего 1 0
12. Кондогбия Жоффрей 1 0
13. Лемар Тома 1 0
14. Карраско Янник 1 0
15. Парти Томас 1 0
16. Витоло Виктор 1 0
17. Фелипе Аугусто IV 1 0
18. Лоди Ренан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 21.43% (3) 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2) 14.29% (2) 7.14% (1)
 Атлетико М 11.54% (3) 7.69% (2) 11.54% (3) 23.08% (6) 19.23% (5) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес
Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М
Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М

Последние игры между собой

Алавес: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
Атлетико М: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Атлетико М 2:1 Алавес Ла Лига Алавес 1:1 Атлетико М Ла Лига Алавес 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Алавес Примера
Алавес 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Алавес Примера Алавес 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Алавес Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 14 11 2 1 27 - 5 35
2. Реал Мадрид Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
3. Реал Сосьедад Заявка 17 8 5 4 26 - 12 29
4. Севилья Заявка 14 8 2 4 17 - 10 26
5. Вильярреал Заявка 16 6 8 2 20 - 16 26
6. Барселона Заявка 15 7 4 4 29 - 15 25
7. Гранада Заявка 15 7 3 5 19 - 23 24
8. Сельта Заявка 16 6 5 5 22 - 22 23
9. Бетис Заявка 16 6 1 9 19 - 30 19
10. Кадис Заявка 16 5 4 7 11 - 20 19
11. Леванте Заявка 15 4 6 5 20 - 21 18
12. Атлетик Б Заявка 16 5 3 8 18 - 19 18
13. Алавес Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
14. Хетафе Заявка 15 4 5 6 12 - 16 17
15. Эльче Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
16. Эйбар Заявка 16 3 7 6 12 - 16 16
17. Валенсия Заявка 16 3 6 7 22 - 24 15
18. Вальядолид Заявка 16 3 6 7 15 - 24 15
19. Осасуна Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
20. Уэска Заявка 16 1 9 6 14 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
3. Гранада Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
4. Вильярреал Заявка 8 4 4 0 12 - 6 16
5. Реал Мадрид Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
6. Сельта Заявка 8 5 0 3 14 - 12 15
7. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
8. Атлетик Б Заявка 7 4 0 3 10 - 5 12
9. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
10. Реал Сосьедад Заявка 8 3 3 2 11 - 6 12
11. Хетафе Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
12. Бетис Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
13. Алавес Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
17. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
18. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
19. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
20. Эйбар Заявка 8 0 4 4 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
3. Атлетико М Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
4. Севилья Заявка 7 4 1 2 8 - 5 13
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
9. Эльче Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Алавес Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11. Сельта Заявка 8 1 5 2 8 - 10 8
12. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
13. Гранада Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
14. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
15. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
16. Леванте Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
17. Вальядолид Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
18. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
19. Осасуна Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2021, осталось 2 дня 15 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Алавес 1.6% (1)
    X 1.6% (1)
    Атлетико М 96.8% (60)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Атлетико М
    7.21
    3.98
    1.60
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 7.00 3.80 1.55
    Бонус: 5 000 ₽ 7.10 3.80 1.58
    Бонус: 5 000 ₽ 6.55 3.98 1.57
      7.21 3.80 1.60

    Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.40 1.03 6.80 1.11 2.95 1.41 2.18 1.69 1.84 1.99 1.65 2.33 1.31 3.50 1.22 4.30 1.10 7.20 1.08 8.20 1.01 12.50 0.00 14.50 0.00 20.00
    7.80 1.05 6.90 1.07 3.02 1.36 2.28 1.63 1.71 2.26 1.33 3.30 1.27 3.62 1.06 6.70 1.04 7.90
    2.93 1.44 2.58 1.56 2.20 1.74 1.86 2.05 1.66 2.34 1.50 2.76 1.25 4.32
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.71 2.17 1.33 3.15 1.10 7.60
    2.72 1.46 1.78 2.04 1.36 3.12 1.09 6.85 1.07 8.40
    2.71 1.51 2.22 1.74 1.71 2.25 1.46 2.90 1.35 3.48
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.20 1.59 1.53 2.44 1.19 4.30
    3.64 1.28 2.28 1.63 1.55 2.45 1.19 4.20 1.15 5.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.25 1.62
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.20
    Где смотреть матч Алавес - Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Алавес - Атлетико М

    Исход игры
    Алавес
    1.6% (1)
    Ничья
    1.6% (1)
    Атлетико М
    96.8% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.59% (21)
    Меньше
    64.41% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    35.59% (21)
    Нет
    64.41% (38)
    Популярный счёт
    0:2 Атлетико М
    38.7% (24)
    1:2 Атлетико М
    24.2% (15)
    0:1 Атлетико М
    22.6% (14)
    1:3 Атлетико М
    4.8% (3)
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