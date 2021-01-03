Порту
3:0
Конец матча
Стадион: Драгау
Морейренсе
1:0
22' ПенальтиОливейра Сержиу
30' Желтая карточкаКорона Хесус
82' Желтая карточкаМартинес Антонио III
2:0
88' ГолМартинес Антонио III
3:0
90' ГолЭванилсон
12
Занузи
Зайду
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
17
Yan
III
26
Алекс
Соареш
77
Валтерсон
10
Перес
Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
-
17 Корона ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Марега МуссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
31 Нану ГомешЗащитник
-
32 Сарр МалангЗащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
-
21 РомариуПолузащитник
- Нападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Yan IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Алекс СоарешПолузащитник
- Полузащитник
-
77 ВалтерсонНападающий
-
10 Перес ФелипеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
1 Kewin
-
-
33 Galego
-
Главный тренер: Cesar Peixoto
Ход матча
22'
1:0
30'
72'
86'
88'
90'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оливейра Сержиу
|6 (3)
|0.5
|2.
|Марега Мусса
|5
|0.42
|3.
|Тареми Мехди
|4
|0.33
|4.
|Диас Луис
|3
|0.25
|5.
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.17
|6.
|Корона Хесус
|2
|0.17
|7.
|Теллес Алекс
|2 (2)
|0.17
|8.
|Эванилсон
|2
|0.17
|9.
|Урибе Матеус
|1
|0.08
|10.
|Занузи Зайду
|1
|0.08
|11.
|Пепе Кеплер
|1
|0.08
|12.
|М'Бемба Шансель
|1
|0.08
|13.
|Мартинес Антонио III
|1
|0.08
|14.
|Манафа Вилсон
|0
|0
|15.
|Накацзима Шоя
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуну Педру
|2
|0.17
|2.
|Абреу Фабиу
|2 (1)
|0.17
|3.
|Перес Фелипе
|1
|0.08
|4.
|Yan III
|1
|0.08
|5.
|Алекс Соареш
|0
|0
|6.
|Соареш Филипе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Урибе Матеус
|2
|1
|2.
|Занузи Зайду
|2
|1
|3.
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|4.
|Корона Хесус
|3
|0
|5.
|Пепе Кеплер
|2
|0
|6.
|М'Бемба Шансель
|2
|0
|7.
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|8.
|Накацзима Шоя
|1
|0
|9.
|Марчесин Агустин
|1
|0
|10.
|Груйич Марко
|1
|0
|11.
|Мартинес Антонио III
|1
|0
|12.
|Ромариу
|1
|0
|13.
|Эванилсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пачеку Фабиу
|3
|0
|2.
|Соареш Филипе
|3
|0
|3.
|Витория Стивен
|2
|0
|4.
|Росич Лазар
|2
|0
|5.
|Алекс Соареш
|2
|0
|6.
|Д'Альберто Антони
|2
|0
|7.
|Феррареси Науэль
|2
|0
|8.
|Goncalo Franco
|2
|0
|9.
|Galego
|2
|0
|10.
|Камара Ибраима III
|1
|0
|11.
|Абреу Фабиу
|1
|0
|12.
|Фигейреду Афоншу
|1
|0
|13.
|Derik Lacerda
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порту
|3.23% (1)
|9.68% (3)
|35.48% (11)
|16.13% (5)
|9.68% (3)
|25.81% (8)
|Морейренсе
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
Предыдущие игры
Порту Последние 20 матчей: +15 =2 -3Витория Гимарайнш 2:3 Порту Порту 2:0 Бенфика Порту 2:0 Насьонал Мадейра Порту 2:1 Пасуш де Феррейра
Порту 2:1 Тондела Олимпиакос 0:2 Порту Порту 4:3 Тондела Порту 0:0 Манчестер Сити Санта-Клара 0:1 Порту Марсель 0:2 Порту Фабрил 0:2 Порту Порту 3:1 Портимоненсе Порту 3:0 Марсель Пасуш де Феррейра 3:2 Порту Порту 2:0 Олимпиакос Порту 1:0 Жил Висенте Манчестер Сити 3:1 Порту Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:3 Маритиму Боавишта 0:5 Порту
Морейренсе Последние 20 матчей: +6 =7 -7Морейренсе 1:0 Санта-Клара Тондела 0:0 Морейренсе Кова-Пьедаде 2:3 Морейренсе Морейренсе 1:1 Жил Висенте
Морейренсе 0:1 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 2:1 Морейренсе Мерелиненсе 0:1 Морейренсе Риу Аве 2:0 Морейренсе Морейренсе 2:1 Маритиму Белененсеш 0:0 Морейренсе Морейренсе 1:1 Боавишта Бенфика 2:0 Морейренсе Морейренсе 2:0 Фаренсе Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе Санта-Клара 2:0 Морейренсе Морейренсе 1:2 Тондела Порту 6:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Пасуш де Феррейра Белененсеш 0:1 Морейренсе Морейренсе 0:0 Спортинг Л
Последние игры между собой
Порту: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 2
Морейренсе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 13
Порту 3:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 0:0 Порту Примейра-лига Морейренсе 1:2 Порту Кубок Порту 3:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 3:1 Порту Примейра-лига Порту 3:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:0 Порту Кубок лиги Порту 3:2 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 2:2 Порту Примейра-лига Морейренсе 0:2 Порту Примейра-лига Порту 3:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 0:3 Порту Примейра-лига Порту 1:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 0:1 Порту Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|28 - 8
|32
|2.
|Порту
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|31 - 15
|28
|3.
|Бенфика
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|25 - 12
|27
|4.
|Брага
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|21 - 12
|24
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 10
|19
|6.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|7.
|Маритиму
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|8.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|9.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|10.
|Морейренсе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|11.
|Жил Висенте
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|12.
|Тондела
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|6 - 9
|11
|14.
|Фамаликан
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 20
|11
|15.
|Риу Аве
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|6 - 15
|11
|16.
|Боавишта
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|12 - 20
|10
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 16
|9
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 8
|18
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|3.
|Бенфика
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|4.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|5.
|Брага
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|6.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|7.
|Тондела
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 7
|11
|8.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Фаренсе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|Маритиму
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Жил Висенте
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Фамаликан
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|Риу Аве
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Боавишта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|3.
|Бенфика
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|4.
|Брага
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|12
|5.
|Порту
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|7.
|Маритиму
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|8.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 9
|6
|10.
|Боавишта
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|8 - 10
|6
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|13.
|Жил Висенте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|14.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 9
|3
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 9
|2
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|18.
|Тондела
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Порту» – «Морейренсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порту» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Морейренсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порту» – «Морейренсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Порту 3:0 Морейренсе
Исход игры
Порту
97.2% (140)
Ничья
0.7% (1)
Морейренсе
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.57% (48)
Меньше
66.43% (95)
Обе команды забьют
Да
18.88% (27)
Нет
81.12% (116)
Популярный счёт
2:0 Порту
60.4% (87)
3:0 Порту
13.2% (19)
3:1 Порту
8.3% (12)
2:1 Порту
6.9% (10)
1:0 Порту
4.9% (7)
4:0 Порту
2.1% (3)
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