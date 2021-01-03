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  2. Матчи
  3. Испания
Эйбар
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Гранада
0'
4' Желтая карточка
Папа Диоп
28' Желтая карточка
Эспозито Эду
37'
1
Дмитрович
Марко
22
Посо
Алехандро
4
Паулу
Оливейра
3
Бигас
Педро
11
Луиш
Рафаэл
14
Инуи
Такаси
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
9
Энрич
Серхи
1
Силва
Руи
17
Кини
Марин
6
Санчес
Герман
20
Вальехо
Хесус
15
Нева
Карлос
21
Эррера
Янгель
4
Гоналон
Максим
7
Суарес
Луис
III
10
Пуэртас
Антонио
24
Кенеди
Роберт
9
Сольдадо
Роберто
Эйбар
4-4-2
Гранада
4-2-3-1

Ход матча

4'
Папа Диоп
 
28'
Эспозито Эду
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 5 0.29
2. Бургос Эстебан 3 (2) 0.18
3. Педро Леон 1 0.06
4. Кевин Родригес 1 0.06
5. Энрич Серхи 1 0.06
6. Муто Йосинори 1 0.06
7. Папа Диоп 0 0
8. Паулу Оливейра 0 0
9. Арбилья Анайц 0 0
10. Эспозито Эду 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Видаль Молина 3 0.19
2. Суарес Луис III 3 0.19
3. Сольдадо Роберто 3 (1) 0.19
4. Мачис Дарвин 2 0.13
5. Санчес Герман 2 0.13
6. Эррера Янгель 2 0.13
7. Кенеди Роберт 1 0.06
8. Милья Луис 1 0.06
9. Монторо Анхель 1 (1) 0.06
10. Дуарте Домингуш 1 0.06
11. Фулкье Димитри 0 0
12. Гоналон Максим 0 0
13. Пуэртас Антонио 0 0
14. Соро Альберто 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 4 2
2. Бургос Эстебан 5 0
3. Арбилья Анайц 4 0
4. Альварес Серхио 3 0
5. Кике Гарсия 1 1
6. Ресио Хосе 2 0
7. Эспозито Эду 2 0
8. Хиль Бриан 2 0
9. Педро Леон 1 0
10. Бигас Педро 1 0
11. Корреа Робер 1 0
12. Кевин Родригес 1 0
13. Техеро Альваро 1 0
14. Атьенса Мигель 1 0
15. Арьета Унаи 1 0
16. Мендиа Эньяут 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Гоналон Максим 6 1
2. Фулкье Димитри 5 0
3. Санчес Герман 5 0
4. Пуэртас Антонио 4 0
5. Эррера Янгель 4 0
6. Дуарте Домингуш 1 1
7. Сольдадо Роберто 2 0
8. Монторо Анхель 2 0
9. Суарес Луис III 2 0
10. Кенеди Роберт 1 0
11. Вико Федерико 1 0
12. Нева Карлос 1 0
13. Sergio Barcia 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 41.67% (5) 8.33% (1) 8.33% (1)
 Гранада 15.79% (3) 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2) 5.26% (1) 31.58% (6)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар
Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар
Гранада Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада
Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Гранада: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Гранада 1:2 Эйбар Ла Лига Эйбар 3:0 Гранада Ла Лига Эйбар 4:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Эйбар Примера
Эйбар 5:1 Гранада Примера Гранада 1:3 Эйбар Примера Гранада 0:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 12 2 1 29 - 6 38
2. Реал Мадрид Заявка 17 11 3 3 30 - 15 36
3. Вильярреал Заявка 17 7 8 2 22 - 17 29
4. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 18 8 5 5 26 - 13 29
5. Севилья Заявка 15 8 3 4 18 - 11 27
6. Барселона Заявка 15 7 4 4 29 - 15 25
7. Гранада 0:0 Заявка 16 7 4 5 19 - 23 25
8. Сельта Заявка 17 6 5 6 22 - 24 23
9. Атлетик Б Заявка 17 6 3 8 19 - 19 21
10. Бетис Заявка 17 6 2 9 20 - 31 20
11. Кадис Заявка 16 5 4 7 11 - 20 19
12. Леванте Заявка 16 4 6 6 21 - 23 18
13. Алавес Заявка 17 4 6 7 15 - 20 18
14. Вальядолид Заявка 17 4 6 7 16 - 24 18
15. Хетафе Заявка 16 4 5 7 12 - 17 17
16. Эйбар 0:0 Заявка 17 3 8 6 12 - 16 17
17. Эльче Заявка 15 3 7 5 13 - 18 16
18. Осасуна 1:0 Заявка 16 4 4 8 15 - 24 16
19. Валенсия Заявка 16 3 6 7 22 - 24 15
20. Уэска Заявка 16 1 9 6 14 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 8 7 1 0 19 - 2 22
2. Вильярреал Заявка 9 5 4 0 14 - 7 19
3. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
5. Гранада 0:0 Заявка 8 5 2 1 14 - 9 17
6. Атлетик Б Заявка 8 5 0 3 11 - 5 15
7. Сельта Заявка 8 5 0 3 14 - 12 15
8. Севилья Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
9. Леванте Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
10. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 9 3 3 3 11 - 7 12
11. Бетис Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
12. Хетафе Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Алавес Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
14. Валенсия Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
15. Вальядолид Заявка 8 2 3 3 9 - 13 9
16. Осасуна 1:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
17. Эльче Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
18. Уэска Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
19. Кадис Заявка 8 1 3 4 4 - 10 6
20. Эйбар 0:0 Заявка 9 0 5 4 2 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
2. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
3. Атлетико М Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
4. Севилья Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
5. Кадис Заявка 8 4 1 3 7 - 10 13
6. Эйбар 0:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Вильярреал Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
8. Бетис Заявка 9 3 0 6 10 - 20 9
9. Вальядолид Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10. Эльче Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
11. Алавес Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
12. Осасуна 1:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
13. Гранада 0:0 Заявка 8 2 2 4 5 - 14 8
14. Сельта Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
15. Барселона Заявка 6 2 1 3 8 - 5 7
16. Хетафе Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
17. Валенсия Заявка 8 1 3 4 9 - 12 6
18. Леванте Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Эйбар 25.9% (38)
X 45.6% (67)
Гранада 28.6% (42)
Все прогнозы
2.35 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эйбар
Ничья
Гранада
2.71
3.24
3.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.38 2.90 3.40
Бонус: 10 000 ₽ 2.49 3.20 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.36 3.24 3.22
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 2.75 3.50
  2.71 2.67 3.46

Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.09 2.85 1.43 2.13 1.72 1.61 2.33 1.22 4.30 1.07 8.80
7.50 1.07 6.25 1.12 2.88 1.47 2.09 1.74 1.59 2.30 1.27 3.48 1.18 4.15 1.05 7.50 1.03 8.30
4.90 1.17 3.60 1.28 2.00 1.80 2.20 1.67 1.48 2.63 1.82 2.05 1.30 3.50 1.10 6.80 1.08 7.77 1.01 15.00 1.01 15.00 0.00 15.00 0.00 15.50 0.00 22.00
4.68 1.22 3.20 1.39 2.22 1.72 1.84 2.06 1.59 2.48 1.34 3.45 1.71 2.23 1.22 4.66 1.46 2.90 1.17 5.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.51 1.62 2.21 1.30 3.30 1.06 8.00
2.53 1.52 1.67 2.20 1.33 3.32 1.08 7.80 1.06 9.20
1.57 2.40 1.10 6.80 1.06 8.80 1.08 7.90 1.04 10.00
1.37 3.20 1.20 4.73 1.45 2.85 1.30 3.64
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.24 1.60 1.53 2.41 1.12 5.60
3.26 1.34 2.17 1.69 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10
2.20 1.63 1.52 2.44 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
2.63 1.48
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
6.10 1.14
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
3.80 1.25
Где смотреть матч Эйбар 0:0 Гранада онлайн

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Прогнозы на матч Эйбар 0:0 Гранада

Исход игры
Эйбар
25.9% (38)
Ничья
45.6% (67)
Гранада
28.6% (42)
Тотал 2.5
Больше
29.58% (42)
Меньше
70.42% (100)
Обе команды забьют
Да
69.01% (98)
Нет
30.99% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (57)
1:2 Гранада
13.6% (20)
2:1 Эйбар
12.2% (18)
0:1 Гранада
12.2% (18)
1:0 Эйбар
11.6% (17)
0:0 Ничья
3.4% (5)
2:0 Эйбар
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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