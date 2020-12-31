Алавес
Позже
Стадион: Мендисорроса
Атлетико М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|4 (3)
|0.25
|2.
|Хоселу Санмартин
|2
|0.13
|3.
|Эдгар Мендес
|2
|0.13
|4.
|Дейверсон Силва
|1
|0.06
|5.
|Риоха Луис
|1
|0.06
|6.
|Химо Наварро
|1
|0.06
|7.
|Пина Томас
|1
|0.06
|8.
|Эли Родриго
|1
|0.06
|9.
|Сайнс Борха
|1
|0.06
|10.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|8
|0.57
|2.
|Льоренте Маркос
|5
|0.36
|3.
|Фелиш Жоау
|5 (1)
|0.36
|4.
|Карраско Янник
|2
|0.14
|5.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.14
|6.
|Корреа Анхель
|1
|0.07
|7.
|Эрмосо Марио
|1
|0.07
|8.
|Лемар Тома
|1
|0.07
|9.
|Торрейра Лукас
|1
|0.07
|10.
|Триппьер Киран
|0
|0
|11.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|12.
|Лоди Ренан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Батталья Родриго
|5
|1
|2.
|Лежён Флорьян
|6
|0
|3.
|Эдгар Мендес
|4
|1
|4.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|5.
|Пина Томас
|5
|0
|6.
|Йота Пелетейро
|3
|1
|7.
|Риоха Луис
|3
|0
|8.
|Лагуардия Виктор
|2
|0
|9.
|Дейверсон Силва
|2
|0
|10.
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|11.
|Хави Лопеc
|1
|0
|12.
|Химо Наварро
|1
|0
|13.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|14.
|Эли Родриго
|1
|0
|15.
|Тачи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|5
|0
|2.
|Коке Хорхе
|4
|0
|3.
|Ньигес Сауль
|3
|0
|4.
|Эрмосо Марио
|3
|0
|5.
|Суарес Луис
|2
|0
|6.
|Эррера Эктор
|2
|0
|7.
|Корреа Анхель
|2
|0
|8.
|Хименес Хосе
|2
|0
|9.
|Льоренте Маркос
|2
|0
|10.
|Фелиш Жоау
|2
|0
|11.
|Коста Диего
|1
|0
|12.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|13.
|Лемар Тома
|1
|0
|14.
|Карраско Янник
|1
|0
|15.
|Парти Томас
|1
|0
|16.
|Витоло Виктор
|1
|0
|17.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|18.
|Лоди Ренан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|Атлетико М
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +5 =8 -7Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес
Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =5 -2Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М
Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М
Последние игры между собой
Алавес: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
Атлетико М: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|27 - 5
|35
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|28 - 15
|33
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|26 - 12
|29
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|17 - 10
|26
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|20 - 16
|26
|6.
|Барселона
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 15
|25
|7.
|Гранада
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 23
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 22
|23
|9.
|Бетис
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|19 - 30
|19
|10.
|Кадис
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|11 - 20
|19
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 21
|18
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 19
|18
|13.
|Алавес
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|14.
|Хетафе
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 16
|17
|15.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|16.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 16
|16
|17.
|Валенсия
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|22 - 24
|15
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 24
|15
|19.
|Осасуна
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|20.
|Уэска
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|14 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|3.
|Гранада
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|6.
|Сельта
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 5
|12
|9.
|Леванте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|11.
|Хетафе
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|12.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|13.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|20.
|Эйбар
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 10
|8
|12.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|13.
|Гранада
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|14.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|15.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|16.
|Леванте
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|19.
|Осасуна
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Алавес - Атлетико М
Исход игры
Алавес
1.6% (1)
Ничья
1.6% (1)
Атлетико М
96.8% (60)
Тотал 2.5
Больше
35.59% (21)
Меньше
64.41% (38)
Обе команды забьют
Да
35.59% (21)
Нет
64.41% (38)
Популярный счёт
0:2 Атлетико М
38.7% (24)
1:2 Атлетико М
24.2% (15)
0:1 Атлетико М
22.6% (14)
1:3 Атлетико М
4.8% (3)
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