4' Желтая карточкаПапа Диоп
27' Желтая карточкаЭспозито Эду
40' Желтая карточкаСанчес Герман
0:0
55' Не забитый пенальтиЭспозито Эду
1:0
55' ГолХиль Бриан
2:0
76' ГолХиль Бриан
11
Луиш
Рафаэл
14
Инуи
Такаси
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
17
Кини
Марин
15
Нева
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
28 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Полузащитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
-
27 АрандаПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Ход матча
4'
27'
40'
55'
0:0
55'
1:0
76'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|5
|0.29
|2.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.18
|3.
|Хиль Бриан
|2
|0.12
|4.
|Педро Леон
|1
|0.06
|5.
|Кевин Родригес
|1
|0.06
|6.
|Энрич Серхи
|1
|0.06
|7.
|Муто Йосинори
|1
|0.06
|8.
|Папа Диоп
|0
|0
|9.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|10.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|11.
|Эспозито Эду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Видаль Молина
|3
|0.19
|2.
|Суарес Луис III
|3
|0.19
|3.
|Сольдадо Роберто
|3 (1)
|0.19
|4.
|Мачис Дарвин
|2
|0.13
|5.
|Санчес Герман
|2
|0.13
|6.
|Эррера Янгель
|2
|0.13
|7.
|Кенеди Роберт
|1
|0.06
|8.
|Милья Луис
|1
|0.06
|9.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.06
|10.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.06
|11.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|12.
|Гоналон Максим
|0
|0
|13.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|14.
|Соро Альберто
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|4
|2
|2.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|3.
|Арбилья Анайц
|4
|0
|4.
|Альварес Серхио
|3
|0
|5.
|Эспозито Эду
|3
|0
|6.
|Кике Гарсия
|1
|1
|7.
|Ресио Хосе
|2
|0
|8.
|Хиль Бриан
|2
|0
|9.
|Педро Леон
|1
|0
|10.
|Бигас Педро
|1
|0
|11.
|Корреа Робер
|1
|0
|12.
|Кевин Родригес
|1
|0
|13.
|Техеро Альваро
|1
|0
|14.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|15.
|Арьета Унаи
|1
|0
|16.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гоналон Максим
|6
|1
|2.
|Санчес Герман
|6
|0
|3.
|Фулкье Димитри
|5
|0
|4.
|Пуэртас Антонио
|4
|0
|5.
|Эррера Янгель
|4
|0
|6.
|Дуарте Домингуш
|1
|1
|7.
|Сольдадо Роберто
|2
|0
|8.
|Монторо Анхель
|2
|0
|9.
|Суарес Луис III
|2
|0
|10.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|11.
|Вико Федерико
|1
|0
|12.
|Нева Карлос
|1
|0
|13.
|Sergio Barcia
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|42.86% (6)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|Гранада
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|31.58% (6)
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +4 =9 -7Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар
Гранада Последние 20 матчей: +10 =5 -5Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада
Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска Гранада 0:1 ПСВ Сельта 3:1 Гранада Гранада 2:1 Омония Гранада 1:3 Вальядолид Реал Сосьедад 2:0 Гранада Омония 0:2 Гранада Гранада 1:1 Леванте Гранада 0:0 ПАОК Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Гранада: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|29 - 6
|38
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|30 - 15
|36
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 13
|30
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|22 - 17
|29
|5.
|Севилья
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|18 - 11
|27
|6.
|Барселона
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 15
|25
|7.
|Гранада
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 25
|24
|8.
|Сельта
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 24
|23
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|19 - 19
|21
|10.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|11 - 20
|19
|12.
|Эйбар
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 16
|19
|13.
|Леванте
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 23
|18
|14.
|Алавес
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 20
|18
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 24
|18
|16.
|Хетафе
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 18
|16
|18.
|Валенсия
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|22 - 24
|15
|19.
|Осасуна
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|20.
|Уэска
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|14 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 2
|22
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|4.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|5.
|Гранада
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 9
|17
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 5
|15
|7.
|Сельта
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 12
|15
|8.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|11.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|16.
|Осасуна
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|17.
|Эльче
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|19.
|Эйбар
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|20.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|Севилья
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 10
|13
|6.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|10 - 20
|9
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Эльче
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|11.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|12.
|Сельта
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|13.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 5
|7
|14.
|Гранада
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|16.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|17.
|Осасуна
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|19.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эйбар 2:0 Гранада
Исход игры
Эйбар
25.9% (38)
Ничья
45.6% (67)
Гранада
28.6% (42)
Тотал 2.5
Больше
29.58% (42)
Меньше
70.42% (100)
Обе команды забьют
Да
69.01% (98)
Нет
30.99% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (57)
1:2 Гранада
13.6% (20)
0:1 Гранада
12.2% (18)
2:1 Эйбар
12.2% (18)
1:0 Эйбар
11.6% (17)
0:0 Ничья
3.4% (5)
2:0 Эйбар
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!