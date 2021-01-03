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  3. Португалия
Порту
3:0
Конец матча

Стадион:
Морейренсе
0'
1:0
22' Пенальти
Оливейра Сержиу
30' Желтая карточка
Корона Хесус
82' Желтая карточка
Мартинес Антонио III
2:0
88' Гол
Мартинес Антонио III
3:0
90' Гол
Эванилсон
90'+8
1
Марчесин
Агустин
18
Манафа
Вилсон
19
М'Бемба
Шансель
4
Лейте
Диогу
12
Занузи
Зайду
17
Корона
Хесус
27
Оливейра
Сержиу
8
Урибе
Матеус
7
Диас
Луис
11
Марега
Мусса
9
Тареми
Мехди
14
Пасинато
Матеус
2
Д'Альберто
Антони
3
Росич
Лазар
4
Феррареси
Науэль
5
Конте
Абду
17
Yan
III
6
Пачеку
Фабиу
26
Алекс
Соареш
21
Соареш
Филипе
77
Валтерсон
10
Перес
Фелипе
Порту
4-4-2
Морейренсе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Порту
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оливейра Сержиу 6 (3) 0.5
2. Марега Мусса 5 0.42
3. Тареми Мехди 4 0.33
4. Диас Луис 3 0.25
5. Отавио Эдмилсон 2 0.17
6. Корона Хесус 2 0.17
7. Теллес Алекс 2 (2) 0.17
8. Эванилсон 2 0.17
9. Урибе Матеус 1 0.08
10. Занузи Зайду 1 0.08
11. Пепе Кеплер 1 0.08
12. М'Бемба Шансель 1 0.08
13. Мартинес Антонио III 1 0.08
14. Манафа Вилсон 0 0
15. Накацзима Шоя 0 0
Морейренсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуну Педру 2 0.17
2. Абреу Фабиу 2 (1) 0.17
3. Перес Фелипе 1 0.08
4. Yan III 1 0.08
5. Алекс Соареш 0 0
6. Соареш Филипе 0 0

Карточки

Порту
# Игрок      
1. Урибе Матеус 2 1
2. Занузи Зайду 2 1
3. Оливейра Сержиу 3 0
4. Корона Хесус 3 0
5. Пепе Кеплер 2 0
6. М'Бемба Шансель 2 0
7. Отавио Эдмилсон 1 0
8. Накацзима Шоя 1 0
9. Марчесин Агустин 1 0
10. Груйич Марко 1 0
11. Мартинес Антонио III 1 0
12. Ромариу 1 0
13. Эванилсон 1 0
Морейренсе
# Игрок      
1. Пачеку Фабиу 3 0
2. Соареш Филипе 3 0
3. Витория Стивен 2 0
4. Росич Лазар 2 0
5. Алекс Соареш 2 0
6. Д'Альберто Антони 2 0
7. Феррареси Науэль 2 0
8. Goncalo Franco 2 0
9. Galego 2 0
10. Камара Ибраима III 1 0
11. Абреу Фабиу 1 0
12. Фигейреду Афоншу 1 0
13. Derik Lacerda 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порту 3.23% (1) 9.68% (3) 35.48% (11) 16.13% (5) 9.68% (3) 25.81% (8)
 Морейренсе 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Порту Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Витория Гимарайнш 2:3 Порту Порту 2:0 Бенфика Порту 2:0 Насьонал Мадейра Порту 2:1 Пасуш де Феррейра
Порту 2:1 Тондела Олимпиакос 0:2 Порту Порту 4:3 Тондела Порту 0:0 Манчестер Сити Санта-Клара 0:1 Порту Марсель 0:2 Порту Фабрил 0:2 Порту Порту 3:1 Портимоненсе Порту 3:0 Марсель Пасуш де Феррейра 3:2 Порту Порту 2:0 Олимпиакос Порту 1:0 Жил Висенте Манчестер Сити 3:1 Порту Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:3 Маритиму Боавишта 0:5 Порту
Морейренсе Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Морейренсе 1:0 Санта-Клара Тондела 0:0 Морейренсе Кова-Пьедаде 2:3 Морейренсе Морейренсе 1:1 Жил Висенте
Морейренсе 0:1 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 2:1 Морейренсе Мерелиненсе 0:1 Морейренсе Риу Аве 2:0 Морейренсе Морейренсе 2:1 Маритиму Белененсеш 0:0 Морейренсе Морейренсе 1:1 Боавишта Бенфика 2:0 Морейренсе Морейренсе 2:0 Фаренсе Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе Санта-Клара 2:0 Морейренсе Морейренсе 1:2 Тондела Порту 6:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Пасуш де Феррейра Белененсеш 0:1 Морейренсе Морейренсе 0:0 Спортинг Л

Последние игры между собой

Порту: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 2
Морейренсе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 13
Порту 6:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 2:4 Порту Примейра-лига Морейренсе 1:1 Порту Примейра-лига Порту 4:3 Морейренсе Кубок
Порту 3:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 0:0 Порту Примейра-лига Морейренсе 1:2 Порту Кубок Порту 3:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 3:1 Порту Примейра-лига Порту 3:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:0 Порту Кубок лиги Порту 3:2 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 2:2 Порту Примейра-лига Морейренсе 0:2 Порту Примейра-лига Порту 3:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 0:3 Порту Примейра-лига Порту 1:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 0:1 Порту Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 12 10 2 0 28 - 8 32
2. Порту Заявка 12 9 1 2 31 - 15 28
3. Бенфика Заявка 11 9 0 2 25 - 12 27
4. Брага Заявка 12 8 0 4 21 - 12 24
5. Витория Гимарайнш Заявка 11 6 1 4 13 - 10 19
6. Пасуш де Феррейра Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
7. Маритиму Заявка 12 4 2 6 14 - 16 14
8. Санта-Клара Заявка 11 4 1 6 10 - 14 13
9. Насьонал Мадейра Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
10. Морейренсе Заявка 12 3 4 5 8 - 13 13
11. Жил Висенте Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
12. Тондела Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
13. Белененсеш Заявка 11 2 5 4 6 - 9 11
14. Фамаликан Заявка 12 2 5 5 13 - 20 11
15. Риу Аве Заявка 12 2 5 5 6 - 15 11
16. Боавишта Заявка 12 1 7 4 12 - 20 10
17. Фаренсе Заявка 11 2 3 6 12 - 16 9
18. Портимоненсе Заявка 11 2 2 7 7 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
2. Спортинг Л Заявка 6 5 1 0 14 - 4 16
3. Бенфика Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
4. Пасуш де Феррейра Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
5. Брага Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
6. Морейренсе Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
7. Тондела Заявка 7 3 2 2 5 - 7 11
8. Насьонал Мадейра Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Фаренсе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Маритиму Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Жил Висенте Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Витория Гимарайнш Заявка 6 2 0 4 4 - 9 6
13. Белененсеш Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
14. Фамаликан Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
15. Портимоненсе Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
16. Риу Аве Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
17. Санта-Клара Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Боавишта Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Витория Гимарайнш Заявка 5 4 1 0 9 - 1 13
3. Бенфика Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
4. Брага Заявка 7 4 0 3 14 - 10 12
5. Порту Заявка 5 3 1 1 13 - 7 10
6. Санта-Клара Заявка 6 3 0 3 7 - 7 9
7. Маритиму Заявка 6 2 0 4 9 - 11 6
8. Пасуш де Феррейра Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
9. Риу Аве Заявка 7 1 3 3 3 - 9 6
10. Боавишта Заявка 7 0 6 1 8 - 10 6
11. Белененсеш Заявка 5 1 2 2 1 - 3 5
12. Фамаликан Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
13. Жил Висенте Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
14. Насьонал Мадейра Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15. Портимоненсе Заявка 6 1 0 5 4 - 9 3
16. Морейренсе Заявка 6 0 2 4 1 - 9 2
17. Фаренсе Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
18. Тондела Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Корона Хесус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Оливейра Сержиу из команды Порту забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Порту 97.2% (140)
X 0.7% (1)
Морейренсе 2.1% (3)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 1.25 5.40 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.24 6.25 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 11.00 45.00
  1.24 6.45 13.91

Самый высокий коэффициент на матч «Порту» – «Морейренсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порту» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Морейренсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порту» – «Морейренсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.10 1.21 2.12 1.67 1.67 2.12 1.44 2.65 1.17 4.70 1.05 8.40
10.25 1.00 4.25 1.17 3.20 1.31 2.22 1.63 1.77 2.05 1.48 2.84 1.23 4.20 1.17 4.95 1.05 8.10 1.03 8.60
8.30 1.04 7.11 1.06 1.92 1.87 1.27 3.70 1.15 5.30 1.92 1.87 1.18 4.75 1.13 5.80 1.02 13.00 1.08 7.77 1.05 8.40 1.04 9.00 1.01 15.50
2.96 1.41 2.42 1.59 1.88 1.98 1.54 2.55 1.66 2.27 1.39 3.06 1.47 2.76 1.47 2.76 1.64 2.31 1.47 2.74 1.17 5.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.18 1.64 1.51 2.46 1.12 5.60
3.85 1.26 2.59 1.50 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
2.27 1.62 1.45 2.70 1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00
3.37 1.33 2.78 1.46 2.18 1.71 1.71 2.20 1.23 4.23 1.12 6.65 1.29 3.66
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.18 1.84 1.89 1.24 3.80
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20
4.20 1.22 2.90 1.40 1.75 2.05 1.31 3.16 1.20 4.07

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.32 1.57
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
4.60 1.19
Где смотреть матч Порту 3:0 Морейренсе онлайн

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Прогнозы на матч Порту 3:0 Морейренсе

Исход игры
Порту
97.2% (140)
Ничья
0.7% (1)
Морейренсе
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.57% (48)
Меньше
66.43% (95)
Обе команды забьют
Да
18.88% (27)
Нет
81.12% (116)
Популярный счёт
2:0 Порту
60.4% (87)
3:0 Порту
13.2% (19)
3:1 Порту
8.3% (12)
2:1 Порту
6.9% (10)
1:0 Порту
4.9% (7)
4:0 Порту
2.1% (3)
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